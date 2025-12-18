आपका कई GB डाटा एक साथ हो जाएगा सेव, 1TB एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में होगा सारा काम

संक्षेप: 1 टीबी क्षमता वाली हार्ड डिस्क खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यहां हम आपको अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे ऑफर्स के बारे में बता रहे हैं।

Dec 18, 2025 06:42 pm IST

1TB एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आज के डिजिटल जमाने में डाटा स्टोरेज का एक अहम साधन बन चुकी है। यह आपकी फ़ोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स और अन्य अहम फाइलों को सुरक्षित रखने के लिए भरपूर स्पेस देती है। पोर्टेबल और कॉम्पैक्ट डिजाइन के कारण इसे कहीं भी ले जाना आसान है। वहीं, यूएसबी कनेक्टिविटी से यह लैपटॉप या कंप्यूटर से आसानी से कनेक्ट हो जाती है। बैकअप लेने, फाइल ट्रांसफर करने या बड़ी फाइलों को स्टोर करने के लिए 1TB की क्षमता प्रैक्टिकल च्वाइस है। यहां देखें अमेजन पर मिलने वाले कुछ अच्छे ऑप्शन्स की लिस्ट।

इसकी कीमत 6,349 रुपये है। इसमें पासवर्ड प्रोटेक्शन की सुविधा दी गई है, जिससे आपकी फाइलें अनधिकृत इस्तेमाल से सुरक्षित रहती हैं। यह Windows और Mac दोनों सिस्टम के साथ आसानी से काम करता है। 1TB की बड़ी स्टोरेज क्षमता से आप फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और बैकअप आराम से सेव कर सकते हैं।

Specifications स्टोरेज क्षमता 1TB कम्पैटिबिलिटी Windows और Mac डाटा सेफ्टी 3 साल की डाटा रिकवरी सर्विस क्यों खरीदें पासवर्ड से डाटा की सुरक्षा Windows और Mac दोनों के लिए सपोर्ट डाटा रिकवरी सर्विस का फायदा क्यों खोजें विकल्प SSD की तुलना में स्पीड कम केबल के बिना काम नहीं करता फिजिकल ड्राइव होने से गिरने का खतरा

इसमें यूएसबी 3.0 कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे डाटा ट्रांसफर तेज और आसान होता है। यह पीसी, मैक, डेस्कटॉप, लैपटॉप के साथ-साथ Xbox One, Xbox 360 और PS4 जैसे गेमिंग कंसोल के साथ भी कम्पेटिबल है। 1TB स्टोरेज क्षमता में आप बड़ी फाइलें, गेम्स, वीडियो और फोटो सुरक्षित रख सकते हैं।

Specifications स्टोरेज क्षमता 1TB कनेक्टिविटी USB 3.0 कम्पैटिबिलिटी PC, Mac, Laptop, Desktop गेमिंग सपोर्ट Xbox One, Xbox 360, PS4 क्यों खरीदें यूएसबी 3.0 से फास्ट डाटा ट्रांसफर गेमिंग कंसोल के साथ सपोर्ट प्लग एंड प्ले सुविधा क्यों खोजें विकल्प SSD की तुलना में स्लो स्पीड पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं गिरने पर नुकसान का जोखिम

इसकी कीमत 5,999 रुपये है। इसमें यूएसबी 3.0 कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे फाइल ट्रांसफर तेज और आसान हो जाता है। यह विंडोज और मैक दोनों सिस्टम के साथ आसानी से काम करता है। 1TB की स्टोरेज क्षमता में आप फोटो, वीडियो, मूवी, गेम और बैकअप आराम से सेव कर सकते हैं। इसके साथ 3 साल की डाटा रिकवरी सर्विस मिलती है।

Specifications स्टोरेज क्षमता 1TB कनेक्टिविटी USB 3.0 कम्पैटिबिलिटी Windows और Mac डाटा सुरक्षा 3 साल की डाटा रिकवरी सर्विस क्यों खरीदें यूएसबी 3.0 से तेज डाटा ट्रांसफर Windows और Mac दोनों के लिए सपोर्ट पोर्टेबल और हल्का डिजाइन डाटा रिकवरी सर्विस का फायदा क्यों खोजें विकल्प SSD के मुकाबले स्पीड कम पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं गिरने पर नुकसान का खतरा

