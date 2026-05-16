बिजली बिल की टेंशन खत्म! Amazon पर सबसे कम दाम में मिल रहे हैं ये 5-Star 1 Ton AC, रातभर चलाएं नहीं आएगा भारी बिल
भीषण गर्मी में छोटे कमरों के लिए 1 Ton AC एक किफायती और बेहतरीन विकल्प है, जो कम बिजली में शानदार कूलिंग प्रदान करता है। इस लेख में जानें टॉप-रेटेड मॉडल्स और उनकी खूबियां, जो आपके बेडरूम को मिनटों में शिमला बना देंगे।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भीषण गर्मी के इस दौर में छोटे कमरों (लगभग 100-120 स्क्वायर फीट) के लिए 1 Ton AC सबसे स्मार्ट और किफायती विकल्प साबित होते हैं। बड़े एसी की तुलना में ये न केवल कम जगह घेरते हैं, बल्कि बिजली की खपत को भी काफी हद तक नियंत्रित रखते हैं। यदि आपका बेडरूम या स्टडी रूम छोटा है, तो 1.5 टन के बजाय 1 टन का चुनाव करना समझदारी है, क्योंकि यह कमरे को जल्दी ठंडा करता है और कंप्रेसर पर अनावश्यक दबाव नहीं डालता।
आजकल बाजार में Inverter Technology वाले 1 टन एसी की भारी मांग है। ये एसी कमरे के तापमान के अनुसार अपनी गति को एडजस्ट कर लेते हैं, जिससे बिजली बिल में 20-30% तक की बचत होती है। इसके अलावा, 3-Star और 5-Star रेटिंग वाले मॉडल्स लंबे समय में आपकी जेब पर बोझ कम करते हैं। आधुनिक एसी में अब PM 2.5 फिल्टर्स और एंटी-बैक्टीरियल कोटिंग जैसी सुविधाएं भी आ रही हैं, जो ठंडी हवा के साथ-साथ शुद्ध हवा भी सुनिश्चित करती हैं।
कॉपर कंडेंसर वाले मॉडल्स का चुनाव करना बेहतर रहता है क्योंकि इनका रखरखाव आसान है और कूलिंग प्रभावी होती है। संक्षेप में, अगर आप सीमित बजट में भीषण गर्मी से राहत चाहते हैं, तो एक सही ब्रांड का 1 टन एसी आपके छोटे कमरे के लिए किसी वरदान से कम नहीं है।
1. Cruise 1 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC with 7-Stage Air Filtration (Copper, Convertible 4-in-1, Fast Cooling at 48 °C, PM 2.5 Filter, Anti-Rust Tech, CWCVBM-VQ1D123,White)
Cruise 1 Ton 3 Star Inverter Split AC छोटे कमरों के लिए एक दमदार और बजट-अनुकूल विकल्प है। यह 2026 की नई स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो इसे ऊर्जा के मामले में कुशल बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 7-Stage Air Filtration और Convertible 4-in-1 कूलिंग तकनीक है, जो न केवल हवा को शुद्ध करती है बल्कि आपकी जरूरत के हिसाब से कूलिंग क्षमता को भी कम या ज्यादा करने की सुविधा देती है। यह 48°C जैसी भीषण गर्मी में भी कमरे को तेजी से ठंडा करने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
7-स्टेज एयर फिल्टर
4-इन-1 कन्वर्टिबल
जंग से सुरक्षा
10 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
थोड़ी अधिक बिजली की खपत
शोर का स्तर (42 db) कुछ साइलेंट मॉडल्स की तुलना में थोड़ा अधिक महसूस
केवल 2-वे ऑटो एयर स्विंग
2. Lloyd 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (5 in 1 Convertible, Cools Up To 52°C, Smart 4 Way Air Swing, Turbo Cool, Installation Check, 100% Copper, White with Silver Deco Strip, GLS12I3FWSEA)
