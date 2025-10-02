1199 रुपये की शुरुआती कीमत में हाथों हाथ बिक रहे ये मिक्सर ग्राइंडर, खड़े मसालों को पीसकर बना देंगे चूरमा

Top 10 Mixer Grinder: अगर आप अपने लिए एक नया मिक्सर ग्राइंडर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

Thu, 2 Oct 2025 06:41 PM

Top 10 Mixer Grinder: किचन में मिक्सर ग्राइंडर एक जरूरी प्रोडक्ट होता है। इनकी मदद से आप आसानी से मसाले पीस सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं या फिर चटनी तैयार कर सकते हैं। टॉप ब्रांड के मिक्सर ग्राइंडर में पावरफुल मोटर और तेज ब्लेड होते हैं, जो जल्दी और बारीक पीसने का काम करते हैं। इनमें अलग-अलग साइज के जार मिलते हैं, जिससे काम और भी आसान हो जाता है। यहां हम आपको इसके टॉप 10 ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।

इस ग्राइंडर की कीमत 11,999 रुपये है, लेकिन इस पर 48% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 6,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें यूनिक कोर्स मोड दिया गया है, जिससे मसाले और पेस्ट सिलबट्टे जैसा टेक्सचर मिलता है। इसमें इंटेलिजेंट बीएलडीसी मोटर कम बिजली खपत करता है। इसमें 4 जार मिलते हैं, जिनमें एक चॉपर भी शामिल है।

Specifications मोड यूनिक कोर्स मोड- सिलबट्टे जैसा टेक्सचर मोटर इंटेलिजेंट बीएलडीसी मोटर जार 4 क्यों खरीदें कम बिजली की खपत सिलबट्टे जैसी ग्राइंडिंग सुविधा 4 जार के साथ मल्टी-यूज क्यों खोजें विकल्प मोटर हाई लोड में शोर कर सकती है भारी जार के चलते वजन बढ़ सकता है

इसे 41% डिस्काउंट के साथ घर लाया जा सकता है, जिसके बाद इसकी कीमत 10,590 रुपये से घटकर 6,299 रुपये हो गई है। इसमें ब्लंट पाउंडिंग ब्लेड है, जो सूखे मसालों को पीसते समय असली स्वाद बनाए रखता है। स्टेनलेस स्टील ब्लेड से आप गीले, सूखे और चटनी का ग्राइंडिंग आसानी से कर सकते हैं। लिड लॉक और मजबूत सक्शन फीट इसे स्टेबल बनाते हैं। साथ ही, इसमें ओवरलोड प्रोटेक्टर और 30 मिनट मोटर रेटिंग दी गई है।

Specifications ब्लेड ब्लंट पाउंडिंग ब्लेड जार स्टेनलेस स्टील ब्लेड और जार फीचर्स 30 मिनट मोटर रेटिंग (5 मिनट ऑन, 2 मिनट ऑफ, 6 साइकल तक) सुरक्षा ओवरलोड प्रोटेक्टर और एर्गोनॉमिक हैंडल क्यों खरीदें आसान और सुरक्षित इस्तेमाल असली टेक्सचर और स्वाद बनाए रखना ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील जार ओवरलोड से सुरक्षा क्यों खोजें विकल्प लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता भारी डिजाइन होने से जगह ज्यादा घेरता है

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 6,295 रुपये के बजाय 2,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 750 वॉट की पावरफुल मोटर दी गई है, जो खड़े मसालों को भी पीसने में मदद करती है। इसके अलग-अलग जार किचन की हर जरूरत को पूरा करता है। इसका मजबूत और एर्गोनॉमिक हैंडल पकड़ने में आरामदायक हैं और लंबे समय तक टिकते हैं।

Specifications मोटर पावरफुल 750 वॉट ब्लेड 4 सुपर-एफिशिएंट स्टेनलेस स्टील ब्लेड जार ट्रांसपेरेंट क्यों खरीदें अलग-अलग साइज के जार हर काम के लिए मददगार जूसर जार से हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मददगार क्यों खोजें विकल्प ज्यादा पावर होने से बिजली खपत ज्यादा भारी होने से बार-बार इधर-उधर ले जाना मुश्किल

