चिपचिपी गर्मी और उमस का होगा काम तमाम! Amazon से 26,990 के शुरुआती कीमत में उठाएं 1 Ton 3 Star AC

भयंकर चिपचिपी गर्मी और उमस से राहत पाने के लिए Amazon पर 1 Ton 3 Star AC ₹26,990 की शुरुआती कीमत में मिल रहे हैं। यह कमरों को तेजी से ठंडा करने के साथ-साथ बिजली बिल की बचत के लिए भी बेहतरीन विकल्प हैं।

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भीषण गर्मी और चिपचिपी उमस से परेशान लोगों के लिए राहत भरी खबर है। Amazon पर 1 Ton 3 Star Inverter AC बेहद सस्ती कीमत में बिक्री के लिए उपलब्ध हैं। अगर आपका कमरा छोटा या मध्यम आकार (90 से 120 sq ft) का है, तो ये एयर कंडीशनर आपके लिए एकदम सही विकल्प साबित होंगे।

AC

कम बजट में पावरफुल कूलिंग का मजा Amazon सेल के दौरान ये 1 Ton 3 Star AC ₹26,990 की शुरुआती कीमत में मिल रहे हैं। इनमें लेटेस्ट इन्वर्टर कंप्रेसर टेक्नोलॉजी दी गई है, जो कमरे के तापमान के हिसाब से कूलिंग को एडजस्ट करती है। इससे न सिर्फ कमरा तेजी से ठंडा होता है, बल्कि आपके बिजली बिल में भी भारी बचत होती है।

स्मार्ट फीचर्स और बेहतरीन बिजली बचत इन मॉडल्स में एंटी-वायरस फिल्टर, 100% कॉपर कंडेन्सर कॉइल और कन्वर्टिबल कूलिंग मोड जैसे कई एडवांस फीचर्स मिलते हैं। ये AC उमस भरे मौसम में कमियों को दूर कर फ्रेश हवा प्रदान करते हैं। कम बजट में प्रीमियम कूलिंग चाहने वालों के लिए Amazon की यह डील बेहद फायदेमंद साबित हो सकती है।

भीषण गर्मी और चिपचिपाने वाली उमस से राहत देने के लिए Cruise 1 Ton 3 Star VarioQool Inverter Split AC (2026 Model) एक शानदार और किफ़ायती विकल्प है। यह AC 80 से 110 वर्ग फीट के छोटे और मध्यम आकार के कमरों के लिए एकदम सही है। इसमें VarioQool Inverter Technology और Convertible 5-in-1 मोड दिया गया है, जिसकी मदद से आप अपनी जरूरत के अनुसार इसकी कूलिंग क्षमता को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ₹26,990 की आकर्षक कीमत और 50 °C के उच्च तापमान में भी तेज़ ठंडक देने की क्षमता इसे इस बजट सेगमेंट में एक मजबूत दावेदार बनाती है।

Specifications वॉरंटी 1 वर्ष प्रोडक्ट, 1 वर्ष PCB, 10 वर्ष कंप्रेसर वोल्टेज रेंज 145V - 285V एयर फिल्टर 7-in-1 with PM 2.5 Filter कंडेन्सर कॉइल 100% Copper with Rust-O-Shield Protection क्यों खरीदें Convertible 5-in-1 कूलिंग 50 °C में भी तगड़ी कूलिंग Rust-O-Shield और Copper Coating साफ और शुद्ध हवा स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं क्यों खोजें विकल्प केवल 2-वे ऑटो एयर स्विंग छोटे कमरों के लिए उपयुक्त इंसटॉलेशन चार्ज अलग

Panasonic 1.0 Ton 3 Star Premium WiFi Inverter Smart Split AC (मॉडल: CS/CU-SU12BKY3W) भीषण गर्मी और चिपचिपी उमस से राहत पाने के लिए एक प्रीमियम और आधुनिक स्मार्ट AC है। यह AC 90 से 120 sq ft तक के कमरों के लिए एकदम सही है। इसमें भारत की पहली Matter-enabled वाई-फ़ाई कनेक्टिविटी, AI मोड, और DustBuster टेक्नोलॉजी दी गई है। यह 55 °C के अत्यधिक तापमान में भी बेहतरीन और तेज कूलिंग देने में सक्षम है।

Specifications वॉरंटी 10 वर्ष कंप्रेसर, 5 वर्ष PCB स्मार्ट कनेक्ट Matter Enabled, MirAie App, Voice Control एयर फिल्टर PM0.1 Filter कंडेन्सर व कोटिंग 100% Copper with ShieldBlu+ Protection क्यों खरीदें Matter & MirAie Smart Connectivity 55°C में भी पावरफुल कूलिंग PM0.1 एयर फ़िल्टर 8-in-1 Convertible & AI Mode क्यों खोजें विकल्प कीमत थोड़ी अधिक फ्री इंस्टॉलेशन शामिल नहीं

IFB 1 Ton 3 Star AI Inverter Split AC (2026 Model) भीषण गर्मी और उमस से निपटने के लिए एक टिकाऊ और शक्तिशाली एयर कंडीशनर है। यह AC 100 sq ft तक के छोटे कमरों के लिए काफी उपयुक्त है। इसमें दिया गया Heavy-Duty Inverter Compressor 55°C के भीषण तापमान में भी कमरे को आसानी से ठंडा करता है। साथ ही Hybrid Mode और 8-in-1 Flexi Convertible Mode (115% तक कूलिंग क्षमता बढ़ाने का विकल्प) जैसी सुविधाएं इसे एक स्मार्ट और ऊर्जा-कुशल विकल्प बनाती हैं।

