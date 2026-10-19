108MP कैमरा, 6000mAh बैटरी, 120Hz डिस्प्ले के साथ आ रहा HMD का नया Vibe फोन, लीक हुए फीचर्स
HMD Vibe 2 Max के फीचर्स लॉन्च से पहले लीक हो गए हैं। इस स्मार्टफोन में 108MP का रियर कैमरा, 50MP का फ्रंट कैमरा, Unisoc T9100 प्रोसेसर और 6000mAh की बैटरी मिल सकती है। लेकिन फोन की कीमत, लॉन्च डेट सामने नहीं आई है।
HMD अपने Vibe सीरीज के स्मार्टफोन पोर्टफोलियो में एक नया मॉडल शामिल कर सकती है। इसका नाम HMD Vibe 2 Max बताया जा रहा है। फोन के लॉन्च से पहले इसकी तस्वीरें और स्पेसिफिकेशन ऑनलाइन सामने आए हैं। टिप्स्टर @smashx_60 की ओर से शेयर की गई जानकारी के मुताबिक, इस स्मार्टफोन में 108MP का रियर कैमरा और 50MP का फ्रंट कैमरा मिल सकता है। इसके अलावा, फोन में 6000mAh की बैटरी दिए जाने की बात कही गई है। फिलहाल कंपनी ने इस फोन को आधिकारिक तौर पर लॉन्च नहीं किया है। ऐसे में इसकी कीमत, लॉन्च डेट और भारत में उपलब्धता को लेकर अभी इंतजार करना होगा।
सम्बंधित सुझावऔर लैपटॉप देखें
HP 15s Eq2143au (50M62PA) Laptop (AMD Quad Core Ryzen 3/8 GB/512 GB SSD/Windows 11)
- Natural Silver
- 15.6 Inches Display Size
- AMD Quad Core Ryzen 3 - 5300U Processor
₹31990
और जाने
HP 15s Eq1559AU (6P9A3PA) Laptop (AMD Dual Core Athlon/8 GB/512 GB SSD/Windows 11)
- Jet Black
- 15.6 Inches Display Size
- AMD Dual Core Athlon-3050U Processor
₹24900
और जाने
HMD Vibe 2 Max का डिजाइन आया सामने
HMD Vibe 2 Max स्मार्टफोन ब्लैक, रेड और ग्रीन कलर ऑप्शन में आ सकता है। फोन के पीछे ऊपर की तरफ एक रेक्टंगुलर कैमरा मॉड्यूल दिया गया है, जिसमें दो कैमरा लेंस और LED फ्लैश नजर आते हैं। इसका डिजाइन HMD Vibe 2 Pro 5G से मिलता-जुलता बताया जा रहा है। फोन के फ्रंट में सेल्फी कैमरे के लिए कटआउट और स्क्रीन के चारों तरफ बेजल दिखाई देते हैं।
HMD Vibe 2 Max के फीचर्स (लीक)
डिस्प्ले: लीक के मुताबिक, HMD Vibe 2 Max में 6.78 इंच का FHD+ IPS LCD डिस्प्ले मिल सकता है। इसका रिफ्रेश रेट 120Hz बताया गया है और स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 1500 निट्स तक हो सकती है।
सम्बंधित सुझावऔर लैपटॉप देखें
Unisoc T9100 प्रोसेसर और 8GB रैम
HMD Vibe 2 Max में Unisoc T9100 प्रोसेसर दिया जा सकता है। इसके साथ 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिलने की उम्मीद है। इससे फोन में ऐप्स, फोटो, वीडियो और दूसरी फाइलें रखने के लिए प्रॉपर स्टोरेज मिल सकता है। फोन में Android 16 मिलने की भी जानकारी सामने आई है। हालांकि, कंपनी कितने साल तक Android अपडेट और सिक्योरिटी अपडेट देगी, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है।
108MP का रियर कैमरा, 50MP का सेल्फी कैमरा
HMD Vibe 2 Max का कैमरा इसकी बड़ी खासियतों में एक होगा। लीक के मुताबिक, फोन में 108MP का प्राइमरी रियर कैमरा और 8MP का सेकेंडरी कैमरा दिया जा सकता है। वहीं, सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 50MP का फ्रंट कैमरा मिलने की बात कही गई है।
6000mAh बैटरी और 33W चार्जिंग, 5G, Wi-Fi 6 और IP64 रेटिंग
बैटरी के मामले में HMD Vibe 2 Max में 6000mAh की बैटरी मिलने का दावा है। इसके साथ 33W वायर्ड चार्जिंग सपोर्ट भी दिया जा सकता है। HMD Vibe 2 Max के अन्य फीचर्स में 5G कनेक्टिविटी, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 और NFC का जिक्र है। फोन में डुअल स्पीकर और साइड में फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल सकता है। इसके अलावा, इसे IP64 रेटिंग मिलने की बात कही गई है।
लेखक के बारे मेंHimani Gupta
हिमानी गुप्ता लाइव हिन्दुस्तान में गैजेट्स सेक्शन से जुड़ी हुई हैं और 2020 से इस संस्थान का हिस्सा हैं। मीडिया इंडस्ट्री में उन्हें करीब 12 साल का अनुभव है। इससे पहले वह नेटवर्क 18 में गैजेट्स और बिजनेस सेक्शन देखती रही हैं, जहां बेहतरीन प्रदर्शन के लिए उन्हें दो बार बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द मंथ अवॉर्ड से सम्मानित किया गया। नेटवर्क 18 से पहले भी हिमानी ने कई अन्य मीडिया संस्थानों में काम किया है। हिमानी स्मार्टफोन, कंज्यूमर गैजेट्स और AI से जुड़ी खबरों और फीचर्स पर लिखती हैं। लेटेस्ट गैजेट्स को एक्सप्लोर करना, उनकी टेस्टिंग करना और नए ऐप्स पर काम करना उनके काम का अहम हिस्सा है।
शिक्षा के क्षेत्र में हिमानी ने आईपी यूनिवर्सिटी से एमजेएमसी (MJMC) की पढ़ाई की है। इसके अलावा उन्होंने डिजिटल विद्या (Digital Vidya) से सोशल मीडिया मार्केटिंग का कोर्स भी किया है। एडिटोरियल के अलावा, हिमानी को गूगल एनालिटिक्स और सोशल मीडिया की भी काफी जानकारी है और बतौर सोशल मीडिया मैनेजर भी काम कर चुकी हैं। काम के अलावा उन्हें टेक ट्रेंड्स को समझना और उन्हें कहानियों में ढालना पसंद है, ताकि पाठक बदलती डिजिटल दुनिया से हमेशा अपडेट रह सकें।