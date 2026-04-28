अब कमरे की गर्मी होगी छूमंतर! Amazon पर आया 6-in-1 कूलिंग वाला स्मार्ट 1.5 Ton AC, जरूरत के हिसाब से सेट करें अपनी ठंडक
यह 1.5 टन का 6-इन-1 कनवर्टिबल AC अलग-अलग कूलिंग मोड्स के साथ आता है, जिसे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार एडजस्ट कर सकते हैं। अमेज़न पर उपलब्ध यह AC बिजली की भारी बचत और हर मौसम में शानदार परफॉरमेंस सुनिश्चित करता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के इस मौसम में एक सही एयर कंडीशनर का चुनाव करना काफी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन 1.5 टन का 6-इन-1 फ्लेक्सिबल कूलिंग AC आपकी सभी चिंताओं का एक बेहतरीन समाधान है। इस AC की सबसे बड़ी विशेषता इसकी 6-इन-1 कनवर्टिबल तकनीक है। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरत और कमरे में मौजूद लोगों की संख्या के अनुसार इसकी कूलिंग क्षमता को घटा या बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, यदि कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति है, तो आप इसे कम क्षमता पर चलाकर बिजली बचा सकते हैं, और मेहमानों के आने पर इसे फुल पावर मोड पर सेट कर सकते हैं।
यह AC न केवल शानदार कूलिंग प्रदान करता है, बल्कि इसे बिजली की बचत को ध्यान में रखकर डिज़ाइन किया गया है। इसमें लगा इन्वर्टर कंप्रेसर बाहरी तापमान के अनुसार अपनी गति को नियंत्रित करता है, जिससे बिजली के बिल में काफी कमी आती है। अमेज़न पर उपलब्ध इन मॉडल्स में अक्सर एंटी-बैक्टीरियल फिल्टर और PM 2.5 फिल्टर जैसे फीचर्स भी मिलते हैं, जो हवा को शुद्ध कर आपको स्वस्थ वातावरण देते हैं।
इसके अलावा, इसका 1.5 टन का वेरियंट मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सटीक है। कॉपर कंडेनसर कॉइल के कारण इसकी लाइफ लंबी होती है और मेंटेनेंस का खर्च भी कम आता है। यदि आप एक ऐसा स्मार्ट AC ढूंढ रहे हैं जो किफायती होने के साथ-साथ कस्टमाइज्ड कूलिंग दे, तो यह 6-इन-1 AC आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प है।
1. LG 1.5 Ton 5 Star DUAL Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, VIRAAT Mode, Faster Cooling & Energy Saving, 4 Way Swing, HD Filter with Anti-Virus Protection, US-Q19YNZE3, White)
LG का यह 1.5 टन 5-स्टार ड्यूल इन्वर्टर स्प्लिट AC आधुनिक तकनीक और शानदार डिजाइन का एक बेहतरीन संगम है। इसमें मौजूद AI Convertible 6-in-1 तकनीक आपको अपनी आवश्यकता के अनुसार कूलिंग क्षमता को एडजस्ट करने की सुविधा देती है, जिससे बिजली की बचत होती है। भीषण गर्मी के लिए इसमें VIRAAT Mode दिया गया है जो तुरंत ठंडक प्रदान करता है। साथ ही, एंटी-वायरस प्रोटेक्शन वाला HD फिल्टर हवा को शुद्ध रखता है, जिससे आपको ठंडी और सुरक्षित हवा मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन बिजली बचत
फ्लेक्सिबल कूलिंग
फास्ट कूलिंग
टिकाऊपन
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
नॉन-वाईफाई मॉडल
2. Carrier 1.5 Ton 5 Star, New Star rated, Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing,Smart Energy Display,New star Rating, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI18EE5R36W0, White)
Carrier का यह ESTER EDGE Gxi मॉडल एक स्मार्ट और भविष्य के लिए तैयार एयर कंडीशनर है। यह AC Wi-Fi और Geo-Fencing जैसी अत्याधुनिक तकनीक से लैस है, जो आपके घर पहुँचने से पहले ही कमरे को ठंडा कर सकता है। इसकी Flexicool 6-in-1 कनवर्टिबल तकनीक आपको कूलिंग क्षमता को एडजस्ट करने की सुविधा देती है, जिससे बिजली की खपत में 50% तक की कमी आ सकती है। 5-स्टार रेटिंग और हाई ISEER वैल्यू के साथ, यह मध्यम आकार के कमरों के लिए एक बेहतरीन एनर्जी-एफिशिएंट विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट फीचर्स
