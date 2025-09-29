छप्परफाड़ डिस्काउंट के साथ आज ही घर ले आएं ये 10 बेस्ट पोर्टेबल स्पीकर्स, फींकी पार्टी में फूंक देंगे जान
10 Best Portable Speakers: म्यूजिक और गेमिंग के शौकीनों के लिए कुछ बेहतरीन ऑप्शन्स हम आपके लिए ले आए हैं। यहां हम आपको कुछ बढ़िया साउंड वाले पोर्टेबल स्पीकर्स की लिस्ट दे रहे हैं।
10 Best Portable Speakers: क्या आपको गानें सुनने का शौक है? अगर हां, तो यहां हम आपके लिए कुछ बेस्ट स्पीकर्स की लिस्ट लाएं हैं। ये सभी कमाल की साउंड क्वालिटी के साथ आता हैं। इनमें ऐसे फीचर्स भी हैं, जिससे साउंड को और एन्हांस किया जा सकता है। इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये कहीं भी आसानी से कैरी किया जा सकता है। कीमत के लिहाज से भी ये आपके बजट में आ जाते हैं। वॉटरप्रूफ होने के साथ ये पूल पार्टी के लिए भी बेस्ट रहेंगे।
1. Tribit Updated Version XSound Go Wireless Bluetooth 5.3 Speakers with Loud Stereo Sound & Rich Bass 16W,24H Playtime,150 ft Bluetooth Range,Outdoor Lightweight IPX7 Waterproof,Built-in Mic (Black)
Tribit XSound Go एक हल्का और स्टाइलिश पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है जो शानदार साउंड क्वालिटी और गहरे बास के साथ आता है। इसमें 16W आउटपुट है जो साफ और जोरदार स्टीरियो साउंड देता है। यह स्पीकर ब्लूटूथ 5.3 के साथ आता है। इसमें 24 घंटे तक की बैटरी लाइफ और IPX7 वॉटरप्रूफ रेटिंग दी गई है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर और पावरफुल साउंड क्वालिटी
24 घंटे लंबी बैटरी बैकअप
ब्लूटूथ 5.3 से मजबूत और तेज कनेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े स्पेस के लिए साउंड लिमिटेड
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं
2. Tribit XSound Plus 2 30W 5.3 Bluetooth Wireless Speakers,Powerful Louder Stereo Sound with Bass-Enhanced XBass Function,24H Playtime,IPX7 Waterproof,Built in Mic,150ft BT Range for Home/Outdoor,Black
यह एक हल्का और स्टाइलिश पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो शानदार साउंड क्वालिटी और डीप बास के साथ आता है। इसमें 16W आउटपुट है जो साफ और जोरदार स्टीरियो साउंड देता है। यह स्पीकर ब्लूटूथ 5.3 तकनीक से लैस है, जिससे आपको 150 फीट तक की कनेक्टिविटी रेंज मिलती है। यह पूरी तरह से IPX7 वॉटरप्रूफ है।
Specifications
क्यों खरीदें
क्लियर और पावरफुल साउंड क्वालिटी
24 घंटे लंबी बैटरी बैकअप
ब्लूटूथ 5.3 से मजबूत और तेज कनेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
बहुत बड़े स्पेस के लिए साउंड लिमिटेड
फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं
3. JBL Go 3, Wireless Ultra Portable Bluetooth Speaker, Pro Sound, Vibrant Colors with Rugged Fabric Design, Waterproof, Type C (Without Mic, Blue)
इसका साइज छोटा है, लेकिन साउंड आउटपुट काफी दमदार है। इसे आप आसानी से बैग या जेब में रखकर कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका रग्ड फैब्रिक डिजाइन और वॉटरप्रूफ बॉडी इसे बारिश, धूल और आउटडोर एडवेंचर के लिए परफेक्ट बनाती है। इसमें यूएस बी टाइप-सी चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
