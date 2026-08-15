चिपचिपी गर्मी और उमस का होगा काम तमाम! Amazon से 26,990 के शुरुआती कीमत में उठाएं 1 Ton 3 Star AC
भयंकर चिपचिपी गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए Amazon पर 1 Ton 3 Star AC ₹26,990 की शुरुआती कीमत में मिल रहे हैं। यह कमरों को तेजी से ठंडा करने के साथ-साथ बिजली बिल की बचत के लिए भी बेहतरीन विकल्प हैं।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
भीषण गर्मी और चिपचिपी उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। Amazon पर 1 Ton 3 Star Inverter AC बेहद सस्ती कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। अगर आपका कमरा छोटा या मध्यम आकार (90 से 120 sq ft) का है, तो ये एयर कंडीशनर आपके लिए एकदम सही विकल्प साबित होंगे।
कम बजट में पावरफुल कूलिंग का मजा
Amazon सेल के दौरान ये 1 Ton 3 Star AC ₹26,990 की शुरुआती कीमत में मिल रहे हैं। इनमें लेटेस्ट इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कमरे के तापमान के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करती है। इससे न सिर्फ कमरा तेजी से ठंडा होता है, बल्कि आपके बिजली बिल में भी भारी बचत होती है।
स्मार्ट फीचर्स और बेहतरीन बिजली बचत
इन मॉडल्स में एंटी-वायरस फिल्टर, 100% कॉपर कंडेन्सर कॉइल और कन्वर्टिबल कूलिंग मोड जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं। ये AC उमस भरे मौसम में कमियों को दूर कर फ्रेश हवा प्रदान करते हैं। कम बजट में प्रीमियम कूलिंग चाहने वालों के लिए Amazon की यह डील बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है।
1. Cruise 1 Ton 3 Star VarioQool Split AC (2026 Model, CWCVBM-VQ1D123, White)
भीषण गर्मी और चिपचिपाने वाली उमस से राहत देने के लिए Cruise 1 Ton 3 Star VarioQool Inverter Split AC (2026 Model) एक शानदार और किफ़ायती विकल्प है। यह AC 80 से 110 वर्ग फीट के छोटे और मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सही है। इसमें VarioQool Inverter Technology और Convertible 5-in-1 मोड दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी जरूरत के अनुसार इसकी कूलिंग क्षमता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ₹26,990 की आकर्षक कीमत और 50 °C के उच्च तापमान में भी तेज़ ठंडक देने की क्षमता इसे इस बजट सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाती है।
Specifications
क्यों खरीदें
Convertible 5-in-1 कूलिंग
50 °C में भी तगड़ी कूलिंग
Rust-O-Shield और Copper Coating
साफ और शुद्ध हवा
स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं
क्यों खोजें विकल्प
केवल 2-वे ऑटो एयर स्विंग
छोटे कमरों के लिए उपयुक्त
इंसटॉलेशन चार्ज अलग
2. Panasonic 1.0 Ton 3 Star,New star rated,Premium WiFi Inverter Smart Split AC(DustBuster Tech,Matter Enabled, AI, Higher Airflow, Copper Cond.,8-1 Convertible, 2-Way,PM0.1 Filter,CS/CU-SU12BKY3W,White)
Panasonic 1.0 Ton 3 Star Premium WiFi Inverter Smart Split AC (मॉडल: CS/CU-SU12BKY3W) भीषण गर्मी और चिपचिपी उमस से राहत पाने के लिए एक प्रीमियम और आधुनिक स्मार्ट AC है। यह AC 90 से 120 sq ft तक के कमरों के लिए एकदम सही है। इसमें भारत की पहली Matter-enabled वाई-फ़ाई कनेक्टिविटी, AI मोड, और DustBuster टेक्नोलॉजी दी गई है। यह 55 °C के अत्यधिक तापमान में भी बेहतरीन और तेज कूलिंग देने में सक्षम है।
Specifications
क्यों खरीदें
Matter & MirAie Smart Connectivity
55°C में भी पावरफुल कूलिंग
PM0.1 एयर फ़िल्टर
8-in-1 Convertible & AI Mode