अत्यधिक बिजली बचत
स्मार्ट डिस्प्ले
इन्स्टा कूल
क्यों खोजें विकल्प
साल में दो बार पेड सर्विस अनिवार्य
केवल 2-वे एयर डायरेक्शनल कंट्रोल
3. LG 1.5 Ton 3 Star, New star rated, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1, Faster Cooling & Energy Saving, Diet Mode+, HD Filter with Anti-Virus Protection,Him Clean, AS-Q18JNXE,White)
LG का यह 1.5 टन 3-स्टार स्मार्ट इन्वर्टर AC बजट और परफॉरमेंस का एक बेहतरीन संतुलन है। इसमें AI Convertible 6-in-1 तकनीक दी गई है, जो कमरे में मौजूद लोगों की संख्या के अनुसार कूलिंग को एडजस्ट करती है। यह विशेष रूप से Diet Mode+ और Him Clean जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आता है, जो न केवल बिजली बचाते हैं बल्कि AC की खुद से सफाई भी सुनिश्चित करते हैं। यह 55°C की भीषण गर्मी में भी कमरे को ठंडा रखने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती और वैल्यू फॉर मनी
Him Clean
बेहद शांत
स्टेबलाइजर फ्री
क्यों खोजें विकल्प
बिजली खपत थोड़ी ज्यादा
स्मार्ट ऐप सपोर्ट नहीं
4. Voltas 1.5 ton 3 Star, New star rated, Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 cooling modes, Ai Enabled, 4-way Swing, Sleep Mode, Auto Clean (183INV VERTIS AI ZEST GOLD, White)
टाटा के भरोसेमंद ब्रांड Voltas का यह Vertis AI Zest Gold मॉडल एक स्मार्ट और शक्तिशाली एयर कंडीशनर है। यह AC AI-Enabled 6-in-1 कनवर्टिबल कूलिंग के साथ आता है, जो कमरे में लोगों की संख्या और गर्मी के हिसाब से अपनी क्षमता को 20% से 120% तक बदल सकता है। इसमें 4-वे एयर स्विंग दिया गया है, जो कमरे के हर कोने में समान ठंडक पहुँचाता है। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम कीमत में एक टिकाऊ और आधुनिक फीचर्स वाला AC चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4-वे एयर स्विंग
पावरफुल कूलिंग
फ्लेक्सिबल मोड
एंटी-करोसिव कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
सालाना बिजली खपत (918.84 यूनिट) 5-स्टार मॉडल की तुलना में अधिक
मॉडल की रेटिंग फिलहाल थोड़ी कम (2.9 स्टार)
5. Midea 1.5Ton 5S,New Star rated, Inverter Split AC (Copper,Convertible 6-in-1 with Auto Intelligence,Turbo Mode for Faster Cooling, Auto Clean & HD+PM 2.5 Filter,Santis Max RYL-MAI18SR5R36F0,White)
Midea का यह Santis Max मॉडल ऊर्जा दक्षता और शक्तिशाली परफॉरमेंस का एक सटीक मिश्रण है। यह AC Auto Intelligence के साथ Convertible 6-in-1 तकनीक से लैस है, जो आपकी जरूरत के अनुसार कूलिंग को एडजस्ट कर बिजली की बचत करता है। 5-स्टार रेटिंग और 5.60 की उच्च ISEER वैल्यू के साथ, यह मध्यम आकार के कमरों के लिए सबसे किफायती और पावरफुल विकल्पों में से एक है। इसमें मौजूद Turbo Mode भीषण गर्मी में तुरंत राहत देने के लिए डिजाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
शानदार एनर्जी एफिशिएंसी
3X एयर केयर
मजबूत बनावट
स्मार्ट कनेक्टिविटी
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस नेटवर्क सीमित
शोर का स्तर
6. Carrier 1.5 Ton 5 Star X- Line LED Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1,Dual Filtration with HD & PM 2.5 Filter, Smart Wifi, XCEL LUMO EXI, CAI18CL5R34W0,White)
