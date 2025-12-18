आपका कई GB डाटा एक साथ हो जाएगा सेव, 1TB एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में होगा सारा काम
1 टीबी क्षमता वाली हार्ड डिस्क खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं।
1TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आज के डिजिटल जमाने में डाटा स्टोरेज का एक अहम साधन बन चुकी है। यह आपकी फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और अन्य अहम फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए भरपूर स्पेस देती है। पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण इसे कहीं भी ले जाना आसान है। वहीं, यूएसबी कनेक्टिविटी से यह लैपटॉप या कंप्यूटर से आसानी से कनेक्ट हो जाती है। बैकअप लेने, फाइल ट्रांसफर करने या बड़ी फाइलों को स्टोर करने के लिए 1TB की क्षमता प्रैक्टिकल च्वाइस है। यहां देखें अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट।
1. Seagate One Touch 1TB External HDD with Password Protection – Black, for Windows and Mac, with 3 yr Data Recovery Services, (STKY1000400)
इसकी कीमत 6,349 रुपये है। इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन की सुविधा दी गई है, जिससे आपकी फाइलें अनधिकृत इस्तेमाल से सुरक्षित रहती हैं। यह Windows और Mac दोनों सिस्टम के साथ आसानी से काम करता है। 1TB की बड़ी स्टोरेज क्षमता से आप फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और बैकअप आराम से सेव कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पासवर्ड से डाटा की सुरक्षा
Windows और Mac दोनों के लिए सपोर्ट
डाटा रिकवरी सर्विस का फायदा
क्यों खोजें विकल्प
SSD की तुलना में स्पीड कम
केबल के बिना काम नहीं करता
फिजिकल ड्राइव होने से गिरने का खतरा
2. UnionSine External Hard Disk Drive 1TB Portable HDD-USB 3.0 Compatible with PC, Mac,Desktop, Laptop, Xbox One, Xbox 360, PS4 Black
इसमें यूएसबी 3.0 कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे डाटा ट्रांसफर तेज और आसान होता है। यह पीसी, मैक, डेस्कटॉप, लैपटॉप के साथ-साथ Xbox One, Xbox 360 और PS4 जैसे गेमिंग कंसोल के साथ भी कम्पेटिबल है। 1TB स्टोरेज क्षमता में आप बड़ी फाइलें, गेम्स, वीडियो और फोटो सुरक्षित रख सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
यूएसबी 3.0 से फास्ट डाटा ट्रांसफर
गेमिंग कंसोल के साथ सपोर्ट
प्लग एंड प्ले सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
SSD की तुलना में स्लो स्पीड
पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं
गिरने पर नुकसान का जोखिम
3. Seagate Expansion 1TB External HDD - USB 3.0 for Windows and Mac with 3 yr Data Recovery Services, Portable Hard Drive (STKM1000400)
इसकी कीमत 5,999 रुपये है। इसमें यूएसबी 3.0 कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे फाइल ट्रांसफर तेज और आसान हो जाता है। यह विंडोज और मैक दोनों सिस्टम के साथ आसानी से काम करता है। 1TB की स्टोरेज क्षमता में आप फोटो, वीडियो, मूवी, गेम और बैकअप आराम से सेव कर सकते हैं। इसके साथ 3 साल की डाटा रिकवरी सर्विस मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
यूएसबी 3.0 से तेज डाटा ट्रांसफर
Windows और Mac दोनों के लिए सपोर्ट
पोर्टेबल और हल्का डिजाइन
डाटा रिकवरी सर्विस का फायदा
क्यों खोजें विकल्प
SSD के मुकाबले स्पीड कम
पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं
गिरने पर नुकसान का खतरा
4. KINGSTER® Portable External Hard Drive 1TB – USB 3.0 Ultra-Slim HDD – High-Speed Backup Drive for Laptop, PC, Mac, Smart TV & PS4/PS5 – Lightweight Shock-Resistant Plastic Body
