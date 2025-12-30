12 इंच स्क्रीन, 12000mAh बैटरी वाले सबसे पतले Redmi Pad 2 Pro 5G की कीमत का हुआ खुलासा, लॉन्च से पहले Leak
Redmi Pad 2 Pro 5G भारत में 6 जनवरी 2026 को लॉन्च होने जा रहा है। अब लॉन्च से पहले टैब की कीमत और फीचर्स लीक हो गए हैं। यह टैब 12000mAh की बड़ी बैटरी, 12.1-इंच 120Hz डिस्प्ले, Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 चिपसेट, Dolby Atmos स्पीकर से लैस है।
सम्बंधित सुझाव
11% OFF
Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB, 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
- Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB
- 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
₹24999₹27999
खरीदिये
12% OFF
Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
- Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB
- 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
₹21999₹24999
खरीदिये
14% OFF
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey
- Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
- Active Pen Support
- 27.94cm(11") Model
₹18999₹21999
खरीदिये
15% OFF
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 6GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey
- Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
- Active Pen Support
- 27.94cm(11") Model
₹16999₹19999
खरीदिये
Redmi अपना नया Pad 2 Pro 5G टैबलेट भारत में लॉन्च करने जा रहा है। यह टैबलेट 6 जनवरी 2026 को आधिकारिक तौर पर भारत में आएगा, जिसमें कुछ ऐसे फीचर्स हैं जो इसे मल्टीमीडिया, स्ट्रीमिंग, काम और पढ़ाई दोनों के लिए एक भरोसेमंद ऑप्शन बनाते हैं। सबसे खास बात यह है कि यह बड़ा डिस्प्ले, स्लीक डिज़ाइन और सबसे बड़ी बैटरी वाला टैबलेट होगा जो आपको पूरे दिन का पावर बैकअप देगा। Xiaomi इंडिया की वेबसाइट पर Redmi Pad 2 Pro 5G के लिए एक समर्पित माइक्रोसाइट के माध्यम से आगामी टैबलेट के स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी दी है। अब इस वेबसाइट को अपडेट कर दिया गया है जिसमें डिवाइस के चिपसेट, डाइमेंशन और अन्य हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन्स की जानकारी शामिल है। यह पुष्टि हो चुकी है कि इसमें 12.1 इंच का क्वाड HD+ डिस्प्ले होगा जो 120Hz तक रिफ्रेश रेट और Dolby Vision को सपोर्ट करेगा।
सम्बंधित सुझाव
11% OFF
Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB, 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
- Redmi Pad Pro 5G | Snapdragon 7s Gen 2| 12.1-inch/30.7cm XL Display | 33+ Days Ultra-Long Standby | 10000mAh (typ) Battery | Powered by HyperOS |8GB
- 128GB | Wi-Fi 6 + 5G | Graphite Grey
₹24999₹27999
खरीदिये
12% OFF
Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB, 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
- Redmi Pad Pro| Snapdragon 7s Gen 2| 30.7cm(12.1) Tablet| 33+ Days Standby|10000mAh| HyperOS| 120Hz|6GB
- 128GB| Quad Speakers|Wi-Fi 6| Graphite Grey
₹21999₹24999
खरीदिये
14% OFF
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 8GB, 256GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey
- Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
- Active Pen Support
- 27.94cm(11") Model
₹18999₹21999
खरीदिये
15% OFF
Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular, Active Pen Support, 27.94cm(11") Model, 2.5K Sharp & Clear Display, 6GB, 128GB, All Day & More 9000mAh Battery, AI-Enabled, Dolby Atmos, HyperOS 2, Graphite Grey
- Redmi Pad 2 Wi-Fi + Cellular
- Active Pen Support
- 27.94cm(11") Model
₹16999₹19999
खरीदिये
Redmi Pad 2 Pro 5G की कीमत (संभावित)
टिपस्टर अभिषेक यादव ने Pad 2 Pro 5G के सभी वैरिएंट की कीमत को लीक कर दिया है।
Redmi Pad 2 Pro की वैरिएंट वाइज कीमत:
Wi-Fi मॉडल के 6GB + 128GB: 25,000 रुपए
सम्बंधित सुझाव
11% OFF
OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display with 900 nits HBM, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, 5G Tablet, 8GB RAM 256 GB Storage.
- OnePlus Pad Go 2
- 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display with 900 nits HBM
- Dolby Vision™
₹31999₹35999
खरीदिये
13% OFF
OnePlus Pad Go 2, 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display, Dolby Vision™, 120Hz Refresh Rate, Quad Speakers, AI, 10050 mAh Battery, Wi-Fi Tablet, 8GB RAM 128 GB Storage, Shadow Black
- OnePlus Pad Go 2
- 30.73 cm (12.1 inch) 2.8K Display
- Dolby Vision™
₹25999₹29999
खरीदिये
64% OFF
Robustrion 2 Pack Tempered Glass for Redmi Pad Pro 12.1 inch Screen Protector Guard for Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch Tablet
- Robustrion 2 Pack Tempered Glass for Redmi Pad Pro 12.1 inch Screen Protector Guard for Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch Tablet
₹719₹1999
खरीदिये
80% OFF
TECHSHIELD Tempered Glass Screen Protector for Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch, 9H Toughness Premium Shatterproof Scratch-Resistant
- TECHSHIELD Tempered Glass Screen Protector for Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch
- 9H Toughness Premium Shatterproof Scratch-Resistant
₹298₹1499
खरीदिये
71% OFF
TECHSHIELD Pack of 2 Tempered Glass Screen Protector for Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch, 9H Toughness Premium Shatterproof Scratch-Resistant
- TECHSHIELD Pack of 2 Tempered Glass Screen Protector for Xiaomi Redmi Pad Pro 5G 12.1 inch
- 9H Toughness Premium Shatterproof Scratch-Resistant
₹428₹1499
खरीदिये
5G मॉडल के 8GB + 128GB: 28,000 रुपए
5G मॉडल के 8GB + 256GB: 30,000 रुपए
इस पैड की 12 जनवरी 2026 से शुरू होगी।
Redmi Pad 2 Pro 5G के प्रमुख फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस (लीक)
Redmi Pad 2 Pro 5G में 12.1-इंच 2.5K (2560×1600) LCD स्क्रीन है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आती है। सबसे खास फीचर इसकी 12,000mAh बैटरी है जो एक टैबलेट में अब तक की सबसे बड़ी बैटरी में से एक है। Redmi Pad 2 Pro 5G की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 12,000mAh की बड़ी बैटरी है।
इसके अलावा, टैबलेट में Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर लगा है। साथ ही यह टैब 5G कनेक्टिविटी, quad-स्पीकर सेटअप और Dolby Atmos सपोर्ट इसे एक शानदार मल्टीमीडिया मशीन बनाते हैं। Redmi Pad 2 Pro 5G में फ्रंट और बैक दोनों तरफ 8MP कैमरा मिलता है, जो टैबलेट से वीडियो कॉलिंग, मीटिंग और सामाजिक मीडिया वीडियो रिकॉर्डिंग आसान बनाता है। इसके अलावा इसमें 5G, Wi-Fi 6, USB Type-C पोर्ट और ब्लूटूथ सपोर्ट दिया गया है जिससे इंटरनेट स्पीड और डेटा ट्रांसफर बेहतर बनता है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।