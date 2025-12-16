लूट लो भईया! चुटकियों में पानी खौलाने वाला 15 लीटर गीजर 7000 रुपये से भी ज्यादा के डिस्काउंट पर, तुरंत करें ऑर्डर
अगर इस सर्दी आप अपने लिए एक नया गीजर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको 15 लीटर वाले कुछ ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
15 लीटर का गीजर बड़े परिवारों और रोजमर्रा की गर्म पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए परफेक्ट रहेगा। इसकी मदद से नहाने, बर्तन धोने और दूसरे घरेलू कामों के लिए लगातार गर्म पानी मिलता है। 15L गीजर एनर्जी बचाता है। साथ ही इसमें बेहतर हीटिंग एलीमेंट और बेहतर इन्सुलेशन भी दिया गया है। इन गीजरों में सेफ्टी फीचर्स जैसे प्रेशर वॉल्व और थर्मोस्टेट कंट्रोल भी शामिल हैं। यहां हम आपको अमेजन पर उपलब्ध कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
1. Orient Electric Aquator Edge Geyser|15L Storage Water Heater| Faster Heating with Whirlflow Technology| Ultra Diamond Glassline Tank | BEE 5-star rated | High Rise Compatible |5 years tank warranty
वैसे तो इसकी कीमत 14,490 रुपये है। इसे 52% डिस्काउंट के साथ 6,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 15 लीटर की क्षमता दी गई है, जो छोटे और मीडियम परिवार के लिए सहीत है। Whirlflow टेक्नोलॉजी की मदद से पानी जल्दी और समान रूप से गर्म होता है। अल्ट्रा डायमड ग्लासलाइन टैंक को जंग से बचाता है और लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की अच्छी बचत
रस्ट-रेस्टिटेंट मजबूत टैंक
हाई राइज बिल्डिंग में सही
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टेंट गीजर से स्लो
कीमत थोड़ी ज्यादा
ज्यादा जगह की जरूरत
2. Bajaj Shield Series New Shakti 15L Storage Wall Mount Water Heater For Home, 5-Star Rated Geyser, Child Safety Mode, 10-Yr Tank, 6-Yr Element, 4-Yr Product Warranty, White & Grey
इसकी कीमत 6,699 रुपये है। इसे 11,800 रुपये में लिस्ट किया गया है और इसे 43% डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। इसमें 15 लीटर की क्षमता दी गई है, जो छोटे से मीडियम साइज परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा करती है। यह BEE 5-स्टार रेटेड गीजर है, जिससे बिजली की बचत होती है। चाइल्ड सेफ्टी मोड बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मजबूत टैंक और हीटिंग एलिमेंट लंबे समय तक टिकाऊ परफॉर्मेंस देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की अच्छी बचत
बच्चों के लिए एक्स्ट्रा सुरक्षा
लंबी और मजबूत वारंटी
रोजाना इस्तेमाल के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टेंट गीजर से पानी गर्म होने में समय
थोड़ी ज्यादा जगह घेरता है
कीमत कुछ ज्यादा
3. Havells Monza Pro 15L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Endurashield Coated Anti Rust Tank|Whirlflow Technology|High Rise suitable
वैसे तो इसकी कीमत 8,499 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 6,460 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 15 लीटर की क्षमता दी गई है, जो परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सही रहेगा। Whirlflow टेक्नोलॉजी की मदद से पानी जल्दी और समान रूप से गर्म होता है। एंड्यूराशील्ड कोटेड एंटी-रस्ट टैंक इसे हार्ड वॉटर में भी लंबे समय तक ड्यूरेबल बनाता है। यह गीजर हाई राइज बिल्डिंग के लिए सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
हार्ड वॉटर में भी ड्यूरेबल
बिजली की बचत
हाई राइज बिल्डिंग के लिए सही
