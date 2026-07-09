Best 1 Ton AC on Amazon, कम बजट वाले कमरे के लिए बेस्ट है ये 1 Ton 3 Star Inverter split AC, देखें कीमत
Amazon पर छोटे कमरों के लिए 1 Ton 3 Star Triple Inverter AC बेहद कम कीमत और बंपर डिस्काउंट पर मिल रहा है। यह एडवांस एसी भीषण गर्मी में भी सुपरफास्ट कूलिंग देता है और बिजली बिल की भारी बचत करता है। बजट में टिकाऊ और बेस्ट इन्वर्टर एसी खरीदने का यह सबसे सही मौका है।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भीषण गर्मी के इस मौसम में अगर आप अपने छोटे या मीडियम साइज के कमरों के लिए एक नया एसी खरीदने की सोच रहे हैं, तो अमेजन पर Best 1 Ton 3 Star Inverter Split ACs की रेंज पर बंपर डिस्काउंट, एक्सचेंज ऑफर्स और नो-कॉस्ट EMI के साथ भारी छूट दी जा रही है। गोदरेज, लॉयड, और अन्य टॉप ब्रांड्स के ये 1 टन इन्वर्टर एसी इस समय मार्केट में सबसे कम कीमत पर उपलब्ध हैं, जो आम आदमी के बजट में आसानी से फिट हो जाते हैं।
इन सभी स्प्लिट एसी की सबसे बड़ी खासियत इनकी एडवांस Triple Inverter Technology है। यह तकनीक कंप्रेसर की स्पीड को कमरे की गर्मी के हिसाब से ऑटोमैटिकली एडजस्ट करती है, जिससे 50 डिग्री से ज्यादा के तापमान में भी कमरा मिनटों में कश्मीर जैसा ठंडा हो जाता है। 3-स्टार एनर्जी रेटिंग होने के कारण ये एसी बिजली की खपत को बेहद कम रखते हैं, जिससे आपको महीने के अंत में भारी-भरकम बिजली बिल की टेंशन नहीं सताती।
इसके अलावा, इन सभी मॉडल्स में 100% कॉपर कंडेंसर कॉइल्स, एंटी-वायरल फिल्टर्स और स्टेबलाइजर-फ्री ऑपरेशन जैसे प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं, जो इन्हें लंबे समय तक टिकाऊ बनाते हैं। यदि आप भी कम बजट में अपने घर या ऑफिस के लिए सबसे बेस्ट और टिकाऊ इन्वर्टर एसी ढूंढ रहे हैं, तो स्टॉक खत्म होने से पहले अमेजन की इन टॉप-सेलिंग डील्स का फायदा उठाएं और आज ही इनकी लेटेस्ट कीमतें और ऑफर्स चेक करें।
1. Voltas 1 ton 3 Star,New star rated, Inverter Split AC (Copper, Convertible 5-in-1 Cooling Mode, 2-Way Air Swing, Anti-dust Filter with Anti Microbial Coating, Auto Clean (123INV CAM, White)
भीषण गर्मी से निपटने और छोटे कमरों को शिमला जैसा ठंडा बनाने के लिए Voltas 1 Ton 3 Star Inverter Split AC एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली ऑप्शन है। Amazon पर इस समय यह एसी 44% के बंपर डिस्काउंट के साथ मात्र 29,990 रुपये में मिल रहा है (M.R.P. 53,990 रुपये)। इसमें आपको नो-कॉस्ट EMI और बैंक ऑफर्स भी मिलते हैं, जिससे इसे खरीदना और आसान हो जाता है। यह एसी 5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग मोड्स और एंटी-डस्ट फिल्टर जैसे एडवांस फीचर्स के साथ आता है, जो कम बिजली खपत में बेहतरीन कूलिंग देता है।
Specifications
क्यों खरीदें
5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स
शानदार वारंटी
52°C में भी कूलिंग
हेल्थ और सेफ्टी फीचर्स
क्यों खोजें विकल्प
सिर्फ छोटे कमरों के लिए उपयुक्त
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
2. Hitachi 1 Ton 3 Star, New Star rated, Inverter Split AC (Copper, 4 Way Swing, ice Clean, EEV Precision- Higher Performance Cooling, RAS.G312PCDIBS, White)
यह हिताची का 1 टन क्षमता वाला एक आधुनिक और स्मार्ट इन्वर्टर स्प्लिट एसी है, जो छोटे कमरों (लगभग 110 वर्ग फुट तक) के लिए एकदम सही है। इसमें EEV Precision Cool और Octa Sensor जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कमरे के तापमान और जरूरत के हिसाब से कूलिंग को खुद एडजस्ट करती हैं। यह एसी 54°C जैसी भीषण गर्मी में भी बेहतरीन कूलिंग देने का दावा करता है। साथ ही, इसमें हवा को साफ रखने के लिए Ice Clean (फ्रॉस्ट वॉश) फीचर भी मिलता है।
