ईरान पर हमले से चीन को सीधा नुकसान, फिर भी क्यों साध ली चुप्पी; क्या है इनसाइड स्टोरी

Mar 02, 2026 12:36 pm IST
आखिर चीन इस जंग को लेकर चुप क्यों है। वह इस पर कुछ बोलने से बच क्यों रहा है? चीन की ओर से ईरानी नेता के कत्ल की निंदा की गई है। लेकिन उस एक बयान के आगे बढ़ने की जहमत चीन ने नहीं उठाई है। उसने अमेरिका या इजरायल पर किसी तरह के आर्थिक प्रतिबंध या सख्ती की बात भी नहीं की है।

अमेरिका और इजरायल के हमलों से ईरान में बड़ी तबाही हुई है। सबसे बड़ा नुकसान यही है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई मारे गए हैं। इन हमलों से ठीक पहले तक ईरान से सस्ते तेल की जमकर खरीद चीन कर रहा था। अब जो हमला हुआ है, उससे हालात बदल गए हैं और चीन को होने वाली तेल की सप्लाई भी बाधित हुई है। फिर भी सवाल यह है कि आखिर चीन इस जंग को लेकर चुप क्यों है। वह इस पर कुछ बोलने से बच क्यों रहा है? चीन की ओर से ईरानी नेता के कत्ल की निंदा की गई है। लेकिन उस एक बयान के आगे बढ़ने की जहमत चीन ने नहीं उठाई है। उसने अमेरिका या इजरायल पर किसी तरह के आर्थिक प्रतिबंध या सख्ती की बात भी नहीं की है।

ईरान के कुल तेल निर्यात का 80 फीसदी हिस्सा चीन को ही जाता था। 2025 में चीन ने हर दिन 1.38 मिलियन बैरल तेल ईरान से खरीदा। यह चीन के कुल आयात का 14 फीसदी था। यह चीन के लिए एक बड़ा शेयर था, लेकिन यह एकमात्र ऐसा विकल्प नहीं था, जिससे चीन को कोई खास दिक्कत हो। अब भी उसके पास तेल की खरीद के लिए दो बड़े विकल्प रूस और सऊदी अरब मौजूद हैं। यही नहीं इस जंग के जोर पकड़ने से थोड़ा पहले ही चीन ने ईरान से तेल की खरीद कम कर दी थी। इसके अलावा रूस से तेल की खरीद में इजाफा कर लिया था।

जानकार मानते हैं कि ईरान ने एक बड़ी रणनीतिक चूक कर दी है। अमेरिका और इजरायल जैसी दो मिलिट्री सुपरपावर से लड़ते हुए उसने 6 मुस्लिम देशों पर ही हमला कर दिया। ऐसी स्थिति में वह अकेला खड़ा हो गया है और चीन या फिर रूस जैसे देश इतने मुल्कों के विपरीत जानकर उसका साथ देने का रिस्क शायद नहीं लेंगे। अहम बात यह है कि चीन के पास ऊर्जा के जो विकल्प मौजूद हैं, उनमें वही देश शामिल हैं, जिन पर ईरान ने अटैक किया है। ऐसी स्थिति में चीन को चुप्पी में ही फायदा दिख रहा है। चीन और ईरान के संबंध में बीते कुछ सालों में काफी बेहतर हुए थे।

इन्फ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर और तेल की खरीद समेत कई मोर्चों पर दोनों देशों के रिश्ते आगे बढ़ रहे थे। लेकिन चीन के पास इस्लामिक दुनिया में सऊदी अरब, तुर्की जैसे विकल्प मौजूद हैं। ऐसे में वह अकेले ईरान के लिए किसी तरह की आक्रामकता नहीं दिखाना चाहता। एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान ने उन देशों पर हमला करके गलती की है, जिन्होंने उस पर सीधे वार नहीं किया। ऐसा करके उसने उन देशों को खुद से दूर कर लिया है, जो अब तक इस जंग में न्यूट्रल थे। अब उन देशों के लिए तटस्थता बरतते हुए ईरान के प्रति समर्थन जाहिर करना मुश्किल होगा।

Surya Prakash

लेखक के बारे में

Surya Prakash

दुनियादारी में रुचि पत्रकारिता की ओर खींच लाई। समकालीन राजनीति पर लिखने के अलावा सामरिक मामलों, रणनीतिक संचार और सभ्यतागत प्रश्नों के अध्ययन में रुचि रखते हैं। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सूर्यप्रकाश को पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। 10 वर्षों से ज्यादा समय से डिजिटल मीडिया में कार्यरत हैं। लाइव हिन्दुस्तान के लिए राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय एवं राज्यों से संबंधित खबरों का संपादन करते हैं एवं डेस्क इंचार्ज के तौर पर भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। समाचारों के त्वरित प्रकाशन से लेकर विस्तृत अध्ययन के साथ एक्सप्लेनर आदि में भी रुचि रखते हैं। ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित करने और खबरों के अंदर की खबर को विस्तार से समझाने में रुचि रखते हैं। हिंदी भाषा की डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों को समझते हैं और उसके अनुसार ही पाठकों को खबरें देने के लिए तत्परता रखते हैं।


अकादमिक योग्यता: एक तरफ डेढ़ दशक का सक्रिय पत्रकारिता करियर रहा है तो वहीं दूसरी तरफ सूर्यप्रकाश अकादमिक अध्ययन में भी गहरी दिलचस्पी रखते रहे हैं। पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन और मास्टर्स की पढ़ाई के साथ ही 'हाइब्रिड वारफेयर में मीडिया के इस्तेमाल' जैसे महत्वपूर्ण एवं उभरते विषय पर पीएचडी शोध कार्य भी किया है। पत्रकारिता, समाज, साहित्य में रुचि के अलावा वारफेयर में मीडिया के प्रयोग पर भी गहरा अध्ययन किया है। इसी कारण डिफेंस स्टडीज जैसे गूढ़ विषय में भी वह रुचि रखते हैं। इस प्रकार सूर्यप्रकाश का एक लंबा पेशेवर अनुभव रहा है तो वहीं गहरी अकादमिक समझ भी रही है।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय महत्व के समाचारों में गहरी दिलचस्पी रखते हैं तो वहीं नैरेटिव वारफेयर के बारे में भी गहरा अध्ययन है। खबरों के अंदर की खबर क्या है और किसी भी समाचार के मायने क्या हैं? ऐसी जरूरी चीजों को पाठकों तक पहुंचाने में भी रुचि रखते हैं। लाइव हिन्दुस्तान में बीते 5 सालों से जुड़े हैं और गुणवत्तापूर्ण समाचार देने की मुहिम को बल प्रदान किया है। सूर्यप्रकाश को पाठकों की पसंद को समझने और उसके अनुसार समाचारों के प्रस्तुतिकरण में भी महारत हासिल है। कठिन विषयों को सरल शब्दों में पाठकों तक पहुंचाने की रुचि है और इसी कारण एक्सप्लेनर आदि भी लिखते हैं।

