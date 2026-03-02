ईरान पर हमला और खामेनेई के कत्ल पर भी क्यों बेहतर है भारत की चुप्पी; एक्सपर्ट ने क्या बताया
भारत के लिए चिंता की बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात में 30 फीसदी आबादी भारतीय मूल की है। इसलिए हमारे हित ईरान से ज्यादा खाड़ी देशों से जुड़ते हैं। चाबहार पोर्ट और तेल को लेकर हमारे संबंध रहे हैं, लेकिन उनमें कमी है। बीते कुछ सालों में खामेनेई ने भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियां की थीं।
अमेरिका और इजरायल की ओर से ईरान पर किए गए भीषण हमलों और सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह खामेनेई के कत्ल पर अब तक भारत का कोई सख्त स्टैंड नहीं है। पूरे घटनाक्रम में भारत की जो प्रतिक्रिया है, उसे चुप्पी के तौर पर ही परिभाषित किया जा रहा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नेतन्याहू से बात की है और संयुक्त अरब अमीरात के नेता से भी संपर्क किया है। किंतु ईरान को लेकर कोई अपडेट नहीं है। माना जा रहा है कि भारत की इसके पीछे एक रणनीति है। वह बीते कई सालों से इजरायल और खाड़ी देशों के करीब भी गया है। ऐसे में ईरान पर इस हमले के बाद भी भारत की यही नीति कायम है और यही शायद फायदे में भी है।
इस संबंध में लाइव हिन्दुस्तान से बातचीत में भू-रणनीतिक मामलों के जानकार संदीप कुमार सिंह से हमने विस्तार से बात की। उन्होंने ईरान पर हमलों को लेकर भारत की रणनीतिक चुप्पी की कई वजहें गिनाईं और बताया कि इसके क्या मायने हैं और क्या फायदे हैं। उन्होंने कहा, 'भारत को बीते एक साल के दौरान काफी टैरिफ का सामना करना पड़ा है। इजरायल की अमेरिका से बहुत करीबी है। ईरान और मिडल ईस्ट में भारत का दखल बहुत अधिक है। हमारी एक बड़ी आबादी खाड़ी देशों में काफी ज्यादा बसी है। इसके अलावा तेल और एनर्जी को लेकर भी हमारे रिश्ते अहम हैं।'
वह कहते हैं, 'भारत को शायद ही इस बात का अंदाजा रहा होगा कि अयातुल्लाह अली खामेनेई की ही हत्या हो जाएगी। भारत ने संवाद कायम करने की बात कही है, लेकिन भारत के लिए सामने यह विवशता है कि वह अन्य मुस्लिम देशों से दूरी नहीं बना सकता। अहम बात यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर ने बार-बार भारत के ही आंतरिक मामलों में टिप्पणी की है। यदि भारत इस मामले में ईरान का पक्ष भी लेता है तो उससे राष्ट्रीय हितों को साधा नहीं जा सकता। फिलहाल खाड़ी देश, इजरायल और अमेरिका ही हमारे साथ हैं।'
'ईरान से कभी नहीं रहा रूस जैसा संबंध'
जेएनयू में इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ाने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर संदीप कुमार सिंह ने कहा कि यदि ईरान से दोस्ती की बात की जा रही है तो यह संबंध ऐसा नहीं है, जैसा रूस के साथ रहा है। हमारा रूस के साथ टाइम टेस्टेड संबंध रहा है। ईरान के साथ हमारे संबंध ऐसे नहीं रहे हैं। भारत के लिए संतुलन की नीति ही सही है। दुनिया में एक संदेश यह भी जा रहा है कि पीएम मोदी इजरायल से निकले और उधर हमले शुरू हो गए। हालांकि सच्चाई यही है कि भारत ऐसे संघर्षों को बढ़ावा नहीं देता।
'UAE में रहते हैं 30 फीसदी भारतीय, ईरान से ज्यादा अहम खाड़ी देश'
उनका कहना है कि भारत के लिए चिंता की बात यह है कि संयुक्त अरब अमीरात में 30 फीसदी आबादी भारतीय मूल की है। इसलिए हमारे हित ईरान से ज्यादा खाड़ी देशों से जुड़ते हैं। चाबहार पोर्ट और तेल को लेकर हमारे संबंध रहे हैं, लेकिन उनमें कमी है। बीते कुछ सालों में खामेनेई ने भारत के आंतरिक मामलों पर टिप्पणियां की थीं। ऐसी स्थिति में भारत के लिए यह सही नहीं है कि वह आगे बढ़कर बात करे। भारत ने तो काफी संतुलित नीति अपनाई है। वहां हजारों प्रदर्शनकारी मारे गए, लेकिन भारत ने ईरान का आंतरिक मामला मानते हुए उस पर कोई टिप्पणी नहीं की। भारत यह जरूर चाहेगा कि जंग जल्दी समाप्त हो, लेकिन उसके लिए किसी का पक्ष लेनी उचित नहीं है। तटस्थता ही सही है।
लेखक के बारे मेंSurya Prakash
दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।
अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।और पढ़ें
