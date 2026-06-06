आधी कीमत में मिल रहा है AC, Amazon की भारी छूट से आज ही घर लाएं 1.5 टन कॉपर कॉइल स्प्लिट एसी
तपती गर्मी से राहत पाने के लिए अमेजन की भारी छूट के साथ आधी कीमत पर 1.5 टन कॉपर कॉइल स्प्लिट एसी घर लाने का यह सबसे बेहतरीन मौका है। कॉपर कंडेनसर और इन्वर्टर तकनीक से लैस ये बेस्ट-सेलिंग एसी न सिर्फ दमदार कूलिंग देते हैं, बल्कि बिजली बिल की भी भारी बचत करते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बढ़ती गर्मी के इस मौसम में अपने घर या ऑफिस को ठंडा और आरामदायक बनाने के लिए नया एयर कंडीशनर खरीदने का यह बिल्कुल सही समय है। दिग्गज ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म अमेजन अपनी खास समर डील्स और बंपर डिस्काउंट ऑफर्स के साथ ग्राहकों को भारी बचत करने का मौका दे रहा है। इस समय अमेजन पर सबसे ज्यादा मांग 1.5 टन क्षमता वाले इन्वर्टर स्प्लिट एसी की देखी जा रही है, जो मध्यम आकार के कमरों के लिए एक परफेक्ट विकल्प माने जाते हैं।
इन सभी बेस्ट-सेलिंग एयर कंडीशनर्स में 100% कॉपर कॉइल (कंडेनसर) का इस्तेमाल किया गया है, जो एल्युमिनियम के मुकाबले काफी ज्यादा टिकाऊ होते हैं, कम रखरखाव मांगते हैं और गर्मी को बहुत तेजी से बाहर निकालते हैं। डाकिन, कैरियर, हिताची और हाईसेंस जैसे बड़े और भरोसेमंद ब्रांड्स के प्रीमियम 3-स्टार और 5-स्टार मॉडल्स इस समय बेहद आकर्षक कीमतों और आधी तक की छूट पर उपलब्ध हैं। ये मॉडल्स स्मार्ट वाई-फाई कनेक्टिविटी, ऑटो-क्लीनिंग, पीएम 2.5 एयर फिल्टर और 6-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग जैसे अत्याधुनिक फीचर्स से लैस हैं। इन्वर्टर कंप्रेसर तकनीक के कारण ये एसी कमरे के तापमान के अनुसार अपनी कूलिंग को एडजस्ट करते हैं, जिससे बिजली के बिल में भारी कटौती होती है। अमेज़न पर मिलने वाले नो-कॉस्ट ईएमआई, बैंक ऑफर्स और बेहतरीन एक्सचेंज डिस्काउंट के साथ इस समय बजट की चिंता किए बिना एक टिकाऊ और दमदार कॉपर एसी घर लाना बेहद आसान हो गया है।
1. Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC, 2026 New Star Rated (6 in 1 Convertible, Cools Up To 54°C, Turbo Cool, Installation Check, Clean Filter Indication, 100% Copper, White, GLS18I3AGGSC)
भारतीय बाजार में लॉयड हमेशा से किफायती दाम में दमदार कूलिंग वाले होम अप्लायंसेज के लिए जाना जाता है। साल 2026 की न्यू स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह Lloyd 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC इस चिलचिलाती गर्मी से निपटने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह एसी 6-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग मोड के साथ आता है, जो न सिर्फ 54°C जैसी भीषण गर्मी में भी कमरे को शिमला बना सकता है, बल्कि बिजली की भी भारी बचत करता है। अमेज़न पर इस समय यह मॉडल 39% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 34,990 रुपये में मिल रहा है, जो इसे बजट रेंज में एक पैसा वसूल डील बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स
भयंकर गर्मी में भी असरदार
100% कॉपर और गोल्डन फिन कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
वाई-फाई की कमी
इंस्टॉलेशन या आफ्टर-सेल्स सर्विस में थोड़ी दिक्कतों का सामना
2. Carrier 1.5 Ton 3 Star Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Smart Energy Display, Insta Cool, Auto Clean, PM 2.5 Filter, 2026 Model, ESTER EDGE Gxi- CAI18EE3R36F1, White)
एयर कंडीशनिंग की दुनिया में कैरियर एक बेहद प्रतिष्ठित और ग्लोबल ब्रांड है। साल 2026 की न्यू स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह Carrier 1.5 Ton 3 Star Flexicool Inverter Split AC भारतीय गर्मियों के लिए एक बेहतरीन और आधुनिक कूलिंग सॉॉल्यूशन है। यह एसी एडवांस्ड Flexicool Convertible 6-इन-1 तकनीक के साथ आता है, जो न केवल कमरे को तेजी से ठंडा करता है, बल्कि बिजली की खपत को भी 50% तक कम कर सकता है। अमेज़न पर इस समय यह मॉडल 46% की भारी छूट के साथ मात्र 36,490 रुपये में मिल रहा है, जो इसे फीचर्स और कीमत के मामले में एक बेहद आकर्षक विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Flexicool 6-इन-1 कनवर्टिबल तकनीक