Lloyd 1 Ton 3 Star Inverter Split AC एक प्रीमियम लुकिंग और बेहद शक्तिशाली एयर कंडीशनर है। इसमें चांदी की सजावटी पट्टी के साथ एक स्टाइलिश सफेद डिज़ाइन दिया गया है, जो आपके कमरे की शोभा बढ़ाता है। यह एसी 5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ आता है, जो कूलिंग क्षमता को 30% से लेकर 110% तक एडजस्ट कर सकता है। इसकी सबसे बड़ी खूबी इसका 4-Way Air Swing और 52°C की भीषण गर्मी में भी प्रभावी कूलिंग प्रदान करना है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन कूलिंग रेंज
4-वे एयर स्विंग
गोल्डन फिन इवेपोरेटर
7 मीटर लंबी एयर थ्रो
स्मार्ट फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
एनर्जी रेटिंग अपडेट
बिजली की खपत अन्य 3-स्टार मॉडल्स की तुलना में थोड़ा अधिक
3. Godrej 1Ton 5S,New Star rated, 5 Years Comprehensive Warranty, AI Powered, 5in1 Convertible Cooling, Self Clean,Inverter Split AC (Copper,Heavy-Duty Cooling at 52° C, AC 1.0T EC HIC 12J5TG WA,White)
Godrej का यह 1 टन एसी आधुनिक तकनीक और भारी भरकम कूलिंग का एक बेहतरीन मिश्रण है। यह 2026 की नई 5-स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो इसे बाजार के सबसे ऊर्जा-कुशल मॉडल्स में से एक बनाता है। इसमें AI-Powered स्मार्ट कूलिंग तकनीक दी गई है जो कमरे के तापमान को अपने आप ऑप्टिमाइज़ करती है। इसके अलावा, इसकी 5 साल की व्यापक वारंटी इसे ग्राहकों के लिए एक भरोसेमंद विकल्प बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
सर्वोत्तम ऊर्जा दक्षता
AI-स्मार्ट कूलिंग
लंबी वारंटी
5-इन-1 कन्वर्टिबल
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत थोड़ी अधिक
30 दिनों के भीतर ब्रांड की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य
4. Whirlpool 1.0 Ton 3 Star, Magicool Inverter Split AC (MAGICOOL 10T 3S INV CNV S5K1PP0, Copper, Convertible 4-in-1 Cooling Mode, HD Filter White)
Whirlpool Magicool सीरीज़ का यह 1 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी मध्यम आकार के कमरों के लिए एक भरोसेमंद और शक्तिशाली कूलिंग मशीन है। इसमें Whirlpool की प्रसिद्ध 6th Sense Technology दी गई है, जो कमरे के तापमान को समझकर अपने आप कूलिंग को एडजस्ट करती है। यह एसी 4-इन-1 कन्वर्टिबल मोड के साथ आता है, जिससे आप बिजली बचाने के लिए इसे अलग-अलग क्षमता पर चला सकते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
6th Sense Technology
इंटेलिसेंस इन्वर्टर
52°C पर कूलिंग
स्टेबलाइजर फ्री ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
केवल ऊपर-नीचे ऑटो स्विंग
42 dB का शोर स्तर रात के समय कुछ संवेदनशील लोगों को महसूस
5. LG 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (JS-Q12ATXD, White)
LG का यह 1 टन स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी अपने टिकाऊपन और शानदार ब्रांड वैल्यू के लिए जाना जाता है। यह एसी विशेष रूप से उन छोटे कमरों के लिए डिज़ाइन किया गया है जहाँ शांति और प्रभावी कूलिंग की प्राथमिकता होती है। इसमें LG की भरोसेमंद Smart Inverter तकनीक दी गई है, जो बिजली बचाने के साथ-साथ कमरे के तापमान को सटीक रूप से बनाए रखती है। इसका सफेद, स्लीक डिज़ाइन किसी भी आधुनिक इंटीरियर के साथ आसानी से घुल-मिल जाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहद शांत ऑपरेशन
स्मार्ट इन्वर्टर कंप्रेसर
दमदार एयर सर्कुलेशन
कंप्रेसर पर 10 साल की वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
एलॉय कंडेंसर
