Smart Choice, फोन के एक टच से कमरा होगा कूल, Amazon पर कौड़ियों के दाम मिल रहे हैं ये 1.5 Ton Smart ACs
स्मार्ट वाई फाई कंट्रोल और इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से लैस ये 1.5 टन एसी भारी बिजली बचत के साथ सुपर-फास्ट कूलिंग देते हैं। अमेजन पर इस समय ये प्रीमियम स्मार्ट एसी बेहद किफायती दामों और शानदार डिस्काउंट ऑफर्स के साथ मिल रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियों के मौसम में घर को ठंडा और आरामदायक रखने के लिए एक सही एयर कंडीशनर का चुनाव करना बेहद जरूरी है। अमेजन पर इस समय 1.5 Ton 3 Star, WiFi, Inverter Split AC पर बेहद आकर्षक डील्स और ऑफर्स मिल रहे हैं। यह एसी मीडियम साइज के कमरों के लिए एक परफेक्ट विकल्प है।
इस एसी की सबसे बड़ी खासियत इसकी स्मार्ट वाई-फाई कनेक्टिविटी है, जिसकी मदद से आप इसे अपने स्मार्टफोन या वॉयस असिस्टेंट (जैसे Alexa या Google Home) के जरिए कहीं से भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ ही, इसमें दी गई इंवर्टर टेक्नोलॉजी कंप्रेसर की स्पीड को कमरे के तापमान के हिसाब से एडजस्ट करती है, जिससे कूलिंग भी शानदार मिलती है और बिजली का बिल भी कम आता है।
3-स्टार एनर्जी रेटिंग होने के कारण यह बिजली की काफी बचत करता है, जिससे यह आपके बजट पर भारी नहीं पड़ता। अमेजन पर आपको Panasonic, Blue Star, Lloyd और Samsung जैसे टॉप ब्रांड्स के लेटेस्ट मॉडल्स पर नो-कॉस्ट EMI, बैंक डिस्काउंट और एक्सचेंज ऑफर्स का फायदा मिल रहा है। अगर आप भी कौड़ियों के दाम में एक एडवांस, टिकाऊ और बिजली बचाने वाला स्मार्ट एसी ढूंढ रहे हैं, तो अमेजन की यह डील आपके लिए एक Smart Choice साबित हो सकती है।
1. Lloyd 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Inverter Split AC, 2026 New Star Rated (6 in 1 Convertible, Cools Up To 54°C, Voice & Wi-Fi, Turbo Cool, Installation Check, Clean Filter Indication, White, GLS18V3AGGSC)
यह Lloyd 1.5 Ton 3 Star Smart AC साल 2026 की लेटेस्ट न्यू स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो भारतीय गर्मियों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह इन्वर्टर स्प्लिट एसी 6-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स के साथ आता है, जिससे आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी कूलिंग कपैसिटी को 30% से लेकर 110% तक एडजस्ट कर सकते हैं। इसमें इन-बिल्ट वाई-फाई और वॉयस कंट्रोल फीचर दिया गया है, जिससे आप इसे अपने स्मार्टफोन या वॉयस असिस्टेंट के जरिए आसानी से ऑपरेट कर सकते हैं। यह एसी 54°C की भीषण गर्मी में भी दमदार कूलिंग देने का दावा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
गोल्डन फिन इवेपोरेटर और 100% कॉपर
दमदार और रैपिड कूलिंग
एडवांस सेफ्टी फीचर्स
क्लीन फिल्टर इंडिकेशन
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी ज्यादा बिजली की खपत
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
2. Panasonic 1.5 Ton 3 Star, New Star rated, Premium WiFi Inverter Smart Split AC (DustBuster Tech, Matter Enabled, AI, Higher Airflow, Copper Cond., 8in1 Convertible, 2-Way,PM0.1 Filter,CS/CU-SU18BKY3W,White)
यह Panasonic 1.5 Ton Premium Smart AC भारत का पहला Matter-enabled एयर कंडीशनर है, जो इसे फ्यूचर-रेडी और बेहद एडवांस बनाता है। यह 2026 की न्यू स्टार रेटिंग और 8-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स के साथ आता है, जिससे आप इसकी कूलिंग क्षमता को 40% से लेकर हाई कैपेसिटी तक कस्टमाइज़ कर सकते हैं। पैनासोनिक के MirAie ऐप और एआई मोड से लैस यह एसी कमरे के तापमान और मौसम के हिसाब से ऑटोमैटिक कूलिंग एडजस्ट करता है। इसमें हवा को शुद्ध करने के लिए PM0.1 एयर फिल्टर भी दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
