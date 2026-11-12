गर्मी से पहले सस्ता हुआ 190 लीटर फ्रिज! मिस न करें ये ऑफर, Amazon दे रहा बंपर डिस्काउंट

ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म Amazon पर 190 लीटर क्षमता वाले सिंगल डोर फ्रिज की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है, जिससे छोटे परिवारों के लिए नया फ्रिज खरीदना बेहद किफायती हो गया है।

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अगर आप भी अपने घर या छोटे परिवार के लिए एक नया और किफायती रेफ्रिजरेटर खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपके लिए बेहतरीन मौका है। ई-कॉमर्स दिग्गज Amazon पर 190 लीटर क्षमता वाले सिंगल डोर फ्रिज की कीमतों में बड़ी कटौती की गई है। इस खास ऑफर के तहत Haier, Godrej और IFB जैसे टॉप ब्रांड्स के एनर्जी-सेविंग फ्रिज भारी छूट और आकर्षक बैंक ऑफर्स के साथ उपलब्ध हैं।

Amazon Fridge

Haier 190 L 4 Star Direct Cool Single Door Refrigerator (2026 Model) एक शानदार विकल्प है। यह फ्रिज आकर्षक 'Marine Ivy' फ्लोरल फिनिश और बेस स्टैंड ड्रॉअर के साथ आता है, जो आपके किचन को मॉडर्न लुक देने के साथ-साथ अतिरिक्त स्टोरेज भी प्रदान करता है। 4-स्टार एनर्जी रेटिंग और फास्ट आइस मेकिंग जैसे फीचर्स के साथ यह कम बिजली खपत में दमदार कूलिंग सुनिश्चित करता है।

Specifications क्षमता (Capacity) 190 लीटर एनर्जी रेटिंग 4 स्टार टाइप और कॉन्फ़िगरेशन सिंगल डोर डायरेक्ट कूल कंप्रेसर टाइप नॉर्मल फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर खास फीचर्स फास्ट आइस मेकिंग, बड़ा वेजिटेबल बॉक्स, बेस स्टैंड ड्रॉअर क्यों खरीदें बिजली की अच्छी बचत अतिरिक्त स्टोरेज के लिए बेस ड्रॉअर आकर्षक लुक और आसान सफाई तेज़ बर्फ जमाने की क्षमता क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग (Manual Defrost) फिक्स्ड स्पीड कंप्रेसर

Voltas Beko 183 L 2-Star Single Door Direct Cool Refrigerator एक बेहद किफायती विकल्प है। Amazon पर इस फ्रिज की MRP ₹27,990 है, लेकिन 52% के भारी डिस्काउंट के बाद यह मात्र ₹13,390 में उपलब्ध है। इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,500 तक का अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट और ₹471 से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI इसे और भी आकर्षक डील बनाती है। 'Fresh Box Technology' और मज़बूत टफन्ड ग्लास शेल्फ के साथ यह छोटे परिवारों के लिए एक बेहतरीन बजट फ्रिज है।

Specifications क्षमता (Capacity) 183 लीटर एनर्जी रेटिंग 2 स्टार टाइप और कॉन्फ़िगरेशन सिंगल डोर डायरेक्ट कूल शेल्फ टाइप स्पिल-प्रूफ एडजस्टेबल टफन्ड ग्लास शेल्फ खास फीचर्स फ्रेश बॉक्स टेक्नोलॉजी क्यों खरीदें बेहद किफायती कीमत (बंपर डिस्काउंट) मज़बूत टफन्ड ग्लास शेल्फ Fresh Box Technology टाटा (Tata) का भरोसा और वारंटी आसान EMI विकल्प क्यों खोजें विकल्प कम एनर्जी रेटिंग मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग

Voltas Beko 183 L 2-Star Single Door Direct Cool Refrigerator एक बेहद किफायती विकल्प है। Amazon पर इस फ्रिज की MRP ₹27,990 है, लेकिन 52% के भारी डिस्काउंट के बाद यह मात्र ₹13,390 में उपलब्ध है। इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,500 तक का अतिरिक्त बैंक डिस्काउंट और ₹471 से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI इसे और भी आकर्षक डील बनाती है। 'Fresh Box Technology' और मज़बूत टफन्ड ग्लास शेल्फ के साथ यह छोटे परिवारों के लिए एक बेहतरीन बजट फ्रिज है।