मल्टी-स्टेज फिल्ट्रेशन या कन्वर्टिबल मोड्स की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं
6. Panasonic 1.0 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Smart Auto Cool, Higher Airflow, 55°C Oper., Crystal Clean, Copper Cond., 8in1 Convertible, 2-Way, Powerful Mode, PM0.1 Filter, CS/CU-SU12BKY3T,White)
Panasonic का यह 1 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी तकनीक और मजबूती का एक शानदार मेल है। यह एसी 2026 की नई स्टार रेटिंग के साथ आता है, जो इसे भविष्य के लिए एक सुरक्षित निवेश बनाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका 8-इन-1 कन्वर्टिबल मोड और 55°C की अत्यधिक गर्मी में भी बिना रुके कूलिंग करने की क्षमता है। इसके अलावा, इसमें हवा को शुद्ध करने के लिए PM 0.1 Filter दिया गया है, जो बहुत ही बारीक प्रदूषण कणों को भी साफ कर देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
8-इन-1 कन्वर्टिबल
अत्यधिक गर्मी के लिए बना
PM 0.1 फिल्टर
क्रिस्टल क्लीन तकनीक
क्यों खोजें विकल्प
केवल ऊपर-नीचे (2-way) ऑटो स्विंग
नॉन-वाईफाई मॉडल
7. Blue Star 1 Ton 3 Star,Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, DigiQ Hepta Sensor,Blue Fins, Self Diagnosis, IE312PNU, White)
Blue Star का यह 1 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी अपनी कूलिंग सटीकता और मजबूती के लिए जाना जाता है। इसमें DigiQ Hepta Sensors तकनीक दी गई है, जो सात अलग-अलग स्तरों पर तापमान और लोड की जांच करती है ताकि आपको बिना किसी उतार-चढ़ाव के परफेक्ट कूलिंग मिल सके। 5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग फीचर के साथ, आप इसे अपनी जरूरत के अनुसार पांच अलग-अलग क्षमताओं पर चला सकते हैं। इसका सफेद और कॉम्पैक्ट डिज़ाइन छोटे कमरों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।
Specifications
क्यों खरीदें
DigiQ Hepta Sensors
4-वे एयर स्विंग
5-इन-1 कन्वर्टिबल
अकॉस्टिक जैकेट
ब्लू फिन्स प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
बिजली की खपत थोड़ा अधिक
कम एफिशिएंट
1. क्या 1 टन का एसी छोटे कमरे के लिए अच्छा है?
- हाँ, बिल्कुल! 1 टन का एसी छोटे कमरे (लगभग 100 से 120 स्क्वायर फीट) के लिए सबसे बेहतरीन और आदर्श विकल्प माना जाता है।
- यह कमरे को बहुत जल्दी ठंडा कर देता है।
- ज्यादा बड़े एसी (जैसे 1.5 टन) की तुलना में इसकी कीमत कम होती है और यह बिजली की खपत भी कम करता है।
2. क्या 1HP (Horsepower) एसी एक छोटे कमरे के लिए पर्याप्त है?
- आमतौर पर, 1HP और 1 टन को लगभग बराबर माना जाता है (तकनीकी रूप से थोड़े अंतर के बावजूद)।
- अगर आपका कमरा 100 स्क्वायर फीट के आसपास है, तो 1HP का एसी पर्याप्त कूलिंग प्रदान करेगा।
- लेकिन ध्यान रहे, यदि आपका कमरा घर की सबसे ऊपरी मंजिल (Top Floor) पर है या वहाँ सीधे धूप पड़ती है, तो आपको थोड़ी ज्यादा पावर की जरूरत पड़ सकती है।
3. छोटे बेडरूम के लिए किस साइज का एसी अच्छा है?
छोटे बेडरूम के लिए सही साइज का चुनाव कमरे के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है,
100 sq. ft. तक: 0.8 टन या 1 टन का एसी काफी है।
100 - 130 sq. ft.: 1 टन का एसी सबसे अच्छा रहता है।
130 sq. ft. से ज्यादा: आपको 1.5 टन के बारे में सोचना चाहिए।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
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