खड़े मसाले पीसने हो या स्मूद बनानी हो, ये Mixer Grinder न के बराबर बिजली में कर देंगे सारे काम

Tue, 2 Sep 2025 06:03 PM

1000 Watts Mixer Grinder: अगर आपको भी खाना बनाते समय मसाले पीसने में ज्यादा समय लगता है और आप अपने किचन के लिए एक अच्छा मिक्सर ग्राइंडर खरीदने पर विचार कर रहे हैं, तो यहां दिए गए ऑप्शन्स आपको काफी पसंद आएंगे। ये मसालों का चूरमा बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। चाहें खड़े मसाले हों या टमाटर-प्याज, सभी कुछ इसमें पीसा जा सकता है। सिर्फ यही नहीं, ये जूस या स्मूद बनाने में भी मदद करते हैं। यहां दिए गए सभी ऑप्शन्स 1000 वॉट क्षमता के साथ आते हैं, जो ज्यादा बिजली भी खर्च नहीं करते हैं।

इसकी एमआरपी 10,590 रुपये है, लेकिन इसे 41% डिस्काउंट के साथ 6,250 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह मिक्सर ग्राइंडर रसोई में आपका काम आसान बनाता है। इसमें खासतौर से डिजाइन किया गया पाउंडिंगब्लेड है जो सूखे मसाले को पीसने में मदद करता है और उसका नैचुरल स्वाद बनाए रखता है। इसमें मजबूत लिड-लॉक्स और सक्शन फीट स्टेबिलिटी को बनाए रखते हैं। इसमें ओवरलोड प्रोटेक्टर जैसे सुविधा भी दी गई है।

इसकी कीमत 4,999 रुपये है। इसे 52% डिस्काउंट के साथ 2,379 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह पूरी तरह से हैंड्स-फ्री ऑपरेशन के साथ आता है, जिसमें मजबूत लिड-लॉक्स और सक्शन फीट स्टेबिलिटी सुनिश्चित करते हैं। 1000 वाट की शक्तिशाली मोटर और 22000 RPM की स्पीड के साथ, यह गीली, सूखी, चटनी पीसने और जूसिंग के लिए चार जार के साथ आता है। स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स तेज और टिकाऊ हैं।

इसकी कीमत 44% डिस्काउंट के साथ 2,481 रुपये रह गई है। इसका पावरफुल टाइटन मोटर और ड्यूराकट ब्लेड्स वेट और ड्राई दोनों तरह से मसाले पीसने में मदद करते हैं। इसके साथ चार स्टेनलेस स्टील जार दिए गए हैं, जो फ्रूट फिल्टर,जूसिंग, चटनी और मसाला पीसने के लिए सही रहेंगे। इसमें मजबूत लिड-लॉक्स और पल्स मोड दिया गया है।

इसकी कीमत 7,595 रुपये है, लेकिन इसे 35% डिस्काउंट के साथ खरीदा जा सकता है, जिसके बाद इसकी कीमत 4,899 रुपये हो जाती है। इसके हाई क्वालिटी SS304 एज्ड ब्लेड वेट और ड्राई सामान को आसानी से पीस देता है, जिससे उनका नैचुरल स्वाद बना रहता है। इसके साथ चार स्टेनलेस स्टील जार दिए गए हैं, जो जरूरतों को पूरा करते हैं। इसके साथ ओवरलोड प्रोटेक्शन दी गई है।

इसकी कीमत 10,999 रुपये है। इसे आप 5,099 रुपये में खरीद सकते हैं। इसकी हाई टॉर्क सिग्मा W2 मोटर और यूनीक कटिंग एज ब्लेड तेजी से मसाले से पीसने में मदद करता है। इसके साथ चार जार दिए गए हैं, जिसमें तीन तीन स्टेनलेस स्टील और एक ब्लेंडर जार है। 3D एयर कूलिंग तकनीक मोटर को ठंडा रखती है। इसमें मजबूत लिड-लॉक्स और एंटी-स्किड फीट मौजूद हैं।

इसे 39% डिस्काउंट के साथ 7,000 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसकी 1000 वॉट की मोटर मसाले, चटनी और बैटर को जल्दी पीसता है। इसके साथ चार स्टेनलेस स्टील जार आते हैं, जो कई जरूरतों को पूरा करते हैं। इसमें सेल्फ-एलाइनिंग जार और सेफ्टी लॉक्स हैं। इसके साथ 2 साल की प्रोडक्ट वारंटी दी गई है।

इसकी कीमत 33% डिस्काउंट के साथ 9,512 रुपये है। इसका 1000 वॉट बॉल बेयरिंग मोटर तेजी से मसाले पीसने का काम करता है। इसमें 6 स्टेनलेस स्टील जार और फूड प्रोसेसिंग अटैचमेंट्स हैं, जो इसे कई तरह से इस्तेमाल करने में मदद करती हैं। इसका मजबूत हैंडल, सेफ्टी लॉक्स और ओवरलोड प्रोटेक्शन इसे एक ड्यूरेबल प्रोडक्ट बनाते हैं।

