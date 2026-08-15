10 सेकेंड में शिमला जैसी ठंडक! Amazon से सस्ते दाम में घर लाएं Triple Inverter 1.5 Ton AC

Amazon पर 1.5 Ton 3 Star Triple Inverter Split AC पर बम्पर डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। यह AC 50°C से ज्यादा की भीषण गर्मी में भी 150 से 200 sq. ft. के कमरों को तुरंत ठंडा करता है और बिजली बिल की बचत भी कराता है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए अगर आप एक पावरफुल और टिकाऊ एयर कंडीशनर की तलाश में हैं, तो Amazon पर 1.5 Ton 3 Star Triple Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। आधुनिक Triple Inverter+ तकनीक और Intelli Convertible मोड्स के साथ आने वाला यह AC न केवल 10 सेकेंड के भीतर सुपरसोनिक कूलिंग प्रदान करता है, बल्कि कमरे के तापमान और लोड के हिसाब से बिजली की खपत को खुद एडजस्ट कर लेता है। 100% कॉपर कंडेन्सर, Frost Self-Clean तकनीक और 52°C से अधिक तापमान पर भी बिना रुकावट ठंडा करने की क्षमता इसे मध्यम से बड़े कमरों के लिए एक किफ़ायती और स्मार्ट डील बनाती है।

AC Electricity bill

Optimist 1.39 Ton 5 Star WiFi Inverter Split AC उन उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतरीन प्रीमियम एयर कंडीशनर है जो बिजली बिल में भारी बचत और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहते हैं। यह AC 110 से 160 sq ft तक के मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सही है। भारत में अब तक के सबसे ज्यादा 6.05 ISEER रेटिंग के साथ आने वाला यह AC दावा करता है कि इसका दैनिक खर्च बेहद कम (~₹40/दिन) आता है। इसमें Turbo+ Cooling (जो AC की क्षमता बढ़ाकर 1.9 Ton तक कर देता है) और In-App Gas Level Indicator जैसे आधुनिक स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं।

Specifications वॉरंटी 5 वर्ष कॉम्प्रिहेंसिव / क्रिटिकल कंपोनेंट्स, 10 वर्ष कंप्रेसर कूलिंग परफ़ॉर्मेंस 50°C टेस्टेड कूलिंग + Turbo+ एनर्जी रेटिंग 5 Star कंप्रेसर व एक्सचेंजर Twin-Rotary Inverter Compressor + Microchannel Heat Exchanger क्यों खरीदें बेजोड़ बिजली की बचत Turbo+ Boost Cooling 5 साल की लंबी वारंटी स्मार्ट ऐप एवं एनर्जी ट्रैकिंग क्यों खोजें विकल्प प्रारंभिक कीमत अधिक माइक्रोचैनल हीट एक्सचेंजर

Acerpure Chill Neo 2 Ton 3 Star Split AC (Model: AC5IPG62TN3W) बड़े हॉल और लिविंग रूम्स के लिए एक शक्तिशाली और किफायती विकल्प है। यह 200 से 240 sq ft तक के बड़े आकार वाले कमरों को आसानी से ठंडा करता है। ₹39,990 की प्रतिस्पर्धी कीमत में आने वाला यह AC 58°C के अत्यधिक तापमान में भी काम करने का दावा करता है। इसमें Ice Blast Mode, Smart 4-Way Swing, और 7-in-1 Convertible Modes जैसी खासियतें मिलती हैं।

Specifications वॉरंटी 1 वर्ष स्टैंडर्ड ब्रांड वारंटी एयर स्विंग & फिल्टर r 4-Way Auto Swing + Dust Filte कूलिंग परफ़ॉर्मेंस 58°C एम्बिएंट टेम्परेचर पर टेस्टेड कंडेन्सर कॉइल 100% Copper Condenser क्यों खरीदें बड़े कमरों के लिए परफेक्ट कूलिंग 58°C पर कार्य करने की क्षमता Smart 4-Way Swing 2 Ton AC के लिए शानदार बजट क्यों खोजें विकल्प वार्षिक बिजली खपत (1098 Units) अधिक अलग से इंस्टॉलेशन शुल्क

Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (मॉडल: MTKL50U) 111 से 150 sq ft तक के मध्यम आकार वाले कमरों के लिए एक भरोसेमंद और प्रीमियम एयर कंडीशनर है। इसमें डाइकिन का पेटेंट किया हुआ Inverter Swing Compressor दिया गया है, जो कम शोर और उच्च ऊर्जा दक्षता के साथ बेहतरीन कूलिंग देता है। यह 52°C की भीषण गर्मी में भी बिना रुकावट कमरे को ठंडा रखता है।

