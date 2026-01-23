WHO से क्यों बाहर हुआ अमेरिका? 2100 करोड़ का कर्ज चुकाने से भी इनकार, भारत पर कैसा असर

Hindustan Hindi News
राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन ही इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने WHO पर कोविड महामारी के कुप्रबंधन, सुधारों को लागू करने में विफलता और चीनी राजनीतिक प्रभाव के आगे घुटने टेकने का गंभीर आरोप लगाया था।

Jan 23, 2026 10:52 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के ठीक एक साल बाद संयुक्त राज्य अमेरिका ने गुरुवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) से बाहर हो गया। इसकी सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं। इस ऐतिहासिक और विवादास्पद कदम के साथ ही वैश्विक स्वास्थ्य एजेंसी में अमेरिका की दशकों पुरानी भागीदारी का अंत हो गया है। यह विदाई विवादों से घिरी रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अमेरिका अपने पीछे लगभग 260 मिलियन डॉलर (करीब 2,100 करोड़ रुपये) का बकाया कर्ज छोड़ गया है, जिसे चुकाने से ट्रंप प्रशासन ने फिलहाल इनकार कर दिया है।

अमेरिकी स्वास्थ्य और मानव सेवा विभाग (HHS) ने पुष्टि की है कि WHO को दी जाने वाली सभी प्रकार की फंडिंग तत्काल प्रभाव से बंद कर दी गई है। इसके साथ ही WHO के जिनेवा मुख्यालय से अमेरिका का झंडा भी हटा लिया गया है। दुनिया भर के कार्यालयों से अमेरिकी कर्मियों को वापस बुला लिया गया है। अमेरिका ने संगठन की तकनीकी समितियों, वर्किंग ग्रुप्स और नेतृत्व निकायों में अपनी सदस्यता समाप्त कर दी है। भविष्य में होने वाले किसी भी WHO प्रायोजित कार्यक्रम में अमेरिका की कोई भागीदारी नहीं होगी।

क्यों अलग हुआ अमेरिका?

राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन ही इस कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए थे। उन्होंने WHO पर कोविड महामारी के कुप्रबंधन, सुधारों को लागू करने में विफलता और चीनी राजनीतिक प्रभाव के आगे घुटने टेकने का गंभीर आरोप लगाया था। ट्रंप का तर्क है कि संगठन अपनी स्वतंत्रता खो चुका है और अमेरिकी करदाताओं का पैसा ऐसे संस्थान पर खर्च नहीं किया जाना चाहिए।

क्या पैसा चुकाएगा अमेरिका?

इस वैश्विक संगठन से बाहर होने के बावजूद, 260 मिलियन डॉलर के बकाया भुगतान को लेकर कानूनी स्थिति स्पष्ट नहीं है। 1948 के एक संसदीय प्रस्ताव के अनुसार, किसी भी सदस्य देश को हटने से एक साल पहले नोटिस देना होता है और अपने सभी वित्तीय बकाया चुकाने होते हैं। अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि एजेंसी छोड़ने से पहले कर्ज चुकाने की कोई वैधानिक अनिवार्यता नहीं है। उनके अनुसार अमेरिका इस कर्ज को निपटाने के लिए बाध्य नहीं है। WHO के अनुसार यह राशि 260 मिलियन डॉलर है, जबकि कुछ अन्य सूत्रों ने इसे 130 मिलियन डॉलर के आसपास बताया है।

आपको बता दें कि अमेरिका WHO का सबसे बड़ा वित्तीय योगदानकर्ता रहा है। साल 2022 और 2023 के बीच अमेरिका ने संगठन को लगभग 1.3 बिलियन डॉलर की सहायता दी थी। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि अमेरिका के हटने से दुनिया भर में चल रहे स्वास्थ्य मिशनों को गहरा झटका लगेगा। जॉर्जटाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लॉरेंस गोस्टिन ने इसे अपने जीवनकाल का सबसे विनाशकारी राष्ट्रपति फैसला करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह 'तलाक' पूरी दुनिया के लिए महंगा साबित होगा।

किन योजनाओं पर पड़ेगा असर?

वैश्विक स्तर पर पोलियो को खत्म करने की मुहिम कमजोर पड़ सकती है। गरीब देशों में चल रहे बच्चों और शिशुओं के टीकाकरण कार्यक्रम प्रभावित होंगे। भविष्य में आने वाले वायरस और संक्रामक रोगों के खिलाफ वैश्विक नेटवर्क कमजोर होगा। आपको बता दें कि WHO की मदद से भारत में भी कई तरह के कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि फंड के अभाव में इसका इन कार्यक्रमों पर कैसा प्रभाव पड़ेगा।

खुद अमेरिका के लिए भी जोखिम

विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला अमेरिका के लिए भी आत्मघाती साबित हो सकता है। WHO की तकनीकी समितियों से हटने का मतलब है कि अमेरिकी वैज्ञानिकों की पहुंच अब वैश्विक फ्लू डेटा तक नहीं रहेगी। यही डेटा वैक्सीन विकसित करने और भविष्य की महामारियों से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। संक्रामक रोग विशेषज्ञों ने इसे विज्ञान के नजरिए से लापरवाही भरा और अदूरदर्शी कदम बताया है।

