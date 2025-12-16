Hindustan Hindi News
लूट लो भईया! चुटकियों में पानी खौलाने वाला 15 लीटर गीजर 7000 रुपये से भी ज्यादा के डिस्काउंट पर, तुरंत करें ऑर्डर

संक्षेप:

अगर इस सर्दी आप अपने लिए एक नया गीजर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको 15 लीटर वाले कुछ ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Dec 16, 2025 05:51 pm ISTSaurabh Verma लाइव हिन्दुस्तान
15 लीटर का गीजर बड़े परिवारों और रोजमर्रा की गर्म पानी की जरूरतों को पूरा करने के लिए परफेक्ट रहेगा। इसकी मदद से नहाने, बर्तन धोने और दूसरे घरेलू कामों के लिए लगातार गर्म पानी मिलता है। 15L गीजर एनर्जी बचाता है। साथ ही इसमें बेहतर हीटिंग एलीमेंट और बेहतर इन्सुलेशन भी दिया गया है। इन गीजरों में सेफ्टी फीचर्स जैसे प्रेशर वॉल्व और थर्मोस्टेट कंट्रोल भी शामिल हैं। यहां हम आपको अमेजन पर उपलब्ध कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

वैसे तो इसकी कीमत 14,490 रुपये है। इसे 52% डिस्काउंट के साथ 6,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 15 लीटर की क्षमता दी गई है, जो छोटे और मीडियम परिवार के लिए सहीत है। Whirlflow टेक्नोलॉजी की मदद से पानी जल्दी और समान रूप से गर्म होता है। अल्ट्रा डायमड ग्लासलाइन टैंक को जंग से बचाता है और लंबे समय तक टिकाऊ बनाता है।

Specifications

क्षमता
15 लीटर
टाइप
स्टोरेज वॉटर हीटर
हीटिंग टेक्नोलॉजी
Whirlflow टेक्नोलॉजी
टैंक
अल्ट्रा डायमंड ग्लासलाइन टैंक
एनर्जी रेटिंग
BEE 5-स्टार
वारंटी
टैंक पर 5 साल

क्यों खरीदें

...

बिजली की अच्छी बचत

...

रस्ट-रेस्टिटेंट मजबूत टैंक

...

हाई राइज बिल्डिंग में सही

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टेंट गीजर से स्लो

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

...

ज्यादा जगह की जरूरत

इसकी कीमत 6,699 रुपये है। इसे 11,800 रुपये में लिस्ट किया गया है और इसे 43% डिस्काउंट के साथ बेचा जा रहा है। इसमें 15 लीटर की क्षमता दी गई है, जो छोटे से मीडियम साइज परिवार की जरूरतों को आसानी से पूरा करती है। यह BEE 5-स्टार रेटेड गीजर है, जिससे बिजली की बचत होती है। चाइल्ड सेफ्टी मोड बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है। मजबूत टैंक और हीटिंग एलिमेंट लंबे समय तक टिकाऊ परफॉर्मेंस देते हैं।

Specifications

क्षमता
15 लीटर
टाइप
स्टोरेज वॉटर हीटर
एनर्जी रेटिंग
BEE 5-स्टार
सेफ्टी
चाइल्ड सेफ्टी मोड
वारंटी
टैंक 10 साल, एलिमेंट 6 साल, प्रोडक्ट 4 साल

क्यों खरीदें

...

बिजली की अच्छी बचत

...

बच्चों के लिए एक्स्ट्रा सुरक्षा

...

लंबी और मजबूत वारंटी

...

रोजाना इस्तेमाल के लिए सही

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टेंट गीजर से पानी गर्म होने में समय

...

थोड़ी ज्यादा जगह घेरता है

...

कीमत कुछ ज्यादा

वैसे तो इसकी कीमत 8,499 रुपये है। इसे 24% डिस्काउंट के साथ 6,460 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 15 लीटर की क्षमता दी गई है, जो परिवार की रोजमर्रा की जरूरतों के लिए सही रहेगा। Whirlflow टेक्नोलॉजी की मदद से पानी जल्दी और समान रूप से गर्म होता है। एंड्यूराशील्ड कोटेड एंटी-रस्ट टैंक इसे हार्ड वॉटर में भी लंबे समय तक ड्यूरेबल बनाता है। यह गीजर हाई राइज बिल्डिंग के लिए सही है।

Specifications

क्षमता
15 लीटर
टाइप
स्टोरेज वॉटर हीटर
हीटिंग टेक्नोलॉजी
Whirlflow टेक्नोलॉजी
टैंक
एंड्यूराशील्ड कोटेड एंटी-रस्ट टैंक

क्यों खरीदें

...

हार्ड वॉटर में भी ड्यूरेबल

...

बिजली की बचत

...

हाई राइज बिल्डिंग के लिए सही

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टेंट गीजर से स्लो

...

