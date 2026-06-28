बिजली का बिल कम करना है? Amazon के इन 1 टन 5 स्टार इनवर्टर AC मॉडल्स ने दी मुझे बेस्ट कूलिंग, देखें लिस्ट
क्या आप भी बढ़ते बिजली बिल से परेशान हैं? Amazon पर मौजूद 1 टन के इन 5-स्टार इनवर्टर AC मॉडल्स को घर लाकर मैंने कम खपत में बेहतर कूलिंग का अनुभव पाया है। छोटे कमरों के लिए सबसे किफायती और असरदार विकल्पों की पूरी लिस्ट यहाँ देखें।
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भीषण गर्मी में एयर कंडीशनर हमारी ज़रूरतों में सबसे ऊपर है, लेकिन हर किसी की चिंता बिजली का भारी बिल होती है। यदि आपका कमरा छोटा है और आप एक ऐसा AC तलाश रहे हैं जो कम बिजली की खपत के साथ जबरदस्त कूलिंग दे, तो 1 टन के 5-स्टार इनवर्टर मॉडल्स सबसे बेहतर विकल्प हैं।
इनवर्टर तकनीक का जादू
मैंने Amazon पर उपलब्ध विभिन्न 1 टन 5-स्टार इनवर्टर AC मॉडल्स का लंबे समय तक इस्तेमाल किया है। इन मॉडल्स की सबसे बड़ी खासियत इनकी इनवर्टर तकनीक है, जो कमरे के तापमान के हिसाब से कंप्रेसर की गति को खुद-ब-खुद एडजस्ट करती है। इससे न केवल कमरे की ठंडक बरकरार रहती है, बल्कि बिजली की खपत काफी हद तक कम हो जाती है।
ऊर्जा दक्षता और प्रदर्शन
5-स्टार रेटिंग वाले ये AC मॉडल्स ऊर्जा दक्षता के मामले में अन्य सामान्य AC से कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं। यहाँ साझा किए गए चुनिंदा मॉडल्स न केवल तापमान को तेजी से कम करते हैं, बल्कि मेंटेनेंस और कूलिंग परफॉर्मेंस में भी सबसे आगे हैं। अगर आप अपने छोटे बेडरूम या स्टडी रूम के लिए एक टिकाऊ और किफायती AC की तलाश में हैं, तो ये विकल्प आपको निराश नहीं करेंगे। सही चुनाव के साथ, आप इस गर्मी में अपनी जेब और सेहत दोनों का ख्याल रख सकते हैं।
1. Hitachi 1 Ton 5 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, Smart View Display, ice Clean, 4 Way Swing, Anti-Bacterial Filter,RAS.V512PCDIBT, White)
गर्मी के मौसम में बिजली के भारी बिल की चिंता और घर की परफेक्ट कूलिंग के बीच संतुलन बनाना हमेशा मुश्किल होता है। यदि आप एक छोटे कमरे (110 वर्ग फुट तक) के लिए विश्वसनीय और ऊर्जा-कुशल AC की तलाश में हैं, तो Hitachi का यह 1 टन 5-स्टार इनवर्टर स्प्लिट AC एक बेहतरीन विकल्प है। यह मॉडल न केवल अपनी दमदार 'इनवर्टर तकनीक' और ईईवी प्रिसिजन कूल के लिए जाना जाता है, बल्कि यह 54°C जैसी भीषण गर्मी में भी लगातार कूलिंग देने में सक्षम है। आइए जानते हैं कि यह आपके घर के लिए क्यों सही है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन ऊर्जा दक्षता
उन्नत कूलिंग तकनीक
आरामदायक एयरफ्लो
साइलेंट ऑपरेशन
क्यों खोजें विकल्प
नॉन-इनवर्टर AC के मुकाबले थोड़ी अधिक
सर्विस का अनुभव क्षेत्र के अनुसार अलग-अलग
2. Blue Star 1 Ton 5 Star,New Star rated,Smart Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, DigiQ Hepta Sensor, Blue Fins, Self Diagnosis, IA512ZXUS, White)
यदि आप अपने घर के लिए स्मार्ट फीचर्स और भरोसेमंद कूलिंग का मिश्रण चाहते हैं, तो Blue Star का यह 1 टन 5-स्टार स्मार्ट इनवर्टर स्प्लिट AC एक प्रीमियम विकल्प है। यह मॉडल न केवल बेहतरीन एनर्जी एफिशिएंसी (ISEER 5.63) के साथ आता है, बल्कि इसकी 'स्मार्ट ऐप' और 'वॉइस कमांड' जैसी खूबियां इसे आधुनिक घरों के लिए परफेक्ट बनाती हैं। ब्लू स्टार की 'DigiQ हीप्टा सेंसर' तकनीक इसे भीषण गर्मी में भी स्मार्ट तरीके से कूलिंग को एडजस्ट करने की क्षमता देती है।
