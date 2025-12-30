Hindustan Hindi News
12 इंच स्क्रीन, 12000mAh बैटरी वाले सबसे पतले Redmi Pad 2 Pro 5G की कीमत का हुआ खुलासा, लॉन्च से पहले Leak

12 इंच स्क्रीन, 12000mAh बैटरी वाले सबसे पतले Redmi Pad 2 Pro 5G की कीमत का हुआ खुलासा, लॉन्च से पहले Leak

संक्षेप:

Redmi Pad 2 Pro 5G भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होने जा रहा है। अब लॉन्च से पहले टैब की कीमत और फीचर्स लीक हो गए हैं। यह टैब 12000mAh की बड़ी बैटरी, 12.1-इंच 120Hz डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट, Dolby Atmos स्पीकर से लैस है।

Dec 30, 2025 06:08 pm IST Himani Gupta
Redmi अपना नया Pad 2 Pro 5G टैबलेट भारत में लॉन्च करने जा रहा है। यह टैबलेट 6 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर भारत में आएगा, जिसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसे मल्टीमीडिया, स्ट्रीमिंग, काम और पढ़ाई दोनों के लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन बनाते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह बड़ा डिस्प्ले, स्लीक डिज़ाइन और सबसे बड़ी बैटरी वाला टैबलेट होगा जो आपको पूरे दिन का पावर बैकअप देगा। Xiaomi इंडिया की वेबसाइट पर Redmi Pad 2 Pro 5G के लिए एक समर्पित माइक्रोसाइट के माध्यम से आगामी टैबलेट के स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दी है। अब इस वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है जिसमें डिवाइस के चिपसेट, डाइमेंशन और अन्य हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी शामिल है। यह पुष्टि हो चुकी है कि इसमें 12.1 इंच का क्वाड HD+ डिस्प्ले होगा जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट और Dolby Vision को सपोर्ट करेगा।

Redmi Pad 2 Pro 5G की कीमत (संभावित)

टिपस्टर अभिषेक यादव ने Pad 2 Pro 5G के सभी वैरिएंट की कीमत को लीक कर दिया है।

Redmi Pad 2 Pro की वैरिएंट वाइज कीमत:

Wi-Fi मॉडल के 6GB + 128GB: 25,000 रुपए

सम्बंधित सुझाव

discount

11% OFF

OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display with 900 nits HBM, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, 5G Tablet, 8GB RAM 256 GB Storage.

OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display with 900 nits HBM, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, 5G Tablet, 8GB RAM 256 GB Storage.

  • checkOnePlus Pad Go 2
  • check30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display with 900 nits HBM
  • checkDolby Vision™
amazon-logo

₹31999

₹35999

खरीदिये

discount

13% OFF

OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, Wi-Fi Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage, Shadow Black

OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, Wi-Fi Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage, Shadow Black

  • checkOnePlus Pad Go 2
  • check30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display
  • checkDolby Vision™
amazon-logo

₹25999

₹29999

खरीदिये

discount

64% OFF

Robustrion 2 Pack Tempered Glass for Redmi Pad Pro 12.1 inch Screen Protector Guard for Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch Tablet

Robustrion 2 Pack Tempered Glass for Redmi Pad Pro 12.1 inch Screen Protector Guard for Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch Tablet

  • checkRobustrion 2 Pack Tempered Glass for Redmi Pad Pro 12.1 inch Screen Protector Guard for Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch Tablet
amazon-logo

₹719

₹1999

खरीदिये

discount

80% OFF

TECHSHIELD Tempered Glass Screen Protector for Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch, 9H Toughness Premium Shatterproof Scratch-Resistant

TECHSHIELD Tempered Glass Screen Protector for Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch, 9H Toughness Premium Shatterproof Scratch-Resistant

  • checkTECHSHIELD Tempered Glass Screen Protector for Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch
  • check9H Toughness Premium Shatterproof Scratch-Resistant
amazon-logo

₹298

₹1499

खरीदिये

discount

71% OFF

TECHSHIELD Pack of 2 Tempered Glass Screen Protector for Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch, 9H Toughness Premium Shatterproof Scratch-Resistant

TECHSHIELD Pack of 2 Tempered Glass Screen Protector for Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch, 9H Toughness Premium Shatterproof Scratch-Resistant

  • checkTECHSHIELD Pack of 2 Tempered Glass Screen Protector for Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch
  • check9H Toughness Premium Shatterproof Scratch-Resistant
amazon-logo

₹428

₹1499

खरीदिये

5G मॉडल के 8GB + 128GB: 28,000 रुपए

5G मॉडल के 8GB + 256GB: 30,000 रुपए

इस पैड की 12 जनवरी 2026 से शुरू होगी।

ये भी पढ़ें:रेलवे ने बदला नियम! ट्रेन में कन्फर्म सीट चाहिए, जरूर करें Aadhaar से जुड़ा काम

Redmi Pad 2 Pro 5G के प्रमुख फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस (लीक)

Redmi Pad 2 Pro 5G में 12.1-इंच 2.5K (2560×1600) LCD स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आती है। सबसे खास फीचर इसकी 12,000mAh बैटरी है जो एक टैबलेट में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी में से एक है। Redmi Pad 2 Pro 5G की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 12,000mAh की बड़ी बैटरी है।

इसके अलावा, टैबलेट में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर लगा है। साथ ही यह टैब 5G कनेक्टिविटी, quad-स्पीकर सेटअप और Dolby Atmos सपोर्ट इसे एक शानदार मल्टीमीडिया मशीन बनाते हैं। Redmi Pad 2 Pro 5G में फ्रंट और बैक दोनों तरफ 8MP कैमरा मिलता है, जो टैबलेट से वीडियो कॉलिंग, मीटिंग और सामाजिक मीडिया वीडियो रिकॉर्डिंग आसान बनाता है। इसके अलावा इसमें 5G, Wi-Fi 6, USB Type-C पोर्ट और ब्लूटूथ सपोर्ट दिया गया है जिससे इंटरनेट स्पीड और डेटा ट्रांसफर बेहतर बनता है।

ये भी पढ़ें:खुशखबरी! न्यू ईयर पर ₹5630 सस्ता हुआ 50MP AI कैमरा, सबसे चमकदार डिस्प्ले फोन
Himani Gupta

लेखक के बारे में

Himani Gupta
दिल्ली की रहने वाली हिमानी गुप्ता को मीडिया में करीब 10 साल का एक्सपीरियंस है। लाइव हिन्दुस्तान में हिमानी बतौर डिप्टी कॉन्टेंट प्रोड्यूसर गैजेट्स सेक्शन में काम कर रही हैं। इससे पहले, उन्होंने नेटवर्क-18 समेत कई दूसरे संस्थानों में काम किया है। हिमानी ने महाराजा अग्रसेन और इन्द्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। खाली समय में कुकिंग और फिल्में देखना पसंद है। हर दिन कुछ नया सीखते रहने की कोशिश जारी है। और पढ़ें
