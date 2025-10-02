1199 रुपये की शुरुआती कीमत में हाथों हाथ बिक रहे ये मिक्सर ग्राइंडर, खड़े मसालों को पीसकर बना देंगे चूरमा
Top 10 Mixer Grinder: अगर आप अपने लिए एक नया मिक्सर ग्राइंडर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो यहां हम आपको कुछ अच्छे ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Top 10 Mixer Grinder: किचन में मिक्सर ग्राइंडर एक जरूरी प्रोडक्ट होता है। इनकी मदद से आप आसानी से मसाले पीस सकते हैं, स्मूदी बना सकते हैं या फिर चटनी तैयार कर सकते हैं। टॉप ब्रांड के मिक्सर ग्राइंडर में पावरफुल मोटर और तेज ब्लेड होते हैं, जो जल्दी और बारीक पीसने का काम करते हैं। इनमें अलग-अलग साइज के जार मिलते हैं, जिससे काम और भी आसान हो जाता है। यहां हम आपको इसके टॉप 10 ऑप्शन्स के बारे में बता रहे हैं।
1. Atomberg Zenova Mixer Grinder
इस ग्राइंडर की कीमत 11,999 रुपये है, लेकिन इस पर 48% का डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसके बाद इसे 6,299 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें यूनिक कोर्स मोड दिया गया है, जिससे मसाले और पेस्ट सिलबट्टे जैसा टेक्सचर मिलता है। इसमें इंटेलिजेंट बीएलडीसी मोटर कम बिजली खपत करता है। इसमें 4 जार मिलते हैं, जिनमें एक चॉपर भी शामिल है।
Specifications
क्यों खरीदें
कम बिजली की खपत
सिलबट्टे जैसी ग्राइंडिंग सुविधा
4 जार के साथ मल्टी-यूज
क्यों खोजें विकल्प
मोटर हाई लोड में शोर कर सकती है
भारी जार के चलते वजन बढ़ सकता है
2. Bosch Pro 1000W Mixer Grinder
इसे 41% डिस्काउंट के साथ घर लाया जा सकता है, जिसके बाद इसकी कीमत 10,590 रुपये से घटकर 6,299 रुपये हो गई है। इसमें ब्लंट पाउंडिंग ब्लेड है, जो सूखे मसालों को पीसते समय असली स्वाद बनाए रखता है। स्टेनलेस स्टील ब्लेड से आप गीले, सूखे और चटनी का ग्राइंडिंग आसानी से कर सकते हैं। लिड लॉक और मजबूत सक्शन फीट इसे स्टेबल बनाते हैं। साथ ही, इसमें ओवरलोड प्रोटेक्टर और 30 मिनट मोटर रेटिंग दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
आसान और सुरक्षित इस्तेमाल
असली टेक्सचर और स्वाद बनाए रखना
ड्यूरेबल स्टेनलेस स्टील जार
ओवरलोड से सुरक्षा
क्यों खोजें विकल्प
लगातार लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता
भारी डिजाइन होने से जगह ज्यादा घेरता है
3. Prestige Iris 750 Watt 4 Jar Mixer Grinder
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 6,295 रुपये के बजाय 2,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 750 वॉट की पावरफुल मोटर दी गई है, जो खड़े मसालों को भी पीसने में मदद करती है। इसके अलग-अलग जार किचन की हर जरूरत को पूरा करता है। इसका मजबूत और एर्गोनॉमिक हैंडल पकड़ने में आरामदायक हैं और लंबे समय तक टिकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अलग-अलग साइज के जार हर काम के लिए मददगार
जूसर जार से हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए मददगार
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा पावर होने से बिजली खपत ज्यादा
भारी होने से बार-बार इधर-उधर ले जाना मुश्किल
4. Butterfly Smart Plus 750W Mixer Grinder
इस मिक्सर ग्राइंडर की कीमत 6,499 रुपये के बजाय 2,799 रुपये हो गई है। इसका 750 वॉट की हैवी ड्यूटी मोटर खड़े मसाले को आसानी से पीसने में मदद करती है। इसमें 5 जार दिए गए हैं जिसमें 3 स्टेनलेस स्टील जार, 1 जूसर जार और 1 ग्राइंड एंड स्टोर जार शामिल है। इसके साथ 2 साल की मैन्युफैक्चरर वारंटी मिलती है।
Specifications
क्यों खरीदें
हर तरह का मसाला पीसने में मदद
5 अलग-अलग जार से सभी जरूरतें पूरी
स्टाइलिश और आधुनिक लुक
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा पावर खपत
ज्यादा जार होने से साफ करने में समय
5. Butterfly Jet Elite Mixer Grinder