Specifications
क्यों खरीदें
स्मार्ट कनेक्टिविटी
वॉइस कंट्रोल
बेहतर सेंसर तकनीक
कन्वर्टिबल कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
अन्य मॉडल्स की तुलना में थोड़ा बड़ा
टेक्नोलॉजी सेटअप कुछ उपयोगकर्ताओं के लिए चुनौतीपूर्ण
3. Voltas 1 ton 5 star,New star rated, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5-in-1 Cooling Mode,2-Way Air Swing, Anti-dust Filter with Anti Microbial Coating,Auto Clean (125INV VECTRA ZEN SILVER,White)
यदि आप एक ऐसे AC की तलाश में हैं जो भरोसेमंद हो और किफायती दाम में बेहतरीन कूलिंग दे, तो Voltas का यह 1 टन 5-स्टार इनवर्टर स्प्लिट AC एक मजबूत दावेदार है। वोल्टास भारतीय घरों में अपनी टिकाऊपन के लिए जाना जाता है। यह मॉडल अपनी '5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग' तकनीक के साथ आता है, जो आपको अपनी जरूरत के हिसाब से कमरे के तापमान और बिजली की खपत को नियंत्रित करने की आजादी देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
एडजस्टेबल कूलिंग
स्वास्थ्य के अनुकूल
टिकाऊ कॉपर कंडेंसर
ऑटो क्लीन फीचर
किफायती विकल्प
क्यों खोजें विकल्प
2-वे एयर स्विंग
4. Samsung 1 Ton 5 Star,New Star rated Bespoke AI Inverter Smart Split AC (WiFi, Energy Saving, Voice Control, Powerful Cooling, Copper, Digital Inverter, 4 Way swing,white,AR50H12D1ZHNNA)
यदि आप तकनीकी रूप से उन्नत और आधुनिक फीचर्स वाला AC चाहते हैं, तो सैमसंग का यह Bespoke AI Inverter Split AC आपके लिए एक शानदार विकल्प है। यह केवल एक कूलिंग डिवाइस नहीं है, बल्कि 'BESPOKE AI' और 'SmartThings' ऐप कनेक्टिविटी के साथ आपके स्मार्ट होम का एक हिस्सा बन जाता है। अपनी बेहतरीन ISEER रेटिंग (5.78) और 58°C तक की भीषण गर्मी में भी काम करने की क्षमता के कारण, यह आज के दौर के सबसे कुशल मॉडल्स में से एक है।
Specifications
क्यों खरीदें
AI-आधारित ऊर्जा बचत
स्मार्ट कनेक्टिविटी
बेहतरीन कूलिंग परफॉरमेंस
टिकाऊपन
मेंटेनेंस में आसान
क्यों खोजें विकल्प
वाई-फाई सेटअप और ऐप कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता
थोड़ा प्रीमियम
5. Godrej 1 Ton 5 Star| New Star rated| Inverter Split AC| 5 Years Comprehensive Warranty| AI Powered| 5-in-1 Convertible| Heavy-Duty Cooling at 52° C (AC 1.0T EC HIC 12J5TG WA,White)
यदि आप ऐसे AC की तलाश में हैं जो न केवल बेहतरीन कूलिंग दे, बल्कि भविष्य में मेंटेनेंस के खर्चों से भी आपको पूरी तरह सुरक्षित रखे, तो Godrej 1 Ton 5-Star Inverter Split AC आपके लिए बेस्ट है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी 5 साल की व्यापक वारंटी है, जिसमें गैस रिफिल और सर्विसिंग जैसे खर्च भी कवर होते हैं। यह मॉडल AI पावर्ड कूलिंग और हेवी-ड्यूटी परफॉरमेंस के साथ आता है, जो भारतीय गर्मी के लिए इसे एक टिकाऊ विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5 साल की व्यापक वारंटी
AI पावर्ड कूलिंग
हेवी-ड्यूटी कूलिंग
कन्वर्टिबल फ्लेक्सिबिलिटी
i-Sense टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