छोटा और आसानी से कहीं भी कैरी करने लायक
JBL Pro Sound से क्लियर ऑडियो क्वालिटी
वॉटरप्रूफ और डस्टप्रूफ डिजाइन
टाइप-C चार्जिंग से फास्ट चार्ज
क्यों खोजें विकल्प
कॉलिंग सपोर्ट नहीं मिलता
बैटरी बैकअप बड़े JBL स्पीकर्स की तुलना में सीमित
4. ZEBRONICS Zeb-Sound Feast 500 Bluetooth 5.0 Portable Speaker with 70W, 9H* Backup, TWS, IPX5 Waterproof, Call Function, RGB Lights, AUX, mSD, Voice Assistant, Type C and Grill Finish
यह एक पोर्टेबल और पावरफुल ब्लूटूथ स्पीकर है। इसमें 70W का पॉवरफुल साउंड, TWS (और 9 घंटे तक बैकअप मिलता है। स्पीकर IPX5 वॉटरप्रूफ है, यानी बारिश या हल्की छींटों से प्रभावित नहीं होगा। कॉलिंग के लिए इन-बिल्ट माइक्रोफोन और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट भी है। इसमें AUX, mSD कार्ड, और टाइप-सी चार्जिंग की सुविधा है।
Specifications
क्यों खरीदें
पॉवरफुल 70W साउंड और TWS सपोर्ट
RGB लाइट्स से पार्टी और मूड सेटिंग
कॉलिंग और वॉइस असिस्टेंट सपोर्ट
वॉटरप्रूफ (IPX5) और पोर्टेबल डिजाइन
क्यों खोजें विकल्प
बैटरी बैकअप लिमिटेड
बड़ा होने की वजह से बहुत हल्का पोर्टेबल नहीं
5. Mivi Play Bluetooth Speaker with 12 Hours Playtime. Wireless Speaker Made in India with Exceptional Sound Quality, Portable and Built in Mic-Black
Mivi Play एक पोर्टेबल और वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जो बेहतरीन साउंड क्वालिटी और 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ के साथ आता है। यह मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है और इसमें इन-बिल्ट माइक्रोफोन भी है, जिससे आप कॉलिंग भी कर सकते हैं। इसका हल्का और कॉम्पैक्ट डिजाइन इसे कहीं भी आसानी से ले जाने लायक बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
लंबी बैटरी लाइफ (12 घंटे)
पोर्टेबल और कहीं भी आसानी से इस्तेमाल
इन-बिल्ट माइक्रोफोन के साथ कॉलिंग सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
ज्यादा पॉवरफुल या हाई-वॉल्यूम पार्टी साउंड के लिए सीमित
कोई IPX वॉटरप्रूफ सपोर्ट नहीं
6. Honeywell Newly Launched Suono P400 15W 5.3 Bluetooth Speaker,Deep Bass Radiators,10H Playtime,IPX 6,TWS Feature,RGB Lights,SD Card,AUX,Type-C Port,Built-In Mic,78mm Drivers,2Yrs Manufacturer Warranty
यह 5.3 ब्लूटूथ स्पीकर है, जो डीप बास रेडिएटर्स और 78mm ड्राइवर्स के साथ आता है। इसकी 10 घंटे तक की बैटरी लाइफ, IPX6 वॉटरप्रूफ रेटिंग, और TWS फीचर इसे होम और आउटडोर दोनों जगह इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाते हैं। इसमें RGB लाइटिंग, SD कार्ड, AUX, टाइप-सी पोर्ट और इन-बिल्ट माइक्रोफोन भी शामिल है। इसके साथ 2 साल की वारंटी दी जा रही है।
Specifications
क्यों खरीदें
डीप बास और पावरफुल 15W साउंड
TWS फीचर से दो स्पीकर्स कनेक्ट
IPX6 वॉटरप्रूफ
SD कार्ड और AUX सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
प्ले टाइम 10 घंटे
साइज के हिसाब से पार्टी लेवल वॉल्यूम थोड़ा कम