Matter इनेबल्ड और MirAie ऐप
डस्टबस्टर टेक्नोलॉजी
8-इन-1 कन्वर्टिबल और AI मोड
PM0.1 एयर प्यूरिफिकेशन
क्यों खोजें विकल्प
सालाना पावर कंजम्पशन (877.74 kWh) थोड़ा ज्यादा
कीमत थोड़ी प्रीमियम
3. Carrier 1.5 Ton 3 Star Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing, Smart Energy Display, 2026 Model, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI18EE3R36W1, White)
कैरियर का यह एसी 2026 का लेटेस्ट मॉडल है, जो एडवांस Flexicool Inverter Technology के साथ आता है। इस एसी की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 6-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग और Geo-Fencing जैसा यूनीक स्मार्ट फीचर है। यह वाई-फाई और स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले के साथ आता है, जो न सिर्फ रिमोट या मोबाइल से कंट्रोल होता है बल्कि आपको यह भी दिखाता है कि एसी कितनी बिजली की खपत कर रहा है।
Specifications
क्यों खरीदें
Geo-Fencing टेक्नोलॉजी
स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले
फ्लेक्सिकूल 6-इन-1 इनवर्टर
एंटी-कोरोशन ब्लू कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
हर साल दो पेड (Paid) मेंटेनेंस सर्विस कराना अनिवार्य
ISEER वैल्यू (4.35) थोड़ा कम
4. Hitachi 1.5 Ton 3 Star, New Star rated, Heavy Duty Smart Inverter Split AC (Copper, Wi-Fi, Long air throw, Smart View Display, ice Clean, Hybrid Convertible, Anti-Bacterial Mesh Filter,RAS.Y319PCDISL, White)
हिताची का यह एसी 2026 का लेटेस्ट न्यू स्टार रेटेड मॉडल है, जो अपने Heavy Duty परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है। इसमें Hybrid Convertible तकनीक और EEV Precision Cool Technology दी गई है, जो कमरे के तापमान को बहुत सटीकता से मेंटेन करती है। यह इन-बिल्ट वाई-फाई, आइस क्लीन और एक बेहद शानदार 24 मीटर लंबे एयर थ्रो के साथ आता है, जो बड़े या लंबे कमरों के लिए इसे एक परफेक्ट चॉइस बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
24 मीटर लंबा एयर थ्रो
बेहतरीन ISEER वैल्यू
आइस क्लीन टेक्नोलॉजी
EEV और ऑक्टा सेंसर टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी ज्यादा
दीवार पर फिट करने के लिए ज्यादा जगह की जरूरत
5. IFB 1.5 Ton 3 Star, New star rated,AI Powered Inverter Split AC,Inbuilt WiFi, Hybrid Mode, 8-in-1 Flexi Mode, Heavy Duty Compressor, Long Air Throw, Self Clean, 100% Copper,CI183SS22SGM3, White
आईएफबी का यह 2026 का लेटेस्ट न्यू स्टार रेटेड मॉडल एक बेहद एडवांस और AI Powered (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) स्मार्ट एसी है। यह एसी 8-इन-1 फ्लेक्सी मोड के साथ आता है, जो जरूरत पड़ने पर अपनी क्षमता को बढ़ाकर 115% सुपर कूलिंग तक ले जा सकता है। इसमें इन-बिल्ट वाई-फाई, हाइब्रिड मोड और सबसे खास Geo Sensing तकनीक दी गई है। यह एसी अपने हैवी-ड्यूटी कंप्रेसर के कारण बाहर के रिकॉर्ड-तोड़ तापमान में भी कमरे को शिमला जैसा ठंडा रखने का दावा करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
8-इन-1 फ्लेक्सी मोड
हाइब्रिड मोड
डबल प्रोटेक्शन
4-स्टेप सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन के लिए अलग से चार्ज
