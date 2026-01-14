Top-10 Air Purifier: परफॉर्मेंस, फिल्टर और फीचर में बेस्ट, जरूर चेक करें ये लिस्ट
एयर प्यूरीफायर बड़े शहरों के लिए एक जरूरी प्रोडक्ट बनकर उभरा है, ऐसे में अगर आप घर के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहते हैं, ये लिस्ट जरूर चके करें।
तेज रफ्तार जिंदगी, बढ़ता शहरीकरण और बिगड़ती हवा, आज का युवा इन तीनों समस्या से रोजाना मुकाबला कर रहा है। कॉलेज, ऑफिस, वर्क-फ्रॉम-होम और देर रात तक जागने वाली लाइफस्टाइल के बीच प्रदूषण अब सिर्फ़ बाहर की समस्या नहीं रही, बल्कि घरों के अंदर भी एक गंभीर खतरा बन चुका है। खराब AQI, धूल, स्मॉग और एलर्जी युवाओं की सेहत, फोकस और एनर्जी लेवल पर सीधा असर डाल रहे हैं।
यही वजह है कि आज के युवा स्मार्ट और टेक-फ्रेंडली प्रोडक्ट की ओर बढ़ रहे हैं, और एयर प्यूरीफायर इस बदलाव का अहम हिस्सा बन चुके हैं। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवेन एयर प्यूरीफायर सिर्फ हवा साफ नहीं करते, बल्कि स्मार्ट सेंसर, HEPA फिल्टर और रियल-टाइम AQI डिस्प्ले के ज़रिए सेहत को टेक्नोलॉजी से जोड़ते हैं। फिटनेस सिर्फ जिम तक सीमित नहीं, बल्कि साफ हवा में सांस लेना भी उतना ही जरूरी है। सही एयर प्यूरीफायर चुनकर युवा न सिर्फ अपनी सेहत, बल्कि अपने भविष्य को भी सुरक्षित बना सकते हैं। इसीलिए हम टॉप 10 एयर प्यूरीफायर लेकर आए हैं, जो प्रदूषण को डील करने में कारगर हैं। यह एयर प्यूरीफायर ब्रांड -Philips, Coway, Dyson, WINIX और Qubo
बेस्ट एयर प्यूरीफायर कैसे चुनें?
- एयर प्यूरीफायर खरीदते वक्त सही फिल्टर का चुनाव करें। हमेशा True HEPA फिल्टर चुनें, जो H13 या उससे ऊपर लेवल के साथ आते हों। यह फिल्टर 99.97 फीसद तक PM2.5, धूल और कणों को हटाता है। दूसरा एक्टिवेट कार्बन फिल्टर का चेक करें। यह बदबू, धुएँ को हटाता है
- एयर क्वालिटी सेंसर्स और ऑटो मोड को एयर प्यूरीफायर खरीदते वक्त चेक करें। यह रियल‑टाइम AQI को स्क्रीन पर दिखाता है। ऑटो मोड खुद ही फ़ैन स्पीड एडजस्ट करती है।
- हमेशा कम शोर और बिजली की खपत करने वाले एयर प्यूरीफायर को खरीदना चाहिए।
किन लोगों को एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहिए?
- हाई‑पोल्यूशन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहिए।
- दिल्ली‑एनसीआर, हैदराबाद, कोलकाता जैसे बड़े शहरों में के नागरिकों को
- जहाँ AQI खराब रहती है, इसे आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं।
- एलर्जी या अस्थमा वाले लोग को एयर प्यूरीफायर खरीदना चाहिए।
- छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों के लिए एयर प्यूरीफायर जरूरी होता है।
1. Winix Premium 4 Stage Air Purifier,Kills Virus&Bacteria - Only Guaranteed Tripple Certified Uk Allergy,Ecarf (Cadr 390M3)&Aham (360Sqft) Upto 1065 Sqft,2 Year Warranty,Korean Brand (5300-2),Gray
यह Winix का प्रीमियम 4-स्टेज एयर प्यूरीफायर (5300-2) है, जो हवा से वायरस और बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए जाना जाता है। इसमें True-HEPA फिल्टर और प्लाज्मा-वेव (PlasmaWave) टेक्नोलॉजी दी गई है, जो 99.97% तक बारीक धूल, पालतू जानवरों के डैंडर और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को साफ करती है। ट्रिपल सर्टिफाइड (UK Allergy, ECARF, AHAM) इस कोरियन ब्रांड प्यूरीफायर को 42 फीसद की छूट के साथ 13,898 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
क्या होती है प्लाज्म वेव टेक्नोलॉजी
यह तकनीक हवा में मौजूद नमी का उपयोग करके हाइड्रॉक्सिल रैडिकल्स बनाती है, जो प्रदूषकों को तोड़कर उन्हें निष्क्रिय कर देती है। प्लाज़्मा वेव टेक्नोलॉजी खासतौर पर एलर्जी, अस्थमा और सांस से जुड़ी समस्याओं वाले लोगों के लिए फायदेमंद मानी जाती है, क्योंकि यह बिना किसी केमिकल के हवा को साफ और सुरक्षित बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
4-स्टेज एडवांस क्लीनिंग सिस्टम
वायरस, बैक्टीरिया और गंध को सुरक्षित रूप से खत्म करने की क्षमता
ट्रिपल इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन
2 साल की लंबी वारंटी
स्लीप मोड में बेहद शांत ऑपरेशन
स्मार्ट सेंसर और ऑटो मोड
क्यों खोजें विकल्प
रिमोट कंट्रोल नहीं दिया गया है
वजन थोड़ा ज़्यादा
2. WINIX T800 Large Room Air Purifier | 1968 Sq Ft Coverage | True HEPA Carbon Filter | Captures Allergens | Wi-Fi Control, Auto & Sleep Mode | Ideal for Pet Owners, Smokers & Dusty Homes
यह Winix T800 एयर प्यूरीफायर विशेष रूप से बड़े कमरों, हॉल और ऑफिस जैसे बड़े स्थानों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह मात्र 1 घंटे में 1968 वर्ग फुट तक के क्षेत्र की हवा को साफ करने की क्षमता रखता है। True HEPA फिल्टर और Wi-Fi कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स के साथ आने वाले इस प्यूरीफायर को 46 फीसद की छूट के साथ 18,999 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
1968 Sq Ft का विशाल कवरेज एरिया
मल्टी-स्टेज True HEPA और कार्बन फिल्टर
स्मार्ट Wi-Fi कंट्रोल
स्लीप मोड में बेहद शांत ऑपरेशन
पेट ओनर्स और डस्टी घरों के लिए विशेष रूप से प्रभावी
क्यों खोजें विकल्प
वजन थोड़ा ज़्यादा
फिल्टर बदलने का नियमित खर्च
3. Qubo Smart Air Purifier Q600 for Home by Hero Group | Up to 600 Sq Ft | 99.99% Allergen Removal | HEPA H13 | 9000 Hrs Filter Life | App & Voice Control | Energy Saving | Ultra-Quiet BLDC Motor
यह हीरो ग्रुप का Qubo स्मार्ट एयर प्यूरीफायर Q600 है, जो 600 Sq Ft तक के बड़े कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें एडवांस HEPA H13 फिल्टर लगा है, जो हवा से 99.99% एलर्जी पैदा करने वाले कणों को हटा देता है। 9000 घंटे की लंबी फिल्टर लाइफ और ऐप/वॉइस कंट्रोल जैसे आधुनिक फीचर्स वाले इस प्यूरीफायर को 32 फीसद की छूट के साथ 16,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
HEPA H13 फिल्टर के साथ 99.99% एलर्जी और धूल के कणों की सफाई।
9000 घंटे की लंबी फिल्टर लाइफ
स्मार्ट ऐप और वॉइस कंट्रोल
शोर कम करता है
बिजली की कम खपत
क्यों खोजें विकल्प
केवल 1 साल की वारंटी
केवल कोर्डेड इलेक्ट्रिक पावर सोर्स पर चलता है।
बड़े आकार की वजह से इसे रखने के लिए अधिक जगह चाहिए।
4. Coway Airmega AIM (AP-0623B) Air Purifier For Home, Cleans Upto 355 Sq.Ft, Longest Filter Life 8500Hrs (Approx. 1.5-2 Yrs), Kills Virus & PM 0.01 With 99.999% Efficiency, 7Yrs Motor Warranty, White
यह Coway का Airmega AIM (AP-0623B) एयर प्यूरीफायर है, जो अपने पेटेंटेड 'एंटी-वायरस ग्रीन True HEPA फिल्टर' के लिए मशहूर है। यह हवा से 99.999% सूक्ष्म कणों और वायरस को खत्म करने में सक्षम है। 360° एयर इनटेक और 8500 घंटे की लंबी फिल्टर लाइफ वाले इस प्यूरीफायर को 55 फीसद की भारी छूट के साथ 13,499 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
99.999% नैनो-कणों और वायरस को खत्म करने की उच्च क्षमता।
सबसे लंबी फिल्टर लाइफ
360° एयर इनटेक सिस्टम
80° ऑसिलेशन और 90° वर्टिकल टिल्ट फीचर
मोटर पर 7 साल की लंबी वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे और मध्यम कमरों के लिए उपयुक्त
स्मार्ट ऐप या वाई-फाई कनेक्टिविटी का अभाव।
5. Dyson Hushjet Purifier Compact-HJ10 | Removes 99.97% of pollutants as small as PM 0.3 | Up to 5 year Electrostatic filter life | Max coverage up to 1076 sq. ft. | Auto and Night modes | 2 Yr Warranty
यह डय़ूसन का Hushjet Purifier Compact-HJ10 है, जो अपनी शांत कार्यप्रणाली और बड़े कवरेज एरिया के लिए जाना जाता है। यह हवा से 99.97% प्रदूषकों, वायरस और एलर्जी पैदा करने वाले कणों को साफ करने में सक्षम है। आधुनिक 'Hushjet' प्रोजेक्शन और स्मार्ट ऐप कंट्रोल के साथ आने वाले इस प्रीमियम प्यूरीफायर को 29,899 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
1076 वर्ग फुट तक का विशाल कवरेज एरिया
5 साल तक की लंबी इलेक्ट्रोस्टेटिक फिल्टर लाइफ
वॉइस कंट्रोल सपोर्ट
ऑटो और नाइट मोड्स के साथ बेहद शांत ऑपरेशन।
क्यों खोजें विकल्प
अन्य ब्रांड्स के मुकाबले कीमत अधिक
6. Blueair BLUE PURE 121 220-Watt Air Purifier (White)
यह Blueair का BLUE PURE 121 एयर प्यूरीफायर है, जो अपनी उच्च क्लीन एयर डिलीवरी रेट (CADR) और पेटेंटेड HEPA Silent टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। इसमें 360-डिग्री एयर इनटेक सिस्टम दिया गया है, जो कमरे के हर कोने से हवा को खींचकर उसे प्रभावी ढंग से साफ करता है। इसे 10 फीसद की छूट के साथ 26,000 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
हवा को बहुत तेज़ी से साफ करने की क्षमता
360-डिग्री एयर इनटेक
पेटेंटेड HEPA Silent टेक्नोलॉजी
आसान टच पुश बटन और एनर्जी एफिशिएंट ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
220 वॉट की बिजली खपत
औसत ग्राहक रेटिंग
7. Philips AC0950 Smart Wifi Air Purifier For Home,Real Time AQI Display,Covers Upto 300 Sqft(30M2) With CADR 250 M3/H,HEPA Filter With Activa Carbon,Scheduler Feature Connected With Air + APP,White
यह फिलिप्स का स्मार्ट वाई-फाई एयर प्यूरीफायर है, यह मात्र 12 मिनट में कमरे की हवा को साफ करने की क्षमता रखता है और इसमें PM 0.003 जैसे सूक्ष्म कणों को फिल्टर करने वाली नैनो-प्रोटेक्ट HEPA तकनीक दी गई है। एयर+ ऐप के जरिए स्मार्ट कंट्रोल वाले इस प्यूरीफायर को 11,990 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
मात्र 12 मिनट में हवा को शुद्ध करता है।
PM 0.003 तक के 99.97% कणों, वायरस और एलर्जी को रोकने में सक्षम
Air+ ऐप के ज़रिए कहीं से भी मॉनिटर
रियल-टाइम AQI डिस्प्ले
क्यों खोजें विकल्प
केवल छोटे कमरों या बेडरूम के लिए सीमित
8. Shark HP300 Air Purifier |1400 sq.ft Coverage | 5 Year NeverChange True HEPA 14 Filter | Captures 99.98% Dust, Smoke & Allergens | 4-Layer Filtration | Odor Neutralizer | PM1.0/PM2.5/PM10 Display
यह Shark का HP300 एयर प्यूरीफायर है, जो अपनी 'NeverChange' True HEPA 14 फिल्टर टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है, जिसे 5 साल तक बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती। यह 1400 वर्ग फुट तक के विशाल क्षेत्र को कवर करता है और हवा से 99.98% धूल, धुआं और एलर्जी को साफ करता है। गंध को दूर करने वाले 'Odor Neutralizer' के साथ आने वाले इस प्यूरीफायर को 16 फीसद की छूट के साथ 29,490 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल तक चलने वाला हेफा फिल्टर
1400 Sq. Ft. का विशाल कवरेज एरिया
HEPA 14 ग्रेड फिल्ट्रेशन
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत ज्यादा
6 किलोग्राम वजन
9. Eureka Forbes Air Purifier 355 With True Hepa H13 Filter & Surround 360° Air Technology|Removes 99.97% Dust & Particulate Matter|4-Stage Purification In 10 Mins|Covers 480 Sq. Ft.|Convenient,White
यह Eureka Forbes का AP 355 एयर प्यूरीफायर है, जो अपनी 'Surround 360° Air Technology' के लिए जाना जाता है। इसमें True HEPA H13 फिल्टर के साथ 4-स्टेज प्यूरीफिकेशन सिस्टम दिया गया है, जो मात्र 10 मिनट में कमरे की 90% हवा को साफ कर सकता है। 480 Sq. Ft. कवरेज वाले इस प्यूरीफायर को 34 फीसद की छूट के साथ 12,500 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
Surround 360° एयर इनटेक
प्लाज्मा फिल्ट्रेशन टेक्नोलॉजी
PM 2.5 डिजिटल डिस्प्ले
एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर
क्यों खोजें विकल्प
फिल्टर बदलने का खर्च
छोटे कमरों के लिए
10. Havells Studio Meditate AP250 Pearl Air Purifier for Home| AQI Display| WiFi, App & Voice Control| SpaceTech Air Purification Technology with TiO2 module & Integrated H14 HEPA filter (Bone White)
यह Havells का 'एयर प्यूरीफायर अपनी एडवांस 'SpaceTech' प्यूरीफिकेशन टेक्नोलॉजी और TiO2 मॉड्यूल के साथ आता है। इसमें सबसे उच्च श्रेणी का H14 HEPA फिल्टर और 6-स्टेज प्यूरीफिकेशन सिस्टम दिया गया है, जो हवा से बैक्टीरिया और वायरस को प्रभावी ढंग से खत्म करता है। जियोफेंसिंग (Geofencing) और IoT जैसे स्मार्ट फीचर्स वाले इस प्रीमियम प्यूरीफायर को 40 फीसद की छूट के साथ 18,610 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
Specifications
क्यों खरीदें
H14 HEPA फिल्टर और TiO2 मॉड्यूल
6-स्टेज प्यूरीफिकेशन
जियोफेंसिंग फीचर
क्यों खोजें विकल्प
7 किलोग्राम वजन
कीमत बजट सेगमेंट से थोड़ी अधिक
