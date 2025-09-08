11 इंच डिस्प्ले, 7040mAh बैटरी, Moto Pen जैसे जोरदार फीचर्स के साथ इस हफ्ते आ रहा सबसे हल्का Moto Pad

मोटोरोला का नया पैड Moto Pad 60 Neo, 12 सितंबर को Flipkart पर लॉन्च होगा। इसमें 11-इंच की डिस्प्ले, MediaTek Dimensity 6300 5G चिप, 7040mAh बैटरी, Moto Pen व डोल्बी अटमॉस क्वाड स्पीकर्स जैसे फीचर्स शामिल हैं।

Mon, 8 Sep 2025 05:46 PM

मोटोरोला जल्द ही अपने टैबलेट पोर्टफोलियो में एक नया टैब लॉन्च करने वाला है। कंपनी जल्द ही Moto Pad 60 Neo को भारत में उतारेगी। कंपनी उन यूज़र्स को टारगेट कर रही है जो प्रीमियम फीचर्स चाहते हैं लेकिन बजट प्राइस में एक अच्छा टैब सर्च कर रहे हैं। अब मोटोरोला ने कन्फर्म कर दिया है कि यह टैबलेट 12 सितंबर को दोपहर 12 बजे को भारत में लॉन्च होगा और Flipkart पर एक्सक्लूसिव रूप से उपलब्ध होगा। Moto Pad 60 Neo को अपने स्लिम और हल्के डिज़ाइन की वजह से सेगमेंट का सबसे हल्का 5G टैब माना जा रहा है। इस टैब के साथ Moto Pen भी मिल रहा है जो प्रोडक्टिविटी और एंटरटेनमेंट को बढ़ा देगा। मोटो ने इस टैबलेट में Smart Connect फीचर्स जैसे Cross Control और File Transfer भी शामिल किए हैं। डिटेल में आपको बताते हैं फीचर्स:

Moto Pad 60 Neo के फीचर्स और स्पेक्स Moto Pad 60 Neo मात्र 6.9mm मोटा और 490g हल्का है, जो इसे 5G टैबलेट सेगमेंट में सबसे पोर्टेबल बनाता है। यह टैबलेट एक 11-इंच 2.5K (2560×1600 पिक्सल) डिस्प्ले के साथ आता है जो 90Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है स्क्रोलिंग और वीडियो प्लेबैक स्मूद रहेगा। इसके साथ डोल्बी अटमॉस क्वाड स्पीकर्स से इमर्सिव ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा।

Moto Pad 60 Neo में MediaTek Dimensity 6300 चिप (जिसमें 5G कनेक्टिविटी) लगा हुआ है, जिससे यह मल्टी-टास्किंग और फैन्सी ऐप्स चलाने में सक्षम है। साथ में Motorola के Smart Connect फीचर्स जैसे Cross Control और File Transfer सुविधा भी प्रदान करता है।