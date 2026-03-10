सावधान! गर्मियों की दस्तक के साथ ही बढ़ जाएंगे AC के दाम, Amazon पर 1 Ton AC पर अभी मिल रही है भारी छूट

Follow Us on

गर्मियों की शुरुआत के साथ ही एयर कंडीशनर्स की कीमतों में भारी बढ़ोतरी होने की संभावना है, इसलिए Amazon पर उपलब्ध 1 Ton AC की डील्स का लाभ उठाना अभी सबसे सही समय है।

गर्मियों का मौसम दस्तक दे चुका है और इसके साथ ही इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में एयर कंडीशनर्स की मांग में भारी उछाल आने की संभावना है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि जैसे-जैसे तापमान बढ़ेगा, कच्चे माल और बढ़ती डिमांड के कारण आने वाले दिनों में AC के दामों में 10% से 15% तक की बढ़ोतरी देखी जा सकती है। ऐसे में यदि आप अपने छोटे या मध्यम आकार के कमरे के लिए एक नया 1 Ton AC खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो Amazon पर चल रही प्री-समर सेल्स का फायदा उठाना एक समझदारी भरा फैसला होगा।

अभी खरीदारी करने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आपको LG, Voltas, Lloyd और Daikin जैसे टॉप ब्रांड्स पर 40% तक का डिस्काउंट और आकर्षक बैंक ऑफर्स मिल रहे हैं। इसके अलावा, एक्सचेंज ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI की सुविधा के साथ आप अपने बजट पर बिना बोझ डाले एक प्रीमियम एसी घर ला सकते हैं। आज के आधुनिक 1 टन एसी न केवल कम जगह घेरते हैं, बल्कि Inverter Technology के कारण बिजली की भी भारी बचत करते हैं।

यदि आप बढ़ते हुए बिजली बिल से बचना चाहते हैं, तो 3-स्टार या 5-स्टार रेटिंग वाले मॉडल्स का चुनाव करना बेहतर होगा। Amazon पर मौजूद ये मॉडल्स 'स्मार्ट कनेक्टिविटी' और फास्ट कूलिंग जैसे फीचर्स के साथ आते हैं। संक्षेप में, कीमतों में होने वाले आगामी इजाफे से बचने और गर्मियों में सुकून भरी नींद पाने के लिए यह खरीदारी का सबसे सटीक समय है।

Godrej 1 Ton 3 Star एक स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट AC है, जो 'AI Powered' तकनीक के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 5-In-1 Convertible Cooling फीचर है, जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कूलिंग कैपेसिटी (40% से 110%) को एडजस्ट करने की सुविधा देता है, जिससे बिजली की भारी बचत होती है। 100% कॉपर कंडेनसर और i-sense टेक्नोलॉजी के साथ, यह AC छोटे और मध्यम आकार के कमरों (100-120 sq.ft) के लिए बिल्कुल सटीक है।

Specifications क्षमता 1 Ton एनर्जी रेटिंग 3 Star कंडेनसर 100% Copper with Blue Fins स्पेशल फीचर्स 5-in-1 Convertible, AI Powered, Self Clean गैस R32 वारंटी 5 साल कॉम्प्रिहेंसिव + 10 साल कंप्रेसर पर क्यों खरीदें 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी 52°C पर भी भारी कूलिंग i-sense टेक्नोलॉजी सेल्फ-क्लीन टेक्नोलॉजी बजट फ्रेंडली क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज BEE रेटिंग बदलाव

Hisense AS-12TR4R3E एक मॉडर्न इन्वर्टर स्प्लिट AC है, जो 5-in-1 Convertible फीचर के साथ आता है। इसका मतलब है कि आप कमरे में मौजूद लोगों की संख्या के हिसाब से इसकी कूलिंग क्षमता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। इसकी सबसे खास बात इसका 4-Way Swing और Long Air Distance फीचर है, जो ठंडी हवा को कमरे के हर हिस्से में समान रूप से फैलाता है। यह 100% कॉपर कंडेनसर और एंटी-कोरोजन कोटिंग के साथ आता है, जो इसकी लंबी उम्र सुनिश्चित करता है।

Specifications क्षमता 1.0 Ton एनर्जी रेटिंग 3 Star कंडेनसर 100% Copper with Anti-corrosion coating कूलिंग रेंज 16°C से 52°C स्पेशल फीचर्स 5-in-1 Convertible, Quick Chill, PM2.5 Filter वारंटी 5 साल कॉम्प्रिहेंसिव + 10 साल कंप्रेसर पर क्यों खरीदें 4-Way Swing 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी PM2.5 फिल्टर इंटेलिजेंट 4 मोड्स स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन क्यों खोजें विकल्प सर्विस नेटवर्क थोड़ा सीमित औसत 3-स्टार AC

