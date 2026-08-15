जीरो शोर, फुल ठंडक: बिना किसी आवाज के कमरे को बनाएगा बर्फ, अमेजन पर विंडो एसी ने मचाया गदर
अमेजन पर LG, Voltas और Godrej जैसे ब्रांड्स के 1.5 टन 5-स्टार विंडो एसी भारी छूट पर उपलब्ध हैं। ये साइलेंट इनवर्टर मॉडल बिना किसी शोर के भीषण गर्मी में भी कमरे को मिनटों में बर्फ जैसा ठंडा कर देते हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अमेजन पर इस समय 1.5 टन capacity वाले 5-स्टार विंडो एसी पर तगड़ा डिस्काउंट और बंपर ऑफर्स मिल रहे हैं। LG, Voltas, Godrej और Lloyd जैसे दिग्गज ब्रांड्स के ये एसी न सिर्फ पावरफुल कूलिंग देते हैं, बल्कि बिना किसी शोर के आपके कमरे को मिनटों में शिमला जैसी ठंडक से भर देते हैं।
कम बिजली बिल के साथ पावरफुल साइलेंट कूलिंग
इन 5-स्टार इनवर्टर विंडो एसी की सबसे बड़ी खासियत इनकी साइलेंट ऑपरेशन और बेहतरीन एनर्जी एफिशिएंसी है। एडवांस इनवर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी की वजह से यह बेहद कम आवाज करते हैं और बिजली की भारी बचत भी करते हैं। भीषण गर्मी में भी ये बिना रुक-टुक के कमरे के हर कोने को तेजी से ठंडा कर देते हैं।
स्मार्ट फीचर्स और बैंक ऑफर्स की बारिश
इन मॉडल्स में आपको कन्वर्टिबल कूलिंग मोड, 4-वे एयर स्विंग और वाई-फाई कनेक्टिविटी जैसे आधुनिक फीचर्स मिलते हैं। अमेजन पर बैंक डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और पुराना एसी बदलने पर भारी एक्सचेंज ऑफर दिए जा रहे हैं। अगर आप बजट में प्रीमियम कूलिंग और जीरो शोर वाला विंडो एसी तलाश रहे हैं, तो अमेजन की यह डील आपके लिए सबसे मुफीद मौका है।
1. Voltas 1.5 ton 5 Star Inverter Window AC (Copper, 2-in-1 Cooling Modes, Anti-Dust Filter, 2-Way Swing, Memory Restart, Sleep Mode (185INV ELITE, White)
अगर आप इस भयंकर गर्मी में अपने मध्यम आकार के कमरे (111 से 150 वर्ग फीट) के लिए एक किफायती, टिकाऊ और कम बिजली खपत करने वाला एसी तलाश रहे हैं, तो Voltas 1.5 Ton 5 Star Inverter Window AC आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर यह मॉडल फिलहाल 26% की भारी छूट के साथ ₹35,749 में उपलब्ध है।
इसमें आपको इनवर्टर कंप्रेसर के साथ 2-in-1 एडजस्टेबल कूलिंग मोड मिलता है, जो कमरे के तापमान और आपकी जरूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करता है। इसके अलावा बैंक ऑफर्स और Amazon Pay Cashback से इसकी कीमत और भी कम हो जाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली बिल
100% कॉपर कॉइल
बिना स्टेबलाइजर के काम
एडजस्टेबल कूलिंग और फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
इनडोर नॉइज़ लेवल 56 dB
4-वे एयर स्विंग नहीं
2. Blue Star 1.5 Ton 5 Star, New Star Rated, Inverter Window AC (Copper, 2 Way Swing, Multi Sensors, Blue Fins, Self Diagnosis, WIA518LXU, White)
अगर आप इस गर्मी में अपने छोटे से मध्यम आकार के कमरे के लिए प्रीमियम ब्रांड का टिकाऊ और शक्तिशाली एसी खोज रहे हैं, तो Blue Star 1.5 Ton 5 Star Inverter Window AC (WIA518LXU) एक शानदार विकल्प है। अमेज़न पर यह मॉडल 21% की छूट के साथ ₹38,270 में उपलब्ध है।
यह 52°C तक की भीषण गर्मी में भी कमरे को तेजी से ठंडा रखता है। इसमें एंटी-कॉरोसिव ब्लू फिन्स टेक्नोलॉजी दी गई है जो एसी को जंग और पानी की नमी से बचाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
एंटी-कॉरोसिव ब्लू फिन्स
स्मार्ट मेमोरी ऑटो री-स्टार्ट
कम्फर्ट स्लीप मोड
कम बिजली खपत
क्यों खोजें विकल्प
4-वे स्विंग मौजूद नहीं
कमरे की साइज सीमा
3. Lloyd 1.5 Ton 5 Star Top Throw Inverter Window AC, 2026 New Star Rated (6 in 1 Convertible, Cools Up To 54°C, Voice & WiFi Enabled, Opti Breeze, Super Silent, 4 Way Air Swing, White, GLW18V5AGTPR)
अगर आप एक ऐसा विंडो एसी ढूंढ रहे हैं जो स्प्लिट एसी की तरह हाई-टेक हो, तो Lloyd 1.5 Ton 5 Star Top Throw Inverter Window AC (2026 Model) एक बेहतरीन विकल्प है। यह मॉडल स्मार्ट वाई-फ़ाई (Wi-Fi), वॉइस कंट्रोल और 6-इन-1 कन्वर्टिबल जैसे मॉडर्न फीचर्स के साथ आता है।