Specifications वारंटी 10 वर्ष कंप्रेसर, 5 वर्ष PCB, 1 वर्ष कॉम्प्रिहेंसिव खास फीचर्स Dew Clean Tech, Triple Display, Power Chill, Econo Mode एयर स्विंग & फिल्टर Coanda Airflow, 3D Airflow + PM 2.5 Filter कूलिंग परफ़ॉर्मेंस High Ambient Operation (Cools up to 52°C) कंप्रेसर प्रकार Patented Inverter Swing Compressor क्यों खरीदें Coanda Airflow & 16m Throws Power Chill Mode शोर बेहद कम पावर चिल मोड क्यों खोजें विकल्प कन्वर्टिबल मोड्स का अभाव इंस्टॉलेशन चार्ज

Midea 1.36 Ton 3 Star Inverter Split AC (मॉडल: MAI18SD3R36W0 / Santis Max DLX Wi-Fi) उन लोगों के लिए एक आदर्श एयर कंडीशनर है जो 1 Ton से अधिक कूलिंग और 1.5 Ton से कम बिजली बिल चाहते हैं। यह 111 से 150 sq. ft. के मध्यम कमरों के लिए काफी सही है। ₹33,490 की कीमत में आने वाला यह AC 52°C की भीषण गर्मी में भी ज़बरदस्त कूलिंग देता है। इसमें Smart Wi-Fi, Voice Control (Alexa/Google Assistant), 6-in-1 Convertible Modes और Hydrophilic Blue Coating जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।

Specifications वारंटी 10 वर्ष कंप्रेसर, 5 वर्ष PCB, 5 वर्ष कॉम्प्रिहेंसिव स्मार्ट कनेक्ट Smart Wi-Fi, Voice Control, Follow Me Feature वार्षिक बिजली खपत 854.39 Units/Year कंडेन्सर व कोटिंग 100% Copper with Hydrophilic Anti-Corrosion Blue Coating क्यों खरीदें 1.36 Ton की परफेक्ट कैपेसिटी Smart Wi-Fi & Voice Control Convertible 6-in-1 Modes स्मार्टफोन और वॉइस असिस्टेंट क्यों खोजें विकल्प वार्षिक बिजली खपत (854 Units) स्टैंडर्ड 1 Ton ACs से अधिक 2-Way Auto Swing अलग से इंस्टॉलेशन चार्ज

Acerpure Chill Neo 1.5 Ton 3 Star Split AC (Model: AC5IPG62TN3W) मध्यम आकार वाले कमरों (150–180 sq ft) के लिए एक काफी बजट-फ्रेंडली इनवर्टर एयर कंडीशनर है। ₹28,490 की आकर्षक कीमत में आने वाला यह AC 58°C के भीषण तापमान में भी ठंडक देने का दावा करता है। इसमें Ice Blast Mode, 4-Way Auto Swing और 7-in-1 Convertible Modes जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं।

Specifications वॉरंटी 1 वर्ष स्टैंडर्ड ब्रांड वारंटी पर्यावरण अनुकूल R32 Refrigerant Gas एयर स्विंग & फिल्टर 4-Way Auto Swing + Dust Filter कूलिंग परफ़ॉर्मेंस 58°C एम्बिएंट टेम्परेचर पर टेस्टेड क्यों खरीदें बजट-फ्रेंडली कीमत 58°C पर भी कार्य करने की क्षमता 7-in-1 Convertible & Ice Blas 4-वे ऑटो स्विंग क्यों खोजें विकल्प नया ब्रांड अलग से तकनीशियन शुल्क देना बिजली बिल थोड़ा ज्यादा

Sharp 1.37 Ton 3 Star Inverter Split AC (Model: AH-SI17V3B-GCN) जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड शार्प की तरफ से आने वाला एक शक्तिशाली और बजट-फ्रेंडली एयर कंडीशनर है। यह 111 से 150 sq. ft. के मध्यम कमरों के लिए बिल्कुल सही बैठता है। ₹28,990 की आकर्षक कीमत में आने वाला यह AC 55°C की अत्यधिक गर्मी में भी तेज़ ठंडक देता है। इसमें 4-Way Air Swing, 7-in-1 Convertible Modes, Gold Fin+ Anti-Corrosion Coating और Outdoor Self Clean जैसी उन्नत सुविधाएं मिलती हैं।

Specifications वॉरंटी 10 वर्ष कंप्रेसर, 1 वर्ष कॉम्प्रिहेंसिव एयर स्विंग & सफाई 4-Way Air Swing + Outdoor Self Clean & Ez Clean Filter कंडेन्सर व कोटिंग 100% Grooved Copper with Gold Fin+ Protection कूलिंग परफ़ॉर्मेंस High Ambient Cooling at 55°C क्यों खरीदें 4-Way Auto Swing 55°C पर भारी कूलिंग 7-in-1 Convertible Modes कॉपर कॉइल्स क्यों खोजें विकल्प अलग से इंस्टॉलेशन शुल्क बिजली बिल थोड़ा ज्यादा आफ्टर-सेल सर्विस नेटवर्क अन्य स्थानीय ब्रांड्स (जैसे Voltas, Blue Star) के मुकाबले थोड़ा सीमित

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।