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टेंट गीजर से स्लो
वॉल माउंट के लिए जगह चाहिए
कीमत थोड़ी ज्यादा
4. Haier Precis pro Water Geyser 15ltr 5 Star 2000W Electric Geyser Free Installation & Connection Pipe| Warranty 7 Yr on Tank| Shock Proof| Glassline Steel Tank| 11-Level Safety
इसकी कीमत 14,500 रुपये से आधी हो गई है। इसे 7,312 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2000 वॉट की पावर और BEE 5-स्टार रेटिंग दी गई है, जिससे पानी जल्दी गर्म होता है और बिजली की खपत कम रहती है। इसका ग्लासलाइन स्टील टैंक जंग से बचाता है। 11 लेवल सेफ्टी सिस्टम और शॉक-प्रूफ डिजाइन इसे इस्तेमाल में पूरी तरह सुरक्षित बनाते हैं। हाई राइज बिल्डिंग के लिए यह सही रहेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की अच्छी बचत
मजबूत और रस्ट-रेस्टिटेंट टैंक
हाई लेवल की सुरक्षा
फ्री इंस्टॉलेशन सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टेंट गीजर से पानी गर्म होने में समय
वॉल माउंट के लिए जगह चाहिए
शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा
5. AO Smith Geyser 15 Litre 5 Star Rating (BEE) | Powerful 2KW Heating | Storage Water Heater With 2X Corrosion Resistant Blue Diamond Glass Tank | Warranty: 5 Yr Tank, 2 Yr Comprehensive | HSE-SHS-015
इसकी कीमत 47% डिस्काउंट के साथ 6,999 रुपये हो गई है। इसमें 2 किलोवॉट की पावरफुल हीटिंग दी गई है, जिससे पानी जल्दी गर्म होता है। यह BEE 5-स्टार रेटेड गीजर है, जो बिजली की बचत में मदद करता है। इसका 2X करोजन रेजिस्टेंट ब्लू डायमंड ग्लास टैंक जंग से सुरक्षा देता है और लंबे समय तक ड्यूरेबल रहता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की बचत
रस्ट-रेस्टिटेंट मजबूत टैंक
अच्छा वारंटी सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टेंट गीजर से गर्म होने में समय
वॉल माउंट के लिए जगह चाहिए
कीमत थोड़ी ज्यादा
6. Activa 15L Water Heater Geyser with Temperature Meter, 2 KVA ISI Cooper Element, 0.75mm Anti Rust Coated Tank, ABS Body, BEE 5 Start Rated, Adjustable Thermostat, Free Instalation Kit, 5 Year Warranty
इसकी कीमत 46% डिस्काउंट के साथ 3,798 रुपये हो गई है। इसमें इनबिल्ट टेम्परेचर मीटर दिया गया है, जिससे पानी का तापमान आसानी से देखा जा सकता है। 2 KVA ISI कॉपर हीटिंग एलिमेंट पानी को जल्दी गर्म करता है। 0.75 मिमी एंटी-रस्ट कोटेड टैंक लंबे समय तक जंग से सुरक्षा देता है। ABS बॉडी इसे हल्का और सुरक्षित बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
टेम्परेचर मीटर से आसान मॉनिटरिंग
बिजली की अच्छी बचत
रस्ट-रेस्सिटेंट मजबूत टैंक
क्यों खोजें विकल्प
ब्रांड सर्विस नेटवर्क सीमित
इंस्टेंट गीजर से स्लो
7. Crompton Arno Neo 15-L 5 Star Rated Storage Water Heater (Geyser) with Advanced 3 Level Safety, National Energy Conservation Award Winner 2023
इस टीवी की कीमत 47% डिस्काउंट के साथ 5,499 रुपये हो गई है। इसमें 2000 वॉट की पावर और BEE 5-स्टार रेटिंग दी गई है, जिससे पानी जल्दी गर्म होता है और बिजली की खपत कम रहती है। 8 बार प्रेशर सपोर्ट के कारण यह हाई राइज बिल्डिंग के लिए भी सही है। मैग्नीशियम एनोड हार्ड वॉटर से होने वाली जंग से टैंक को बचाता है। कॉपर हीटिंग एलिमेंट बेहतर हीटिंग देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बिजली की अच्छी बचत
हार्ड वॉटर में भी ड्यूरेबल
हाई राइज बिल्डिंग के लिए सुरक्षित
मजबूत सेफ्टी फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टेंट गीजर की तुलना में स्लो
वॉल माउंट के लिए जगह चाहिए
शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा
