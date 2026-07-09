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Amazon Deal कौड़ियों के दाम मिल रहा है 1.5 Ton 3 Star Inverter AC, बिजली बिल की भी होगी बचत

By Saurabh Verma
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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अमेजन की इस धमाकेदार डील में 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट। यह स्मार्ट इन्वर्टर एसी आपके कमरे को तेजी से ठंडा करने के साथ-साथ भारी बिजली बिल की भी बचत करेगा। सीमित समय के बंपर ऑफर्स और बैंक डिस्काउंट के साथ इस एसी को सबसे कम कीमत में घर लाने का यह बेस्ट मौका है।

प्रोडक्ट्स के सुझाव

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मानसून की चिपचिपी गर्मी और भारी उमस से राहत पाने के लिए Amazon पर इस समय 1.5 Ton 3 Star Inverter Split ACs की बेहतरीन रेंज पर सीमित समय के लिए बेहद शानदार डील्स मिल रही हैं। मध्यम आकार के कमरों के लिए परफेक्ट ये एयर कंडीशनर्स विशेष 'Dry Mode' तकनीक के साथ आते हैं, जो बरसात के मौसम में हवा की अतिरिक्त नमी और चिपचिपेपन को सोखकर कमरे को पूरी तरह आरामदायक बना देते हैं। इनकी आधुनिक इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी कमरे के तापमान के अनुसार कूलिंग को ऑटो-एडजस्ट करती है, जिससे 3-स्टार एनर्जी रेटिंग के साथ दिन-रात चलने पर भी बिजली के बिल में भारी बचत होती है। इसके अलावा, इनमें लगे एडवांस एंटी-बैक्टीरियल और धूल-रोधी फिल्टर्स मानसून में पनपने वाले कीटाणुओं और एलर्जी बढ़ाने वाले कणों को साफ कर बिल्कुल शुद्ध हवा देते हैं। इस समय इन कनवर्टिबल एयर कंडीशनर्स को खरीदने पर न केवल आकर्षक फ्लैट डिस्काउंट मिल रहा है, बल्कि प्रमुख बैंक कार्ड्स पर एक्स्ट्रा इंस्टेंट डिस्काउंट, नो-कॉस्ट EMI और पुराने मॉडल को अपग्रेड करने के लिए शानदार एक्सचेंज बोनस जैसे विकल्प भी उपलब्ध हैं, जो इस चिपचिपे मौसम में घर को फ्रेश और कूल बनाने का सबसे सही मौका है।

Amazon Deal कौड़ियों के दाम मिल रहा है 1.5 Ton 3 Star Inverter AC, बिजली बिल की भी होगी बचत

चिपचिपी और उमस भरी गर्मी के इस मौसम में एक सही एयर कंडीशनर का चुनाव करना बेहद जरूरी है। भारत के सबसे भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक, वोल्टस का यह 1.5 टन क्षमता वाला 3 स्टार इन्वर्टर स्प्लिट एसी इस समय अमेज़न पर भारी छूट के साथ मिल रहा है। यह एसी मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए एकदम परफेक्ट है, जो 52°C जैसी भीषण गर्मी में भी शानदार कूलिंग देने की क्षमता रखता है।

Specifications

वारंटी
1 साल की प्रोडक्ट, 10 साल की कंप्रेसर और 5 साल की PCB वारंटी
विशेष फीचर्स
5-इन-1 कनवर्टिबल मोड, एंटी-डस्ट फिल्टर, ऑटो क्लीन, गैस लीक डिटेक्शन
कंडेंसर कॉइल
100% कॉपर
ISEER वैल्यू
4.30

क्यों खरीदें

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कनवर्टिबल 5-इन-1 कूलिंग मोड

...

एंटी-माइक्रोबियल कोटिंग के साथ एंटी-डस्ट फ़िल्टर

...

100% कॉपर कंडेन्सर

...

ऑटो क्लीन

क्यों खोजें विकल्प

...

