108MP कैमरा, 24GB रैम, 144Hz डिस्प्ले, AI फीचर्स के साथ आया Infinix का नया फोन, कीमत ₹24,999

Infinix Zero 40 5G Launched in India: इनफिनिक्स ने भारत में ZERO सीरीज के तहत एक नया फोन पेश किया है। कंपनी का लेटेस्ट स्मार्टफोन Infinix ZERO 40 5G भारत में आ गया है। यह फोन Zero 30 5G का सक्सेसर है। इस फोन में 108MP का मैंन कैमरा, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, 512GB तक की स्टोरेज, 24GB तक की रैम है। नया इनफिनिक्स फोन 'इनफिनिक्स एआई' से भी लैस है, फोन गोप्रो को भी सपोर्ट करता है। आइए डिटेल में आपको बताते हैं फोन के बारे में हर एक जरूरी जानकारी।