Carrier का यह X-Line LED (XCEL LUMO EXI) मॉडल एक प्रीमियम और आधुनिक एयर कंडीशनर है जो स्टाइल और परफॉरमेंस का अनूठा मिश्रण पेश करता है। इसमें मौजूद Flexicool 6-in-1 तकनीक आपको बिजली की खपत को 50% तक कम करने की सुविधा देती है। इस AC की मुख्य विशेषता इसका X-Line LED डिस्प्ले और Smart Energy Display है, जो न केवल इसे एक प्रीमियम लुक देता है बल्कि आपको वास्तविक समय में ऊर्जा की खपत भी दिखाता है। यह 55°C जैसी भीषण गर्मी में भी बेजोड़ ठंडक प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट ऊर्जा डिस्प्ले
फ्लेक्सिकूल तकनीक
स्मार्ट वाई-फाई
सुरक्षित और टिकाऊ
हाई एम्बिएंट कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
2-वे एयर कंट्रोल
5-स्टार मॉडल्स की तुलना में थोड़ा महंगा
7. Lloyd Stellar Grace 1.5 Ton 5 Star Wi-Fi Inverter Split AC (6 in 1 Expandable, Cools Even at 60°C, Mood Lighting,In-Built Air Purifier,Direct Voice Command, Copper, Warm Grey, New Launch GLS18V5FWMGT)
Lloyd का यह Stellar Grace मॉडल एयर कंडीशनर की दुनिया में एक लग्जरी और हाई-टेक विकल्प है। यह केवल एक AC नहीं, बल्कि आपके घर के इंटीरियर का एक हिस्सा है, जो Mood Lighting और Ambi-Lighting जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका In-Built Air Purifier और Direct Voice Command है, जिससे आप बिना रिमोट के सीधे बोलकर इसे कंट्रोल कर सकते हैं। यह 60°C जैसी जानलेवा गर्मी में भी कमरे को ठंडा रखने के लिए डिजाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
अल्ट्रा-फास्ट कूलिंग
इन-बिल्ट एयर प्यूरीफायर
डायरेक्ट वॉयस कमांड
स्मार्ट सेंसर्स
बेहतरीन एयर थ्रो
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीमत
लंबी अवधि में सर्विसिंग पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता
1. 1.5 टन का एसी 1 घंटे में कितनी बिजली लेता है?
- एक 1.5 टन का इन्वर्टर एसी औसतन 0.8 से 1.5 यूनिट (kWh) बिजली प्रति घंटा खर्च करता है।
- 5-स्टार एसी: लगभग 0.8 से 1.0 यूनिट प्रति घंटा।
- 3-स्टार एसी: लगभग 1.2 से 1.5 यूनिट प्रति घंटा।
ध्यान दें: बिजली की खपत आपके द्वारा सेट किए गए तापमान, बाहर की गर्मी और कमरे के इंसुलेशन पर निर्भर करती है। कंप्रेसर स्थिर होने के बाद खपत कम हो जाती है।
2. क्या 16A स्विच 1.5 टन एसी के लिए पर्याप्त है?
- हाँ, 16A (एम्पियर) का स्विच और सॉकेट 1.5 टन एसी के लिए बिल्कुल पर्याप्त और मानक है।
- ज़्यादातर 1.5 टन के एसी चलते समय 6 से 9 एम्पियर करंट लेते हैं। 16A का स्विच इसे आसानी से संभाल सकता है। बस ध्यान रखें कि वायरिंग अच्छी क्वालिटी की हो (कम से कम 2.5sq mm या 4sq mm कॉपर वायर)।
3. क्या मैं 12 घंटे तक एसी चला सकता हूं?
- हाँ, आप बेझिझक 12 घंटे या उससे भी ज़्यादा समय तक एसी चला सकते हैं।
- आजकल के एसी (खासकर इन्वर्टर एसी) लंबे समय तक चलने के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं। जब कमरा ठंडा हो जाता है, तो कंप्रेसर अपनी स्पीड कम कर देता है, जिससे मशीन पर दबाव नहीं पड़ता। बस समय-समय पर इसके फिल्टर साफ करते रहें और साल में एक-दो बार सर्विस ज़रूर कराएं।
4. 6-इन-1 एसी (6-in-1 AC) का क्या मतलब है?
- इसका मतलब है कि आपके एसी में 6 अलग-अलग कूलिंग मोड्स हैं।
यह एक कन्वर्टिबल फीचर है। आप रिमोट के ज़रिए एसी की कूलिंग क्षमता को अपनी ज़रूरत के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। जैसे:
- 20%-40% मोड: जब कमरे में सिर्फ एक व्यक्ति हो।
- 60%-80% मोड: मध्यम गर्मी के लिए।
- 100% मोड: सामान्य इस्तेमाल के लिए।
- 120% (Turbo/Viraat) मोड: बहुत ज़्यादा गर्मी होने पर या कमरे में मेहमान आने पर।
- इससे बिजली की काफी बचत होती है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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