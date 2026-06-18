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11,000mAh बैटरी और 12GB रैम, आते ही छा जाएगा यह तेजतर्रार फोन, सामने आई डिटेल

Arpit Soni लाइव हिन्दुस्तान
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Honor X80 Pro Max leak: 11,000mAh बैटरी वाला Honor X80 Pro Max जल्द लॉन्च होने वाला है। लॉन्च से पहले फोन की डिटेल सामने आ गई है। फोन 12GB तक रैम और स्नैपड्रैगन 6 सीरीज चिपसेट के साथ आ सकता है। फोन में 6.8 इंच डिस्प्ले होने की उम्मीद है।

11,000mAh बैटरी और 12GB रैम, आते ही छा जाएगा यह तेजतर्रार फोन, सामने आई डिटेल

Honor X80 Pro Max leak: ऑनर तेजी से अपने पोर्टफोलियों में बड़ी बैटरी वाला स्मार्टफोन को शामिल कर रहा है। अब कंपनी 10,000mAh से भी भी बड़ी बैटरी वाला फोन ला रही है। हम बात कर रहे हैं Honor X80 Pro Max की, जो जल्द ही चीन में लॉन्च होने वाला है। यह ऑनर की मिड-रेंज X80 लाइनअप का नया मॉडल होगा। कंपनी ने हाल ही में कंफर्म किया है कि इस फोन में 11,000mAh की बैटरी होगी, जो इस लाइनअप में सबसे बड़ी बैटरी बताई जा रही है। लॉन्च से कुछ दिन पहले ही, Honor X80 Pro Max को चाइना टेलीकॉम की वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है, जिससे इसके खास स्पेसिफिकेशन्स, फीचर्स, चार कलर ऑप्शन और स्टोरेज कॉन्फिगरेशन की जानकारी सामने आई है। उम्मीद है कि इस स्मार्टफोन में क्वालकॉम का ऑक्टा-कोर स्नैपड्रैगन 6 सीरीज चिपसेट और 12GB तक रैम होगी। इसका वजन लगभग 203 ग्राम हो सकता है।

Honor X80 Pro Max में क्या-क्या खास मिलेगा (लीक के अनुसार)

चाइना टेलीकॉम की वेबसाइट पर दी गई जानकारी के अनुसार, अपकमिंग फोन रैम और स्टोरेज के हिसाब से पांच कॉन्फिगरेशन 6GB+128GB, 8GB+128GB, 8GB+256GB, 8GB+512GB और 12GB+512GB में उपलब्ध होगा। इसके अलावा, Honor X80 Pro Max को चाइना टेलीकॉम की वेबसाइट पर क्वालकॉम के ऑक्टा-कोर Snapdragon 6 Gen 5 चिपसेट के साथ लिस्ट किया गया है, जो पहले आई लीक जानकारी से मेल खाता है। उम्मीद है कि यह चिपसेट 2.6GHz की पीक क्लॉक स्पीड देगा।

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honor x80 pro max

लाइटवेट बॉडी और बड़ा डिस्प्ले

लिस्टिंग से यह भी पता चलता है कि स्मार्टफोन में 6.8-इंच की डिस्प्ले होगी। इसमें सेल्फी और वीडियो कॉल के लिए 8-मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी हो सकता है। इसके अलावा, यह फोन ऑनर के Android 16 पर बेस्ड MagicOS 10 के साथ आ सकता है। इसका साइज 162.2×77×8.08mm और वजन लगभग 203 ग्राम बताया गया है। फोन में डुअल-बैंड वाई-फाई, ब्लूटूथ और एनएफसी के साथ-साथ यूएसबी टाइप-सी पोर्ट भी हो सकता है।

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तेज चार्जिंग और 11,000mAh की बड़ी बैटरी

स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने पहले ही कंफर्म कर दिया है कि Honor X80 Pro Max को चीन में 22 जून को शाम 7 बजे (लोकल टाइम) यानी शाम 4:30 बजे (भारतीय समयानुसार) लॉन्च किया जाएगा। कंपनी ने यह भी कंफर्म किया है कि इस फोन में 11,000mAh की बैटरी होगी। यह फोन 90W वायर्ड फास्ट चार्जिंग और 27W वायर्ड रिवर्स चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। आने वाले फोन की डिस्प्ले में 10,000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलेगी।

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फोटोग्राफी के लिए तगड़ा कैमरा भी

इसमें पीछे की तरफ एक 50-मेगापिक्सल का कैमरा होगा, साथ में एक एलईडी फ्लैश भी होगा, जो एक गोल कैमरा आइलैंड के अंदर लगा होगा। ऑनर ने हाल ही में घोषणा की थी कि ऑनर X80 प्रो मैक्स चीन में लाइटनिंग रेड, मूनलाइट व्हाइट, मिस्टिक ब्लैक और वाइब्रेंट ऑरेंज जैसे कलर्स में बिक्री के लिए उपलब्ध होगा। सामने की तरफ, इसमें एक सेंटर्ड होल पंच डिस्प्ले कटआउट दिखाया गया है। फोन के राइट साइड एक पावर बटन और वॉल्यूम कंट्रोल रखा जाएगा।

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अर्पित सोनी को शुरुआत से ही नए-नए गैजेट्स को एक्सप्लोर करने और उन्हें आजमाने का शौक रहा है। अब अर्पित ने अपनी इस हॉबी को ही अपना पेशा बना लिया है। भोपाल के रहने वाले अर्पित को नए-नए गैजेट्स का रिव्यू करना और उनके बारे में लिखना काफी पसंद है। टेक्नोलॉजी, रोबोट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इनसे जुड़ी खबरें लिखना भी इन्हें काफी भाता है। लाइव हिन्दुस्तान में अर्पित पिछले चार साल से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 9 साल का अनुभव है। अर्पित ने मीडिया जगत में शुरुआत एक रीजनल चैनल से की थी। इससे बाद उन्होंने नवभारत टाइम्स और दैनिक भास्कर की गैजेट्स बीट में काम किया। अर्पित की स्कूलिंग भोपाल से हुई है। उन्होंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग की है। मीडिया में झुकाव के चलते उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU) से पोस्ट ग्रेजुएशन करके मीडिया जगत में एंट्री की। मीडिया में इन्हें आठ साल से ज्यादा समय हो चुके हैं और सफर अभी जारी है। गैजेट्स के अलावा, इन्हें नई-नई जगहों पर घूमना और उनके बारे में जानने का भी बहुत शौक है।

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