7 अगस्त 2026 को मक्का में सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान ने संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। नाटो शैली के इस गठबंधन के अनुसार किसी एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। लेकिन इस पैक्ट से मिस्र अलग हैं, जानें क्यों

7 अगस्त 2026 को पवित्र शहर मक्का में सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोगन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर औपचारिक रूप से हस्ताक्षर किए। यह समझौता ‘नाटो’ के सामूहिक सुरक्षा ढांचे पर आधारित है। इसके अनुसार, तीनों देशों में से किसी एक पर हमला होने पर उसे सभी पर हमला माना जाएगा और संयुक्त जवाब दिया जाएगा। समझौते के तुरंत बाद नई तिकड़ी के विस्तार की चर्चा तेज हो गई। तुर्की के विदेश मंत्री हाकान फिदान ने मिस्र को गठबंधन का 'स्वाभाविक साझेदार' बताया और कहा कि काहिरा का शामिल होना ज्यादातर तकनीकी और प्रक्रियात्मक मुद्दों को सुलझाने का मामला है।

मिस्र के विदेश मंत्री बद्र अब्देलती ने भी पुष्टि की कि काहिरा क्षेत्रीय समझौते की कानूनी, रणनीतिक और संवैधानिक जांच कर रहा है। फिर भी अफ्रीका की सबसे बड़ी सैन्य शक्ति होने के बावजूद मिस्र इस समझौते से पूरी तरह बाहर है। काहिरा की हिचकिचाहट और लंबे समय तक संधि से दूरी कई रणनीतिक कारणों से तय हो रही है। इनमें सबसे प्रमुख है भारत के साथ तेजी से बढ़ता रणनीतिक, आर्थिक और रक्षा सहयोग है

मक्का समझौते में क्या है? दरअसल, यह संधि सितंबर 2025 में रियाद और इस्लामाबाद के बीच हुए द्विपक्षीय रणनीतिक आपसी रक्षा समझौते का औपचारिक विस्तार है। अंकारा को शामिल कर तीनों देशों ने मध्य-शक्ति सामूहिक निरोध नेटवर्क बनाया है। इसका उद्देश्य क्षेत्रीय अस्थिरता और पश्चिम एशिया में अमेरिका के बदलते रुख से बचाव करना है। बताया जाता है कि गठबंधन तीन स्तंभों पर टिका है। जैसे...

सऊदी अरब असीमित तरलता, बड़े ऊर्जा भंडार, लाल सागर के वाणिज्यिक बंदरगाह और वैश्विक इस्लामी-अरब मंचों में प्रभाव देता है।

तुर्की नाटो की दूसरी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति और घरेलू रक्षा उद्योग लेकर आया है, जो ड्रोन, स्टेल्थ फ्रिगेट, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली और हवाई रक्षा प्रणाली का बड़े पैमाने पर उत्पादन करता है।

पाकिस्तान के पास विषम युद्ध का अनुभव, अरब सागर में नौसैनिक उपस्थिति और इस्लामी दुनिया की एकमात्र परमाणु शक्ति का दर्जा है।

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 51 पर आधारित यह समझौता संयुक्त खतरा आकलन, बल अंतर-संचालन क्षमता, साझा खुफिया जानकारी और समन्वित रक्षा खरीद को प्राथमिकता देता है। भारत का रणनीतिक प्रभाव मिस्र को इस समझौते से दूर रखने वाली सबसे बड़ी बाधा भारत के साथ उसकी बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी है। पिछले वर्षों में काहिरा और नई दिल्ली ने ग्लोबल साउथ में सबसे मजबूत द्विपक्षीय संबंधों में से एक विकसित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति अब्देल फतह अल-सीसी के उच्च स्तरीय बैठकों से इसे और मजबूती मिली। सीसी 26 जनवरी 2023 को भारत के 74वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बने। वे यह सम्मान पाने वाले पहले मिस्र के नेता हैं। दोनों देशों का संबंध अब सामान्य व्यापार से आगे बढ़कर रणनीतिक तालमेल में बदल गया है....

भारतीय और मिस्री सशस्त्र बल नियमित रूप से संयुक्त अभ्यास करते हैं, जिनमें विशेष बलों का ‘साइक्लोन’ अभ्यास और लाल सागर-भूमध्य सागर में संयुक्त नौसेना-वायु संचालन शामिल हैं।

काहिरा भारत निर्मित सैन्य हार्डवेयर ( लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और स्वदेशी रडार निगरानी नेटवर्क) खरीदने की बातचीत कर रहा है।

भारत स्वेज नहर आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख विकास साझेदार बन गया है। भारतीय कंपनियों ने हरित हाइड्रोजन संयंत्र, औद्योगिक विनिर्माण केंद्र और समुद्री लॉजिस्टिक्स आधारभूत संरचना के लिए अरबों डॉलर निवेश का वादा किया है।

