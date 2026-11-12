गर्मी से पहले सस्ता हुआ 190 लीटर फ्रिज! मिस न करें ये ऑफर, Amazon दे रहा बंपर डिस्काउंट
ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर 190 लीटर क्षमता वाले सिंगल डोर फ्रिज की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है, जिससे छोटे परिवारों के लिए नया फ्रिज खरीदना बेहद किफायती हो गया है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर आप भी अपने घर या छोटे परिवार के लिए एक नया और किफायती रेफ्रिजरेटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon पर 190 लीटर क्षमता वाले सिंगल डोर फ्रिज की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। इस खास ऑफर के तहत Haier, Godrej और IFB जैसे टॉप ब्रांड्स के एनर्जी-सेविंग फ्रिज भारी छूट और आकर्षक बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं।
1. Haier 190 L 4 Star Direct Cool Single Door Refrigerator with Fast Ice Making, Easy Clean Back, Large Vegetable Box (HED-204TMIBA-N, Marine Ivy, Base Stand Drawer, 2026 Model)
Haier 190 L 4 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (2026 Model) एक शानदार विकल्प है। यह फ्रिज आकर्षक 'Marine Ivy' फ्लोरल फिनिश और बेस स्टैंड ड्रॉअर के साथ आता है, जो आपके किचन को मॉडर्न लुक देने के साथ-साथ अतिरिक्त स्टोरेज भी प्रदान करता है। 4-स्टार एनर्जी रेटिंग और फास्ट आइस मेकिंग जैसे फीचर्स के साथ यह कम बिजली खपत में दमदार कूलिंग सुनिश्चित करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की अच्छी बचत
अतिरिक्त स्टोरेज के लिए बेस ड्रॉअर
आकर्षक लुक और आसान सफाई
तेज़ बर्फ जमाने की क्षमता
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग (Manual Defrost)
फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर
2. Voltas Beko, A Tata Product 183 L, 2-Star Single Door Direct Cool Refrigerator with Fresh Box Technology (RDC215C / 2S0XIR0M0000GO, Hairline Silver)
Voltas Beko 183 L 2-Star Single Door Direct Cool Refrigerator एक बेहद किफायती विकल्प है। Amazon पर इस फ्रिज की MRP ₹27,990 है, लेकिन 52% के भारी डिस्काउंट के बाद यह मात्र ₹13,390 में उपलब्ध है। इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,500 तक का अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट और ₹471 से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI इसे और भी आकर्षक डील बनाती है। 'Fresh Box Technology' और मज़बूत टफन्ड ग्लास शेल्फ के साथ यह छोटे परिवारों के लिए एक बेहतरीन बजट फ्रिज है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद किफायती कीमत (बंपर डिस्काउंट)
मज़बूत टफन्ड ग्लास शेल्फ
Fresh Box Technology
टाटा (Tata) का भरोसा और वारंटी
आसान EMI विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
कम एनर्जी रेटिंग
मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग
3. LG 210 L, 5 Star, Smart Inverter, Direct Cool Single Door Refrigerator (GLD2256ZAPZ, Shiny Steel, Fit Max Chiller Tray, Base stand with Drawer & Runs on Home Inverter)
Voltas Beko 183 L 2-Star Single Door Direct Cool Refrigerator एक बेहद किफायती विकल्प है। Amazon पर इस फ्रिज की MRP ₹27,990 है, लेकिन 52% के भारी डिस्काउंट के बाद यह मात्र ₹13,390 में उपलब्ध है। इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,500 तक का अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट और ₹471 से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI इसे और भी आकर्षक डील बनाती है। 'Fresh Box Technology' और मज़बूत टफन्ड ग्लास शेल्फ के साथ यह छोटे परिवारों के लिए एक बेहतरीन बजट फ्रिज है।
Specifications
क्यों खरीदें
52% की सीधी छूट और बैंक ऑफर्स
मज़बूत टफन्ड ग्लास शेल्फ
Fresh Box Technology
टाटा (Tata) का भरोसा और वारंटी
आसान EMI विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
2-स्टार रेटिंग
मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग
4. Samsung 183 L, 3 Star, Digital Inverter, Direct-Cool Single Door Refrigerator (RR20H1Y23S8/HL, Silver, Elegant Inox, Single Touch Defrost, 2026 Model)
Samsung 183 L 3 Star Digital Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator (2026 Model) एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर 'Amazon's Choice' टैग के साथ लिस्टेड इस फ्रिज की MRP ₹19,999 है, लेकिन 20% के डिस्काउंट के बाद यह ₹15,990 में उपलब्ध है। इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,599 तक की अतिरिक्त बैंक छूट और ₹562 से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI भी मिल रही है। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, सिंगल टच डीफ्रॉस्ट और होम इन्वर्टर से ऑटो-कनेक्ट होने जैसी खूबियों के साथ यह रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक दमदार फ्रिज है।
Specifications
क्यों खरीदें
डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर
होम इन्वर्टर से ऑटो-कनेक्ट
स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन
सिंगल टच डीफ्रॉस्ट
क्यों खोजें विकल्प
फुली ऑटो-डीफ्रॉस्ट नहीं
बेस स्टैंड ड्रॉअर की कमी
5. IFB 197L 5 Star Advanced Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator with 30 Hrs Cooling Retention, XL Bottle Bin, Big Vegetable Box & 4 Year Super Warranty (2026, IFBDC-223EYBSE, Brush Grey)
IFB 197L 5 Star Advanced Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator (2026 Model) एक शानदार विकल्प है। Amazon पर पिछले महीने 1,000 से ज़्यादा ग्राहकों द्वारा खरीदे गए इस फ्रिज की MRP ₹24,700 है, लेकिन 25% छूट के बाद यह ₹18,490 में उपलब्ध है। इसके अलावा ₹1,250 का एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट, ₹1,849 तक का बैंक ऑफर और ₹650 से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI इसे और भी किफायती डील बनाती है। 5-स्टार रेटिंग, 30 घंटे से अधिक की कूलिंग रिटेंशन और 4 साल की सुपर वारंटी के साथ यह अपने सेगमेंट का एक दमदार रेफ्रिजरेटर है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त बिजली बचत (5-Star Rating)
30+ घंटे की कूलिंग रिटेंशन
4 साल की सुपर वारंटी
बेहतरीन स्टोरेज और 25 दिनों तक ताज़गी
ऑटो इन्वर्टर और सोलर कनेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग:
थोड़ी अधिक कीमत
6. Whirlpool 192 L 4 Star Icemagic Powercool Direct-Cool Single Door Refrigerator (215 IMPC PRM 4S IMPERIAL STEEL-Y-,Grey, 2026 Model)
Whirlpool 192 L 4 Star Icemagic Powercool Direct-Cool Single Door Refrigerator (2026 Model) एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर ₹20,350 की MRP वाला यह फ्रिज 12% डिस्काउंट के साथ ₹17,890 में उपलब्ध है। इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,789 तक की अतिरिक्त बैंक छूट और ₹629 से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI भी मिल रही है। 'Insulated Capillary Technology' और 12 घंटे तक की कूलिंग रिटेंशन के साथ यह रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए एक दमदार रेफ्रिजरेटर है।
Specifications
क्यों खरीदें
तेज़ बर्फ और कूलिंग
12 घंटे की कूलिंग रिटेंशन
कम बिजली की खपत
स्टेबलाइज़र-फ्री और इन्वर्टर कनेक्ट
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग
बेस ड्रॉअर की कमी
7. Bosch 207 L, 3 star, Direct-Cool Single Door Refrigerator | 18 Hrs Cooling Retention | 2.5X Faster Cooling | Spacious Multi Box | XL Dry Storage | SuperFreeze (2026 model, CST20S23VI, Fine Steel)
Bosch 207 L 3 Star Single Door Refrigerator फ्रिज की MRP ₹27,500 है, लेकिन 36% के भारी डिस्काउंट के बाद यह ₹17,490 में मिल रहा है। इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,749 तक की अतिरिक्त बैंक छूट, ₹524 तक का कैशबैक और ₹615 से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI भी उपलब्ध है। 18 घंटे की कूलिंग रिटेंशन, 2.5X तेज़ कूलिंग और XL ड्राई स्टोरेज के साथ यह 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक बेहतरीन डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
18 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन
XL ड्राई स्टोरेज (बेस ड्रॉअर)
मज़बूत बिल्ड क्वालिटी और कॉपर कंप्रेसर
2.5X तेज़ कूलिंग और SuperFreeze
बड़ी क्षमता और शानदार डिस्काउंट
क्यों खोजें विकल्प
मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग
3-स्टार एनर्जी रेटिंग
दरवाज़ा रिवर्सिबल नहीं है
प्रश्न 1: 180 से 200 लीटर क्षमता वाला सिंगल डोर फ्रिज कितने लोगों के परिवार के लिए सही रहता है?
उत्तर: 180 से 200 लीटर क्षमता वाले सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर बैचलर्स, कपल्स और 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे परिवार के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। इनमें रोज़मर्रा के फल, सब्जियां, दूध और पानी की बोतलें आसानी से स्टोर की जा सकती हैं।
प्रश्न 2: क्या इन सिंगल डोर फ्रिज को चलाने के लिए अलग से स्टेबलाइज़र खरीदना पड़ेगा?
उत्तर: नहीं, Samsung, IFB, Whirlpool और Bosch के इन नए मॉडल्स में इन-बिल्ट स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन (100V-300V तक) मिलता है। यह वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को खुद संभाल लेते हैं, इसलिए अलग से स्टेबलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
प्रश्न 3: Amazon पर इन फ्रिज की खरीद पर क्या अतिरिक्त ऑफर्स मिल रहे हैं?
उत्तर: फ्लैट डिस्काउंट के अलावा Amazon पर चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स से पेमेंट करने पर ₹1,500 से ₹1,849 तक का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट, कूपन छूट, एक्सचेंज बोनस और ₹471 से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI (No Cost EMI) का फायदा उठाया जा सकता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।