'स्मार्ट' (Wi-Fi) फीचर्स थोड़े बेसिक
इनडोर यूनिट का डिज़ाइन थोड़ा सिंपल
6. Carrier 1 Ton 5 Star, New Star rated, Wi-Fi Smart Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Wi-Fi with Geo-Fencing,Smart Energy Display, ESTER EDGE Gxi WiFi-CAI12EE5R36W0, White)
यदि आप एयर कंडीशनिंग की दुनिया में सबसे पुराने और भरोसेमंद ब्रांड्स में से एक को चुनना चाहते हैं, तो Carrier 1 Ton 5 Star Flexicool Inverter Split AC आपके लिए एक शानदार विकल्प है। यह AC केवल ठंडा करने तक सीमित नहीं है, बल्कि 'Flexicool 6-in-1' तकनीक और स्मार्ट 'Geo-Fencing' जैसी आधुनिक सुविधाओं के साथ आता है। अपनी सटीक कूलिंग और बिजली बचाने वाली इनवर्टर तकनीक के कारण, यह उन लोगों के लिए बेस्ट है जो प्रीमियम फीचर्स और लॉन्ग-टर्म परफॉरमेंस की तलाश में हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Flexicool 6-in-1 टेक्नोलॉजी
स्मार्ट वाई-फाई और जियो-फेंसिंग
बेहतर एयर फिल्ट्रेशन
हाइड्रो ब्लू कोटिंग
पावरफुल कूलिंग
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन ऑथराइज्ड सेंटर से करवाना अनिवार्य
हर साल 2 पेड सर्विस अनिवार्य
7. LG 1 Ton 5 Star, New star rated, Smart Inverter Split AC (Copper, AI Convertible 6-in-1 Cooling, Faster Cooling & Energy Saving, HD Filter with Anti-Virus Protection, Him Clean, AS-Q14YNZE, White)
यदि आप भारतीय बाजार में 'क्वालिटी' और 'परफॉर्मेंस' का पर्याय ढूँढ रहे हैं, तो LG का 1 Ton 5-Star AI Inverter Split AC सबसे आगे है। यह अपनी 'Ocean Black Protection' और 'एंटी-वायरस' फिल्ट्रेशन जैसी खूबियों के लिए मशहूर है। LG का यह मॉडल न केवल बिजली की भारी बचत (ISEER 5.77) करता है, बल्कि 'Viraat Mode' और 'AI 6-in-1 कन्वर्टिबल' तकनीक के साथ बहुत ही तेज़ी से कूलिंग देने में माहिर है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी
एंटी-वायरस सुरक्षा
Viraat Mode
AI 6-इन-1 कन्वर्टिबल
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत बाज़ार के अन्य बजट ब्रांड्स के मुकाबले थोड़ी अधिक
ब्रांडेड इंस्टॉलेशन के लिए अतिरिक्त शुल्क
8. Panasonic 1.0 Ton 5 Star Premium Wi-Fi Inverter Smart Split AC (Matter/MirAIe, AI, DustBuster, 55°C Oper., Copper Condenser, 8in1 Convertible, 4-Way, PM0.1 Filter, CS/CU-NU12BKY5W, 2026 Model, White)
यदि आप एयर कंडीशनिंग में भविष्य की तकनीक और सेहत का तालमेल चाहते हैं, तो Panasonic 1 Ton 5-Star Premium Wi-Fi Inverter AC आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प है। यह भारत का पहला 'Matter' इनेबल्ड AC है, जो आपकी स्मार्ट होम डिवाइस के साथ आसानी से जुड़ जाता है। इसमें न केवल PM0.1 एयर प्यूरिफिकेशन फिल्टर है, बल्कि इसकी 'DustBuster' तकनीक ODU (आउटडोर यूनिट) को खुद-ब-खुद साफ रखती है, जिससे हर साल आपकी परफॉर्मेंस बरकरार रहती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Matter इनेबल्ड स्मार्ट तकनीक
अत्यधिक स्वस्थ हवा
8-इन-1 कन्वर्टिबल मोड
DustBuster टेक्नोलॉजी
क्यों खोजें विकल्प
वाई-फाई और स्मार्ट फीचर्स का पूरा लाभ लेने के लिए होम नेटवर्क की अच्छी कनेक्टिविटी जरूरी
अतिरिक्त वारंटी पाने के लिए आपको अतिरिक्त रजिस्ट्रेशन शुल्क देना
1. 1 टन का फाइव स्टार एसी कौन सा है?
