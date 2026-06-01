Trump के नाम पर लॉन्च हुआ ₹10 लाख का iPhone, आखिर क्या है इसमें खास; इतनी कीमत में तो खरीद सकते हैं SUV

एक खास iPhone 17 Pro Max लॉन्च किया है, जिसकी कीमत करीब ₹10 लाख रखी गई है। इस प्रीमियम स्मार्टफोन में गोल्डन फिनिश, एक्सक्लूसिव Trump-थीम डिजाइन और लिमिटेड एडिशन लुक दिया गया है।

कस्टमाइजेशन ब्रांड Caviar ने iPhone 17 Pro Max का एक बेहद खास और महंगा एडिशन पेश किया है। यह नया मॉडल अमेरिका के राष्ट्रपति Donald Trump से प्रेरित डिजाइन के साथ तैयार किया गया है और इसकी कीमत करीब 10 लाख रुपये तक बताई जा रही है। Caviar पहले भी Apple, Samsung और दूसरे प्रीमियम स्मार्टफोन्स के लग्जरी एडिशन लॉन्च कर चुका है। लेकिन इस बार कंपनी ने iPhone 17 Pro Max को ऐसे डिजाइन में पेश किया है जो राजनीति, लग्जरी और टेक्नोलॉजी का अनोखा मिक्सचर है।

गोल्डन एलिमेंट्स और प्रीमियम फिनिश फोन में प्रीमियम मटेरियल, गोल्डन फिनिश और खास कस्टम डिजाइन देखने को मिलता है। फोन में गोल्डन एलिमेंट्स और प्रीमियम फिनिश का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यह सामान्य iPhone से पूरी तरह अलग दिखाई देता है। Caviar फोन के डिजाइन में प्रीमियम आइटम, विशेष नक्काशी और लग्जरी फिनिश का इस्तेमाल करता है, जिससे इसकी कीमत कई गुना बढ़ जाती है। हार्डवेयर और परफॉर्मेंस के मामले में यह फोन बेसिक iPhone 17 Pro Max जैसा ही है, लेकिन इसका बाहरी डिजाइन पूरी तरह बदला गया है।

कीमत सुनकर चौंक जाएंगे Caviar के इस स्पेशल iPhone 17 Pro Max की कीमत करीब 10 लाख रुपये तक बताई जा रही है। इतनी रकम में भारत में एक अच्छी कार खरीदी जा सकती है। लेकिन लग्जरी प्रोडक्ट्स पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए यह फोन एक कलेक्टर आइटम की तरह है।

iPhone 17 Pro Max के फीचर्स 17 Pro Max में 6.9-इंच का डिस्प्ले दिया गया है, जो उसी स्पेसिफिकेशन के साथ आता है। सिरेमिक शील्ड 2, जिसमें Apple का नया डिजाइन किया गया कोटिंग है, स्क्रीन को 3 गुना ज्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंस बनाता है। दोनों डिवाइस में 3,000nits का पीक आउटडोर ब्राइटनेस दी गई है। इसके साथ Apple का लेटेस्ट A19 Pro चिपसेट मिलता है, जो हैवी गेमिंग, AI टास्क और मल्टीटास्किंग को बेहद स्मूद बनाता है।

कैमरा डिपार्टमेंट की बात करें तो iPhone 17 Pro में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है। इसमें 48MP का प्राइमरी कैमरा, 48MP का अल्ट्रा-वाइड लेंस और 48MP का टेलीफोटो कैमरा शामिल है। यह पहली बार है जब iPhone के तीनों रियर कैमरे 48MP रेजोल्यूशन के साथ आए हैं। खास बात यह है कि टेलीफोटो कैमरे को पिछले मॉडल की तुलना में बड़ा अपग्रेड मिला है।

Apple के अनुसार नया टेलीफोटो सेंसर पहले से 56% बड़ा है और यह 8x ऑप्टिकल जूम के साथ 40x तक डिजिटल जूम की सुविधा देता है। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए फोन में 18MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो Center Stage फीचर के साथ आता है और वीडियो कॉल के दौरान यूजर को ऑटोमैटिक फ्रेम में बनाए रखता है।