इसकी कीमत 51% डिस्काउंट के साथ 4,197 रुपये है। यह एक अल्ट्रा-स्लिम और हल्का स्टोरेज डिवाइस है, जो तेज और आसान डाटा बैकअप के लिए बनाया गया है। यूएसबी 3.0 सपोर्ट के कारण इसमें फाइल ट्रांसफर स्पीड अच्छी मिलती है। यह लैपटॉप, पीसी, मैक, स्मार्ट टीवी और PS4/PS5 जैसे गेमिंग कंसोल के साथ भी आसानी से काम करता है। शॉक-रेसिस्टेंट प्लास्टिक बॉडी इसे रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए सही है।

Specifications स्टोरेज क्षमता 1TB कनेक्टिविटी USB 3.0 बॉडी शॉक-रेसिस्टेंट प्लास्टिक कम्पेटिबिलिटी Laptop, PC, Mac, Smart TV क्यों खरीदें यूएसबी 3.0 से तेज डाटा ट्रांसफर स्मार्ट टीवी और गेमिंग कंसोल सपोर्ट शॉक-रेसिस्टेंट बॉडी क्यों खोजें विकल्प SSD की तुलना में स्पीड कम पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं हार्ड ड्राइव होने से गिरने पर नुकसान संभव

इसकी कीमत 5,600 रुपये है। इसमें यूएसबी 3.2 कनेक्टिविटी दी गई है, जिससे फाइल ट्रांसफर फास्ट और स्मूद होता है। यह पीसी, लैपटॉप, विंडोज और मैक सभी के साथ आसानी से काम करता है। 1TB की बड़ी स्टोरेज क्षमता में आप फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और मूवी आराम से सेव कर सकते हैं। इसके साथ 3 साल की वारंटी दी गई है।

Specifications स्टोरेज क्षमता 1TB कनेक्टिविटी USB 3.2 कम्पैटिबिलिटी PC, Laptop, Windows, Mac वारंटी 3 साल क्यों खरीदें USB 3.2 से तेज डाटा ट्रांसफर लंबी 3 साल की वारंटी हल्का और पोर्टेबल डिजाइन प्लग एंड प्ले सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प SSD के मुकाबले स्पीड कम पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं

इसकी कीमत 20,500 रुपये है। इसे 42% डिस्काउंट के साथ 11,958 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह 800MB/s तक की रीड स्पीड देता है, जिससे बड़ी फाइलें, वीडियो और बैकअप बहुत जल्दी कॉपी हो जाते हैं। यूएसबी 3.2 जेन 2 सपोर्ट के साथ यह पीसी और मैक दोनों के लिए कम्पैटिबल है। इसकी रग्ड बॉडी 2 मीटर तक गिरने से सुरक्षा देती है, जिससे रोजमर्रा के इस्तेमाल में भरोसा बढ़ता है।

Specifications स्टोरेज क्षमता 1TB स्पीड 800MB/s तक रीड कनेक्टिविटी USB 3.2 Gen 2 ड्यूरेबिलिटी 2 मीटर ड्रॉप प्रोटेक्शन कम्पैटिबिलिटी PC और Mac क्यों खरीदें मजबूत और रग्ड डिजाइन हल्का और पोर्टेबल PC और Mac दोनों सपोर्ट बड़े फाइल ट्रांसफर में समय की बचत क्यों खोजें विकल्प HDD की तुलना में महंगा स्टोरेज एक्सपैंड नहीं होती

इसकी कीमत 57% डिस्काउंट के साथ 4,125 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें टाइप-सी और यूएसबी 3.0 का 2-इन-1 सपोर्ट मिलता है, जिससे आप इसे स्मार्टफोन, लैपटॉप और कंप्यूटर के साथ आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। 1TB की बड़ी स्टोरेज क्षमता में फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट और बैकअप आराम से सेव किए जा सकते हैं। इसका हेवी-ड्यूटी और पतला डिजाइन इसे मजबूत और पोर्टेबल बनाता है। साथ में 2 साल की वारंटी भी मिलती है।

Specifications स्टोरेज क्षमता 1TB कनेक्टिविटी Type-C और USB 3.0 (2-in-1) कम्पैटिबिलिटी मोबाइल, PC, लैपटॉप वारंटी 2 साल क्यों खरीदें टाइप-सी और यूएसबी 3.0 सपोर्ट हल्का और पोर्टेबल डिजाइन बड़ी 1TB स्टोरेज क्षमता 2 साल की वारंटी क्यों खोजें विकल्प SSD के मुकाबले स्पीड कम पासवर्ड प्रोटेक्शन नहीं गिरने पर नुकसान का खतरा

