कमाल की तकनीक: नॉर्मल फोन में मिली 100Mbps स्पीड, रॉकेट की रफ्तार से चलेगा इंटरनेट

कैसे होगा अगर किसी नॉर्मल फोन में रॉकेट जैसी तेजतर्रार 100Mbps की स्पीड मिल जाए? AST SpaceMobile ने यह कमाल कर दिखाया है। कंपनी ने Block 1 BlueBird सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके, सीधे अंतरिक्ष से एक आम स्मार्टफोन पर 98.9Mbps की पीक डाउनलोड स्पीड दिखाई है।

अब नॉर्मल फोन में भी रॉकेट की स्पीड से इंटरनेट चलेगा और कनेक्टिविटी सीधे स्पेस से मिलेगी। AST SpaceMobile ने अपने Block 1 BlueBird सैटेलाइट्स का इस्तेमाल करके, सीधे अंतरिक्ष से एक आम स्मार्टफोन पर 98.9Mbps की पीक डाउनलोड स्पीड दिखाई है। इसके लिए फोन में किसी भी तरह के बदलाव या नए हार्डवेयर की जरूरत नहीं पड़ी। बहामास के तट से दूर अंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्र में किया गया यह टेस्ट, 'डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड' के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसका मकसद उन इलाकों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाना है, जहां जमीन पर मौजूद नेटवर्क कमजोर हैं, या उपलब्ध नहीं हैं, या उन्हें लगाना मुश्किल है। भारत के लिए भी यह डेवलपमेंट काफी अहम है, क्योंकि AST SpaceMobile ने देश में सैटेलाइट-बेस्ड 'डायरेक्ट-टू-फोन कनेक्टिविटी' की संभावनाओं को तलाशने के लिए पहले ही Vodafone Idea (Vi) के साथ पार्टनरशिप कर ली है।

अंतरिक्ष से एक नॉर्मल फोन तक ब्रॉडबैंड टेलीकॉमटॉक की रिपोर्ट के अनुसार, AST SpaceMobile के हालिया टेस्ट में सबसे अहम बात सिर्फ स्पीड ही नहीं, बल्कि इस्तेमाल किया गया डिवाइस है। कंपनी का कहना है कि डाउनलोड सीधे एक आम स्मार्टफोन पर भेजा गया; यह बात इसलिए मायने रखती है, क्योंकि पारंपरिक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए आम तौर पर किसी डिश, टर्मिनल या अलग डिवाइस की जरूरत पड़ती है। AST SpaceMobile का तरीका अलग है; वह एक ऐसा स्पेस-बेस्ड सेल्युलर ब्रॉडबैंड नेटवर्क बनाने की कोशिश कर रही है, जो रोजमर्रा के मोबाइल फोन के साथ काम कर सके।

कंपनी ने बताया कि इस स्पीड टेस्ट में उसके Block 1 BlueBird सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया गया और डाउनलोड स्पीड 98.9Mbps के पीक तक पहुंच गई। इस डेमोंस्ट्रेशन के दौरान, AST SpaceMobile ने बताया कि बैंडविड्थ जॉर्जिया में मौजूद एक हाइपर सर्वर से टेस्ट लोकेशन तक भेजी जा रही थी। इस टेस्ट में 98.9Mbps के पीक तक पहुंचने से पहले, स्पीड 97Mbps के आस-पास भी देखी गई। इस नतीजे को सैटेलाइट-टू-स्मार्टफोन ब्रॉडबैंड के क्षेत्र में एक अहम मील का पत्थर बताया गया।

98.9Mbps क्यों महत्वपूर्ण है? अंतरिक्ष से किसी आम फोन पर लगभग 100Mbps की डाउनलोड स्पीड मिलना इसलिए जरूरी है, क्योंकि डिवाइस-टू-डिवाइस सैटेलाइट कनेक्टिविटी को अक्सर कम बैंडविड्थ वाली या सिर्फ इमरजेंसी के लिए बनी टेक्नोलॉजी माना जाता रहा है। कई यूजर्स सैटेलाइट कनेक्टिविटी को मैसेजिंग, आपदा के समय बातचीत, समुद्री कनेक्टिविटी, दूर से निगरानी या उन इलाकों में बेसिक कवरेज से जोड़कर देखते हैं, जहां मोबाइल टावर उपलब्ध नहीं होते। AST SpaceMobile का यह टेस्ट सैटेलाइट से फोन तक ब्रॉडबैंड जैसी स्पीड दिखाकर इस सोच को बदल देता है।

इसका मतलब यह नहीं है कि कमर्शियल सर्विसेस शुरू होने के बाद यूजर्स हर जगह एक जैसी स्पीड की उम्मीद करें; असल दुनिया में परफॉर्मेंस सैटेलाइट की क्षमता, स्पेक्ट्रम, यूजर्स की संख्या, नेटवर्क डिजाइन, लेटेंसी, ऑपरेटर इंटीग्रेशन, कीमत और रेगुलेटरी मंजूरी पर निर्भर करेगी। लेकिन इस टेस्ट से पता चलता है कि यह टेक्नोलॉजी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि अब यह ज्यादा एडवांस्ड वैलिडेशन फेज में पहुंच गई है।