सालाना कुछ यूनिट्स ज्यादा बिजली
1. WiFi AC 1.5 टन क्या होता है?
1.5 टन का वाई-फाई एसी एक ऐसा एयर कंडीशनर है जिसे आप अपने घर के इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इसे अपने स्मार्टफोन पर ऐप के जरिए या वॉयस असिस्टेंट (जैसे Alexa या Google Home) से कहीं से भी चालू, बंद या कंट्रोल कर सकते हैं। 1.5 टन इसकी कूलिंग क्षमता को दर्शाता है, जो एक मध्यम आकार के कमरे (लगभग 120 से 160 वर्ग फुट) को ठंडा करने के लिए बिल्कुल सही होता है।
2. 1.5 टन 3 स्टार में सबसे बेस्ट एसी कौन सा है?
साल 2026 के लेटेस्ट मॉडल्स के फीचर्स और टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये 1.5 टन 3 स्टार सेगमेंट के सबसे बेहतरीन एसी हैं,
Panasonic 1.5 Ton 3 Star Premium Smart AC: यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो सबसे एडवांस फीचर्स, AI मोड और मैटर सपोर्ट जैसी लेटेस्ट स्मार्ट टेक्नोलॉजी चाहते हैं।
Hitachi 1.5 Ton 3 Star Heavy Duty AC: यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो दमदार और तेज कूलिंग चाहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत लंबा (24 मीटर) एयर थ्रो और क्लास में सबसे बेस्ट बिजली बचत (ISEER: 4.7) मिलती है।
Lloyd 1.5 Ton 3 Star Smart AC: अगर आपका बजट कम है और आप कम कीमत में वाई-फाई और 6-इन-1 कन्वर्टिबल जैसे सभी जरूरी फीचर्स चाहते हैं, तो यह वैल्यू-फॉर-मनी विकल्प है।
3. किस-किस एसी में वाई-फाई होता है?
आजकल लगभग सभी बड़े ब्रांड्स अपने स्मार्ट एसी रेंज में इन-बिल्ट वाई-फाई की सुविधा देते हैं। प्रमुख मॉडल्स निम्नलिखित हैं,
- Panasonic (MirAie ऐप और Matter सपोर्ट के साथ)
- Lloyd (Havells Sync ऐप और वॉयस कंट्रोल के साथ)
- Carrier (ESTER EDGE सीरीज, जिसमें Geo-Fencing वाई-फाई मिलता है)
- IFB (AI-पॉवर्ड वाई-फाई और जियो-सेंसिंग के साथ)
- Hitachi (स्मार्ट व्यू डिस्प्ले और वाई-फाई ऐप के साथ)
4. क्या 3 स्टार एसी घर के लिए अच्छा होता है?
हाँ, 3-स्टार एसी घरेलू इस्तेमाल के लिए बहुत अच्छा और बजट-फ्रेंडली विकल्प है।
कब खरीदें: अगर आपके घर में एसी का इस्तेमाल रोजाना सिर्फ 4 से 6 घंटे (जैसे सिर्फ रात को सोते समय) होता है, या फिर आप इसे सिर्फ मुख्य गर्मियों के 3-4 महीनों में ही चलाते हैं, तो 3-स्टार एसी आपके लिए सबसे बेस्ट है क्योंकि इसे खरीदने की शुरुआती कीमत 5-स्टार एसी के मुकाबले काफी कम होती है।
कब न खरीदें: अगर आपके कमरे में एसी दिन-रात यानी 8 से 10 घंटे से ज्यादा चलता है, तो आपको 5-स्टार एसी लेना चाहिए, क्योंकि वह लंबे समय में बिजली बिल की ज्यादा बचत करेगा।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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