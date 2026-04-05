लूट सको तो लूट लो! इन 10 दमदार स्पीकर्स पर मिल रही है 60% तक की भारी छूट, जल्दी देखें लिस्ट
बेहतरीन साउंड और दमदार बास वाले इन 10 प्रीमियम स्पीकर्स पर मिल रही है 60% तक की भारी छूट, जो आपकी पार्टी में जान फूँक देंगे। लिमिटेड समय के लिए उपलब्ध इन हैंडपिक्ड डील्स का फायदा उठाएं और अपने पसंदीदा ब्रांडेड स्पीकर्स को अब तक की सबसे कम कीमत पर घर लाएं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
बेहतरीन इंजीनियरिंग और ड्यूरेबिलिटी के साथ Sony और JBL प्रीमियम म्यूजिक लवर्स के लिए सबसे भरोसेमंद ब्रांड बने हुए हैं। 2026 में भी Sony और JBL अपनी बेजोड़ साउंड क्वालिटी के कारण बाजार पर राज कर रहे हैं। जहाँ Sony के साउंडबार्स अपने 'सिनेमैटिक एक्सपीरियंस' और क्रिस्टल क्लियर ऑडियो के लिए जाने जाते हैं, वहीं JBL के Flip और PartyBox जैसे ओरिजिनल मॉडल्स अपनी मजबूती और दमदार बास के लिए मशहूर हैं। ये ब्रांड्स उन प्रोफेशनल्स और म्यूजिक लवर्स के लिए बेस्ट हैं जो बिना किसी समझौते के सालों-साल चलने वाला डिवाइस चाहते हैं।
युवाओं की पहली पसंद: Boat और Boult
स्टाइलिश डिजाइन और 'एक्स्ट्रा बास' फीचर के कारण Boat और Boult किफायती बजट में सबसे लोकप्रिय विकल्प बनकर उभरे हैं। Boat और Boult जैसे ब्रांड्स ने भारतीय युवाओं की पसंद को बखूबी समझा है। इनके पोर्टेबल स्पीकर्स न केवल दिखने में स्टाइलिश और रग्ड हैं, बल्कि इनमें मिलने वाला 'एक्स्ट्रा बास' फीचर छोटी पार्टियों और पर्सनल इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है। 2026 में इनके लेटेस्ट मॉडल्स फास्ट चार्जिंग और वॉटर-रेसिस्टेंस जैसी आधुनिक तकनीकों से लैस हैं, जो इन्हें कॉलेज स्टूडेंट्स और ट्रैवलर्स के बीच बेहद खास बनाते हैं।
बजट में पावरफुल फीचर्स: Zebronics, Ubon और Pentronic
कम कीमत में RGB लाइटिंग और बेहतरीन पोर्टेबिलिटी देने वाले Zebronics, Ubon और Pentronic बजट सेगमेंट के विनर हैं। बजट सेगमेंट की बात करें तो Zebronics, Ubon, Pentronic और Goboult जैसे ब्रांड्स ने शानदार प्रदर्शन किया है। Zebronics अपने शानदार RGB लाइटिंग वाले स्पीकर्स के साथ गेमर्स और होम-पार्टी लवर्स को आकर्षित कर रहा है, वहीं Ubon और Pentronic अपनी बेहतरीन पोर्टेबिलिटी और लंबी बैटरी लाइफ के लिए जाने जाते हैं। ये ब्रांड्स उन लोगों के लिए बेहतरीन हैं जो कम खर्च में एक ऐसा स्पीकर चाहते हैं जिसे कहीं भी आसानी से ले जाया जा सके और जिसकी आवाज में दम हो।
1. Portronics SoundDrum P 20W Portable Bluetooth Speaker with 6-7 hrs Playback Time, Handsfree Calling, USB Slot, Aux-in Port, Type C Charging (Blue)
2026 में पोर्टेबल ऑडियो सेगमेंट में Portronics एक भरोसेमंद नाम बनकर उभरा है, जो कम बजट में दमदार फीचर्स देने के लिए जाना जाता है। Portronics SoundDrum P उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो एक मजबूत, हल्का और पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
वैल्यू फॉर मनी
मल्टी-कनेक्टिविटी
कम रिटर्न
कॉलिंग सुविधा
