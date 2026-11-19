itel City 300 5G को दो नए कलर ऑप्शन Dark Ruby और Mist Beige में पेश किया गया है। इस 5G स्मार्टफोन में 120Hz डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी और 13MP कैमरा मिलता है। जानें फोन की कीमत और सभी फीचर्स:

itel City 300 5G को मिले 2 नए कलर

नया स्मार्टफोन खरीदते समय लोग अब सिर्फ उसके कैमरे, बैटरी और प्रोसेसर पर ही ध्यान नहीं देते, बल्कि फोन का लुक और कलर भी काफी मायने रखता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए स्मार्टफोन ब्रांड itel ने अपने City 300 5G फोन के लिए दो नए कलर ऑप्शन पेश किए हैं। अब यह स्मार्टफोन Dark Ruby और Mist Beige रंगों में भी उपलब्ध होगा। इससे पहले कंपनी ने इसे Bold Indigo कलर में पेश किया था। फोन की कीमत और फीचर्स में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। आइए आपको बताते हैं फोन की कीमत और फीचर्स की पूरी डिटेल।

itel City 300 5G की कीमत itel City 300 5G को केवल एक ही वैरिएंट में पेश किया गया है, इसकी कीमत 14,999 रुपए रखी गई है। अब ग्राहक इसे Dark Ruby, Mist Beige और Bold Indigo कलर में इसी कीमत पर खरीद सकेंगे।

itel City 300 5G की 5 बड़ी खासियतें 1. itel City 300 5G में 6.67 इंच की HD+ पंच-होल डिस्प्ले दी गई है। यह स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करती है। कंपनी का कहना है कि इस डिस्प्ले की मदद से फोन पर स्क्रॉलिंग और दूसरे रोजमर्रा के काम पहले से ज्यादा स्मूद तरीके से किए जा सकते हैं। फोन में 2.5D ग्लास डिजाइन भी दिया गया है। इसके अलावा इसकी मोटाई 8.4mm है। ऐसे में कंपनी ने फोन को स्लिम डिजाइन के साथ पेश करने की कोशिश की है।

2. परफॉर्मेंस के लिए itel City 300 5G में T8200 ऑक्टा-कोर 5G प्रोसेसर दिया गया है। फोन में 4GB की हार्डवेयर RAM और 4GB की वर्चुअल रैम मिलेगी। इसके साथ ही फोन में 5G कनेक्टिविटी भी मिलती है।

3. UltraLink फ्री कॉलिंग फीचर भी itel ने इस फोन में UltraLink फ्री कॉलिंग फीचर भी दिया है। कंपनी के मुताबिक, यह फीचर ग्राहकों को अतिरिक्त कनेक्टिविटी की सुविधा देता है।

4. फोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है। चार्जिंग के लिए फोन में Type-C पोर्ट दिया गया है। इसके साथ बॉक्स में 10W का चार्जर मिलता है। हालांकि, कंपनी ने फोन की बैटरी को कितने समय में फुल चार्ज किया जा सकता है, इसकी जानकारी नहीं दी है।