इसकी कीमत 51% डिस्काउंट के साथ 4,197 रुपये है। यह एक अल्ट्रा-स्लिम और हल्का स्टोरेज डिवाइस है, जो तेज और आसान डाटा बैकअप के लिए बनाया गया है। यूएसबी 3.0 सपोर्ट के कारण इसमें फाइल ट्रांसफर स्पीड अच्छी मिलती है। यह लैपटॉप, पीसी, मैक, स्मार्ट टीवी और PS4/PS5 जैसे गेमिंग कंसोल के साथ भी आसानी से काम करता है। शॉक-रेसिस्टेंट प्लास्टिक बॉडी इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
यूएसबी 3.0 से तेज डाटा ट्रांसफर
स्मार्ट टीवी और गेमिंग कंसोल सपोर्ट
शॉक-रेसिस्टेंट बॉडी
क्यों खोजें विकल्प
SSD की तुलना में स्पीड कम
पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं
हार्ड ड्राइव होने से गिरने पर नुकसान संभव
5. Toshiba Canvio Basics 1TB Portable External HDD - USB 3.2 for PC Laptop Windows and Mac, 3 Years Warranty, External Hard Drive - Black
इसकी कीमत 5,600 रुपये है। इसमें यूएसबी 3.2 कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे फाइल ट्रांसफर फास्ट और स्मूद होता है। यह पीसी, लैपटॉप, विंडोज और मैक सभी के साथ आसानी से काम करता है। 1TB की बड़ी स्टोरेज क्षमता में आप फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और मूवी आराम से सेव कर सकते हैं। इसके साथ 3 साल की वारंटी दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
USB 3.2 से तेज डाटा ट्रांसफर
लंबी 3 साल की वारंटी
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
प्लग एंड प्ले सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
SSD के मुकाबले स्पीड कम
पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं
6. Sandisk 1TB Portable SSD, 800MB/s R, USB 3.2 Gen 2, Rugged SSD with Upto 2 Meter Drop Protection, Type-C to Type-A Cable, PC & Mac Compatible, External SSD (SDSSDE30-1T00-G26)
इसकी कीमत 20,500 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 11,958 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 800MB/s तक की रीड स्पीड देता है, जिससे बड़ी फाइलें, वीडियो और बैकअप बहुत जल्दी कॉपी हो जाते हैं। यूएसबी 3.2 जेन 2 सपोर्ट के साथ यह पीसी और मैक दोनों के लिए कम्पैटिबल है। इसकी रग्ड बॉडी 2 मीटर तक गिरने से सुरक्षा देती है, जिससे रोजमर्रा के इस्तेमाल में भरोसा बढ़ता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मजबूत और रग्ड डिजाइन
हल्का और पोर्टेबल
PC और Mac दोनों सपोर्ट
बड़े फाइल ट्रांसफर में समय की बचत
क्यों खोजें विकल्प
HDD की तुलना में महंगा
स्टोरेज एक्सपैंड नहीं होती
7. MAYUMI DRIXEL 1 TB Hi-Speed Portable Hard Drive, Type-C and USB 3.0, 2-in-1 Mobile and PC Compatible, Heavy Duty Ultra Slim HDD, 2 Yrs Warranty (DRIXEL, 1 TB)
इसकी कीमत 57% डिस्काउंट के साथ 4,125 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें टाइप-सी और यूएसबी 3.0 का 2-इन-1 सपोर्ट मिलता है, जिससे आप इसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1TB की बड़ी स्टोरेज क्षमता में फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और बैकअप आराम से सेव किए जा सकते हैं। इसका हेवी-ड्यूटी और पतला डिजाइन इसे मजबूत और पोर्टेबल बनाता है। साथ में 2 साल की वारंटी भी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
टाइप-सी और यूएसबी 3.0 सपोर्ट
हल्का और पोर्टेबल डिजाइन
बड़ी 1TB स्टोरेज क्षमता
2 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
SSD के मुकाबले स्पीड कम
पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं
गिरने पर नुकसान का खतरा
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
