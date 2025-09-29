छप्परफाड़ डिस्काउंट के साथ आज ही घर ले आएं ये 10 बेस्ट पोर्टेबल स्पीकर्स, फींकी पार्टी में फूंक देंगे जान

10 Best Portable Speakers: म्यूजिक और गेमिंग के शौकीनों के लिए कुछ बेहतरीन ऑप्शन्स हम आपके लिए ले आए हैं। यहां हम आपको कुछ बढ़िया साउंड वाले पोर्टेबल स्पीकर्स की लिस्ट दे रहे हैं।

Mon, 29 Sep 2025 05:37 PM

10 Best Portable Speakers: क्या आपको गानें सुनने का शौक है? अगर हां, तो यहां हम आपके लिए कुछ बेस्ट स्पीकर्स की लिस्ट लाएं हैं। ये सभी कमाल की साउंड क्वालिटी के साथ आता हैं। इनमें ऐसे फीचर्स भी हैं, जिससे साउंड को और एन्हांस किया जा सकता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये कहीं भी आसानी से कैरी किया जा सकता है। कीमत के लिहाज से भी ये आपके बजट में आ जाते हैं। वॉटरप्रूफ होने के साथ ये पूल पार्टी के लिए भी बेस्ट रहेंगे।

Tribit XSound Go एक हल्का और स्टाइलिश पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है जो शानदार साउंड क्वालिटी और गहरे बास के साथ आता है। इसमें 16W आउटपुट है जो साफ और जोरदार स्टीरियो साउंड देता है। यह स्पीकर ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है। इसमें 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ और IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग दी गई है।

Specifications आउटपुट पावर 16W लाउड स्टीरियो साउंड ब्लूटूथ वर्जन 5.3 (150 फीट रेंज) बैटरी लाइफ 24 घंटे तक प्ले टाइम फीचर्स बिल्ट-इन माइक क्यों खरीदें क्लियर और पावरफुल साउंड क्वालिटी 24 घंटे लंबी बैटरी बैकअप ब्लूटूथ 5.3 से मजबूत और तेज कनेक्शन क्यों खोजें विकल्प बहुत बड़े स्पेस के लिए साउंड लिमिटेड फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं

यह एक हल्का और स्टाइलिश पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो शानदार साउंड क्वालिटी और डीप बास के साथ आता है। इसमें 16W आउटपुट है जो साफ और जोरदार स्टीरियो साउंड देता है। यह स्पीकर ब्लूटूथ 5.3 तकनीक से लैस है, जिससे आपको 150 फीट तक की कनेक्टिविटी रेंज मिलती है। यह पूरी तरह से IPX7 वॉटरप्रूफ है।

इसका साइज छोटा है, लेकिन साउंड आउटपुट काफी दमदार है। इसे आप आसानी से बैग या जेब में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका रग्ड फैब्रिक डिजाइन और वॉटरप्रूफ बॉडी इसे बारिश, धूल और आउटडोर एडवेंचर के लिए परफेक्ट बनाती है। इसमें यूएस बी टाइप-सी चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।

Specifications साउंड JBL Pro Sound कनेक्टिविटी ब्लूटूथ (वायरलेस) डिजाइन रग्ड फैब्रिक + अल्ट्रा पोर्टेबल साइज प्रोटेक्शन IP67 वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ क्यों खरीदें छोटा और आसानी से कहीं भी कैरी करने लायक JBL Pro Sound से क्लियर ऑडियो क्वालिटी वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ डिजाइन टाइप-C चार्जिंग से फास्ट चार्ज क्यों खोजें विकल्प कॉलिंग सपोर्ट नहीं मिलता बैटरी बैकअप बड़े JBL स्पीकर्स की तुलना में सीमित

यह एक पोर्टेबल और पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर है। इसमें 70W का पॉवरफुल साउंड, TWS (और 9 घंटे तक बैकअप मिलता है। स्पीकर IPX5 वॉटरप्रूफ है, यानी बारिश या हल्की छींटों से प्रभावित नहीं होगा। कॉलिंग के लिए इन-बिल्ट माइक्रोफोन और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट भी है। इसमें AUX, mSD कार्ड, और टाइप-सी चार्जिंग की सुविधा है।

Specifications साउंड 70W RMS पॉवरफुल स्टेरियो कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.0, AUX, mSD कार्ड, TWS बैटरी 9 घंटे तक प्ले टाइम प्रोटेक्शन IPX5 वॉटरप्रूफ क्यों खरीदें पॉवरफुल 70W साउंड और TWS सपोर्ट RGB लाइट्स से पार्टी और मूड सेटिंग कॉलिंग और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट वॉटरप्रूफ (IPX5) और पोर्टेबल डिजाइन क्यों खोजें विकल्प बैटरी बैकअप लिमिटेड बड़ा होने की वजह से बहुत हल्का पोर्टेबल नहीं

Mivi Play एक पोर्टेबल और वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जो बेहतरीन साउंड क्वालिटी और 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ के साथ आता है। यह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसमें इन-बिल्ट माइक्रोफोन भी है, जिससे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसका हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे कहीं भी आसानी से ले जाने लायक बनाता है।

Specifications साउंड एक्सेप्शनल ऑडियो क्वालिटी कनेक्टिविटी ब्लूटूथ वायरलेस बैटरी 12 घंटे तक प्ले टाइम माइक्रोफोन इन-बिल्ट कॉलिंग सपोर्ट क्यों खरीदें लंबी बैटरी लाइफ (12 घंटे) पोर्टेबल और कहीं भी आसानी से इस्तेमाल इन-बिल्ट माइक्रोफोन के साथ कॉलिंग सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प ज्यादा पॉवरफुल या हाई-वॉल्यूम पार्टी साउंड के लिए सीमित कोई IPX वॉटरप्रूफ सपोर्ट नहीं

