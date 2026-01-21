बांग्लादेश से राजनयिकों के परिवार को क्यों वापस बुला रहा भारत? खुफिया चेतावनी में क्या आशंका?

संक्षेप: विशेषज्ञों का कहना है कि कट्टरपंथी आतंकवादी कैदियों को जेल से रिहा कर फिर से संगठित होने दिया जा रहा है, जिससे बंगलादेश फिर से 'जिहादी' नेटवर्कों के लिए आधार बन सकता है जैसा कि 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ करता था।

भारत ने हाल ही में बंगलादेश में अपने राजनयिकों के परिवार को वापस बुलाने का फैसला किया है। जानकारी के मुताबिक राजनयिकों और उनके परिवारों पर संभावित आतंकवादी खतरे की विश्वसनीय खुफिया जानकारी मिली है, जिसके बाद भारत ने यह फैसला लिया है। हालांकि इस बारे में औपचारिक घोषणा अभी नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि बांग्लादेश में कट्टरपंथी इस्लामी तत्व भारतीय राजनयिकों और उनके परिवारों को निशाना बना सकते हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

उच्च आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि यह कदम एक एहतियाती उपाय है और यह इस बात का संकेत भी है कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली सरकार साथ भारत के द्विपक्षीय संबंध लगातार खराब हो रहे हैं। खुफिया जानकारी के अनुसार अगस्त 2024 में छात्रों विद्रोह के बाद बड़ी संख्या में रिहा किए गए कई उग्रवादियों ने बंगलादेश में फिर से संगठित हो गये हैं और वहां उन्हें एक तरह की मान्यता भी मिल रही है।

खुफिया आकलन में कहा गया है कि ये तत्व भारतीय राजनयिकों और उनके परिवारों को निशाना बना सकते हैं। इस संभावित खतरे के मद्देनजर सरकार ने एक अभूतपूर्व कदम उठाते हुए बंगलादेश में तैनात भारतीय राजनयिकों के परिवारों को ऐहतियात के तौर पर स्वदेश बुलाने का निर्णय लिया है।

भारत के लिए बढ़ती चिंता बंगलादेश में उग्रवादी ताकतों के पुनरुत्थान और इस्लामवादी आतंकवादी संगठनों द्वारा भारत के खिलाफ बढ़ती कटु भाषा और शत्रुतापूर्ण रुख को लेकर भारत में चिंताएं बढ़ीं हैं। अधिकारियों का मानना है कि पिछले दशक में दोनों देशों के बीच निरंतर सहयोग से हासिल की गई स्थिरता तुलना में सुरक्षा परिदृश्य काफी बिगड़ गए हैं।

क्या कह रहे जानकार? इस महीने की शुरुआत में 'यूनीवार्ता' को दिए एक साक्षात्कार में मॉरीशस सरकार के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के सेवानिवृत्त अधिकारी शांतनु मुखर्जी ने कहा था कि देश की पूर्वी सीमा के पार हाल के घटनाक्रम से यह संकेत मिलते हैं कि उग्रवादियों को रिहा किये जाने से आतंकवाद के खिलाफ मिली सफलता पर विपरीत असर पड़ सकता है। उन्होंने बताया कि कट्टरपंथी आतंकवादी कैदियों को जेल से रिहा कर फिर से संगठित होने दिया जा रहा है, जिससे बंगलादेश फिर से 'जिहादी' नेटवर्कों के लिए आधार बन सकता है, जैसा कि 1990 और 2000 के दशक की शुरुआत में हुआ करता था।