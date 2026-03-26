जब तेल-गैस के पर्याप्त भंडार तो क्यों लग रहीं लंबी कतारें? दावे-हकीकत के बीच जान लीजिए ये काला सच

मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने होर्मुज स्ट्रेट पर यातायात बाधित कर दिया है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है और भारत दशकों के सबसे गंभीर एलपीजी संकटों में से एक का सामना कर रहा है।

गांव से सुबह-सुबह फोन आया। घरवालों ने बताया कि गैस खत्म हो गया है। 10 दिन पहले बुकिंग के लिए नंबर लगाया था, लेकिन अब तक सिलेंडर नहीं मिला। दूसरी ओर प्रशासन का दावा है कि एलपीजी की कोई कमी नहीं है। फिर सवाल उठता है कि कमी नहीं तो दिक्कत कहां है, या यह संकेत है कि भारत के सामने बड़ी चुनौती आने वाली है? दरअसल, मिडिल ईस्ट में अमेरिका-इजरायल और ईरान के बीच चल रहे संघर्ष ने होर्मुज स्ट्रेट पर यातायात बाधित कर दिया है। इससे वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित हुई है और भारत दशकों के सबसे गंभीर एलपीजी संकटों में से एक का सामना कर रहा है। आयात में कमी, कीमतों में उछाल और वितरण व्यवस्था पर दबाव के चलते सरकार ने घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देते हुए उद्योगों और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं के आवंटन में कटौती कर दी है। नतीजा यह कि लोग घबराहट में खरीदारी कर रहे हैं, गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें लग रही हैं और कई राज्यों में चिंता बढ़ गई है।

लंबी कतारें और अफरा-तफरी दिल्ली हो या गुरुग्राम..., पटना हो या लखनऊ... लगभग सभी बड़े शहरों में एलपीजी वितरण केंद्रों पर लंबी लाइनें लगना आम हो गया है। खाली सिलेंडर लेकर महिलाएं, बुजुर्ग और नौकरीपेशा लोग घंटों इंतजार कर रहे हैं। कमी की आशंका से लोग सिलेंडर खरीदने में जुट गए हैं। मोबाइल ऐप, वेबसाइट और आईवीआरएस पर बुकिंग का दबाव बढ़ गया है। कई जगहों पर सिस्टम क्रैश होने या सर्वर डाउन होने की शिकायतें आई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को खुद एजेंसियों पर जाना पड़ रहा है। पिछले सप्ताह संकट चरम पर पहुंचा, जब कई रेस्तरां स्टॉक खत्म होने पर अस्थायी रूप से बंद हो गए।

छोटे व्यवसाय और व्यावसायिक सिलेंडर पर निर्भर इकाइयां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई हैं। घरों में विकल्प की तलाश में इंडक्शन की मांग तेजी से बढ़ी है। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि घरेलू एलपीजी आपूर्ति पर्याप्त है। घबराने की जरूरत नहीं है तो फिर सवाल उठता है कि संकट की वजह क्या है। दरअसल, यह संकट मार्च 2026 की शुरुआत में अमेरिका और इजरायल के ईरान पर सैन्य हमलों के बाद भड़का। ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट पर कड़ा नियंत्रण कर लिया, जो विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का महत्वपूर्ण मार्ग है। भारत पर इसका तुरंत असर पड़ा क्योंकि मध्य पूर्व से आने वाली एलपीजी का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है।

आयात पर निर्भरता भारत ने पिछले वर्ष करीब 31.3 मिलियन मीट्रिक टन एलपीजी की खपत की, जिसमें आयात कुल मांग का 60-65 प्रतिशत था। इसमें से लगभग 87 प्रतिशत घरेलू रसोई में और बाकी होटल-रेस्तरां जैसे वाणिज्यिक स्थानों में इस्तेमाल होता है। हालांकि युद्ध के बाद इस संकट ने भारत की एलपीजी आयात पर भारी निर्भरता को एक बार फिर उजागर किया है। पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी) के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025-26 की पहली छमाही में घरेलू उत्पादन 6,219 हजार मीट्रिक टन रहा, जबकि खपत 16,200 हजार मीट्रिक टन थी। आयात ने इस अंतर को करीब 10,731 हजार मीट्रिक टन से भर दिया, जिससे आयात पर निर्भरता 62 प्रतिशत तक पहुंच गई।

1998-99 में मात्र 1722 हजार मीट्रिक टन से बढ़कर 2024-25 में एलपीजी आयात 20,667 हजार मीट्रिक टन से अधिक हो गया। इसका मतलब ये है कि आयात में करीब 12 गुना वृद्धि हुई। अब एलपीजी कुल पेट्रोलियम उत्पाद आयात का लगभग 40 प्रतिशत है, जबकि 1990 के दशक के अंत में यह सिर्फ 7.2 प्रतिशत था। होर्मुज बाधित होने से टैंकरों की आवाजाही घटी और माल ढुलाई दरें बढ़ीं। समुद्री बीमा प्रीमियम में कई गुना वृद्धि हुई, जिससे कई ऑपरेटरों के लिए परिवहन अव्यवहार्य हो गया। सऊदी अरामको के टर्मिनलों पर भी व्यवधान पड़े। संकट के पहले दो हफ्तों में भारत की साप्ताहिक एलपीजी आयात में गिरावट आई। 5 मार्च को समाप्त सप्ताह में 322,000 टन आयात हुआ, जो 19 मार्च तक घटकर 265,000 टन रह गया। मध्य पूर्व से आपूर्ति मात्र 89,000 टन तक सिमट गई।

कीमतों में बढ़ोतरी और कालाबाजारी देश में हाल के वर्षों में एलपीजी खपत तेजी से बढ़ी है। वित्त वर्ष 2025 में यह 31.3 मिलियन टन पहुंच गई, जबकि 2024 में 29.7 मिलियन टन थी। घरेलू उत्पादन करीब 12.8 मिलियन टन पर स्थिर है। भारत की एलपीजी भंडारण क्षमता लगभग 1.9 मिलियन टन है, जो मात्र 22 दिनों की आपूर्ति के बराबर है। दूसरी ओर ईरान संकट के चलते घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि हुई, जबकि व्यावसायिक सिलेंडर में 114.5 रुपये तक का इजाफा हुआ। 16 मार्च 2026 तक दिल्ली में 14.2 किलो घरेलू सिलेंडर की कीमत 913 रुपये हो गई (पहले 853 रुपये)। कई जगहों से खबर आई कि व्यावसायिक सिलेंडर कालाबाजारी में दोगुनी कीमत पर बिक रहे हैं। इस कारण छोटे रेस्तरां, ढाबे और खाद्य विक्रेता प्रभावित हुए हैं।

इसके बाद सरकार ने संकट से निपटने के लिए कई उपाय किए हैं। रिफाइनरियों को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने और आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया गया है। अस्पतालों, स्कूलों और घरों को प्राथमिकता मिल रही है, जबकि व्यावसायिक उपयोग पर पाबंदी लगाई गई। राज्यों को आवंटन बढ़ाने को कहा गया है। व्यावसायिक एलपीजी आपूर्ति धीरे-धीरे बहाल की जा रही है। वहीं सरकार की ओर से बताया गया कि फारस की खाड़ी में 24 भारतीय जहाज फंसे थे। शिवालिक और नंदा जैसे कुछ जहाज भारत पहुंच चुके हैं। पांच टैंकर 230,000 मीट्रिक टन एलपीजी लेकर होर्मुज में हैं।