क्यों खोजें विकल्प
कीमत थोड़ी अधिक
फ्री इंस्टॉलेशन शामिल नहीं
3. IFB 1 Ton 3 Star,New star rated, AI Powered Inverter Split AC,Hybrid Mode, 8in1 Flexi Mode, Heavy Duty Compressor, Long Air Throw, Self Clean, Dual Gold Fins, 100% Copper, CI133SL11RGM3, white
IFB 1 Ton 3 Star AI Inverter Split AC (2026 Model) भीषण गर्मी और उमस से निपटने के लिए एक टिकाऊ और शक्तिशाली एयर कंडीशनर है। यह AC 100 sq ft तक के छोटे कमरों के लिए काफी उपयुक्त है। इसमें दिया गया Heavy-Duty Inverter Compressor 55°C के भीषण तापमान में भी कमरे को आसानी से ठंडा करता है। साथ ही Hybrid Mode और 8-in-1 Flexi Convertible Mode (115% तक कूलिंग क्षमता बढ़ाने का विकल्प) जैसी सुविधाएं इसे एक स्मार्ट और ऊर्जा-कुशल विकल्प बनाती हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
55°C में भी पावरफुल कूलिंग
Dual Gold Fin & NanoTek Coating
4-Step Self Clean Technology
लॉन्ग एयर थ्रो
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन चार्ज
2-Way Air Swing
4. Voltas 1 ton 3 Star Split AC|Auto Clean|Sleep mode (123INV VECTRA EMERALD)
Voltas 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (123INV VECTRA EMERALD) भारत के सबसे भरोसेमंद होम एप्लायंसेस ब्रांड्स में से एक वोल्टास की तरफ से आता है। यह AC 110 sq ft तक के छोटे कमरों के लिए काफी सही विकल्प है। इसमें 52°C तक के भारी तापमान में भी कमरे को जल्दी ठंडा करने की क्षमता है। इसके अलावा, इसमें Convertible 5-in-1 Cooling, Auto Clean और Sleep Mode जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं जो भीषण गर्मी और उमस में आरामदायक अनुभव देते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
52°C पर भी तेज़ कूलिंग
Convertible 5-in-1 मोड्स
Auto Clean & Sleep Mode
क्यों खोजें विकल्प
केवल ऊपर-नीचे (2-Way) ऑटो स्विंग
पेड इंस्टॉलेशन
5. Midea 1.36 Ton 3 Star Inverter Split AC, Wi-Fi & 6-in-1, MAI18SD3R36W0
अगर आप 1 Ton से थोड़े बड़े और 1.5 Ton से थोड़े किफ़ायती साइज का AC तलाश रहे हैं, तो Midea 1.36 Ton 3 Star Inverter Split AC आपके लिए एक परफेक्ट "स्वीट स्पॉट" विकल्प है। यह AC 111 से 150 sq. ft. के मध्यम आकार वाले कमरों के लिए बिल्कुल सही बैठता है। ₹33,490 की कीमत में यह AC न केवल 52°C की भीषण गर्मी में ज़बरदस्त कूलिंग देता है, बल्कि इसमें Wi-Fi, Voice Control, 6-in-1 Convertible Modes और Hydrophilic Blue Fin Copper Coil जैसे कई स्मार्ट व टिकाऊ फीचर्स भी दिए गए हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
यूनिक 1.36 Ton कैपेसिटी
स्मार्ट कनेक्टिविटी व वॉइस कंट्रोल
6-in-1 Convertible Modes
स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं
क्यों खोजें विकल्प
पेड इंस्टॉलेशन
वार्षिक बिजली खपत (854.39 Units) मानक 1 Ton AC से ज्यादा
वर्टिकल ऑटो स्विंग
6. Godrej 1 Ton 3 Star Inverter Split AC with 5-In-1 Convertible Cooling | 5 Years Comprehensive Warranty| AI Powered | Heavy Duty Cooling at 52°C (AC 1T EC HIC 12Y3TH CA, White)
Godrej 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (Model: AC 1T EC HIC 12Y3TH CA) भारतीय मौसम की भीषण गर्मी और उमस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह 100 sq ft तक के छोटे कमरों के लिए काफी सही बैठता है। ₹29,490 की कीमत में आने वाले इस AC की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, जिसमें गैस रिफिल और विजिट चार्ज भी शामिल हैं। इसमें दिया गया i-Sense टेक्नोलॉजी और AI 5-in-1 Convertible कूलिंग इसे इस सेगमेंट का एक सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प बनाता है।