इस मिक्सर की कीमत 57% डिस्काउंट के साथ 2,490 रुपये है। यह 750 वॉट का मिक्सर ग्राइंडर आपके किचन के कामों को तेज और आसान बनाने के लिए बनाया गया है। इसमें 4 अलग-अलग जार दिए गए हैं। इसमें ABS बॉडी शॉक-फ्री है और लंबे समय तक ड्यूरेबल बनी रहती है। इसकी 3 स्पीड कंट्रोल के साथ आप अलग-अलग जरूरतों के हिसाब से इसे चला सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल मोटर और तेज ग्राइंडिंग
शॉक-फ्री ABS बॉडी
अलग-अलग साइज के 4 जार
2 साल की डबल वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
लगातार लंबे समय तक चलाने से मोटर गरम
सफाई में थोड़ा समय
6. Cookwell Bullet Mixer Grinder (5 Jars, 3 Blades, Silver) - Copper, 600 Watts - 2 Year Warranty
यह काफी किफायती ऑप्शन है। इसे 6,000 रुपये के बजाय 1,949 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है। यह कॉम्पैक्ट किचन मशीन आपके रसोई के लिए एक ऑल-इन-वन समाधान है। इसके अलग-अलग डिटैचेबल पार्ट्स आसानी से धोए और साफ किए जा सकते हैं। यह एक ही मशीन में मिक्सर, ग्राइंडर, जूसर और चॉपर का काम करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
ऑल-इन-वन मशीन
कम जगह में फिट
साफ करने और संभालने में आसान
जूस, ग्राइंडिंग और चॉपिंग सबकुछ जल्दी
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े बैच में काम करने के लिए सही नहीं
हैवी-ड्यूटी ग्राइंडिंग के लिए पावर थोड़ा कम
7. Lifelong Mixer Grinder for Kitchen | 3 Jar 500 Watt Mixie with Chutney Jar, Liquidizing Jar & Wet Grinder | Blender for Juices, Smoothies & Purees with Stainless Steel Blades, 3-Speed & Pulse Function
यह एक किफायती ऑप्शन है। इसे 3,999 रुपये है के बजाय 1,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा। इसमें 3 अलग-अलग जार दिए गए हैं, जिसमें एक चटनी जार, एक लिक्विडाइजिंग जार और एक वेट ग्राइंडर जार शामिल है। स्टेनलेस स्टील ब्लेड्स तेज हैं। इसमें 3 स्पीड और पल्स फंक्शन दिया गया है, जिससे आप अलग-अलग जरूरतों के अनुसार स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
कॉम्पैक्ट और हल्का डिजाइन
रोजमर्रा के कामों के लिए पर्याप्त पावर
3 अलग-अलग जार सभी जरूरतों के लिए
आसान स्पीड कंट्रोल
क्यों खोजें विकल्प
हेवी-ड्यूटी ग्राइंडिंग के लिए पावर कम
लंबे समय तक लगातार चलाने पर मोटर गरम
8. Bajaj GX-1 Mixer Grinder 500W
इसकी कीमत 1,899 रुपये है। यह मिक्सर ग्राइंडर 2-इन-1 फंक्शन के साथ आता है, जो खासकर ड्राई ग्राइंडिंग के लिए सही रहेगा। इसके साथ 3 स्टेनलेस स्टील मिक्सर जार आते हैं, जो हर रोजमर्रा की रसोई की जरूरतों को पूरा करते हैं। यह 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी के साथ आता है।
Specifications
क्यों खरीदें
टाइटन मोटर से तेज और एफिशिएंट ग्राइंडिंग
2-इन-1 फंक्शन
टिकाऊ और मजबूत स्टील जार
क्यों खोजें विकल्प
पावर 500W होने के कारण भारी ग्राइंडिंग में सीमित
जूसर या वेट ग्राइंडिंग के लिए जार उपलब्ध नहीं
9. Panasonic MX-AV325 Mixer Grinder 1500W (Max Motor Lock Wattage) 3 Jars|Heavy Duty Motor|Stainless Steel Jars|Double Safety Locking System|3 Speed Control|5 Years Motor Warranty| Coral Blue
इस मिक्सर ग्राइंडर की कीमत 5,189 रुपये है। इसकी 1500 वॉट का मोटर हर तरह की ग्राइंडिंग और ब्लेंडिंग को आसानी से संभाल सकती है। इसमें 3 स्टेनलेस स्टील जार दिए गए हैं, जो गीली, सूखी और चटनी ग्राइंडिंग के लिए सही रहेगा। डबल सेफ्टी लॉकिंग सिस्टम इसे सुरक्षित बनाता है। 3 स्पीड कंट्रोल के साथ आप अपनी जरूरत के अनुसार स्पीड सेट कर सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
पावरफुल मोटर, भारी ग्राइंडिंग के लिए सही
टिकाऊ स्टील जार
डबल सेफ्टी लॉकिंग से सुरक्षित
3 स्पीड कंट्रोल से कस्टमाइज्ड ग्राइंडिंग
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा पावर होने से बिजली खपत ज्यादा
भारी होने के चलते जगह ज्यादा
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।