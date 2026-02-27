मार खाए पाकिस्तान को प्रोपेगेंडा का सहारा, क्यों अफगानिस्तान से जंग में घसीटा भारत का नाम
बौखलाए पाकिस्तान ने जंग में भी भारत को घसीटने की कोशिश की है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का शासन आया है, उसने अपने मुल्क को भारत की कॉलोनी यानी उपनिवेश बना लिया है।
पाकिस्तान ने गुरुवार की रात को अफगानिस्तान पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए थे। इन हमलों का तालिबान ने भी जवाब दिया है और उसका कहना है कि हमारे हमलों में पाकिस्तान के 55 सैनिक मारे गए हैं। उसकी ओर से पाकिस्तान के कई सैनिकों को पकड़ लेने का दावा भी किया गया है। इस बीच बौखलाए पाकिस्तान ने जंग में भी भारत को घसीटने की कोशिश की है। पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ ने आरोप लगाया कि अफगानिस्तान पर जब से तालिबान का शासन आया है, उसने अपने मुल्क को भारत की कॉलोनी यानी उपनिवेश बना लिया है।
आसिफ ने कहा कि यह उम्मीद की जा रही थी कि नाटो सेनाओं के निकलने के बाद अफगानिस्तान में स्थानीय शासन आएगा तो शांति रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इसकी वजह यह है कि तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना लिया है। अब अफगानिस्तान में दुनिया भर के आतंकवादी जुट गए हैं और दूसरे देशों में आतंकवाद फैलाया जा रहा है। अफगानिस्तान से निपटने में फेल हो रहे पाकिस्तान ने इसका ठीकरा भारत पर फोड़ा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने तमाम कोशिशें की हैं कि हालात सामान्य रहें। इसके लिए हमने अपने स्तर से प्रयास किया है तो वहीं दोस्ताना मुल्कों की मदद भी ली गई है।
इसके बाद भी तालिबान ने खुद को भारत का प्रॉक्सी बना लिया है। इससे स्पष्ट है कि पाकिस्तान जब अफगानिस्तान से निपटने में सक्षम नहीं रहा है तो भारत पर निशाना साध रहा है। आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का रोल पहले सकारात्मक ही रहा था और हमने लाखों अफगान शरणार्थियों को अपने यहां एंट्री तक दी थी। लेकिन अब हमारा धैर्य जवाब दे रहा है और हम अफगानिस्तान के साथ खुले तौर पर युद्ध में उतर चुके हैं। आसिफ के अलावा पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने अफगानिस्तान को धमकी देने के अंदाज में कहा कि तालिबान ने गलती कर दी है और वह हमारी ताकत का सही अंदाजा नहीं लगा पाया।
नकवी बोले- रात के अंधेरे में हमारे ऊपर हमले हुए हैं
मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान हमलों का करारा जवाब दिया है। इन लोगों ने रात के अंधेरे में हमारे ऊपर कायराना हमला किया है। इन हमलों में अफगानिस्तान ने बेगुनाह नागरिकों को टारगेट करने की कोशिश की है। नकवी ने कहा कि यह देश सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। अफगान तालिबान ने हमारे ऊपर इतना भीषण हमला करके गलती की है। अब उन्हें इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। हम अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होने देंगे।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।