10,050mAh की बैटरी, 12.1 इंच की बड़ी स्क्रीन के साथ जल्द भारत आ रहा OPPO का नया टैबलेट, लॉन्च से पहले फीचर्स-कीमत लीक

OPPO Pad Air 6 जल्द भारत में लॉन्च हो सकता है। इस टैबलेट में 12.1 इंच की 120Hz डिस्प्ले, 10050mAh की बड़ी बैटरी, 33W फास्ट चार्जिंग और MediaTek Dimensity 7360 Super प्रोसेसर मिलने की उम्मीद है।

10,050mAh बैटरी और 120Hz डिस्प्ले वाला OPPO का नया टैबलेट जल्द होगा लॉन्च

स्मार्टफोन के साथ-साथ अब टैबलेट की मांग भी तेजी से बढ़ रही है। एक नई लीक के अनुसार OPPO जल्द ही भारतीय बाजार में अपना नया टैबलेट OPPO Pad Air 6 लॉन्च कर सकता है। इस टैबलेट को लेकर पिछले कुछ समय से लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। खास बात है कि इसमें 10050mAh की बड़ी बैटरी मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा टैबलेट में 12.1 इंच की बड़ी डिस्प्ले और 120Hz रिफ्रेश रेट दिया जा सकता है। इतना ही नहीं, इसमें 12GB तक RAM और 256GB तक स्टोरेज का ऑप्शन भी मिल सकता है। कंपनी ने अभी भारत में इसकी लॉन्च डेट, फीचर्स और कीमत की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। लेकिन इस टैब के फीचर्स और कीमत लॉन्च से पहले ही लीक हो गए हैं:

OPPO Pad Air 6 की भारत में इतनी हो सकती है कीमत कीमत की बात करें तो OPPO Pad Air 6 को भारतीय बाजार में करीब 24,999 रुपये में लॉन्च किया जा सकता है। यह कीमत फिलहाल सामने आई रिपोर्ट और लीक पर बेस्ड है। कंपनी ने अभी इसकी आधिकारिक कीमत का खुलासा नहीं किया है। अगर यह टैबलेट इसी कीमत के आसपास आता है तो बड़ी स्क्रीन, 10,050mAh बैटरी और 120Hz रिफ्रेश रेट चाहने वाले ग्राहकों के लिए एक ऑप्शन बन सकता है।

दिसंबर में भारत आ सकता है OPPO Pad Air 6 OPPO अपने नए टैबलेट Pad Air 6 को लेकर तैयारी कर रहा है। भारतीय बाजार की बात करें तो टिप्स्टर Debayan Roy के मुताबिक, यह टैबलेट दिसंबर में OPPO Reno 17 सीरीज के साथ भारत में दस्तक दे सकता है। इसके अलावा टैबलेट को BIS सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है। इससे भारत में इसकी लॉन्चिंग की संभावना मजबूत हुई है। कलर की बात करें तो OPPO Pad Air 6 को Encounter Blue और Starlight Silver कलर ऑप्शन में पेश किया जा सकता है।

OPPO Pad Air 6 फीचर्स (लीक) 1. OPPO Pad Air 6 की सबसे बड़ी खूबियों में से एक इसकी डिस्प्ले हो सकती है। इसमें 12.1 इंच का LCD पैनल मिलने की उम्मीद है। इसमें 120Hz तक का रिफ्रेश रेट मिल सकता है। इसके अलावा डिस्प्ले में 900 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिलने की जानकारी सामने आई है। इसका फायदा यह होगा कि बाहर की रोशनी में भी स्क्रीन पर कंटेंट देखने में आसानी हो सकती है।

2. OPPO Pad Air 6 में कंपनी 10,050mAh की बैटरी दे सकती है। इतनी बड़ी बैटरी होने का फायदा यह है कि यूजर्स को बार-बार चार्जर लगाने की जरूरत कम पड़ सकती है। अगर आप टैबलेट पर फिल्में देखते हैं, ऑनलाइन क्लास करते हैं या ऑफिस का काम करते हैं तो बड़ी बैटरी काफी काम आ सकती है। चार्जिंग के लिए इसमें 33W SuperVOOC फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिलने की जानकारी है।

3. OPPO Pad Air 6 में MediaTek Dimensity 7360 Super प्रोसेसर दिया जा सकता है। यह ऑक्टा-कोर चिपसेट है। ग्राफिक्स के लिए इसमें Arm Mali-G615 MC2 GPU मिल सकता है। इसकी मदद से टैबलेट पर गेम खेलने और वीडियो से जुड़े काम करने में मदद मिलेगी। OPPO के इस टैबलेट में RAM और स्टोरेज के भी कई ऑप्शन मिल सकते हैं। सामने आई जानकारी के मुताबिक, इसके Wi-Fi वेरिएंट को 8GB RAM और 128GB स्टोरेज, 8GB RAM और 256GB स्टोरेज के साथ ही 12GB RAM और 256GB स्टोरेज में पेश किया जा सकता है।

4. टैबलेट में कैमरे का इस्तेमाल आमतौर पर वीडियो कॉलिंग, ऑनलाइन क्लास और डॉक्यूमेंट स्कैन करने के लिए होता है। OPPO Pad Air 6 के फ्रंट में भी 8MP का कैमरा मिलने की जानकारी सामने आई है। इसकी मदद से वीडियो कॉल और ऑनलाइन मीटिंग की जा सकती है। रियर कैमरे से 1080p रेजॉल्यूशन पर 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकेगी।