10L गीजर पर 35% की छूट, कई अन्य तरह के ऑफर, चूक न जाएं मौका
Amazon Great Republic Day Sale 2026: अमेजन सेल में गीजर की खरीद पर 35 फीसद तक की छूट दी जा रही है, जिससे आप सस्ते में गीजर खरीद सकते हैं…
प्रोडक्ट्स के सुझाव
Amazon Great Republic Day Sale 2026: अमेजन सेल में गीजर पर जबरदस्त ऑफर्स पेश किए हैं। इस सेल में स्टाइल, टेक्नोलॉजी और किफायती दाम, तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। खास बात यह है कि इस बार सर्दियों में राहत देने वाले जरूरी होम अप्लायंस गीजर पर भी बड़ी छूट दी जा रही है। सेल में गीजर की खरीद पर 35 फीसद तक की छूट दी जा रही है।
इस ऑफर के तहत Crompton, Havells, Bajaj, Racold और V-Guard जैसे बड़े ब्रांड्स के गीजर बेहद किफायती दामों पर उपलब्ध हैं। यानी अब युवा प्रोफेशनल्स, स्टूडेंट्स और नए घर बसाने वाले कपल्स के लिए भी हाई-क्वालिटी गीजर खरीदना आसान हो गया है।
आज के लोग सिर्फ कीमत नहीं, बल्कि एनर्जी एफिशिएंसी, सेफ्टी और स्मार्ट फीचर्स को भी अहमियत देते हैं। अमेजन की इस सेल में मिलने वाले लेटेस्ट गीजर इन सभी जरूरतों पर खरे उतरते हैं, जो फास्ट हीटिंग, एंटी-रस्ट बॉडी, 5-स्टार रेटिंग और एडवांस सेफ्टी टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स के साथ आते हैं।
1. Faber Helios 15L Storage Water Heater | 5★ BEE | Auto Cutout | Warranty:5Y Tank,2Y Element & Product|8 Bar| Glassline Coating | Anti-Leak | PP Body | 2000W (15L)
यह Faber Helios 15L स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो अपनी 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और लंबी ड्यूरेबिलिटी के लिए जाना जाता है। इसमें 2000W का शक्तिशाली हीटिंग एलिमेंट दिया गया है जो पानी को तेज़ी से गर्म करता है। ग्लासलाइन कोटिंग और 8 बार प्रेशर सहने की क्षमता के साथ आने वाले इस गीज़र को 38 फीसद की छूट के साथ 7,199 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
इसमें HD फोम इंसुलेशन दिया गया है, जो बिजली की खपत कम करता है और पानी को लंबे समय तक गर्म रखता है। साथ ही, इसके टैंक पर 5 साल की लंबी वारंटी मिलती है, जो इसे एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है।
2. Crompton Arno Neo 10-L 5 Star Rated Storage Water Heater with Advanced 3 Level Safety National Energy Conservation Award Winner 2023
अमेजन पर Crompton Arno Neo 10-L स्टोरेज वॉटर हीटर को 40 फीसद की भारी छूट के साथ 9,200 रुपये की जगह पर मात्र 5,502 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का विजेता है, जो अपनी उच्च ऊर्जा दक्षता और तेज़ हीटिंग के लिए जाना जाता है। इसमें 2000W का हीटिंग एलिमेंट और सुरक्षा के लिए एडवांस 3-लेवल सेफ्टी सिस्टम दिया गया है।
इसमें निकल कोटेड हीटिंग एलिमेंट का इस्तेमाल किया गया है, जो पानी में मौजूद खारेपन को जमने से रोकता है। साथ ही, इसमें लगा विशेष मैग्नीशियम एनोड कठोर पानी से होने वाले जंग को रोककर टैंक की उम्र को बढ़ाता है।
3. Orient Electric Aquator Edge Geyser|25L Storage Water Heater| Faster Heating with Whirlflow Technology| Ultra Diamond Glassline Tank | BEE 5-star rated | High Rise Compatible |5 years tank warranty
यह Orient Electric Aquator Edge 25L स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो अपनी 'Whirlflow Technology' के लिए जाना जाता है, जो सामान्य गीज़र के मुकाबले 20% अधिक गर्म पानी का आउटपुट देता है। इसमें अल्ट्रा-डायमंड ग्लासलाइन टैंक दिया गया है जो टैंक की उम्र को 40% तक बढ़ा देता है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और 8 बार प्रेशर क्षमता वाले इस गीज़र को 51 फीसद की भारी छूट के साथ 7,539 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
इसमें निकल कोटेड कॉपर हीटिंग एलिमेंट और एक तापमान कंट्रोल नॉब दिया गया है, जिससे आप अपनी ज़रूरत के अनुसार पानी की गर्माहट सेट कर सकते हैं। साथ ही, इसकी मजबूत बॉडी और आधुनिक एलईडी डिस्प्ले इसे एक प्रीमियम लुक और लंबी लाइफ प्रदान करते हैं।
4. Havells Monza Pro 10L Storage Water Heater(Geyser)|Faster Heating|Safer to use|Saves electricity|Engineered for Hard Water|Endurashield Coated Anti Rust Tank|Whirlflow Technology|High Rise suitable
अमेजन सेल में Havells Monza Pro 10L स्टोरेज वॉटर हीटर को 56 फीसद की भारी छूट के साथ 12,790 रुपये की जगह पर मात्र 5,690 रुपये में खरीदा जा सकेगा। यह विशेष रूप से कठोर पानी (Hard Water) वाले क्षेत्रों के लिए इंजीनियर किया गया है। इसमें एंडुराशील्ड कोटेड एंटी-रस्ट टैंक और व्हर्लफ्लो टेक्नोलॉजी दी गई है, जो न केवल पानी को तेज़ी से गर्म करती है बल्कि बिजली की भी बचत करती है।
इसमें Whirlflow टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो ठंडे और गर्म पानी के सीधे संपर्क को कम करती है, जिससे आपको 20% अधिक गर्म पानी का आउटपुट मिलता है। साथ ही, इसका एमकोलॉय हीटिंग एलिमेंट कठोर पानी में भी बिना खराब हुए लंबे समय तक चलता है।
5. Indo 10 Litre Storage Water Heater (Geyser) PLATINUM PLUS-10 with Marble finish| 2000 Watts | 2 Years Product Warranty and Tank (WHITE, 10 LTR)
यह Indo का Platinum Plus-10 स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो अपने आकर्षक मार्बल फिनिश और किफायती दाम के लिए जाना जाता है। इसमें 2000W का हीटिंग एलिमेंट है जो पानी को तेज़ी से गर्म करता है। बेहतर मजबूती के लिए इसमें TIG वेल्डिंग टेक्नोलॉजी और पॉलीमर कोटेड इनर टैंक दिया गया है। इसे 51 फीसद की भारी छूट के साथ मात्र 3,698 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
इसमें TIG वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जो टैंक की वेल्डिंग को साफ़, सटीक और लीकेज-प्रूफ बनाती है। साथ ही, इसका 4-स्टार रेटिंग वाला डिज़ाइन बिजली की बचत करने में भी मददगार है।
6. RR Signature Supremo Plus 10L Storage Water Heater |Glass Line Tank|8 Bar, High Rise Buildings |2 Yr Warranty on Product & 6 Yr on Tank by RR | Free Installation & Pipes
अमेजन पर RR Signature Supremo Plus 10L वॉटर हीटर को 60 फीसद की भारी छूट के साथ 13,500 रुपये की जगह पर मात्र 5,399 रुपये में खरीदा जा सकता है। यह एक 5-स्टार रेटेड एनर्जी एफिशिएंट गीज़र है, जो अपनी 'ग्लास लाइन' टैंक टेक्नोलॉजी के लिए जाना जाता है। 8 बार प्रेशर क्षमता के कारण यह ऊंची इमारतों के लिए बेहतरीन है और इसमें तेज़ हीटिंग के लिए 100% कॉपर हीटिंग एलिमेंट दिया गया है।
इस डील की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसके साथ फ्री इंस्टॉलेशन और होज पाइप की सुविधा मिलती है, जिससे आपका अतिरिक्त खर्च बच जाता है। साथ ही, इसका मैग्नीशियम एनोड रोड टैंक को कठोर पानी से होने वाले जंग से सुरक्षित रखता है।
7. V-Guard Zio 10 Litre Water Heater for Home | BEE 5 Star Rating | Advanced Multi-layered Safety | Suitable for Hard Water & High-rise Buildings | White
यह V-Guard Zio 10 Litre स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो अपनी 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और एडवांस मल्टी-लेयर्ड सेफ्टी सिस्टम के लिए जाना जाता है। इसमें उच्च गुणवत्ता वाला 'सिंगल वेल्ड लाइन' स्टील टैंक दिया गया है, जो लीकेज की संभावना को 66% तक कम कर देता है। 8 बार प्रेशर क्षमता और कठोर पानी के लिए उपयुक्त इस गीज़र को 33 फीसद की छूट के साथ 6,399 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
इसमें CFC फ्री हाई-डेंसिटी PUF इंसुलेशन दिया गया है, जो पानी को लंबे समय तक गर्म रखकर बिजली की बचत सुनिश्चित करता है। साथ ही, इसका 5-इन-1 मल्टी-फंक्शन सेफ्टी वाल्व अत्यधिक दबाव, वैक्यूम बनने और पानी के उल्टे बहाव को रोककर पूरी सुरक्षा प्रदान करता है।
8. Racold Buono Pro NXG 10L ABS Body 5 Star Water Heater (Geyser) 5+2 Yrs Tank Warranty, Corrosion Prevention With Superior Titanium Enameled Tank Coating, Suitable for Buildings, for elegant aesthetics
यह Racold का Buono Pro NXG 10L स्टोरेज वॉटर हीटर है, जो अपनी 'Titanium Plus Technology' और एलीगेंट लुक्स के लिए जाना जाता है। इसमें टाइटेनियम इनेमल कोटेड टैंक दिया गया है, जो कठोर पानी से होने वाले जंग को रोकने में बेहद असरदार है। 5-स्टार एनर्जी रेटिंग और 3-लेयर सेफ्टी सिस्टम वाले इस गीज़र को 44 फीसद की भारी छूट के साथ 5,830 रुपये में खरीदा जा सकेगा।
इसमें इको-फ्रेंडली PUF इंसुलेशन दिया गया है, जो पानी को लंबे समय तक गर्म रखता है और बिजली की बचत सुनिश्चित करता है। साथ ही, इसके टैंक पर 5+2 साल की लंबी वारंटी मिलती है, जो इसे एक टिकाऊ और सुरक्षित निवेश बनाती है।