Cruise VQ1W123 एक आधुनिक इन्वर्टर स्प्लिट AC है जो Convertible 4-in-1 कूलिंग मोड के साथ आता है। इसका मतलब है कि आप अपनी जरूरत और कमरे में मौजूद लोगों के हिसाब से इसकी क्षमता को एडजस्ट कर सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 7-इन-1 PM2.5 एयर फिल्टर है, जो हवा से धूल और हानिकारक कणों को हटाकर आपको सुरक्षित महसूस कराता है। 100% कॉपर कंडेनसर और 'Rust-O-Shield' तकनीक इसे जंग से बचाती है और लंबी उम्र देती है।

Specifications क्षमता 1 Ton एनर्जी रेटिंग 3 Star कंडेनसर 100% Copper with Rust-O-Shield Blue Fins एयर फिल्ट्रेशन 7-in-1 with PM2.5 Filter स्पेशल फीचर्स Auto Clean, Comfort Sleep Mode, 4 Fan Speeds वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 1 साल PCB + 10 साल कंप्रेसर क्यों खरीदें बेहतरीन एयर फिल्ट्रेशन भारी बचत स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन ऑटो क्लीन फीचर 4-इन-1 कनवर्टिबल क्यों खोजें विकल्प BEE रेटिंग अपडेट केवल 1 साल की प्रोडक्ट वारंटी

Lloyd GLS09I3FOASR एक स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट AC है, जो 6-in-1 Convertible तकनीक के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि आप रिमोट की मदद से इसकी कूलिंग क्षमता को 30% से लेकर 110% तक एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे बिजली की भारी बचत होती है। सिल्वर डेको स्ट्रिप वाला इसका सफेद डिज़ाइन इसे काफी आधुनिक लुक देता है। यह एंटी-वायरल और PM 2.5 फिल्टर से लैस है, जो ठंडी हवा के साथ-साथ शुद्ध हवा भी सुनिश्चित करता है।

Specifications क्षमता 0.8 Ton एनर्जी रेटिंग 3 Star कंडेनसर 100% Copper with Golden Fins एयर फिल्टर Anti-Viral + PM 2.5 Filter स्पेशल फीचर्स 6-in-1 Convertible, Smart 4 Way Swing वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 5 साल कंपोनेंट्स + 10 साल कंप्रेसर क्यों खरीदें 6-in-1 कनवर्टिबल मोड 52°C पर भी कूलिंग लंबी वारंटी गोल्डन फिन्स इवेपोरेटर स्मार्ट फीचर्स क्यों खोजें विकल्प सीमित क्षमता BEE रेटिंग अपडेट

Daikin FTL28U एक फिक्स्ड स्पीड स्प्लिट AC है जो अपनी Power Chill तकनीक के कारण मशहूर है। यह AC विशेष रूप से 100 वर्ग फुट तक के छोटे कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें Coanda Airflow का फीचर दिया गया है, जो ठंडी हवा को सीधे आपके शरीर पर फेंकने के बजाय कमरे की छत की तरफ भेजता है, जिससे पूरे कमरे में एक समान और आरामदायक कूलिंग मिलती है।

Specifications क्षमता 0.8 Ton एनर्जी रेटिंग 3 Star कंडेनसर 100% Copper with DNNS Self Heal Coating कूलिंग तकनीक Power Chill & Coanda Airflow वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 5 साल कंप्रेसर पर क्यों खरीदें Coanda Airflow Power Chill ऑपरेशन PM 2.5 फिल्टर कम शोर मजबूत बनावट क्यों खोजें विकल्प इन्वर्टर AC नहीं BEE रेटिंग अपडेट

Carrier ESTER EDGE Gxi एक स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट AC है, जो Flexicool तकनीक के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 6-in-1 Convertible फीचर है, जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करने और 50% तक बिजली बचाने की सुविधा देता है। यह वाई-फाई और Geo-Fencing जैसे एडवांस फीचर्स से लैस है, जिससे आपका AC आपके घर पहुँचने से पहले ही कमरे को ठंडा कर सकता है।