Specifications क्षमता (Capacity) 183 लीटर एनर्जी रेटिंग 2 स्टार टाइप और कॉन्फ़िगरेशन सिंगल डोर डायरेक्ट कूल (Freezer-on-Top) शेल्फ टाइप स्पिल-प्रूफ एडजस्टेबल टफन्ड ग्लास शेल्फ खास फीचर्स फ्रेश बॉक्स टेक्नोलॉजी क्यों खरीदें 52% की सीधी छूट और बैंक ऑफर्स मज़बूत टफन्ड ग्लास शेल्फ Fresh Box Technology टाटा (Tata) का भरोसा और वारंटी आसान EMI विकल्प क्यों खोजें विकल्प 2-स्टार रेटिंग मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग

Samsung 183 L 3 Star Digital Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator (2026 Model) एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर 'Amazon's Choice' टैग के साथ लिस्टेड इस फ्रिज की MRP ₹19,999 है, लेकिन 20% के डिस्काउंट के बाद यह ₹15,990 में उपलब्ध है। इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,599 तक की अतिरिक्त बैंक छूट और ₹562 से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI भी मिल रही है। डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर, सिंगल टच डीफ्रॉस्ट और होम इन्वर्टर से ऑटो-कनेक्ट होने जैसी खूबियों के साथ यह रोज़मर्रा के इस्तेमाल के लिए एक दमदार फ्रिज है।

Specifications क्षमता (Capacity 183 लीटर एनर्जी रेटिंग 3 स्टार टाइप और कंप्रेसर सिंगल डोर डायरेक्ट कूल इंटीरियर और शेल्फ 2 टफन्ड ग्लास शेल्फ, 1 वेजिटेबल ड्रॉअर, Fresh Room, एंटी-बैक्टीरियल गैस्केट वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल और डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर होम इन्वर्टर से ऑटो-कनेक्ट स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन सिंगल टच डीफ्रॉस्ट क्यों खोजें विकल्प फुली ऑटो-डीफ्रॉस्ट नहीं बेस स्टैंड ड्रॉअर की कमी

IFB 197L 5 Star Advanced Inverter Direct-Cool Single Door Refrigerator (2026 Model) एक शानदार विकल्प है। Amazon पर पिछले महीने 1,000 से ज़्यादा ग्राहकों द्वारा खरीदे गए इस फ्रिज की MRP ₹24,700 है, लेकिन 25% छूट के बाद यह ₹18,490 में उपलब्ध है। इसके अलावा ₹1,250 का एक्स्ट्रा कूपन डिस्काउंट, ₹1,849 तक का बैंक ऑफर और ₹650 से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI इसे और भी किफायती डील बनाती है। 5-स्टार रेटिंग, 30 घंटे से अधिक की कूलिंग रिटेंशन और 4 साल की सुपर वारंटी के साथ यह अपने सेगमेंट का एक दमदार रेफ्रिजरेटर है।

Specifications क्षमता (Capacity) 197 लीटर एनर्जी रेटिंग 5 स्टार टाइप और कंप्रेसर सिंगल डोर डायरेक्ट कूल खास फीचर्स 30+ घंटे की कूलिंग रिटेंशन, 60 मिनट से कम में बर्फ वारंटी मशीन पर 4 साल की वारंटी, कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें जबरदस्त बिजली बचत (5-Star Rating) 30+ घंटे की कूलिंग रिटेंशन 4 साल की सुपर वारंटी बेहतरीन स्टोरेज और 25 दिनों तक ताज़गी ऑटो इन्वर्टर और सोलर कनेक्ट क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग: थोड़ी अधिक कीमत

Whirlpool 192 L 4 Star Icemagic Powercool Direct-Cool Single Door Refrigerator (2026 Model) एक बेहतरीन विकल्प है। Amazon पर ₹20,350 की MRP वाला यह फ्रिज 12% डिस्काउंट के साथ ₹17,890 में उपलब्ध है। इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,789 तक की अतिरिक्त बैंक छूट और ₹629 से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI भी मिल रही है। 'Insulated Capillary Technology' और 12 घंटे तक की कूलिंग रिटेंशन के साथ यह रोज़मर्रा की ज़रूरतों के लिए एक दमदार रेफ्रिजरेटर है।

