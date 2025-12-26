घर की डीप क्लीनिंग के लिए बेस्ट हैं ये 2-इन-1 वैक्यूम क्लीनर, कीमत एक बजट फोन के जितनी

संक्षेप: अगर आप अपने घर के लिए एक अच्छा 2-इन-1 वैक्यूम क्लीनर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां देखें अमेजन पर मौजूद कुछ बेस्ट ऑप्शन्स।

Dec 26, 2025 06:36 pm IST

2-इन-1 रोबोट वैक्यूम क्लीनर मॉर्डन घरों में सफाई को आसान और स्मार्ट बनाने वाला एक शानदार तरीका है। यह रोबोट वैक्यूम न केवल धूल और मिट्टी को अपने आप साफ करता है, बल्कि कई मॉडलों में वेट मॉपिंग फंक्शन भी होता है। स्मार्ट सेन्सर्स की मदद से यह फर्नीचर और दीवारों के आसपास सही से नेविगेट करता है। ऐप कंट्रोल, शेड्यूल फीचर्स और लंबी बैटरी लाइफ इसे रोजमर्रा की सफाई के लिए बेस्ट बनाते हैं। इसके अमेजन पर कई ऑप्शन्स उपलब्ध हैं, जिसकी कीमत एक बजट फोन जितनी है।

इसकी कीमत 9,877 रुपये है। यह 2-इन-1 डिवाइस वैक्यूमिंग और मॉपिंग दोनों काम एक साथ करता है, जिससे समय और मेहनत की बचत होती है। 4200Pa की पावरफुल सक्शन से धूल, मिट्टी, बाल और छोटे कण आसानी से साफ हो जाते हैं। यह मल्टी-सर्फेस क्लीनिंग को सपोर्ट करता है, यानी टाइल्स, मार्बल और हार्ड फ्लोर पर अच्छे से काम करता है। ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी फर्नीचर से टकराने से बचाती है।

Specifications क्लीनिंग टाइप 2-इन-1 वैक्यूम और मॉप सक्शन पावर 4200Pa पावरफुल सक्शन नेविगेशन ऑब्स्टेकल अवॉइडेंस टेक्नोलॉजी कंट्रोल मोबाइल ऐप और वॉयस कंट्रोल स्मार्ट सपोर्ट एलेक्सा क्यों खरीदें वैक्यूम और मॉपिंग एक साथ बहुत तेज सक्शन पावर ऐप और वॉयस से आसान कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प कालीन की गहरी सफाई में सीमित बहुत ज्यादा गंदगी में बार-बार खाली करना पड़ सकता है

इसकी कीमत 8,451 रुपये है। इसमें 5000Pa की बेहद पावरफुल सक्शन क्षमता दी गई है, जो धूल, बाल और छोटे कणों को आसानी से साफ कर देती है। 2-इन-1 डिजाइन के कारण यह वैक्यूमिंग और मॉपिंग दोनों काम एक साथ करता है। 650mL का बड़ा वाटर/डस्ट टैंक बार-बार खाली करने की जरूरत कम करता है। अल्ट्रा-स्लिम बॉडी बेड और सोफे के नीचे भी आसानी से पहुंच जाती है। शेड्यूल क्लीनिंग, वाई-फाई, ऐप और एलेक्सा सपोर्ट इसे पूरी तरह स्मार्ट बनाते हैं।

Specifications क्लीनिंग टाइप 2-इन-1 वैक्यूम और मॉप सक्शन पावर 5000Pa अल्ट्रा पावरफुल टैंक क्षमता 650mL बड़ा टैंक क्लीनिंग मोड शेड्यूल क्लीनिंग सपोर्ट कंट्रोल Wi-Fi, मोबाइल ऐप और एलेक्सा क्यों खरीदें बहुत तेज सक्शन से गहरी सफाई बड़ा टैंक, कम मेंटेनेंस स्मार्ट कंट्रोल और ऑटो चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प बहुत मोटे कार्पेट पर सीमित असर शुरुआती सेटअप में ऐप कनेक्शन समय ले सकता है

इसकी कीमत 7,721 रुपये है। यह घर की रोजाना सफाई को आसान और ऑटोमैटिक बनाता है। यह 2-इन-1 डिवाइस वैक्यूमिंग और मॉपिंग दोनों काम एक साथ करता है, जिससे समय और मेहनत की बचत होती है। स्लिम डिजाइन की वजह से यह बेड, सोफा और अलमारी के नीचे भी आसानी से साफ कर लेता है। शेड्यूल क्लीनिंग फीचर से तय समय पर अपने आप सफाई शुरू हो जाती है। वाई-फाई, मोबाइल ऐप और एलेक्सा सपोर्ट से इसे कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है।