2-वे एयर स्विंग

...

बिजली बिल थोड़ा सा ज़्यादा

अगर आप इस मानसून और उमस भरे मौसम में अपने घर के लिए एक दमदार, टिकाऊ और प्रीमियम एयर कंडीशनर की तलाश कर रहे हैं, तो डैकिन का यह मॉडल आपके लिए बेस्ट साबित हो सकता है। जापानी टेक्नोलॉजी के साथ आने वाला यह 1.5 टन क्षमता का एसी मध्यम आकार के कमरों (150 वर्ग फुट तक) को मिनटों में ठंडा करने की क्षमता रखता है। यह एसी 52°C जैसी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी और भारी उमस में भी 100% कूलिंग परफॉर्मेंस देता है।

Specifications

विशेष फीचर्स
3D एयरफ्लो, ड्यू क्लीन टेक्नोलॉजी, ट्रिपल डिस्प्ले, PM 2.5 फिल्टर
वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 5 साल PCB और 10 साल कंप्रेसर पर
शोर का स्तर
मात्र 32 dB
कंडेंसर कॉइल
पेटेंटेड DNNS कोटिंग के साथ 100% कॉपर

क्यों खरीदें

...

3D एयरफ्लो

...

ट्रिपल डिस्प्ले

...

PM 2.5 एयर फिल्टर

...

स्विंग कंप्रेसर और DNNS कोटिंग

क्यों खोजें विकल्प

...

कनवर्टिबल मोड्स की कमी

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थोड़ी सी ज़्यादा बिजली खपत

अगर आप इस मानसून और उमस भरे मौसम में अपने घर के लिए एक बेहद एडवांस, फीचर्स से भरपूर और स्मार्ट एयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं, तो कैरियर का यह 2026 मॉडल आपके लिए एक बेस्ट डील साबित हो सकता है। यह 1.5 टन क्षमता वाला वाई-फाई इनेबल्ड एसी न केवल बेहतरीन कूलिंग देता है, बल्कि इसे आप अपने स्मार्टफोन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। यह मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए एकदम परफेक्ट है और 52°C जैसी भीषण गर्मी में भी बेजोड़ परफॉर्मेंस देता है।

Specifications

वारंटी
1 साल प्रोडक्ट, 5 साल PCB और 10 साल कंप्रेसर पर
विशेष फीचर्स
फ्लेक्सीकूल 6-इन-1 कनवर्टिबल, वाई-फाई, जियो-फेंसिंग, स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले
कंडेंसर कॉइल
एंटी-कोरोजन ब्लू कोटिंग के साथ 100% कॉपर
सालाना बिजली खपत
मात्र 854.39 यूनिट्स/साल

क्यों खरीदें

...

स्मार्ट वाई-फाई और जियो-फेंसिंग

...

फ्लेक्सीकूल कनवर्टिबल 6-इन-1 मोड

...

स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले

...

एंटी-कोरोजन ब्लू फिन कोटिंग

क्यों खोजें विकल्प

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2-वे एयर डायरेक्शनल कंट्रोल

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अधिकृत तकनीशियन से ही इंस्टॉलेशन कराना ज़रूरी

अगर आप इस मानसून और उमस भरी गर्मी में एक ऐसा एसी तलाश रहे हैं जो तकनीक के मामले में सबसे आगे हो और जेब पर भी भारी न पड़े, तो गोदरेज का यह 2026 मॉडल आपके लिए एक परफेक्ट विकल्प है। यह एसी AI-पावर्ड कूलिंग और 5 साल की फुल कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी के साथ आता है, जो इसे इस सेगमेंट का सबसे सुरक्षित और वैल्यू-फॉर-मनी ऑप्शन बनाता है। यह मध्यम आकार के कमरों (111 से 150 वर्ग फुट) के लिए डिज़ाइन किया गया है और 52°C की भीषण गर्मी में भी हैवी-ड्यूटी कूलिंग देता है।

Specifications

वारंटी
5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी
विशेष फीचर्स
AI पावर्ड कूलिंग, 5-इन-1 कनवर्टिबल, i-Sense टेक्नोलॉजी, सेल्फ क्लीन
कंडेंसर कॉइल
ब्लू फिन एंटी-कोरोज़िव कोटिंग के साथ 100% कॉपर
कूलिंग क्षमता
4.8 Kilowatts
ऊर्जा रेटिंग
3 स्टार

क्यों खरीदें

...

