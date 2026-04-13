चिलचिलाती गर्मी का पक्का इलाज: Amazon पर सबसे सस्ते मिल रहे हैं ये 2 Ton Split AC, खरीदने से पहले देखें ये गाइड
भारत में बड़े कमरों के लिए सही 2 टन स्प्लिट एसी चुनने हेतु बिजली की बचत, इंवर्टर टेक्नोलॉजी और कॉपर कंडेंसर जैसे मुख्य फीचर्स की जानकारी देती है। इसमें कम बिजली खपत और दमदार कूलिंग वाले टॉप मॉडल्स की तुलना की गई है ताकि आप अपने बजट में बेस्ट एसी चुन सकें।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भारत में भीषण गर्मी और बढ़ते तापमान को देखते हुए, बड़े कमरों या हॉल के लिए 2 टन का स्प्लिट एसी सबसे प्रभावी समाधान माना जाता है। यदि आपके कमरे का आकार 200 से 300 वर्ग फुट के बीच है, तो 1.5 टन का एसी पर्याप्त कूलिंग नहीं दे पाएगा, ऐसे में 2 टन का एसी ही कम समय में कमरे को शिमला जैसा ठंडा करने की क्षमता रखता है।
एक आदर्श 2 टन स्प्लिट एसी चुनते समय सबसे महत्वपूर्ण पहलू उसकी इंवर्टर टेक्नोलॉजी है। इंवर्टर एसी कंप्रेसर की गति को कमरे के तापमान के अनुसार एडजस्ट करते हैं, जिससे न केवल बिजली की भारी बचत होती है बल्कि मशीन की उम्र भी बढ़ती है। इसके अलावा, हमेशा 100% कॉपर कंडेंसर वाला मॉडल ही चुनना चाहिए, क्योंकि यह बेहतर हीट एक्सचेंज प्रदान करता है और रखरखाव में भी आसान होता है।
आजकल के आधुनिक एसी में PM 2.5 फिल्टर, वाई-फाई कनेक्टिविटी और स्मार्ट एआई (AI) फीचर्स भी आते हैं, जो हवा को शुद्ध रखने के साथ-साथ आपको मोबाइल ऐप से एसी कंट्रोल करने की सुविधा देते हैं। बिजली बिल को कम रखने के लिए 4 या 5 स्टार रेटिंग वाले मॉडल्स को प्राथमिकता दें। हालांकि 2 टन एसी की शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक हो सकती है, लेकिन बड़े स्पेस में इसकी सुपर कूलिंग और परफॉर्मेंस निवेश को सार्थक बनाती है। एक अच्छी बाइंग गाइड आपको वारंटी, इंस्टॉलेशन और आफ्टर-सेल्स सर्विस जैसे पहलुओं पर भी विचार करने में मदद करती है।
1. Godrej 2 Ton 3 Star, 5 Years Comprehensive Warranty, 5-In-1 Convertible Cooling, Inverter Split AC (Copper, I-Sense Technology, AC 2T EI 24I3T WZR, White)
गोदरेज का यह 2 टन स्प्लिट एसी बड़े कमरों के लिए एक शक्तिशाली और किफायती विकल्प है। यह 5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग तकनीक के साथ आता है, जो आपको अपनी जरूरत के अनुसार कूलिंग क्षमता (40% से 110% तक) बदलने की सुविधा देता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, जो ग्राहकों को लंबे समय तक मानसिक शांति प्रदान करती है। I-Sense टेक्नोलॉजी के साथ, यह आपके आसपास के तापमान को समझकर सटीक कूलिंग सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन वारंटी पैकेज
कस्टमाइज्ड कूलिंग
पावरफुल एयरफ्लो
ड्यूरेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत थोड़ी अधिक
छोटे कमरों में फिट करना चुनौतीपूर्ण
2. Cruise 2 Ton 3 Star Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (100% Copper, Convertible 4-in-1, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Technology, CWCVBM-VQ1W243, White)
क्रूज का यह 2 टन इंवर्टर स्प्लिट एसी बड़े कमरों के लिए एक बेहतरीन वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है। इसकी सबसे बड़ी विशेषता इसका 7-स्टेज एयर फिल्ट्रेशन और PM 2.5 फिल्टर है, जो न केवल कमरे को ठंडा करता है बल्कि हवा को शुद्ध और हानिकारक कणों से मुक्त भी रखता है। Rust-O-Shield Blue टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह एसी तटीय या अधिक नमी वाले क्षेत्रों के लिए भी टिकाऊ है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन एयर क्वालिटी
जंग से सुरक्षा
फास्ट कूलिंग
स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
शोर का स्तर थोड़ा अधिक
स्टार रेटिंग अपडेट
3. Carrier 2 Ton 3 Star, New Star rated, Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing,Smart Energy Display,New star Rating, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI24EE3R36W0, White)