बाज़ार में कई ब्रांड्स के बेहतरीन 1 टन 5-स्टार AC उपलब्ध हैं। हालिया रिसर्च के आधार पर ये कुछ टॉप-रेटेड विकल्प हैं,
- LG (ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन के साथ)
- Panasonic (PM0.1 फिल्टर और स्मार्ट फीचर्स के साथ)
- Samsung (Bespoke AI फीचर्स के साथ)
- Carrier (6-इन-1 फ्लेक्सीकूल तकनीक के साथ)
- Hitachi (दमदार कूलिंग और सेंसर के लिए)
इनमें से कौन सा आपके लिए बेस्ट है, यह आपके बजट और ज़रूरी फीचर्स (जैसे वाई-फाई, एयर प्यूरिफिकेशन आदि) पर निर्भर करता है।
2. AC में 1.5 टन का मतलब क्या होता है?
अक्सर लोग सोचते हैं कि टन AC के वजन को दर्शाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। AC में टन का मतलब उसकी कूलिंग क्षमता से होता है।
सरल शब्दों में: 1.5 टन का AC एक घंटे में उतनी गर्मी सोख सकता है जितनी 1.5 टन (लगभग 1500 किलो) बर्फ पिघलने पर सोखती है।
उपयोग: 1 टन का AC लगभग 110-120 वर्ग फुट (sq. ft.) के कमरे के लिए होता है, जबकि 1.5 टन का AC 150-180 वर्ग फुट तक के कमरे के लिए उपयुक्त माना जाता है।
3. 5 स्टार एसी 1 टन बिजली की खपत प्रति घंटा कितनी होती है?
एक 5-स्टार 1 टन इनवर्टर AC की बिजली की खपत उसके उपयोग के तरीके पर निर्भर करती है,
औसतन: एक 5-स्टार 1 टन AC सामान्य तापमान (24°C - 26°C) पर चलने पर 0.7 से 0.9 यूनिट (kWh) प्रति घंटा बिजली खर्च करता है।
इनवर्टर तकनीक: क्योंकि ये इनवर्टर AC हैं, तो कमरा ठंडा होने के बाद कंप्रेसर की गति कम हो जाती है, जिससे बिजली की खपत और भी कम (लगभग 0.5 से 0.6 यूनिट) हो सकती है।
4. 5 स्टार एसी का हिंदी में क्या मतलब होता है?
- 5 स्टार का मतलब ऊर्जा दक्षता से है।
- यह रेटिंग BEE द्वारा दी जाती है।
- इसका मतलब यह है कि यह AC बिजली का कम से कम उपयोग करके आपको सबसे अधिक कूलिंग देता है।
- जितने ज्यादा स्टार होंगे, AC बिजली बिल में उतनी ही ज्यादा बचत करेगा। 5 स्टार रेटिंग वाला AC, 3 स्टार AC की तुलना में बिजली की काफी बचत करता है।
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
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एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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