स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले
एंटी-कोर्सिव ब्लू कोटिंग के साथ 100% कॉपर
PM 2.5 और हाई डेंसिटी फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-वाईफाई वेरिएंट
सालाना बिजली बिल थोड़ा अधिक
3. LG 1.5 Ton 3 Star, New star rated, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, Faster Cooling & Energy Saving, Diet Mode+, HD Filter with Anti-Virus Protection,Him Clean, AS-Q18JNXE,White)
भारतीय होम अप्लायंसेज मार्केट में एलजी को अपनी प्रीमियम क्वालिटी और बेहतरीन कस्टमर सर्विस के लिए जाना जाता है। साल 2026 की न्यू स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह LG 1.5 Ton 3 Star Smart Inverter Split AC तकनीकी रूप से बेहद उन्नत और आधुनिक फीचर्स से लैस है। यह एसी AI Convertible 6-इन-1 कूलिंग और Diet Mode+ जैसे अनोखे फीचर्स के साथ आता है, जो कमरे में मौजूद लोगों के हिसाब से कूलिंग और बिजली की खपत को खुद मैनेज कर लेता है। अमेजन पर इस समय यह मॉडल पूरे 50% के बंपर डिस्काउंट के साथ 37,590 रुपये में मिल रहा है, जो इसे एक प्रीमियम ब्रांड की तरफ से बेस्ट डील बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI Convertible 6-इन-1 और Diet Mode+
Ocean Black Protection के साथ 100% कॉपर
भीषण गर्मी और मानसून के लिए परफेक्ट
एंटी-वायरस प्रोटेक्शन के साथ HD फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2-वे स्विंग
थोड़ी ज्यादा बिजली की खपत
4. Sharp 1.5 Ton 3 star, New Star Rated, Split AC (4 Way Swing, 100% copper, Hi-Tech Inverter Compressor, 7-1 Convertible,Turbo cool, Dust filter, AH-SI17V3B-GCN, White)
शार्प अपनी बेहतरीन जापानी इंजीनियरिंग और टिकाऊ इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए दुनिया भर में मशहूर है। साल 2026 की न्यू स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह Sharp 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC बजट सेगमेंट में एक क्रांतिकारी प्रोडक्ट साबित हो रहा है। यह एसी 7-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग और 4-वे एयर स्विंग जैसे उन प्रीमियम फीचर्स के साथ आता है जो आमतौर पर महंगे एसी में मिलते हैं। अमेज़न पर इस समय यह मॉडल 57% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 31,940 रुपये में मिल रहा है, जो इसे इस समय मार्केट में सबसे किफायती और वैल्यू-फॉर-मनी 1.5 टन इन्वर्टर एसी बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स
4-वे एयर स्विंग
नैनो टेक अल्ट्रा कोटिंग
आउटडोर सेल्फ क्लीन
क्यों खोजें विकल्प
सालाना बिजली खर्च (854.7 यूनिट्स) थोड़ा अधिक
बड़े हॉल्स के लिए थोड़ा कम
5. Cruise 1.5 Ton 5 Star, New star rated, Black Inverter Split AC (Copper, Convertible 4-in-1, 4-Way Swing, Cooling at 55 °C, PM 2.5 Filter, Energy Saving, Anti-Rust Tech, CWCVBM-VP3F185BL, Piano Black)
यदि आप अपने घर के लिए एक ऐसा एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं जो दमदार कूलिंग और भारी बिजली बचत देने के साथ-साथ आपके कमरे के लुक को भी बेहद आलीशान बना दे, तो क्रूज़ का यह मॉडल आपके लिए ही है। साल 2026 की न्यू स्टार रेटिंग के साथ आने वाला यह Cruise 1.5 Ton 5 Star Inverter Split AC अपने शानदार और अनोखे Piano Black (पियानो ब्लैक) डिजाइन के कारण बाजार में अलग ही पहचान रखता है। यह एसी Convertible 4-इन-1 कूलिंग, 4-वे ऑटो एयर स्विंग और 5-स्टार एनर्जी रेटिंग जैसी प्रीमियम खूबियों के साथ आता है। अमेज़न पर इस समय यह अनूठा ब्लैक एसी 39% के भारी डिस्काउंट के साथ मात्र 36,989 रुपये में मिल रहा है, जो प्रीमियम लुक चाहने वालों के लिए एक बेहतरीन डील है।
Specifications
क्यों खरीदें
प्रीमियम पियानो ब्लैक डिजाइन
सर्वश्रेष्ठ बिजली बचत
4-वे ऑटो एयरफ्लो
7-इन-1 एयर प्यूरिफिकेशन और PM 2.5 फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
कन्वर्टिबल मोड्स की सीमित संख्या
क्रूज़ का सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित
1. 1.5 टन में कौन सा स्प्लिट एसी सबसे अच्छा है?