5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी

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AI पावर्ड और i-Sense टेक्नोलॉजी

...

5-इन-1 कनवर्टिबल मोड्स

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सेल्फ क्लीन टेक्नोलॉजी

क्यों खोजें विकल्प

...

थोड़ी अधिक बिजली

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कूलिंग पावर कुछ अन्य प्रीमियम कंपटीटर्स से थोड़ा सा कम

अगर आप इस मानसून और उमस भरे मौसम में एक ऐसा एसी चाहते हैं जो मिनटों में पूरे कमरे को एक समान ठंडा कर दे और जिसे आप अपनी आवाज से भी कंट्रोल कर सकें, तो ब्लू स्टार का यह 2026 मॉडल आपके लिए परफेक्ट चॉइस है। इन-बिल्ट वाई-फाई, वॉयस कमांड सपोर्ट और एडवांस डिजिटल सेंसर्स के साथ आने वाला यह 1.5 टन का एसी हैवी-ड्यूटी कूलिंग के लिए जाना जाता है। यह मध्यम से बड़े आकार के कमरों (151 से 180 वर्ग फुट) को भी 52°C जैसी भीषण गर्मी में आसानी से ठंडा रखता है।

Specifications

वारंटी
1 साल प्रोडक्ट और 10 साल इन्वर्टर कंप्रेसर पर
विशेष फीचर्स
स्मार्ट वाई-फाई, अलेक्सा/गूगल वॉयस कमांड, 4-वे एयर स्विंग, टर्बो कूल
कंडेंसर और इवेपरेटर कॉइल
ब्लू फिन्स प्रोटेक्शन के साथ 100% कॉपर
सालाना बिजली खपत
918.45 यूनिट्स/साल

क्यों खरीदें

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स्मार्ट वाई-फाई और वॉयस कमांड

...

4-वे एयर स्विंग

...

DigiQ हेप्टा सेंसर्स

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5-इन-1 कनवर्टिबल कूलिंग

क्यों खोजें विकल्प

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गैस चार्जिंग वारंटी में शामिल नहीं

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सालाना पावर कंजम्पशन कुछ अन्य 3-स्टार मॉडल्स से थोड़ा सा ज़्यादा

1. 1.5 टन 3-स्टार में सबसे अच्छा AC कौन सा है?

1.5 टन 3-स्टार की कैटेगरी में भारतीय बाजार के हिसाब से ये तीन मॉडल्स सबसे बेहतरीन प्रदर्शन और तकनीक के साथ आते हैं,

  • सबसे मजबूत कूलिंग के लिए : Daikin 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC

जापानी इंजीनियरिंग और मजबूत कंप्रेसर के लिए मशहूर। यह AC तेज गर्मियों में भी बिना परफॉर्मेंस गिराए बेहतरीन कूलिंग करता है। अगर आपका कमरा टॉप फ्लोर (छत) पर है या धूप ज्यादा आती है, तो यह बेस्ट है।

  • बेहतरीन फीचर्स के लिए : LG 1.5 Ton 3 Star Dual Inverter Split AC

यह अपनी 'AI Convertible 6-in-1' कूलिंग के लिए जाना जाता है। यानी आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसकी कूलिंग क्षमता को कम कर सकते हैं, जिससे बिजली की भारी बचत होती है।

  • स्मार्ट फीचर्स और बजट के लिए : Panasonic 1.5 Ton 3 Star Smart Inverter Split AC

अगर आपको मोबाइल ऐप और वाई-फाई से AC कंट्रोल करना पसंद है, तो इसकी Miraie ऐप कनेक्टिविटी बहुत शानदार है। साथ ही इसमें 7-in-1 कनवर्टिबल मोड्स भी मिलते हैं।

2. 1.5 टन AC के लिए कौन सा इनवर्टर सबसे अच्छा है?

