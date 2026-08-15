10 सेकेंड में शिमला जैसी ठंडक! Amazon से सस्ते दाम में घर लाएं Triple Inverter 1.5 Ton AC
Amazon पर 1.5 Ton 3 Star Triple Inverter Split AC पर बम्पर डिस्काउंट ऑफर्स मिल रहे हैं। यह AC 50°C से ज्यादा की भीषण गर्मी में भी 150 से 200 sq. ft. के कमरों को तुरंत ठंडा करता है और बिजली बिल की बचत भी कराता है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
चिलचिलाती धूप और उमस भरी गर्मी से राहत पाने के लिए अगर आप एक पावरफुल और टिकाऊ एयर कंडीशनर की तलाश में हैं, तो Amazon पर 1.5 Ton 3 Star Triple Inverter Split AC एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। आधुनिक Triple Inverter+ तकनीक और Intelli Convertible मोड्स के साथ आने वाला यह AC न केवल 10 सेकेंड के भीतर सुपरसोनिक कूलिंग प्रदान करता है, बल्कि कमरे के तापमान और लोड के हिसाब से बिजली की खपत को खुद एडजस्ट कर लेता है। 100% कॉपर कंडेन्सर, Frost Self-Clean तकनीक और 52°C से अधिक तापमान पर भी बिना रुकावट ठंडा करने की क्षमता इसे मध्यम से बड़े कमरों के लिए एक किफ़ायती और स्मार्ट डील बनाती है।
1. Optimist 1.39 T 5Star WiFi Inverter Split AC|₹40/day Lowest Bill |5-Yr Warranty| ISEER 6.05| 50°C Tested Cooling | Turbo+ up to 1.9Ton Cooling| In-App Gas Level Indicator(ODU-SUHC48ZV, IDU- SEHC48ZV)
Optimist 1.39 Ton 5 Star WiFi Inverter Split AC उन उपभोक्ताओं के लिए एक बेहतरीन प्रीमियम एयर कंडीशनर है जो बिजली बिल में भारी बचत और एडवांस टेक्नोलॉजी चाहते हैं। यह AC 110 से 160 sq ft तक के मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सही है। भारत में अब तक के सबसे ज्यादा 6.05 ISEER रेटिंग के साथ आने वाला यह AC दावा करता है कि इसका दैनिक खर्च बेहद कम (~₹40/दिन) आता है। इसमें Turbo+ Cooling (जो AC की क्षमता बढ़ाकर 1.9 Ton तक कर देता है) और In-App Gas Level Indicator जैसे आधुनिक स्मार्ट फीचर्स मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बेजोड़ बिजली की बचत
Turbo+ Boost Cooling
5 साल की लंबी वारंटी
स्मार्ट ऐप एवं एनर्जी ट्रैकिंग
क्यों खोजें विकल्प
प्रारंभिक कीमत अधिक
माइक्रोचैनल हीट एक्सचेंजर
2. Acerpure Chill Neo 2 Ton 3 star, New star rated split ac(Copper, 4 Way Swing, 7 in1, Ice blast mode, Auto Clean, Dust Filter, Inverter Compressor, sleep_mode, AC5IPG62TN3W, White)
Acerpure Chill Neo 2 Ton 3 Star Split AC (Model: AC5IPG62TN3W) बड़े हॉल और लिविंग रूम्स के लिए एक शक्तिशाली और किफायती विकल्प है। यह 200 से 240 sq ft तक के बड़े आकार वाले कमरों को आसानी से ठंडा करता है। ₹39,990 की प्रतिस्पर्धी कीमत में आने वाला यह AC 58°C के अत्यधिक तापमान में भी काम करने का दावा करता है। इसमें Ice Blast Mode, Smart 4-Way Swing, और 7-in-1 Convertible Modes जैसी खासियतें मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बड़े कमरों के लिए परफेक्ट कूलिंग
58°C पर कार्य करने की क्षमता
Smart 4-Way Swing
2 Ton AC के लिए शानदार बजट
क्यों खोजें विकल्प
वार्षिक बिजली खपत (1098 Units) अधिक
अलग से इंस्टॉलेशन शुल्क
3. Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (Copper, PM 2.5 Filter, Triple Display, Dew Clean Technology, Coanda Airflow, 2024 Model, MTKL50U, White)
Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC (मॉडल: MTKL50U) 111 से 150 sq ft तक के मध्यम आकार वाले कमरों के लिए एक भरोसेमंद और प्रीमियम एयर कंडीशनर है। इसमें डाइकिन का पेटेंट किया हुआ Inverter Swing Compressor दिया गया है, जो कम शोर और उच्च ऊर्जा दक्षता के साथ बेहतरीन कूलिंग देता है। यह 52°C की भीषण गर्मी में भी बिना रुकावट कमरे को ठंडा रखता है।
Specifications
क्यों खरीदें
Coanda Airflow & 16m Throws
Power Chill Mode
शोर बेहद कम
पावर चिल मोड
क्यों खोजें विकल्प
कन्वर्टिबल मोड्स का अभाव
इंस्टॉलेशन चार्ज
4. Midea 1.36 Ton 3 Star Inverter Split AC, Wi-Fi & 6-in-1, MAI18SD3R36W0
Midea 1.36 Ton 3 Star Inverter Split AC (मॉडल: MAI18SD3R36W0 / Santis Max DLX Wi-Fi) उन लोगों के लिए एक आदर्श एयर कंडीशनर है जो 1 Ton से अधिक कूलिंग और 1.5 Ton से कम बिजली बिल चाहते हैं। यह 111 से 150 sq. ft. के मध्यम कमरों के लिए काफी सही है। ₹33,490 की कीमत में आने वाला यह AC 52°C की भीषण गर्मी में भी ज़बरदस्त कूलिंग देता है। इसमें Smart Wi-Fi, Voice Control (Alexa/Google Assistant), 6-in-1 Convertible Modes और Hydrophilic Blue Coating जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
1.36 Ton की परफेक्ट कैपेसिटी
Smart Wi-Fi & Voice Control
Convertible 6-in-1 Modes
स्मार्टफोन और वॉइस असिस्टेंट
क्यों खोजें विकल्प
वार्षिक बिजली खपत (854 Units) स्टैंडर्ड 1 Ton ACs से अधिक
2-Way Auto Swing
अलग से इंस्टॉलेशन चार्ज
5. Acerpure Chill Neo 2 Ton 3 star, New star rated split ac(Copper, 4 Way Swing, 7 in1, Ice blast mode, Auto Clean, Dust Filter, Inverter Compressor, sleep_mode, AC5IPG62TN3W, White)
Acerpure Chill Neo 1.5 Ton 3 Star Split AC (Model: AC5IPG62TN3W) मध्यम आकार वाले कमरों (150–180 sq ft) के लिए एक काफी बजट-फ्रेंडली इनवर्टर एयर कंडीशनर है। ₹28,490 की आकर्षक कीमत में आने वाला यह AC 58°C के भीषण तापमान में भी ठंडक देने का दावा करता है। इसमें Ice Blast Mode, 4-Way Auto Swing और 7-in-1 Convertible Modes जैसी आधुनिक सुविधाएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
बजट-फ्रेंडली कीमत
58°C पर भी कार्य करने की क्षमता
7-in-1 Convertible & Ice Blas
4-वे ऑटो स्विंग
क्यों खोजें विकल्प
नया ब्रांड
अलग से तकनीशियन शुल्क देना
बिजली बिल थोड़ा ज्यादा
6. Sharp 1.37 Ton 3 star, New Star Rated, Split AC (4 Way Swing, 100% copper, Hi-Tech Inverter Compressor, 7-1 Convertible, Turbo cool, Dust filter, AH-SI17V3B-GCN, White)
Sharp 1.37 Ton 3 Star Inverter Split AC (Model: AH-SI17V3B-GCN) जापानी इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड शार्प की तरफ से आने वाला एक शक्तिशाली और बजट-फ्रेंडली एयर कंडीशनर है। यह 111 से 150 sq. ft. के मध्यम कमरों के लिए बिल्कुल सही बैठता है। ₹28,990 की आकर्षक कीमत में आने वाला यह AC 55°C की अत्यधिक गर्मी में भी तेज़ ठंडक देता है। इसमें 4-Way Air Swing, 7-in-1 Convertible Modes, Gold Fin+ Anti-Corrosion Coating और Outdoor Self Clean जैसी उन्नत सुविधाएं मिलती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
4-Way Auto Swing
55°C पर भारी कूलिंग
7-in-1 Convertible Modes
कॉपर कॉइल्स
क्यों खोजें विकल्प
अलग से इंस्टॉलेशन शुल्क
बिजली बिल थोड़ा ज्यादा
आफ्टर-सेल सर्विस नेटवर्क अन्य स्थानीय ब्रांड्स (जैसे Voltas, Blue Star) के मुकाबले थोड़ा सीमित
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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