कैरियर का यह Ester Edge Gxi मॉडल एक प्रीमियम स्मार्ट एसी है जो Wi-Fi और Geo-Fencing जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। यह 2 टन की क्षमता के साथ आता है, जो बड़े कमरों को तेजी से ठंडा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसकी Flexicool 6-इन-1 तकनीक आपको बिजली बचाने के साथ-साथ अपनी सुविधा अनुसार कूलिंग क्षमता को एडजस्ट करने की आजादी देती है। Geo-Fencing फीचर की मदद से यह आपके घर पहुँचने से पहले ही कमरे को ठंडा कर सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडवांस जियो-फेंसिंग
स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले
फ्लेक्सिकूल 6-इन-1
कम वोल्टेज पर ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
वारंटी की शर्तें
4. Hitachi 2 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, 4 Way Swing, Ice Clean, EEV Precision- Higher Performance Cooling, Anti Bacterial Filter, RAS.G322PCDIBS, White)
हिटाची का यह 2 टन स्प्लिट एसी अपनी बेहतरीन इंजीनियरिंग और EEV Precision तकनीक के लिए जाना जाता है। यह एसी विशेष रूप से बड़े कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है और 54°C जैसी अत्यधिक गर्मी में भी बिना किसी रुकावट के कूलिंग प्रदान करता है। इसमें दिया गया Ice Clean फीचर इनडोर यूनिट को खुद साफ रखने में मदद करता है, जिससे आपको हमेशा ताजी और स्वच्छ हवा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल एयर थ्रो
Ice Clean फीचर
अत्यधिक गर्मी में प्रभावी
साइलेंट ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
वाई-फाई या ऐप कंट्रोल जैसे फीचर्स की कमी
5. Blue Star 2 Ton 5 Star, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, Multi Sensors, Dust Filter Blue Fins, Self Diagnosis, IC524DNUR,White)
ब्लू स्टार का यह IC524DNUR मॉडल उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो बिना बिजली बिल की चिंता किए टॉप-क्लास कूलिंग चाहते हैं। यह 5 स्टार रेटिंग के साथ आता है, जिसका मतलब है कि यह 3 स्टार मॉडल्स की तुलना में बहुत कम बिजली खर्च करता है। AI Pro तकनीक और 5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग के साथ, यह एसी न केवल कमरे के तापमान को समझता है बल्कि आपकी जरूरत के अनुसार अपनी क्षमता को भी बदल सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक बिजली बचत
भीषण गर्मी में सक्षम
शांत ऑपरेशन
टर्बो कूल
क्यों खोजें विकल्प
कीमत 3 स्टार मॉडल्स की तुलना में अधिक
स्मार्ट फीचर्स के लिए एक्स्ट्रा खर्च
6. LG 2 Ton 3 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, Diet Mode+, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q24ENXE, White)
एलजी का यह 2 टन का एसी बड़े कमरों के लिए एक पावरफुल और टिकाऊ विकल्प है। इसमें DUAL Inverter Compressor का उपयोग किया गया है, जो न केवल तेजी से ठंडा करता है बल्कि शोर को भी कम रखता है। इसकी AI Convertible 6-in-1 तकनीक कमरे में लोगों की मौजूदगी और तापमान को समझकर अपनी कूलिंग क्षमता को खुद एडजस्ट कर सकती है। इसके अलावा, इसका Diet Mode+ बिजली की भारी बचत करने में मदद करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
VIRAAT मोड
ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन
शांतिपूर्ण नींद
स्मार्ट डायग्नोसिस
स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
दीवार पर पर्याप्त जगह की जरूरत
कीमत अन्य ब्रांड्स के 5 स्टार मॉडल्स के करीब
7. Panasonic 2.0 Ton 3 Star Premium WiFi Inverter Smart Split AC (DustBuster Tech, Matter Enabled, AI, Higher Airflow, Copper Cond.,8in1 Convertible,4-Way,PM0.1 Filter,CS/CU-SU24BKY3W,New Star rated,White)
पैनोसोनिक का यह 2025 मॉडल भारत का पहला Matter-enabled स्मार्ट एसी है, जो MirAie ऐप के साथ मिलकर काम करता है। यह 2 टन की क्षमता वाला एसी बड़े कमरों (210 वर्ग फुट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसकी सबसे अनूठी विशेषता DustBuster Technology है, जो हर 8 घंटे के इस्तेमाल के बाद आउटडोर यूनिट के कॉइल्स को अपने आप साफ करती है, जिससे कूलिंग और एफिशिएंसी हमेशा बनी रहती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Matter इनेबल्ड
DustBuster तकनीक
PM 0.1 फिल्टर
AI मोड
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिएअतिरिक्त शुल्क
जटिल स्मार्ट फीचर्स
1. स्प्लिट एसी किसे कहते हैं?