यह 5.3 ब्लूटूथ स्पीकर है, जो डीप बास रेडिएटर्स और 78mm ड्राइवर्स के साथ आता है। इसकी 10 घंटे तक की बैटरी लाइफ, IPX6 वॉटरप्रूफ रेटिंग, और TWS फीचर इसे होम और आउटडोर दोनों जगह इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसमें RGB लाइटिंग, SD कार्ड, AUX, टाइप-सी पोर्ट और इन-बिल्ट माइक्रोफोन भी शामिल है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।

Specifications साउंड 15W, डीप बास रेडिएटर, 78mm ड्राइवर्स कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.3, TWS, AUX, SD Card, टाइप-सी बैटरी 10 घंटे तक प्ले टाइम वॉटरप्रूफ IPX6 माइक्रोफोन इन-बिल्ट कॉलिंग सपोर्ट क्यों खरीदें डीप बास और पावरफुल 15W साउंड TWS फीचर से दो स्पीकर्स कनेक्ट IPX6 वॉटरप्रूफ SD कार्ड और AUX सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प प्ले टाइम 10 घंटे साइज के हिसाब से पार्टी लेवल वॉल्यूम थोड़ा कम

JBL Flip 6 एक पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जो प्रो साउंड क्वालिटी और डीप बास के लिए जाना जाता है। इसकी 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ और IP67 वॉटर और डस्टप्रूफ रेटिंग इसे होम और आउटडोर दोनों जगह इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है। इसमें पार्टीबूस्ट फीचर है, जिससे दो या दो से ज्यादा स्पीकर्स को कनेक्ट किया जा सकता है।

Specifications साउंड प्रो साउंड क्वालिटी, डीप बास बैटरी 12 घंटे तक प्ले टाइम कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, PartyBoost वॉटरप्रूफ & डस्टप्रूफ IP67 क्यों खरीदें 12 घंटे तक लंबी बैटरी लाइफ पानी और धूल से सुरक्षित JBL Personalization App से साउंड कस्टमाइजेशन क्यों खोजें विकल्प इन-बिल्ट माइक्रोफोन नहीं बहुत हाई वॉल्यूम पार्टी स्पीकिंग के लिए थोड़ा सीमित

यह एक स्मार्ट स्पीकर है, जो बड़ा साउंड, मोशन डिटेक्शन, और टेम्परेचर सेंसर के साथ आता है। इसमें एलेक्सा इनबिल्ट है, जो आपके कमांड सुनकर म्यूजिक प्ले कर सकती है। अलार्म लगाना और रिमाइंडर सेट करना भी इसमें किया जा सकता है। यह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है और ब्लू कलर में उपलब्ध है।

Specifications साउंड बड़ा साउंड आउटपुट स्मार्ट फीचर्स एलेक्सा, मोशन डिटेक्शन, टेम्प्रेचर सेंसर कनेक्टिविटी ब्लूटूथ, Wi-Fi क्यों खरीदें Alexa के साथ स्मार्ट कंट्रोल छोटा और स्टाइलिश डिजाइन मोशन और टेम्परेचर सेंसर क्यों खोजें विकल्प हाई वॉल्यूम ऑडियो आउटपुट थोड़ी सीमित कॉलिंग फीचर इन-बिल्ट नहीं

यह एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो पावरफुल बास और 360° सराउंड साउंड के साथ आता है। यह ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट करता है। इसमें यूएसबी ड्राइव से भी म्यूजिक किया जा सकता है। इसमें टाइप-सी फास्ट चार्जिंग फीचर है, जो जल्दी चार्ज होने में मदद करता है। यह कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ बनाया गया है, जिससे इसे कैरी करना आसान हो जाता है।

Specifications पावर 12W Output कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.3, यूएसबी ड्राइव साउंड 360° सराउंड साउंड, पावरफुल बास चार्जिंग टाइप-सी फास्ट चार्जिंग क्यों खरीदें 360° सराउंड साउंड और दमदार बास TWS फीचर से डबल स्पीकर कनेक्शन USB ड्राइव सपोर्ट क्यों खोजें विकल्प बास बहुत हाई होने पर कभी-कभी डिस्टॉर्शन लंबी प्ले टाइम थोड़ी कम

यह 12 घंटे तक की प्लेबैक देता है और RGB LED लाइट्स के साथ आता है, जो पार्टी और म्यूजिक के मूड को बढ़ाता है। इसमें TWS फीचर है, जिससे दो स्पीकर कनेक्ट करके डबल साउंड मिल सकता है। ब्लूटूथ 5.3 के साथ बिल्ट-इन माइक भी है। इसके अलावा जियोसावन पर फ्री म्यूजिक स्ट्रीमिंग का मजा लिया जा सकता है।

Specifications साउंड 14W सिग्नेचर साउंड बैटरी 12 घंटे तक का प्लेबैक लाइट्स RGB LED कनेक्टिविटी ब्लूटूथ 5.3, TWS क्यों खरीदें 14W पॉवरफुल साउंड और गहरा बास TWS फीचर से डबल स्पीकर कनेक्शन क्यों खोजें विकल्प बास बहुत हाई होने पर कभी-कभी डिस्टॉर्शन बहुत भारी या पोर्टेबल नहीं

