11 इंच डिस्प्ले, 7040mAh बैटरी, Moto Pen जैसे जोरदार फीचर्स के साथ इस हफ्ते आ रहा सबसे हल्का Moto Pad 11 inch display 7040mAh battery dolby atmos Pen Moto Pad 60 Neo going to Launch on 12 September check price and features, Gadgets Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsगैजेट्स न्यूज़11 inch display 7040mAh battery dolby atmos Pen Moto Pad 60 Neo going to Launch on 12 September check price and features

11 इंच डिस्प्ले, 7040mAh बैटरी, Moto Pen जैसे जोरदार फीचर्स के साथ इस हफ्ते आ रहा सबसे हल्का Moto Pad

मोटोरोला का नया पैड Moto Pad 60 Neo, 12 सितंबर को Flipkart पर लॉन्च होगा। इसमें 11-इंच की डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 5G चिप, 7040mAh बैटरी, Moto Pen व डोल्बी अटमॉस क्वाड स्पीकर्स जैसे फीचर्स शामिल हैं।

Himani Gupta लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 05:46 PM
share Share
Follow Us on
11 इंच डिस्प्ले, 7040mAh बैटरी, Moto Pen जैसे जोरदार फीचर्स के साथ इस हफ्ते आ रहा सबसे हल्का Moto Pad

मोटोरोला जल्द ही अपने टैबलेट पोर्टफोलियो में एक नया टैब लॉन्च करने वाला है। कंपनी जल्द ही Moto Pad 60 Neo को भारत में उतारेगी। कंपनी उन यूज़र्स को टारगेट कर रही है जो प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं लेकिन बजट प्राइस में एक अच्छा टैब सर्च कर रहे हैं। अब मोटोरोला ने कन्फर्म कर दिया है कि यह टैबलेट 12 सितंबर को दोपहर 12 बजे को भारत में लॉन्च होगा और Flipkart पर एक्सक्लूसिव रूप से उपलब्ध होगा। Moto Pad 60 Neo को अपने स्लिम और हल्के डिज़ाइन की वजह से सेगमेंट का सबसे हल्का 5G टैब माना जा रहा है। इस टैब के साथ Moto Pen भी मिल रहा है जो प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट को बढ़ा देगा। मोटो ने इस टैबलेट में Smart Connect फीचर्स जैसे Cross Control और File Transfer भी शामिल किए हैं। डिटेल में आपको बताते हैं फीचर्स:

Moto Pad 60 Neo के फीचर्स और स्पेक्स

Moto Pad 60 Neo मात्र 6.9mm मोटा और 490g हल्का है, जो इसे 5G टैबलेट सेगमेंट में सबसे पोर्टेबल बनाता है। यह टैबलेट एक 11-इंच 2.5K (2560×1600 पिक्सल) डिस्प्ले के साथ आता है जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है स्क्रोलिंग और वीडियो प्लेबैक स्मूद रहेगा। इसके साथ डोल्बी अटमॉस क्वाड स्पीकर्स से इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा।

सम्बंधित सुझाव

और टैबलेट देखेंarrow
Apple IPad Mini 2024

Apple IPad Mini 2024

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹49900

खरीदिये

Apple IPad Mini 2024 WiFi 256GB

Apple IPad Mini 2024 WiFi 256GB

  • checkBlue
  • check8 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹59899

खरीदिये

discount

16% OFF

Samsung Galaxy Tab S10 Plus 5G

Samsung Galaxy Tab S10 Plus 5G

  • checkMoonstone Gray
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹98725

₹117599

खरीदिये

discount

11% OFF

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

Samsung Galaxy Tab S10 Ultra

  • checkMoonstone Gray
  • check12 GB RAM
  • check256 GB Storage
amazon-logo

₹108999

₹121999

खरीदिये

discount

41% OFF

Realme Pad 2 Lite

Realme Pad 2 Lite

  • checkSpace Grey
  • check4 GB RAM
  • check128 GB Storage
amazon-logo

₹16999

₹28999

खरीदिये

ये भी पढ़ें:गुम या चोरी हो गया Voter ID Card तो 5 मिनट में घर बैठे बनवाएं नया, फॉलो करें ये

Moto Pad 60 Neo में MediaTek Dimensity 6300 चिप (जिसमें 5G कनेक्टिविटी) लगा हुआ है, जिससे यह मल्टी-टास्किंग और फैन्सी ऐप्स चलाने में सक्षम है। साथ में Motorola के Smart Connect फीचर्स जैसे Cross Control और File Transfer सुविधा भी प्रदान करता है।

बाज़ार में यह टैबलेट पहला ऐसा टैब है जो Moto Pen (टिल्ट सपोर्ट, 4096 प्रेसर लेवल, लो लेटेंसी, ब्लूटूथ ऑटो-कनेक्ट) के साथ आता है। यह आपकी नोट-टेकिंग, स्केचिंग और डिज़ाइन जरूरतों को और भी आसान बना देता है। Moto Pad 60 Neo में 7040mAh की बड़ी बैटरी लगी है जो लंबे बैकअप के लिए है। यह 68W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है और चार्जर बॉक्स के अंदर शामिल होगा।

ये भी पढ़ें:कल iPhone 17 के लॉन्च से पहले ₹12,000 तक सस्ते हुए iPhone 16 सीरीज के सभी फोन्स
Motorola
Know the iPhone 17 expected price, key features, and launch date across the iPhone 17 Pro , Pro Max , and Air editions.