अमेज़न पर यह 44% की भारी छूट के साथ ₹36,700 में मिल रहा है (एमआरपी: ₹64,990)। इसमें टॉप थ्रो (Top Throw) डिज़ाइन दिया गया है, जिससे ठंडी हवा सीधे आपके चेहरे पर लगने के बजाय कमरे में ऊपर से समान रूप से फैलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट और वॉयस कंट्रोल
6-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग
टॉप थ्रो एयर डिस्ट्रीब्यूशन
शानदार वारंटी और स्टेबलाइजर फ्री
क्यों खोजें विकल्प
साधारण मोड में थोड़ा शोर
कम रेटिंग
4. Panasonic 1.5 Ton 5 Star, New star rated,Inverter Premium Window AC (Top Throw Airflow, 50°C Oper., Copper Cond., 8in1 Convertible, 4-Way, PM0.1 Filter, ECO Mode, Powerful Mode, CW-XU185CGT, White)
अगर आप एक प्रीमियम, शांत और एयर-प्यूरिफिकेशन फीचर्स वाला विंडो एसी ढूंढ रहे हैं, तो Panasonic 1.5 Ton 5 Star Inverter Premium Window AC एक बेहतरीन विकल्प है। अमेज़न पर यह मॉडल 21% की छूट के साथ ₹38,450 में उपलब्ध है।
यह एसी 8-इन-1 कन्वर्टिबल मोड, PM 0.1 एयर प्यूरिफिकेशन फ़िल्टर और टॉप थ्रो एयरफ़्लो जैसी एडवांस तकनीकों से लैस है, जो इसे बाजार में उपलब्ध अन्य विंडो एसी से अलग और प्रीमियम बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
PM 0.1 फ़िल्टर
8-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग
शानदार कूलिंग व ISEER 3.86
कम आवाज
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ा महंगा
कंप्रेसर वारंटी
5. Carrier ESTRELLA GXi 1.5 Ton 5 Star Window Inverter AC with Dust Filter, Auto Restart, Turbo/Sleep/Dry Mode | 100% Copper Condenser | Energy Efficient, Cools Even at 52°C (CIW19EC5R36F0, White)
अगर आप कड़कड़ाती गर्मी के लिए एक दमदार, कम बिजली खपत करने वाला और भरोसेमंद विंडो एसी ढूंढ रहे हैं, तो Carrier ESTRELLA GXi 1.5 Ton 5 Star Window Inverter AC आपके लिए एक बेहतरीन बजट-फ्रेंडली विकल्प है।
अमेज़न पर यह मॉडल 40% की भारी छूट के साथ ₹34,880 में उपलब्ध है । यह एसी 52°C की भीषण गर्मी में भी कमरे को तेजी से ठंडा करने की क्षमता रखता है और इसमें 100% कॉपर कंडेनसर के साथ ब्लू फिन एंटी-कॉरोशन कोटिंग दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
किफायती कीमत
52°C में भी बेमिसाल कूलिंग
कम बिजली बिल
उपयोगी स्मार्ट मोड्स
क्यों खोजें विकल्प
4-वे स्विंग मौजूद नहीं
वारंटी अवधि
6. LG 1.5 Ton 5 Star, New Star Rated, DUAL Inverter Window AC (Copper, Convertible 4-in-1 cooling, 4 Way Air Direction, Top Air Discharge, HD Filter, Clean Filter Indicator, AW-Q18WUZA, White)
अगर आप एक ऐसा विंडो एसी ढूंढ रहे हैं जो स्प्लिट एसी जैसा शांत हो, तेजी से ठंडा करे और बिजली का बिल भी न्यूनतम रखे, तो LG AW-Q18WUZA DUAL Inverter Window AC एक बेस्ट-इन-क्लास विकल्प है।
अमेज़न पर यह मॉडल 47% की बड़ी डिस्काउंट के साथ ₹42,849 में मिल रहा है। इसमें DUAL Inverter Compressor, ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन और टॉप एयर डिस्चार्ज जैसी फ्लैगशिप तकनीकें मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
सुपर साइलेंट और फास्ट कूलिंग
सबसे कम बिजली बिल
ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन
4-in-1 कंवर्टिबल मोड
क्यों खोजें विकल्प
प्रीमियम कीम
कुछ स्विंग ऑप्शंस मैनुअल
7. Godrej 1.5 Ton 5 Star| 5 Years Comprehensive Warranty| Turbo Mode, Window AC (Copper, Anti Corrosive Blue Fin, AC 1.5T TR WIC 18F5TG WA, White)
अगर आप एक ऐसा विंडो एसी खोज रहे हैं जो दमदार कूलिंग के साथ-साथ मेंटेनेंस की चिंता को पूरी तरह खत्म कर दे, तो Godrej 1.5 Ton 5 Star Window AC एक बेहतरीन चुनाव है।
अमेज़न पर यह मॉडल 21% की छूट के साथ ₹36,400 में उपलब्ध है (एमआरपी: ₹45,990)। गोदरेज का यह मॉडल पर्यावरण के अनुकूल R32 ग्रीन गैस, 100% कॉपर कॉइल और एंटी-कॉरोसिव ब्लू फिन कोटिंग के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की सबसे बड़ी कंप्रेहेंसिव वारंटी
पर्यावरण के अनुकूल
कॉपर कंडेनसर
कॉपर कंडेनसर
एंटी-कॉरोसिव प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
कम कस्टमर रेटिंग
48°C एम्बिएंट टेम्परेचर
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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