Specifications वॉरंटी 1 वर्ष प्रोडक्ट, 5 वर्ष PCB, 10 वर्ष कंप्रेसर एयर प्यूरीफिकेशन & क्लीन 4-Step Self Clean Tech + Dust Filter कंडेन्सर व कोटिंग 100% Copper with Dual Gold Fin & NanoTek Coating वार्षिक बिजली खपत 596.65 Units/Year क्यों खरीदें 55°C में भी पावरफुल कूलिंग Dual Gold Fin & NanoTek Coating 4-Step Self Clean Technology लॉन्ग एयर थ्रो क्यों खोजें विकल्प इंस्टॉलेशन चार्ज 2-Way Air Swing

Voltas 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (123INV VECTRA EMERALD) भारत के सबसे भरोसेमंद होम एप्लायंसेस ब्रांड्स में से एक वोल्टास की तरफ से आता है। यह AC 110 sq ft तक के छोटे कमरों के लिए काफी सही विकल्प है। इसमें 52°C तक के भारी तापमान में भी कमरे को जल्दी ठंडा करने की क्षमता है। इसके अलावा, इसमें Convertible 5-in-1 Cooling, Auto Clean और Sleep Mode जैसे जरूरी फीचर्स दिए गए हैं जो भीषण गर्मी और उमस में आरामदायक अनुभव देते हैं।

Specifications वॉरंटी 1 वर्ष कॉम्प्रिहेंसिव वॉरंटी (Amazon Invoice से क्लेम योग्य) खास फीचर्स Convertible 5-in-1, Auto Clean, Sleep Mode, Memory Restart फ़िल्टर सिस्टम Anti-dust Filter with Anti-Microbial Coating वर्किंग एम्बिएंट टेम्परेचर Up to 52°C क्यों खरीदें 52°C पर भी तेज़ कूलिंग Convertible 5-in-1 मोड्स Auto Clean & Sleep Mode क्यों खोजें विकल्प केवल ऊपर-नीचे (2-Way) ऑटो स्विंग पेड इंस्टॉलेशन

अगर आप 1 Ton से थोड़े बड़े और 1.5 Ton से थोड़े किफ़ायती साइज का AC तलाश रहे हैं, तो Midea 1.36 Ton 3 Star Inverter Split AC आपके लिए एक परफेक्ट "स्वीट स्पॉट" विकल्प है। यह AC 111 से 150 sq. ft. के मध्यम आकार वाले कमरों के लिए बिल्कुल सही बैठता है। ₹33,490 की कीमत में यह AC न केवल 52°C की भीषण गर्मी में ज़बरदस्त कूलिंग देता है, बल्कि इसमें Wi-Fi, Voice Control, 6-in-1 Convertible Modes और Hydrophilic Blue Fin Copper Coil जैसे कई स्मार्ट व टिकाऊ फीचर्स भी दिए गए हैं।

Specifications वॉरंटी 10 वर्ष कंप्रेसर, 5 वर्ष PCB, 5 वर्ष कॉम्प्रिहेंसिव (T&C लागू) स्मार्ट फीचर्स Smart Wi-Fi, Voice Control, Follow Me Feature एयर प्यूरीफिकेशन Dual Filtration (HD Filter + PM 2.5 Filter) कंडेन्सर व कोटिंग 100% Copper with Anti-Corrosion Blue Coating क्यों खरीदें यूनिक 1.36 Ton कैपेसिटी स्मार्ट कनेक्टिविटी व वॉइस कंट्रोल 6-in-1 Convertible Modes स्टेबलाइजर की जरूरत नहीं क्यों खोजें विकल्प पेड इंस्टॉलेशन वार्षिक बिजली खपत (854.39 Units) मानक 1 Ton AC से ज्यादा वर्टिकल ऑटो स्विंग

Godrej 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (Model: AC 1T EC HIC 12Y3TH CA) भारतीय मौसम की भीषण गर्मी और उमस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यह 100 sq ft तक के छोटे कमरों के लिए काफी सही बैठता है। ₹29,490 की कीमत में आने वाले इस AC की सबसे बड़ी यूएसपी इसकी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी है, जिसमें गैस रिफिल और विजिट चार्ज भी शामिल हैं। इसमें दिया गया i-Sense टेक्नोलॉजी और AI 5-in-1 Convertible कूलिंग इसे इस सेगमेंट का एक सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प बनाता है।

Specifications वारंटी 5 साल की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी (गैस रिफिलिंग और सर्विस शामिल) खास फीचर्स i-Sense Tech, AI Powered 5-in-1 Convertible, Self Clean कंडेन्सर कोटिंग 100% Copper with Blue Fin Anti-Corrosive Coating वर्किंग एम्बिएंट टेम्परेचर Heavy Duty Cooling at 52°C एनर्जी रेटिंग 3 Star Inverter AC क्यों खरीदें बेजोड़ 5-Year Comprehensive Warranty AI Powered 5-in-1 Convertible Blue Fin Anti-Corrosive Coating Self Clean Technology क्यों खोजें विकल्प 2-वे ऑटो स्विंग पेड इंस्टॉलेशन

Lloyd 1 Ton 3 Star Inverter Split AC (2026 Model, GLS12I3AGGSR) भीषण गर्मी और उमस से निपटने के लिए एक फीचर्स से भरपूर एयर कंडीशनर है। यह 120 sq ft तक के मध्यम आकार वाले कमरों के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। ₹30,990 की कीमत में आने वाला यह AC 54°C के अत्यधिक तापमान पर भी कमरा ठंडा करने का दावा करता है। इसमें Smart 4-Way Air Swing, Golden Fin Evaporator और Ice Clean जैसे आधुनिक फीचर्स दिए गए हैं जो इस सेगमेंट में इसे काफी खास बनाते हैं।