क्यों खोजें विकल्प
IP रेटिंग (वॉटरप्रूफ) का जिक्र नहीं
6-7 घंटे का बैकअप कुछ यूजर्स के लिए कम
2. GOBOULT Rave Q5 Bluetooth Speaker with 5 Watt BoomX Audio, Up to 8Hrs Playtime, Type-C Charging, TF Card/USB & BT 5.4 Compatible, Made in India Portable Speaker (Black)
2026 के किफायती ऑडियो सेगमेंट में GOBOULT एक उभरता हुआ भारतीय ब्रांड है, जो कम कीमत में बेहतरीन फीचर्स देने के लिए जाना जाता है। GOBOULT Rave Q5 उन यूजर्स के लिए एक शानदार विकल्प है जो एक छोटा, हल्का और बजट-फ्रेंडली पोर्टेबल स्पीकर तलाश रहे हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अत्यधिक किफायती
मेड इन इंडिया
फुल मीडिया कंट्रोल
पोर्टेबिलिटी
क्यों खोजें विकल्प
बड़ी पार्टियों के लिए पर्याप्त नहीं
बॉडी मटेरियल ज्यादातर प्लास्टिक
3. Boat Stone 110 Bluetooth Speaker with 3W Signature Sound, Up to 15Hrs Playback, Built-in Mic, TWS Feature, Bluetooth v5.4, AUX Port, Voice Assistant & IPX4 (Raging Black)
2026 के ऑडियो मार्केट में boAt अपनी किफ़ायती और टिकाऊ रेंज के लिए जाना जाता है। boAt Stone 110 उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें एक ऐसा स्पीकर चाहिए जो जेब पर हल्का हो लेकिन परफ़ॉर्मेंस में दमदार। 799 रुपये की कीमत पर यह बजट सेगमेंट में एक कड़ा मुकाबला पेश करता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी बैटरी लाइफ
अल्ट्रा-पोर्टेबल
हैंड्स-फ्री कॉलिंग
बेस्ट डील
क्यों खोजें विकल्प
सीमित आउटपुट
चार्ज होने में थोड़ा अधिक समय
4. GOBOULT Bassbox Q10 Bluetooth Speaker 10 Watt BoomX Audio, Up to 18Hrs Playtime, Type-C Charging, AUX/TF Card/USB & BT 5.4, Dual Radiator, Portable Speaker(Pure Black)
2026 के किफायती ऑडियो सेगमेंट में GOBOULT ने अपनी पकड़ मजबूत की है, और GOBOULT Bassbox Q10 इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। मात्र 1,099 रुपये की कीमत पर यह स्पीकर उन फीचर्स के साथ आता है जो आमतौर पर महंगे ब्रांड्स में देखने को मिलते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय कीमत
बैटरी लाइफ
डुअल रेडिएटर
मल्टी-मोड
क्यों खोजें विकल्प
सर्विस सेंटर की उपलब्धता सीमित
बहुत हाई वॉल्यूम पर ऑडियो में हल्का डिस्टॉर्शन
5. Wireless Bluetooth Speaker for Sony Xperia 10 Boost Bass DJ Sound SoundDrum Portable Home Audio Line in TV Supported USB FM AUX TF Handsfree Calling Connectivity Waterproof TG113 - (HC.A)
2026 के किफायती ऑडियो सेगमेंट में Heavencart की ओर से आने वाला TG113 SoundDrum उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो कम कीमत में मल्टी-फंक्शनल स्पीकर चाहते हैं। 799 रुपये की कीमत वाला यह पोर्टेबल स्पीकर न केवल वायरलेस कनेक्टिविटी देता है, बल्कि पुराने ऑडियो सोर्सेज के साथ भी आसानी से जुड़ जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
मल्टी-परपज
बजट-फ्रेंडली
पोर्टेबिलिटी
वॉटरप्रूफ
क्यों खोजें विकल्प
केवल 10 दिन की वारंटी
बजट-ओरिएंटेड ब्रांड