इस मिक्सर ग्राइंडर की कीमत 6,499 रुपये के बजाय 2,799 रुपये हो गई है। इसका 750 वॉट की हैवी ड्यूटी मोटर खड़े मसाले को आसानी से पीसने में मदद करती है। इसमें 5 जार दिए गए हैं जिसमें 3 स्टेनलेस स्टील जार, 1 जूसर जार और 1 ग्राइंड एंड स्टोर जार शामिल है। इसके साथ 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलती है।

Specifications मोटर 750 वॉट का पावरफुल जार 5 मल्टीपर्पज (3 स्टेनलेस स्टील, 1 जूसर, 1 ग्राइंड & स्टोर) वारंटी 2 साल की मैन्युफैक्चरर क्यों खरीदें हर तरह का मसाला पीसने में मदद 5 अलग-अलग जार से सभी जरूरतें पूरी स्टाइलिश और आधुनिक लुक क्यों खोजें विकल्प ज्यादा पावर खपत ज्यादा जार होने से साफ करने में समय

इस मिक्सर की कीमत 57% डिस्काउंट के साथ 2,490 रुपये है। यह 750 वॉट का मिक्सर ग्राइंडर आपके किचन के कामों को तेज और आसान बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें 4 अलग-अलग जार दिए गए हैं। इसमें ABS बॉडी शॉक-फ्री है और लंबे समय तक ड्यूरेबल बनी रहती है। इसकी 3 स्पीड कंट्रोल के साथ आप अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से इसे चला सकते हैं।

Specifications वॉटेज 750 W, वोल्टेज: 220-240V, 50-60Hz जार मैटेरियल स्टेनलेस स्टील और पीसी जूसर जार बॉडी मैटेरियल ABS (शॉक-फ्री) ब्लेड मैटेरियल स्टेनलेस स्टील वारंटी 2 साल मोटर + 2 साल प्रोडक्ट क्यों खरीदें पावरफुल मोटर और तेज ग्राइंडिंग शॉक-फ्री ABS बॉडी अलग-अलग साइज के 4 जार 2 साल की डबल वारंटी क्यों खोजें विकल्प लगातार लंबे समय तक चलाने से मोटर गरम सफाई में थोड़ा समय

यह काफी किफायती ऑप्शन है। इसे 6,000 रुपये के बजाय 1,949 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है। यह कॉम्पैक्ट किचन मशीन आपके रसोई के लिए एक ऑल-इन-वन समाधान है। इसके अलग-अलग डिटैचेबल पार्ट्स आसानी से धोए और साफ किए जा सकते हैं। यह एक ही मशीन में मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर और चॉपर का काम करता है।

Specifications 4-in-1 फंक्शन मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर, चॉपर इस्तेमाल आसानी से ऑपरेट और साफ करने में आसान पार्ट्स डिटैचेबल और वॉशेबल मल्टीपर्पज ब्लेंडर से ताजा जूस और ग्राइंडर से मसाले/चटनी क्यों खरीदें ऑल-इन-वन मशीन कम जगह में फिट साफ करने और संभालने में आसान जूस, ग्राइंडिंग और चॉपिंग सबकुछ जल्दी क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े बैच में काम करने के लिए सही नहीं हैवी-ड्यूटी ग्राइंडिंग के लिए पावर थोड़ा कम

यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 3,999 रुपये है के बजाय 1,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3 अलग-अलग जार दिए गए हैं, जिसमें एक चटनी जार, एक लिक्विडाइजिंग जार और एक वेट ग्राइंडर जार शामिल है। स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स तेज हैं। इसमें 3 स्पीड और पल्स फंक्शन दिया गया है, जिससे आप अलग-अलग जरूरतों के अनुसार स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं।