Specifications
क्यों खरीदें
बेजोड़ 5-Year Comprehensive Warranty
AI Powered 5-in-1 Convertible
Blue Fin Anti-Corrosive Coating
Self Clean Technology
क्यों खोजें विकल्प
2-वे ऑटो स्विंग
पेड इंस्टॉलेशन
7. Lloyd 1 Ton 3 Star Inverter Split AC, 2026 New Star Rated (6 in 1 Convertible, Cools Up To 54°C, DG Mode, Ice Clean, Smart 4 Way Swing, Turbo Cool, Installation Check, White, GLS12I3AGGSR)
Lloyd 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (2026 Model, GLS12I3AGGSR) भीषण गर्मी और उमस से निपटने के लिए एक फीचर्स से भरपूर एयर कंडीशनर है। यह 120 sq ft तक के मध्यम आकार वाले कमरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ₹30,990 की कीमत में आने वाला यह AC 54°C के अत्यधिक तापमान पर भी कमरा ठंडा करने का दावा करता है। इसमें Smart 4-Way Air Swing, Golden Fin Evaporator और Ice Clean जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट में इसे काफी खास बनाते हैं।
Specifications
क्यों खरीदें
Smart 4-Way Swing
54°C पर भी तगड़ी कूलिंग
6-in-1 Convertible & DG Mode
ce Clean & Smart Indicators
क्यों खोजें विकल्प
इंस्टॉलेशन शुल्क
बेसिक स्टार रेटिंग
लेखक के बारे मेंSaurabh Verma
सौरभ वर्मा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और टेक एक्सपर्ट हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में 8 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वे लाइव हिंदुस्तान (Live Hindustan) के साथ जुड़कर सेक्शन में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहे हैं। देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से शिक्षित सौरभ, जटिल तकनीकी जानकारियों को आम उपभोक्ताओं के लिए सरल और उपयोगी बनाने के लिए जाने जाते हैं।
करियर का सफर
8 साल के अपने प्रोफेशनल करियर में सौरभ ने देश के सबसे बड़े न्यूज़ ग्रुप्स—नवभारत टाइम्स (NBT), दैनिक जागरण (Dainik Jagran) और दैनिक भास्कर (Dainik Bhaskar) के साथ काम किया है। इन संस्थानों में रहते हुए उन्होंने न केवल गैजेट्स, बल्कि कंज्यूमर ड्यूरेबल्स सेक्टर को भी गहराई से कवर किया है। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में वे डेटा और रिसर्च के जरिए पाठकों को सही होम अप्लायंसेज और टेक प्रोडक्ट्स चुनने में मदद कर रहे हैं।
शिक्षा
सौरभ ने IIMC, दिल्ली से पत्रकारिता की डिग्री हासिल की है। उनके लिए पत्रकारिता का अर्थ केवल सूचना देना नहीं, बल्कि गहन शोध (In-depth Research) और तथ्यों की प्रामाणिकता के जरिए पाठकों का भरोसा जीतना है।
विशेषज्ञता (Expertise)
Large Appliances: वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर और एयर कंडीशनर (AC) जैसे बड़े होम अप्लायंसेज की तकनीकी बारीकियों, स्टार रेटिंग और परफॉर्मेंस का गहन विश्लेषण।
एफिलिएट और शॉपिंग: ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध बेस्ट वैल्यू-फॉर-मनी डील्स, यूजर रिव्यूज और रेटिंग के आधार पर सही प्रोडक्ट का चुनाव।
कंज्यूमर टेक: स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और वियरेबल्स के विस्तृत तुलनात्मक रिव्यू।
टेक्नोलॉजी और AI: आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भविष्य की बदलती तकनीक पर पैनी नज़र।
ऑटो-टेक: इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (EV) और स्मार्ट कारों में इस्तेमाल होने वाली आधुनिक तकनीक की रिपोर्टिंग।
रुचि
पेशेवर जीवन के अलावा, सौरभ को फिल्में देखना, क्रिकेट खेलना और नई किताबें पढ़ना बेहद पसंद है।
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