Specifications क्लीनिंग टाइप 2-इन-1 वैक्यूम और मॉप कंट्रोल WiFi, मोबाइल ऐप और Alexa शेड्यूल ऑटो शेड्यूल क्लीनिंग क्यों खरीदें वैक्यूम और मॉपिंग एक साथ ऐप और वॉयस से आसान कंट्रोल पेट हेयर के लिए उपयोगी क्यों खोजें विकल्प हेवी कार्पेट पर परफॉर्मेंस सीमित बहुत ज्यादा गंदगी में बार-बार सफाई करनी पड़ सकती है

इसकी कीमत 10,774 रुपये है। 4000Pa की स्ट्रॉन्ग सक्शन पावर से यह धूल, मिट्टी और पेट हेयर को आसानी से साफ करता है। वैक्यूमिंग और मॉपिंग दोनों काम एक साथ होने से समय और मेहनत बचती है। शेड्यूल क्लीनिंग फीचर से तय समय पर अपने आप सफाई शुरू हो जाती है। यह हार्ड फ्लोर, हल्के कार्पेट और पालतू जानवरों के बालों के लिए सही है। एलेक्सा और मोबाइल ऐप कंट्रोल से इसे कहीं से भी चलाया जा सकता है।

Specifications क्लीनिंग टाइप 2-इन-1 वैक्यूम और मॉप सक्शन पावर 4000Pa स्ट्रॉन्ग सक्शन क्लीनिंग मोड शेड्यूल क्लीनिंग सपोर्ट कंट्रोल मोबाइल ऐप और एलेक्सा क्यों खरीदें मजबूत सक्शन से बेहतर सफाई पेट हेयर के लिए टैंगल-फ्री डिजाइन स्मार्ट कंट्रोल और ऑटो चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प गहरे कार्पेट पर सीमित असर बहुत ज्यादा गंदगी में मैन्युअल सफाई की जरूरत पड़ सकती है

इसकी कीमत 9,877 रुपये है। इसमें 4500Pa की पावरफुल सक्शन दी गई है, जो धूल, मिट्टी और पेट हेयर को आसानी से साफ कर देती है। अल्ट्रा-स्लिम डिजाइन के कारण यह बेड, सोफा और फर्नीचर के नीचे भी बिना रुकावट पहुंच जाता है। म्यूट मोड में यह कम आवाज करता है, जिससे सफाई के दौरान शांति बनी रहती है। शेड्यूल क्लीनिंग से तय समय पर अपने आप सफाई होती है। रिमोट, मोबाइल ऐप और वॉयस कंट्रोल से इसे आसानी से चलाया जा सकता है।

Specifications क्लीनिंग टाइप 2-इन-1 वैक्यूम और मॉप सक्शन पावर 4500Pa पावरफुल सक्शन क्लीनिंग मोड शेड्यूल क्लीनिंग कंट्रोल रिमोट, ऐप और वॉयस कंट्रोल क्यों खरीदें तेज सक्शन से गहरी सफाई पतला डिजाइन, फर्नीचर के नीचे आसान पहुंच कई कंट्रोल ऑप्शन और ऑटो चार्जिंग क्यों खोजें विकल्प गहरे कार्पेट पर परफॉर्मेंस सीमित

यह वैक्यूमिंग और मॉपिंग दोनों काम एक साथ करता है, जिससे समय और मेहनत की बचत होती है। इसका स्लिम डिजाइन बेड, सोफा और अलमारी के नीचे भी आसानी से सफाई कर लेता है। हार्ड फ्लोर और लो-पाइल कार्पेट पर इसकी परफॉर्मेंस बेहतर रहता है। वाई-फाई और मोबाइल ऐप के जरिए इसे कहीं से भी कंट्रोल किया जा सकता है।

Specifications क्लीनिंग टाइप 2-इन-1 वैक्यूम और मॉप डिजाइन स्लिम और कॉम्पैक्ट कंट्रोल WiFi और मोबाइल ऐप क्यों खरीदें वैक्यूम और मॉपिंग एक साथ पेट हेयर की सफाई में उपयोगी ऐप से आसान कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प मोटे कार्पेट के लिए सही नहीं बहुत ज्यादा गंदगी में बार-बार सफाई करनी पड़ सकती है