Specifications पावर 500 वॉट मोटर जार 3 (चटनी जार, लिक्विडाइजिंग जार, वेट ग्राइंडर जार) ब्लेड स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स स्पीड कंट्रोल 3 स्पीड + पल्स फंक्शन मल्टीपर्पज जूस, स्मूदी, मसाले और प्यूरी बनाने के लिए क्यों खरीदें कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन रोजमर्रा के कामों के लिए पर्याप्त पावर 3 अलग-अलग जार सभी जरूरतों के लिए आसान स्पीड कंट्रोल क्यों खोजें विकल्प हेवी-ड्यूटी ग्राइंडिंग के लिए पावर कम लंबे समय तक लगातार चलाने पर मोटर गरम

इसकी कीमत 1,899 रुपये है। यह मिक्सर ग्राइंडर 2-इन-1 फंक्शन के साथ आता है, जो खासकर ड्राई ग्राइंडिंग के लिए सही रहेगा। इसके साथ 3 स्टेनलेस स्टील मिक्सर जार आते हैं, जो हर रोजमर्रा की रसोई की जरूरतों को पूरा करते हैं। यह 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी के साथ आता है।

Specifications पावर 500 वॉट टाइटन मोटर फंक्शन 2-इन-1 जार 3 स्टेनलेस स्टील मिक्सर जार प्रोडक्ट वारंटी 1 साल क्यों खरीदें टाइटन मोटर से तेज और एफिशिएंट ग्राइंडिंग 2-इन-1 फंक्शन टिकाऊ और मजबूत स्टील जार क्यों खोजें विकल्प पावर 500W होने के कारण भारी ग्राइंडिंग में सीमित जूसर या वेट ग्राइंडिंग के लिए जार उपलब्ध नहीं

इस मिक्सर ग्राइंडर की कीमत 5,189 रुपये है। इसकी 1500 वॉट का मोटर हर तरह की ग्राइंडिंग और ब्लेंडिंग को आसानी से संभाल सकती है। इसमें 3 स्टेनलेस स्टील जार दिए गए हैं, जो गीली, सूखी और चटनी ग्राइंडिंग के लिए सही रहेगा। डबल सेफ्टी लॉकिंग सिस्टम इसे सुरक्षित बनाता है। 3 स्पीड कंट्रोल के साथ आप अपनी जरूरत के अनुसार स्पीड सेट कर सकते हैं।

Specifications पावर 1500W जार 3 स्टेनलेस स्टील जार सेफ्टी डबल सेफ्टी लॉकिंग सिस्टम स्पीड कंट्रोल 3 स्पीड मोटर वारंटी 5 साल क्यों खरीदें पावरफुल मोटर, भारी ग्राइंडिंग के लिए सही टिकाऊ स्टील जार डबल सेफ्टी लॉकिंग से सुरक्षित 3 स्पीड कंट्रोल से कस्टमाइज्ड ग्राइंडिंग क्यों खोजें विकल्प ज्यादा पावर होने से बिजली खपत ज्यादा भारी होने के चलते जगह ज्यादा

इस मिक्सर ग्राइंडर की एमआरपी 9,499 रुपये है। इसे 5,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें यूनिक कोर्स मोड दिया गया है, जिससे मसाले और पेस्ट सिलबट्टे जैसा टेक्सचर मिलता है। इसमें इंटेलिजेंट बीएलडीसी मोटर कम बिजली खपत करता है। इसमें 4 जार मिलते हैं, जिनमें एक चॉपर भी शामिल है।

Specifications मोड यूनिक कोर्स मोड- सिलबट्टे जैसा टेक्सचर मोटर इंटेलिजेंट बीएलडीसी मोटर जार 4 क्यों खरीदें कम बिजली की खपत सिलबट्टे जैसी ग्राइंडिंग सुविधा 4 जार के साथ मल्टी-यूज क्यों खोजें विकल्प मोटर हाई लोड में शोर कर सकती है भारी जार के चलते वजन बढ़ सकता है

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।