बिजली कटने पर 1.5 टन का AC चलाने के लिए घर का सामान्य छोटा इनवर्टर काम नहीं करेगा। एक 1.5 टन का इनवर्टर AC चलते समय करीब 1200 से 1800 वाट बिजली लेता है, और शुरू होते समय इसे और ज्यादा पावर की जरूरत होती है।

  • जरूरी क्षमता : आपको कम से कम 3.5 kVA से 5 kVA (किलोवोल्ट-एम्पीयर) का Pure Sine Wave इनवर्टर चाहिए।

बेहतरीन विकल्प :

  • Luminous Optimus / Cruze Series (3.5 kVA या 4 kVA) : यह भारी लोड और AC जैसे उपकरणों को संभालने के लिए सबसे भरोसेमंद सीरीज है।
  • Su-vastika Heavy Duty Lithium Inverter (3.5 kVA - 5 kVA) : अगर आप लिथियम बैटरी (LiFePO4) के साथ जाना चाहते हैं, तो यह तेजी से चार्ज होता है और AC के हैवी लोड को आसानी से संभालता है।
  • बैटरी की जरूरत : इस सिस्टम को चलाने के लिए आपको कम से कम 3 से 4 सामान्य बैटरियों (12V) के बैंक की आवश्यकता होगी।

3. 3-स्टार AC अच्छा है या खराब?

  • 3-स्टार AC न तो अच्छा है और न ही खराब, यह पूरी तरह इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका कितना इस्तेमाल करते हैं।
  • 3-स्टार और 5-स्टार AC की कूलिंग (ठंडक करने की क्षमता) में कोई अंतर नहीं होता, दोनों कमरा बराबर ठंडा करते हैं। अंतर सिर्फ बिजली की खपत का होता है।
  • 3-स्टार AC कब खरीदें : अगर आप AC को दिन में 4 से 6 घंटे से कम चलाते हैं (जैसे सिर्फ दोपहर में या कभी-कभार गेस्ट रूम में)। ऐसे में 3-स्टार खरीदना सही है क्योंकि शुरुआत में आपके पैसे बचेंगे और बिजली बिल में बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगा।
  • 3-स्टार AC कब न खरीदें: अगर आपका AC रोज 8 घंटे या उससे ज्यादा चलना है (जैसे मुख्य बेडरूम में पूरी रात)। इस स्थिति में 5-स्टार AC ही खरीदें, क्योंकि 1.5 से 2 साल के अंदर ही वह बिजली बिल में पैसे बचाकर अपनी बढ़ी हुई कीमत वसूल कर देता है।

4. AC का कौन सा पार्ट सबसे महंगा होता है?

  • कंप्रेसर : यह AC का सबसे मुख्य हिस्सा है जो गैस को पूरे सिस्टम में पंप करता है। अगर वारंटी खत्म होने के बाद कंप्रेसर खराब हो जाए, तो इसे बदलने का खर्च पूरे AC की कीमत का लगभग 30% से 40% तक आ सकता है।
  • इनवर्टर Printed Circuit Board : इनवर्टर AC के अंदर लगा मुख्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड दूसरा सबसे महंगा हिस्सा है। वोल्टेज के बार-बार ऊपर-नीचे होने से यह जल्दी खराब हो सकता है, और इसे बदलने में 6,000 रुपये से 12,000 रुपये तक का खर्च आ सकता है।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।

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Saurabh Verma

लेखक के बारे में

Saurabh Verma

सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।

करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।

शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।

विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।

रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।

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