स्प्लिट शब्द का अर्थ होता है विभाजित या दो हिस्सों में बंटा हुआ। स्प्लिट एसी एक ऐसा एयर कंडीशनिंग सिस्टम है जो दो अलग-अलग इकाइयों में विभाजित होता है:
इनडोर यूनिट : यह हिस्सा कमरे के अंदर दीवार पर लगाया जाता है। इसका काम ठंडी हवा फेंकना और कमरे की गर्मी को सोखना है।
आउटडोर यूनिट: यह हिस्सा घर या कमरे के बाहर (छत या बाहरी दीवार पर) लगाया जाता है। इसमें कंप्रेसर और कंडेनसर होता है, जो गर्मी को बाहर निकालता है।
2. स्प्लिट एसी कौन सा एसी है?
स्प्लिट एसी आधुनिक घरों और ऑफिसों में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला एसी है। यह खिड़की वाले एसी से अलग होता है क्योंकि इसे लगाने के लिए खिड़की की जरूरत नहीं होती, बल्कि दीवार पर एक छोटा छेद करके दोनों यूनिट्स को पाइप के जरिए जोड़ा जाता है। यह दिखने में स्टाइलिश होता है और विंडो एसी के मुकाबले बहुत कम शोर करता है।
3. स्प्लिट एसी कैसे काम करता है?
स्प्लिट एसी के काम करने की प्रक्रिया मुख्य रूप से 'रेफ्रिजरेशन साइकिल' पर आधारित है:
गर्मी सोखना: इनडोर यूनिट में लगी इवेपोरेटर कॉइल्स कमरे की गर्म हवा को सोखती हैं। इन कॉइल्स के अंदर एक ठंडा तरल बहता है।
गैस में बदलना: गर्म हवा के संपर्क में आते ही वह ठंडा तरल गैस में बदल जाता है और गर्मी को अपने साथ ले जाता है।
कंप्रेसर का काम: यह गैस पाइप के जरिए बाहरी यूनिटमें जाती है, जहाँ कंप्रेसर इसे बहुत अधिक दबाव के साथ दबाता है, जिससे इसका तापमान और बढ़ जाता है।
गर्मी बाहर निकालना: कंडेनसर कॉइल्स और पंखे की मदद से इस गर्मी को बाहरी वातावरण में छोड़ दिया जाता है।
दोबारा ठंडा होना: गर्मी बाहर निकालने के बाद गैस फिर से तरल बन जाती है और वापस इनडोर यूनिट में आती है, और यह चक्र तब तक चलता रहता है जब तक कमरा ठंडा न हो जाए।
स्प्लिट एसी के मुख्य फायदे:
शांत ऑपरेशन: भारी शोर करने वाला कंप्रेसर बाहर होने के कारण कमरे के अंदर शांति रहती है।
फ्लेक्सिबिलिटी: इसे कमरे की किसी भी दीवार पर कहीं भी लगाया जा सकता है।
बेहतर कूलिंग: बड़े कमरों को ठंडा करने के लिए यह विंडो एसी की तुलना में अधिक प्रभावी होता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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