AST SpaceMobile ने यह भी संकेत दिया है कि उसके अगली पीढ़ी के सैटेलाइट्स से इन स्पीड्स के लगभग दोगुना होने की उम्मीद है। अगर ऐसा होता है, तो डायरेक्ट-टू-फोन सैटेलाइट ब्रॉडबैंड न केवल इमरजेंसी कम्युनिकेशन के लिए, बल्कि कंजूमर ब्रॉडबैंड, एंटरप्राइज कनेक्टिविटी, IoT, ग्रामीण कवरेज और मोबिलिटी सर्विसेस के लिए भी ज्यादा रिलेवेंट हो सकता है।

भारत से लिंक: वोडाफोन आइडिया की पार्टनरशिप भारत का पहलू महत्वपूर्ण है। AST SpaceMobile ने भारत में डायरेक्ट-टू-डिवाइस सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की संभावनाओं को तलाशने के लिए Vodafone Idea के साथ पार्टनरशिप की है। इस पार्टनरशिप का मकसद Vi के मोबाइल नेटवर्क की मौजूदगी को AST SpaceMobile की स्पेस-बेस्ड सेल्युलर ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ना है; इसका विचार यह है कि आम स्मार्टफोन बिना किसी खास हार्डवेयर या डिवाइस में बदलाव के कनेक्ट हो सकें।

Vi के लिए, इस तरह की पार्टनरशिप उन जगहों तक कनेक्टिविटी पहुंचाने में मददगार हो सकती है, जहां जमीनी नेटवर्क लगाना मुश्किल या आर्थिक रूप से चुनौतीपूर्ण है। भारत में अभी भी ऐसे दूरदराज के इलाके, जंगल, सीमावर्ती स्थान, द्वीप, हाईवे और आपदा-संभावित क्षेत्र हैं, जहां मोबाइल कवरेज ठीक से नहीं मिलता या उसे बनाए रखना मुश्किल होता है; ऐसे इलाकों में 'सैटेलाइट-टू-फोन' लेयर कवरेज को बढ़ाने का काम कर सकती है।

इस तरह के मॉडल में, जमीनी नेटवर्क शहरों, कस्बों और ज्यादा ट्रैफिक वाली ज्यादातर जगहों के लिए कनेक्टिविटी की मुख्य परत बने रहेंगे। सैटेलाइट ब्रॉडबैंड टावरों, फाइबर, 4G या 5G की जगह नहीं ले सकता। इसके बजाय, यह उन इलाकों के लिए एक अतिरिक्त परत बन सकता है जहां कवरेज पहुंचाना मुश्किल है, और उन स्थितियों के लिए जहां कवरेज की मजबूती मायने रखती है।

टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए कवरेज की एक नई लेयर दुनिया भर के टेलीकॉम ऑपरेटर्स के लिए, सीधे फोन पर मिलने वाला सैटेलाइट ब्रॉडबैंड कवरेज का एक नया मॉडल खोल सकता है। हर मुश्किल जगह पर टावर बनाने के बजाय, ऑपरेटर्स सैटेलाइट कनेक्टिविटी को एक कॉम्प्लीमेंट्री लेयर के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ग्रामीण इलाकों में कवरेज, समुद्री रास्तों, आपातकालीन स्थितियों में मदद, दूरदराज के एंटरप्राइज लोकेशन, माइनिंग, लॉजिस्टिक्स, एनर्जी प्रोजेक्ट्स और रक्षा से जुड़ी कनेक्टिविटी में मदद मिल सकती है।

उपभोक्ताओं के लिए सबसे बड़ा फायदा इसकी सरलता है; अगर यह सर्विस किसी नॉर्मल फोन पर काम करती है, तो यूजर्स को न तो सैटेलाइट डिवाइस को समझने की जरूरत होती है और न ही कोई अलग टर्मिनल लगाने की, मोबाइल फोन ही एक्सेस डिवाइस बन जाता है। यही बात 'डायरेक्ट-टू-डिवाइस' सैटेलाइट ब्रॉडबैंड को पारंपरिक सैटेलाइट इंटरनेट से अलग बनाती है।

अगली चुनौती होगी पैमाना AST SpaceMobile का 98.9Mbps का टेस्ट एक मजबूत तकनीकी संकेत है, लेकिन अगली चुनौती होगी पैमाना; कमर्शियल सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि यह सर्विस कई यूजर्स के साथ, अलग-अलग जगहों पर और असली नेटवर्क स्थितियों में कैसा प्रदर्शन करती है। कीमत, लेटेंसी, डिवाइस सपोर्ट, स्पेक्ट्रम कोऑर्डिनेशन और रेगुलेटरी मंजूरियां भी अहम होंगी।