वॉल माउंट के लिए जगह चाहिए

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 14,500 रुपये से आधी हो गई है। इसे 7,312 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 2000 वॉट की पावर और BEE 5-स्टार रेटिंग दी गई है, जिससे पानी जल्दी गर्म होता है और बिजली की खपत कम रहती है। इसका ग्लासलाइन स्टील टैंक जंग से बचाता है। 11 लेवल सेफ्टी सिस्टम और शॉक-प्रूफ डिजाइन इसे इस्तेमाल में पूरी तरह सुरक्षित बनाते हैं। हाई राइज बिल्डिंग के लिए यह सही रहेगा।

Specifications

क्षमता
15 लीटर
पावर
2000 वॉट
एनर्जी रेटिंग
BEE 5-स्टार
टैंक
ग्लासलाइन स्टील टैंक
सेफ्टी
11-लेवल सेफ्टी, शॉक-प्रूफ
इंस्टॉलेशन
फ्री इंस्टॉलेशन व कनेक्शन पाइप

क्यों खरीदें

...

बिजली की अच्छी बचत

...

मजबूत और रस्ट-रेस्टिटेंट टैंक

...

हाई लेवल की सुरक्षा

...

फ्री इंस्टॉलेशन सुविधा

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टेंट गीजर से पानी गर्म होने में समय

...

वॉल माउंट के लिए जगह चाहिए

...

शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 47% डिस्काउंट के साथ 6,999 रुपये हो गई है। इसमें 2 किलोवॉट की पावरफुल हीटिंग दी गई है, जिससे पानी जल्दी गर्म होता है। यह BEE 5-स्टार रेटेड गीजर है, जो बिजली की बचत में मदद करता है। इसका 2X करोजन रेजिस्टेंट ब्लू डायमंड ग्लास टैंक जंग से सुरक्षा देता है और लंबे समय तक ड्यूरेबल रहता है।

Specifications

क्षमता
15 लीटर
पावर
2000 वॉट
एनर्जी रेटिंग
BEE 5-स्टार
टैंक
2X करोजन रेजिस्टेंट ब्लू डायमंड ग्लास टैंक
वारंटी
टैंक 5 साल, 2 साल कॉम्प्रिहेंसिव

क्यों खरीदें

...

बिजली की बचत

...

रस्ट-रेस्टिटेंट मजबूत टैंक

...

अच्छा वारंटी सपोर्ट

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टेंट गीजर से गर्म होने में समय

...

वॉल माउंट के लिए जगह चाहिए

...

वॉल माउंट के लिए जगह चाहिए

...

कीमत थोड़ी ज्यादा

इसकी कीमत 46% डिस्काउंट के साथ 3,798 रुपये हो गई है। इसमें इनबिल्ट टेम्परेचर मीटर दिया गया है, जिससे पानी का तापमान आसानी से देखा जा सकता है। 2 KVA ISI कॉपर हीटिंग एलिमेंट पानी को जल्दी गर्म करता है। 0.75 मिमी एंटी-रस्ट कोटेड टैंक लंबे समय तक जंग से सुरक्षा देता है। ABS बॉडी इसे हल्का और सुरक्षित बनाती है।

Specifications

क्षमता
15 लीटर
हीटिंग एलिमेंट
2 KVA ISI कॉपर एलिमेंट
टैंक
0.75 मिमी एंटी-रस्ट कोटेड टैंक
एनर्जी रेटिंग
BEE 5-स्टार
थर्मोस्टेट
एडजस्टेबल
वारंटी
5 साल

क्यों खरीदें

...

टेम्परेचर मीटर से आसान मॉनिटरिंग

...

बिजली की अच्छी बचत

...

रस्ट-रेस्सिटेंट मजबूत टैंक

क्यों खोजें विकल्प

...

ब्रांड सर्विस नेटवर्क सीमित

...

इंस्टेंट गीजर से स्लो

इस टीवी की कीमत 47% डिस्काउंट के साथ 5,499 रुपये हो गई है। इसमें 2000 वॉट की पावर और BEE 5-स्टार रेटिंग दी गई है, जिससे पानी जल्दी गर्म होता है और बिजली की खपत कम रहती है। 8 बार प्रेशर सपोर्ट के कारण यह हाई राइज बिल्डिंग के लिए भी सही है। मैग्नीशियम एनोड हार्ड वॉटर से होने वाली जंग से टैंक को बचाता है। कॉपर हीटिंग एलिमेंट बेहतर हीटिंग देता है।

Specifications

क्षमता
15 लीटर
पावर
2000 वॉट
एनर्जी रेटिंग
BEE 5-स्टार
प्रेशर
8 बार
सेफ्टी
3-लेवल सेफ्टी (थर्मोस्टेट, थर्मल कट-आउट, मल्टी वाल्व)
हीटिंग एलिमेंट
ISI मार्क कॉपर, निकल कोटेड
वारंटी
टैंक 5 साल, एलिमेंट 2 साल, प्रोडक्ट 2 साल

क्यों खरीदें

...

बिजली की अच्छी बचत

...

हार्ड वॉटर में भी ड्यूरेबल

...

हाई राइज बिल्डिंग के लिए सुरक्षित

...

मजबूत सेफ्टी फीचर्स

क्यों खोजें विकल्प

...

इंस्टेंट गीजर की तुलना में स्लो

...

वॉल माउंट के लिए जगह चाहिए

...

शुरुआती कीमत थोड़ी ज्यादा