भारतीय बाजार में परफॉर्मेंस, तकनीक और कस्टमर सर्विस के मामले में ये ब्रांड्स 1.5 टन कैटेगरी में सबसे अच्छे माने जाते हैं,
LG (1.5 Ton 5-Star / 3-Star AI Inverter): यह भारत में सबसे ज्यादा बिकने वाला एसी है। इसकी 'Ocean Black Protection' कॉपर पाइप को जंग से बचाती है और इसका एआई (AI) मोड कमरे के हिसाब से कूलिंग सेट करता है।
Daikin (1.5 Ton 5-Star Inverter): यदि आपको सबसे शांत और मजबूत कूलिंग वाला एसी चाहिए, तो जापानी तकनीक वाला डाइकिन सबसे बेस्ट है।
Carrier या Panasonic: कैरियर अपने दमदार एयरफ्लो (भारी गर्मी के लिए) और पैनासोनिक अपने बेहतरीन स्मार्ट वाई-फाई फीचर्स (MirAie App) के लिए बेस्ट हैं।
Lloyd या Sharp: कम बजट (32,000 से 35,000 रुपये) में 6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स के लिए यह एक वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प हैं।
2. AC खरीदते समय क्या देखना चाहिए?
नया एसी खरीदने से पहले आपको इन 5 मुख्य बातों की जांच जरूर करनी चाहिए:
कमरे का साइज : 111 से 150 वर्ग फीट के कमरे के लिए 1.5 टन का एसी बिल्कुल सही होता है।
इन्वर्टर कंप्रेसर : हमेशा इन्वर्टर एसी ही खरीदें। यह नॉन-इन्वर्टर के मुकाबले बहुत कम बिजली खाता है और कमरे का तापमान एक समान रखता है।
100% कॉपर कंडेनसर कॉइल: हमेशा कॉपर (तांबा) कॉइल वाला एसी लें। एल्युमिनियम कॉइल सस्ते होते हैं लेकिन जल्दी खराब हो जाते हैं और उनमें गैस लीकेज की समस्या ज्यादा होती है।
कन्वर्टिबल मोड्स : आजकल 4-इन-1 या 6-इन-1 कन्वर्टिबल एसी आते हैं। इनसे आप जरूरत के अनुसार एसी की क्षमता (जैसे 1.5 टन को 1 टन या 0.8 टन) कम करके बिजली बचा सकते हैं।
एंटी-कोर्सिव कोटिंग : कंडेनसर पर Gold Fin या Blue Fin कोटिंग होनी चाहिए ताकि धूल, प्रदूषण और नमी से एसी में जंग न लगे।
3. 1.5 टन का इन्वर्टर एसी कितनी बिजली खपत करता है?
1.5 टन के इन्वर्टर एसी की बिजली खपत उसकी स्टार रेटिंग और आपके चलाने के तरीके पर निर्भर करती है। औसतन खपत इस प्रकार होती है,
5-Star Inverter AC: यह साल भर में लगभग 650 से 750 यूनिट बिजली खाता है। यदि आप इसे रोजाना 8 घंटे (महीने के 240 घंटे) चलाते हैं, तो यह हर महीने लगभग 60 से 80 यूनिट बिजली खर्च करेगा (यानी करीब 500 से 700 रुपये का खर्च)।
3-Star Inverter AC: यह साल भर में लगभग 830 से 860 यूनिट बिजली खाता है। रोजाना 8 घंटे चलाने पर यह हर महीने लगभग 90 से 110 यूनिट बिजली खर्च करेगा (यानी करीब 800 से 1,000 रुपये का खर्च)।
नोट: अगर आप एसी को 24°C या 25°C के तापमान पर चलाएंगे, तो कंप्रेसर पर लोड कम पड़ेगा और बिजली की खपत 20% से 30% तक और कम हो जाएगी।
4. सबसे कम बिजली खाने वाला AC कौन सा है?
- सबसे कम बिजली खाने वाले एसी वे होते हैं जिनकी BEE Star Rating 5-Star होती है और जिनका ISEER वैल्यू सबसे ज्यादा होता है।
- इस समय बाजार में Daikin, LG, और Cruise के कुछ प्रीमियम 5-स्टार मॉडल्स का ISEER वैल्यू 5.7 से 5.8 के बीच है, जो भारत में सबसे ज्यादा है।
- उदाहरण के लिए, Cruise 1.5 टन 5-स्टार एसी की सालाना खपत मात्र 650.71 यूनिट है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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