6. Zebronics Portable Bluetooth Speaker, 8W, Upto 5 Hours Playback, BTv5.3, mSD, TWS, USB, 8 Multi-Color LED Modes, Call Function, Type-C Charge, Deep Bass, Carry Handle (County 5 Plus, Black)
2026 के किफायती पोर्टेबल ऑडियो सेगमेंट में Zebronics अपनी स्टाइलिश डिजाइन और मल्टी-फंक्शनल फीचर्स के लिए जाना जाता है। Zebronics County 5 Plus उन लोगों के लिए एक बेहतरीन डील है जो 600 रुपये से कम के बजट में एक ऐसा स्पीकर चाहते हैं जो दिखने में आकर्षक हो और जिसमें कनेक्टिविटी के सभी विकल्प मौजूद हों।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय कीमत
TWS फंक्शन
मल्टी-मोड
1 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
5 घंटे का बैकअप लंबी यात्राओं के लिए थोड़ा कम
साउंड डिस्टॉर्शन
7. UBON Boom SP-44 10 Watt Wireless Portable Speaker | 8 Hours Long Playtime,Multiple Connectivity (Black)
UBON भारत का एक जाना-माना बजट ऑडियो ब्रांड है, और UBON Boom SP-44 इसी विरासत को आगे बढ़ाता है। 549 रुपये की बेहद किफायती कीमत पर यह 10 वॉट का दमदार साउंड आउटपुट प्रदान करता है। इसका कॉम्पैक्ट डिज़ाइन, मेटल ग्रिल और हैंगिंग स्ट्रैप इसे यात्रा और आउटडोर इस्तेमाल के लिए एक स्टाइलिश और मजबूत विकल्प बनाते हैं। यह उन लोगों के लिए बेहतरीन है जो कम बजट में तेज़ आवाज़ और कई कनेक्टिविटी विकल्प चाहते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
अविश्वसनीय कीमत
मजबूत बनावट
मल्टी-कनेक्टिविटी
पोर्टेबिलिटी
लेटेस्ट ब्लूटूथ v5.3
क्यों खोजें विकल्प
बैकअप 4-5 घंटे तक ही सीमित
फुल चार्ज होने में थोड़ा समय
वॉटर रेजिस्टेंस की कमी
1. टॉप 10 स्पीकर ब्रांड कौन से हैं?
2026 के मार्केट और लोकप्रियता के आधार पर ये प्रमुख ब्रांड्स हैं,
Sony: प्रीमियम आवाज़ और बेहतरीन तकनीक।
JBL: दमदार बास और मजबूती।
boAt: बजट में सबसे लोकप्रिय भारतीय ब्रांड।
Bose: लग्जरी और क्रिस्टल क्लियर ऑडियो।
Marshall: शानदार विंटेज डिजाइन और लाउड साउंड।
Zebronics: किफायती और फीचर-पैक (जैसे RGB लाइट्स)।
Portronics: पोर्टेबल और भरोसेमंद इंडियन ब्रांड।
Ultimate Ears (UE): बेहतरीन 360° आउटडोर साउंड।
Anker (Soundcore): बेहतरीन बैटरी बैकअप के लिए।
Samsung/Harman: हाई-एंड होम एंटरटेनमेंट।
2. 10W का स्पीकर कितना अच्छा होता है?
उपयोग: यह व्यक्तिगत इस्तेमाल और मध्यम आकार के कमरे (बेडरूम या स्टडी) के लिए पर्याप्त है।
आवाज: यह लैपटॉप या मोबाइल की तुलना में काफी तेज और स्पष्ट होता है।
सीमा: यह बड़ी पार्टियों या शोर-शराबे वाली खुली जगहों के लिए कम पड़ सकता है।
3. कौन सा स्पीकर सबसे अच्छा है, सोनी या जेबीएल?
दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं, बस ज़रूरत का अंतर है,
Sony चुनें: अगर आपको क्लैरिटी और संतुलित आवाज़ पसंद है। यह सुरीले गानों और घर के अंदर सुनने के लिए बेस्ट है।
JBL चुनें: अगर आपको धमाकेदार बास और रफ-यूज़ पसंद है। यह पार्टी और आउटडोर एडवेंचर्स के लिए बेस्ट है।
Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर 'एफिलिएट कंटेंट' सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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