ब्रिक्स+ और गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य के रूप में दोनों देश कठोर सैन्य गुटों के बजाय लचीले, मुद्दा-आधारित गठबंधनों वाले बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था का समर्थन करते हैं। पाकिस्तान की मौजूदगी सबसे बड़ी चुनौती पाकिस्तान की उपस्थिति मिस्र की विदेश नीति के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस्लामाबाद की सैन्य सिद्धांत नई दिल्ली के साथ लंबे समय से चली आ रही दुश्मनी पर आधारित है। पाकिस्तान के साथ बाध्यकारी सामूहिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने से मिस्र की सख्त तटस्थता कमजोर हो जाएगी। समझौते के अनुच्छेद 5 के समान खंड के तहत भारत-पाकिस्तान सैन्य संकट में मिस्र को इस्लामाबाद को सैन्य, लॉजिस्टिक, खुफिया या आर्थिक मदद देने के लिए मजबूर किया जा सकता है। काहिरा के नीति-निर्माता मानते हैं कि ऐसा कदम नई दिल्ली के साथ संबंधों को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा।

काहिरा और नई दिल्ली के राजनयिक सूत्रों के अनुसार मिस्र भारत के साथ लंबी अवधि की रणनीतिक सद्भावना, रक्षा सह-विकास और व्यापारिक संबंधों को किसी ऐसे सुरक्षा समझौते के लिए कुर्बान नहीं कर सकता, जिससे ठोस रक्षा लाभ कम मिलते हों।

सऊदी अरब का ‘मौन’ विरोध तुर्की राजनयिक मिस्र की अनुपस्थिति को घरेलू कानूनी समीक्षा तक अस्थायी बताते हैं, लेकिन खाड़ी विश्लेषकों का कहना है कि सऊदी अरब काहिरा को शामिल करने का जोरदार विरोध कर रहा है। 2013 में सीसी के सत्ता में आने के बाद सऊदी अरब ने मिस्र की अर्थव्यवस्था में लगभग 25 अरब डॉलर की सीधी वित्तीय मदद, केंद्रीय बैंक जमा और रियायती ऊर्जा आपूर्ति दी। लेकिन पिछले तीन वर्षों में रियाद का रुख बिना शर्त मदद से सख्त आर्थिक जांच में बदल गया है।

क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के नेतृत्व में सऊदी नेतृत्व इस बात से नाराज है कि मिस्र पिछले संकटों में सैन्य समर्थन देने को तैयार नहीं था। 2015 में यमन अभियान के दौरान रियाद को मिस्र की बड़ी जमीनी सेना की उम्मीद थी, लेकिन काहिरा ने केवल न्यूनतम नौसैनिक तैनाती की और जमीनी सैनिक भेजने से साफ इनकार कर दिया।

सऊदी सुरक्षा योजनाकार मिस्र की सैन्य व्यवस्था को आर्थिक रूप से बोझिल, संचालन में सतर्क और विदेशी सैन्य तैनाती के प्रति राजनीतिक रूप से विरोधी मानते हैं। रियाद तुर्की और पाकिस्तान जैसे साझेदारों वाला फुर्तीला रक्षा गठबंधन पसंद करता है, जिनके पास विशिष्ट क्षमताएं और सैन्य शक्ति दिखाने की इच्छा हो। मिस्र को शामिल करने से गठबंधन पर मिस्र की आर्थिक कमजोरियों का बोझ पड़ेगा, बिना समान अनुपात में अभियान क्षमता के लाभ के। इसलिए रियाद चुपचाप समझौते को तीन संस्थापक सदस्यों तक सीमित रखना चाहता है।

संयुक्त अरब अमीरात भी एक कारण मिस्र का रुख सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के बीच बड़े समीकरण से अलग नहीं देखा जा सकता। जहां सऊदी वित्तीय प्रवाह सशर्त हो गया है, वहीं यूएई ने मिस्र के प्रमुख आर्थिक साझेदार के रूप में अपनी भूमिका मजबूत कर ली है। 2024 की शुरुआत में अबू धाबी ने ऐतिहासिक 35 अरब डॉलर के रास अल-हेकमा निवेश समझौते को अंतिम रूप दिया। इसमें 24 अरब डॉलर नकद और 11 अरब डॉलर के केंद्रीय बैंक जमा को भूमध्य सागर तट पर बड़े विकास परियोजनाओं में बदला गया। इस निवेश ने मिस्री पाउंड को स्थिर किया और गंभीर विदेशी कर्ज संकट को टाला।

इस आर्थिक मदद ने काहिरा की रणनीतिक स्थिति को अबू धाबी से जोड़ दिया है। मिस्र यूएई के साथ द्विपक्षीय रक्षा संबंध बनाए रखता है, संयुक्त अभ्यास करता है और क्षेत्रीय तनाव के समय हवाई रक्षा सहायता देता है। मक्का समझौते में यूएई शामिल नहीं है। काहिरा के मुख्य वित्तीय समर्थक को छोड़कर सऊदी नेतृत्व वाले सामूहिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर करने से यूएई के साथ गंभीर राजनयिक मतभेद पैदा होंगे। मिस्र अबू धाबी को अलग-थलग करने का जोखिम नहीं ले सकता।

पूर्वी भूमध्य सागर की संवेदनशीलता मिस्र का रणनीतिक झुकाव पूर्वी भूमध्य सागर पर भी टिका है। वह ग्रीस, साइप्रस, फ्रांस, इटली, इजरायल और जॉर्डन के साथ ईस्टमेड गैस फोरम का सदस्य है। हालांकि 2024 में काहिरा और अंकारा के बीच उल्लेखनीय राजनयिक सुलह हुई, समुद्री सीमाओं को लेकर मूलभूत मतभेद बने हुए हैं। तुर्की एजियन सागर और पूर्वी भूमध्य सागर में समुद्री दावों को चुनौती देता है तथा एथेंस और निकोसिया द्वारा बनाए गए विशेष आर्थिक क्षेत्रों का विरोध करता है। मिस्र ने ग्रीस और साइप्रस दोनों के साथ कानूनी रूप से बाध्यकारी विशेष आर्थिक क्षेत्र सीमांकन संधियों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे अपतटीय प्राकृतिक गैस निष्कर्षण और पानी के नीचे ऊर्जा गलियारों के लिए साझा ढांचा बना है।

तुर्की को वीटो शक्ति और नीति निर्धारण अधिकार देने वाले सामूहिक रक्षा समझौते में शामिल होने से काहिरा और उसके भूमध्यसागरीय साझेदारों के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो सकते हैं। मिस्र के विदेश नीति अधिकारी मानते हैं कि इससे मिस्र एजियन या लेवेंट में तुर्की के समुद्री विवादों में उलझ सकता है और ग्रीस-साइप्रस के साथ आर्थिक-सुरक्षा समझौते कमजोर पड़ सकते हैं।

संवैधानिक और सैद्धांतिक बाधाएं भले ही काहिरा के राजनीतिक नेता समझौते में शामिल होना चाहें, मिस्र का संवैधानिक ढांचा और सुरक्षा सिद्धांत बड़ी संरचनात्मक रुकावटें खड़ी करते हैं। 2014 के संविधान के अनुच्छेद 152 के तहत राष्ट्रपति सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर हैं, लेकिन राष्ट्रीय रक्षा परिषद से औपचारिक परामर्श और प्रतिनिधि सभा में दो-तिहाई बहुमत की पूर्व मंजूरी के बिना युद्ध की घोषणा या देश की सीमाओं के बाहर युद्ध मिशन पर सेना तैनात नहीं कर सकते। मक्का समझौते का स्वचालित सामूहिक रक्षा तंत्र सीधे इस प्रावधान से टकराता है। संसदीय समीक्षा के बिना सेनाओं को बाहरी संघर्षों में शामिल करना कानूनी उल्लंघन होगा।

आधुनिक गणराज्य की शुरुआत से ही मिस्र की सैन्य सिद्धांत औपचारिक विदेशी सैन्य संधियों से परहेज करती रही है, जिनमें गठबंधन के फंसने का जोखिम हो। मिस्र को अमेरिकी विदेशी सैन्य वित्तपोषण से सालाना लगभग 1.3 अरब डॉलर मिलते हैं। वह पश्चिमी और फ्रांसीसी रक्षा हार्डवेयर पर निर्भर है तथा क्षेत्रीय विवादों में तटस्थ राजनयिक मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। ऐसे गठबंधन में शामिल होने से यह स्वतंत्र राजनयिक पुल की भूमिका कमजोर हो जाएगी।

आगे की राह मिस्र फिलहाल मक्का समझौते से बाहर रहेगा और औपचारिक गठबंधन सदस्यता के बजाय रणनीतिक गुटनिरपेक्षता को चुनेगा। वह लचीले बहुपक्षीय तंत्रों के जरिए जुड़ना जारी रखेगा। मिस्र लाल सागर में सऊदी नेतृत्व वाले बहुराष्ट्रीय समुद्री रक्षा गठबंधन और आर-4 समूह (सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान और मिस्र) जैसे परामर्शी ढांचों में सक्रिय भागीदारी बनाए रखेगा। ये मंच सैन्य जिम्मेदारी के बिना समन्वय की सुविधा देते हैं। बताया जा रहा है कि काहिरा का निर्णय सोच-समझकर संतुलन बनाने वाला है...