7. JBL Flip 6 Wireless Portable Bluetooth Speaker Pro Sound, Upto 12 Hours Playtime, IP67 Water & Dustproof, PartyBoost & Personalization App (Without Mic, Black)
JBL Flip 6 एक पोर्टेबल वायरलेस ब्लूटूथ स्पीकर है, जो प्रो साउंड क्वालिटी और डीप बास के लिए जाना जाता है। इसकी 12 घंटे तक की बैटरी लाइफ और IP67 वॉटर और डस्टप्रूफ रेटिंग इसे होम और आउटडोर दोनों जगह इस्तेमाल के लिए परफेक्ट बनाती है। इसमें पार्टीबूस्ट फीचर है, जिससे दो या दो से ज्यादा स्पीकर्स को कनेक्ट किया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
12 घंटे तक लंबी बैटरी लाइफ
पानी और धूल से सुरक्षित
JBL Personalization App से साउंड कस्टमाइजेशन
क्यों खोजें विकल्प
इन-बिल्ट माइक्रोफोन नहीं
बहुत हाई वॉल्यूम पार्टी स्पीकिंग के लिए थोड़ा सीमित
8. Amazon Echo Dot (5th Gen) | Smart speaker with Bigger sound, Motion Detection, Temperature Sensor, Alexa and Bluetooth| Blue
यह एक स्मार्ट स्पीकर है, जो बड़ा साउंड, मोशन डिटेक्शन, और टेम्परेचर सेंसर के साथ आता है। इसमें एलेक्सा इनबिल्ट है, जो आपके कमांड सुनकर म्यूजिक प्ले कर सकती है। अलार्म लगाना और रिमाइंडर सेट करना भी इसमें किया जा सकता है। यह ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ आता है और ब्लू कलर में उपलब्ध है।
Specifications
क्यों खरीदें
Alexa के साथ स्मार्ट कंट्रोल
छोटा और स्टाइलिश डिजाइन
मोशन और टेम्परेचर सेंसर
क्यों खोजें विकल्प
हाई वॉल्यूम ऑडियो आउटपुट थोड़ी सीमित
कॉलिंग फीचर इन-बिल्ट नहीं
9. Portronics SoundDrum 1 12W TWS Portable Bluetooth Speaker with Powerful Bass, Bluetooth 5.3V, 360° Surround Sound, USB Drive in, Type C Fast Charging(Blue)
यह एक पोर्टेबल ब्लूटूथ स्पीकर है, जो पावरफुल बास और 360° सराउंड साउंड के साथ आता है। यह ब्लूटूथ 5.3 सपोर्ट करता है। इसमें यूएसबी ड्राइव से भी म्यूजिक किया जा सकता है। इसमें टाइप-सी फास्ट चार्जिंग फीचर है, जो जल्दी चार्ज होने में मदद करता है। यह कॉम्पैक्ट डिजाइन के साथ बनाया गया है, जिससे इसे कैरी करना आसान हो जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
360° सराउंड साउंड और दमदार बास
TWS फीचर से डबल स्पीकर कनेक्शन
USB ड्राइव सपोर्ट
क्यों खोजें विकल्प
बास बहुत हाई होने पर कभी-कभी डिस्टॉर्शन
लंबी प्ले टाइम थोड़ी कम
10. boAt Stone 352 Pro/Stone 358 Pro w/ 14W Signature Sound, Up to 12 Hours Playback, RGB LEDs, TWS Feature, Built-in Mic, BTv5.3, Free Music Streaming on JioSaavn Bluetooth Speaker (Groovy Grey)
यह 12 घंटे तक की प्लेबैक देता है और RGB LED लाइट्स के साथ आता है, जो पार्टी और म्यूजिक के मूड को बढ़ाता है। इसमें TWS फीचर है, जिससे दो स्पीकर कनेक्ट करके डबल साउंड मिल सकता है। ब्लूटूथ 5.3 के साथ बिल्ट-इन माइक भी है। इसके अलावा जियोसावन पर फ्री म्यूजिक स्ट्रीमिंग का मजा लिया जा सकता है।
Specifications
क्यों खरीदें
14W पॉवरफुल साउंड और गहरा बास
TWS फीचर से डबल स्पीकर कनेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
बास बहुत हाई होने पर कभी-कभी डिस्टॉर्शन
बहुत भारी या पोर्टेबल नहीं