Specifications क्षमता 1 Ton एनर्जी रेटिंग 3 Star कंडेनसर 100% Copper with Anti-Corrosion Blue Coating स्मार्ट फीचर्स Wi-Fi, Geo-Fencing, Smart Energy Display वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 5 साल PCB + 10 साल कंप्रेसर क्यों खरीदें स्मार्ट वाई-फाई और जियो-फेंसिंग स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले बेहतरीन वारंटी पैकेज इंस्टा कूल डुअल फिल्ट्रेशन क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक एक्सटेंडेड वारंटी की शर्तें

SHARP AH-SI12V3B-GC एक स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट AC है जो 5-in-1 Convertible फीचर के साथ आता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसकी Turbo Cool Technology है, जो चालू होते ही कमरे को मिनटों में ठंडा करना शुरू कर देती है। यह AC खास तौर पर उन इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है जहाँ तापमान 50°C के पार चला जाता है। इसमें एंटी-करोसिव गोल्ड फिन कोटिंग दी गई है, जो इसे नमी और जंग से सुरक्षित रखती है।

Specifications क्षमता 1 Ton एनर्जी रेटिंग 3 Star कंडेनसर 100% Copper with Gold Fin Coating कूलिंग पावर 3.35 Kilowatts स्पेशल फीचर्स Turbo Cool, 5-in-1 Convertible, Nano Coating वारंटी 1 साल प्रोडक्ट + 5 साल PCB + 10 साल कंप्रेसर क्यों खरीदें 55°C पर भी कूलिंग गोल्ड फिन कोटिंग टर्बो कूल मोड लंबी वारंटी क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन के लिए अलग से भुगतान 2-Way Swing

1. 1 टन AC का मतलब क्या होता है? एसी के संदर्भ में टन का मतलब उसका वजन नहीं, बल्कि उसकी ठंडा करने की क्षमता से है।

सरल शब्दों में: 1 टन का एसी एक घंटे में आपके कमरे से उतनी गर्मी बाहर निकाल सकता है, जितनी 1 टन बर्फ एक कमरे में रखने पर उसे ठंडा करने के लिए सोखती है। यह ऊष्मा मापने की एक इकाई है।

2. 1 टन का एसी प्रति घंटा कितनी बिजली खर्च करता है? यह पूरी तरह से एसी की स्टार रेटिंग और आपके उपयोग पर निर्भर करता है,

3-Star AC: लगभग 0.8 से 1.0 यूनिट प्रति घंटा।

5-Star AC: लगभग 0.6 से 0.8 यूनिट प्रति घंटा।

Inverter AC: यदि आप इसे 24-26 डिग्री पर चलाते हैं, तो कमरा ठंडा होने के बाद यह बिजली की खपत को 0.3 से 0.5 यूनिट तक कम कर सकता है।

3. AC के जनक कौन थे? आधुनिक एयर कंडीशनिंग का आविष्कार विलिस हैवीलैंड कैरियर ने किया था। उन्होंने 1902 में पहला बिजली से चलने वाला एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया था। उन्हीं के नाम पर आज प्रसिद्ध Carrier ब्रांड का नाम रखा गया है।

4. 1 टन एसी में कितने वाट होते हैं? तकनीकी रूप से 1 टन की कूलिंग क्षमता लगभग 3517 वॉट के बराबर होती है।

लेकिन अगर हम बिजली की खपत की बात करें, तो एक साधारण 1 टन का एसी चलने के लिए लगभग 1000 से 1200 वॉट बिजली लेता है। रेटिंग जितनी अच्छी होगी, वॉट की खपत उतनी ही कम होगी।

1 टन एसी खरीदते समय सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स फीचर विवरण यह क्यों जरूरी है? 1. इन्वर्टर कंप्रेसर यह कमरे के तापमान के अनुसार अपनी गति को कम या ज्यादा कर सकता है। यह बिजली की भारी बचत करता है और कमरे को लंबे समय तक ठंडा रखता है। 2. कनवर्टिबल कूलिंग इसके जरिए आप रिमोट से एसी की क्षमता (जैसे 4-in-1 या 6-in-1) को बदल सकते हैं। जब कमरे में कम लोग हों, तो आप क्षमता कम करके बिजली बचा सकते हैं। 3. एंटी-कोरोजन कोटिंग इसमें कॉपर कॉइल्स पर 'ब्लू फिन' या 'गोल्ड फिन' की सुरक्षा परत चढ़ी होती है। यह एसी को जंग और नमी से बचाकर उसकी उम्र को कई साल बढ़ा देती है।