Specifications क्षमता (Capacity) 192 लीटर एनर्जी रेटिंग 4 स्टार टाइप और कॉन्फ़िगरेशन सिंगल डोर डायरेक्ट कूल खास फीचर्स Insulated Capillary Technology, फास्ट आइस मेकिंग, 12 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन, स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन (130V - 300V), वारंटी प्रोडक्ट पर 1 साल और कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी क्यों खरीदें तेज़ बर्फ और कूलिंग 12 घंटे की कूलिंग रिटेंशन कम बिजली की खपत स्टेबलाइज़र-फ्री और इन्वर्टर कनेक्ट क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग बेस ड्रॉअर की कमी

Bosch 207 L 3 Star Single Door Refrigerator फ्रिज की MRP ₹27,500 है, लेकिन 36% के भारी डिस्काउंट के बाद यह ₹17,490 में मिल रहा है। इसके अलावा चुनिंदा क्रेडिट कार्ड्स पर ₹1,749 तक की अतिरिक्त बैंक छूट, ₹524 तक का कैशबैक और ₹615 से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI भी उपलब्ध है। 18 घंटे की कूलिंग रिटेंशन, 2.5X तेज़ कूलिंग और XL ड्राई स्टोरेज के साथ यह 2 से 3 सदस्यों वाले परिवारों के लिए एक बेहतरीन डील है।

Specifications क्षमता (Capacity) 207 लीटर एनर्जी रेटिंग 3 स्टार खास फीचर्स 18 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन, 2.5X तेज़ कूलिंग, SuperFreeze, Smart Shield Cooling, डाइमेंशन (आकार) 68.2D x 53.8W x 137.8H सेंटीमीटर क्यों खरीदें 18 घंटे तक कूलिंग रिटेंशन XL ड्राई स्टोरेज (बेस ड्रॉअर) मज़बूत बिल्ड क्वालिटी और कॉपर कंप्रेसर 2.5X तेज़ कूलिंग और SuperFreeze बड़ी क्षमता और शानदार डिस्काउंट क्यों खोजें विकल्प मैनुअल डीफ्रॉस्टिंग 3-स्टार एनर्जी रेटिंग दरवाज़ा रिवर्सिबल नहीं है

प्रश्न 1: 180 से 200 लीटर क्षमता वाला सिंगल डोर फ्रिज कितने लोगों के परिवार के लिए सही रहता है? उत्तर: 180 से 200 लीटर क्षमता वाले सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर बैचलर्स, कपल्स और 2 से 3 सदस्यों वाले छोटे परिवार के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। इनमें रोज़मर्रा के फल, सब्जियां, दूध और पानी की बोतलें आसानी से स्टोर की जा सकती हैं।

प्रश्न 2: क्या इन सिंगल डोर फ्रिज को चलाने के लिए अलग से स्टेबलाइज़र खरीदना पड़ेगा? उत्तर: नहीं, Samsung, IFB, Whirlpool और Bosch के इन नए मॉडल्स में इन-बिल्ट स्टेबलाइज़र-फ्री ऑपरेशन (100V-300V तक) मिलता है। यह वोल्टेज के उतार-चढ़ाव को खुद संभाल लेते हैं, इसलिए अलग से स्टेबलाइज़र खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती।

प्रश्न 3: Amazon पर इन फ्रिज की खरीद पर क्या अतिरिक्त ऑफर्स मिल रहे हैं? उत्तर: फ्लैट डिस्काउंट के अलावा Amazon पर चुनिंदा बैंक क्रेडिट कार्ड्स से पेमेंट करने पर ₹1,500 से ₹1,849 तक का अतिरिक्त इंस्टेंट डिस्काउंट, कूपन छूट, एक्सचेंज बोनस और ₹471 से शुरू होने वाली नो-कॉस्ट EMI (No Cost EMI) का फायदा उठाया जा सकता है।

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