Specifications
क्यों खरीदें
आइस क्लीन टेक्नोलॉजी
लंबा एयर थ्रो
100% कॉपर और नैनो कोटिंग
दमदार वारंटी
क्यों खोजें विकल्प
छोटे कमरों के लिए सीमित
थोड़ी ज्यादा बिजली की खपत
3. Blue Star 1 Ton 3 Star,New Star rated,Inverter Split AC (Copper, Convertible 5 in 1 Cooling, DigiQ Hepta Sensor,Blue Fins, Self Diagnosis, IA312ZXU, White)
यह ब्लू स्टार का 1 टन क्षमता वाला एक आधुनिक और स्मार्ट-रेडी इन्वर्टर स्प्लिट एसी है, जो छोटे कमरों (110 वर्ग फुट तक) के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसमें 5-इन-1 कन्वर्टिबल कूलिंग दी गई है, जिससे आप कमरे में मौजूद लोगों और गर्मी के हिसाब से इसकी कूलिंग क्षमता (कम या ज्यादा) को रिमोट से कंट्रोल कर सकते हैं। यह एसी 2026 की नई BEE गाइडलाइंस के अनुसार स्टार रेटेड है और इसमें सुरक्षा व सटीक कूलिंग के लिए DigiQ Hepta Sensors (7 डिजिटल सेंसर्स) दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड
DigiQ हेप्टा सेंसर्स
ब्लू फिन्स प्रोटेक्शन
क्यों खोजें विकल्प
स्मार्ट फीचर्स के लिए अलग से खर्च
गैस चार्जिंग पर वारंटी नहीं
4. GENERAL 1 Ton BEE 2026 3 Star Rated, Inverter Split AC (ASGG12CPWA-B, White, Copper, 3580W, Powerful Cooling, 10m Long Reach Airflow, 55°C Max, Suitable for 120~150 Sft, Free Standard Installation)
यह जनरल ब्रांड का एक प्रीमियम और हैवी-ड्यूटी 1 टन इन्वर्टर स्प्लिट एसी है। जनरल के एसी अपनी बेहतरीन बिल्ड क्वालिटी और दमदार कूलिंग के लिए जाने जाते हैं। यह मॉडल 2026 की नई BEE गाइडलाइंस के अनुसार 3-स्टार रेटेड है। जहाँ आम तौर पर 1 टन के एसी केवल 110 वर्ग फुट तक के कमरे के लिए होते हैं, वहीं जनरल का यह एसी अपनी हाई कूलिंग क्षमता (3580W) के कारण 120 से 150 वर्ग फुट तक के मध्यम आकार के कमरों को भी आसानी से ठंडा कर सकता है। यह 55°C की जानलेवा गर्मी में भी शानदार परफॉर्मेंस देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
Specifications
क्यों खरीदें
जबरदस्त कूलिंग कैपेसिटी
बड़े कमरों के लिए भी सही
55°C में भी कूलिंग
फ्री स्टैण्डर्ड इंस्टॉलेशन
क्यों खोजें विकल्प
शुरुआती कीमत ज्यादा
5-इन-1 कन्वर्टिबल मोड्स या ऐप कंट्रोल जैसे स्मार्ट फीचर्स नहीं
5. Carrier 1 Ton 3 Star,New Star rated, Flexicool Inverter Split AC (Copper, Convertible 6-in-1 with Smart Energy Display, Insta Cool, Auto Clean, PM 2.5 Filter, ESTER EDGE Gxi-CAI12EE3R36F0, White)
यह कैरियर का एक बेहतरीन और बजट-फ्रेंडली 1 टन क्षमता वाला इन्वर्टर स्प्लिट एसी है, जो छोटे कमरों (110 वर्ग फुट तक) के लिए एक आदर्श विकल्प है। इसमें Flexicool 6-इन-1 कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी दी गई है, जिससे आप कमरे में मौजूद लोगों और मौसम के हिसाब से इसकी कूलिंग कैपेसिटी को 6 अलग-अलग मोड्स पर सेट कर सकते हैं, जिससे 50% तक बिजली की बचत हो सकती है। इसमें मिलने वाला Smart Energy Display आपको रियल-टाइम में बिजली की खपत दिखाता है, जो इस बजट में एक कमाल का फीचर है।
Specifications
क्यों खरीदें
6-इन-1 फ्लेक्सीकूल मोड्स
स्मार्ट एनर्जी डिस्प्ले
शानदार कूलिंग पावर
कम बिजली खपत
एंटी-कोरोशन ब्लू कोटिंग
क्यों खोजें विकल्प
2-वे एयर स्विंग
इंस्टॉलेशन चार्ज अलग से
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लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
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रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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