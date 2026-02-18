Hindustan Hindi News
देश पर गर्व करने में क्यों हिचकिचाते हैं भारतीय? अमेरिकी रिसर्च के दावे से उठे सवाल

Feb 18, 2026 01:52 pm ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान
सेना का उल्लेख बहुत कम (3%) बार किया गया। क्रिकेट और भोजन का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया। सर्वे में केवल 5% भारतीयों ने धर्म को गर्व का स्रोत बताया, जो देश में वर्तमान विमर्श के विपरीत है।

देश पर गर्व करने में क्यों हिचकिचाते हैं भारतीय? अमेरिकी रिसर्च के दावे से उठे सवाल

आम धारणा तो यही है कि देश पर गर्व करने में भारतीय सबसे आगे होते हैं। लेकिन वाशिंगटन डीसी स्थित प्यू रिसर्च सेंटर (Pew Research) के एक नए सर्वे ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। रिसर्च के मुताबिक, जब भारतीयों से यह पूछा गया कि उन्हें अपने देश पर किस बात का गर्व है तो लगभग हर तीन में से एक ने या तो उत्तर देने से इनकार कर दिया या उन्हें समझ नहीं आया कि क्या उत्तर दें। सर्वे एजेंसी का कहना है कि 31 प्रतिशत लोगों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। इस मामले में सर्वे में शामिल 25 देशों में पहले स्थान पर भारत रहा। इस सूची में ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और अमेरिका जैसे देश भी शामिल थे।

आपको यह भी बता दें कि 31% लोगों के उत्तर न देने का मतलब यह कतई नहीं है कि भारतीय अपने देश पर गर्व नहीं करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जब पूछा गया कि किस बात से उन्हें अपने देश पर गर्व नहीं है, तो केवल तीन प्रतिशत भारतीयों ने कोई नकारात्मक बात बताई।

इसके विपरीत, यूके में 29% और अमेरिका में 20% लोगों ने देश के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण व्यक्त किया। वास्तव में, नकारात्मकता के मामले में इंडोनेशिया को छोड़कर भारत इस सूची में सबसे नीचे रहा।

राजनीति कोई बड़ा कारक नहीं

सर्वे से यह भी स्पष्ट होता है कि देश के प्रति गर्व की भावना में राजनीति कोई बड़ा कारक नहीं है। अमेरिका में सत्तारूढ़ दल के समर्थकों (8%) और विरोधियों (31%) के बीच अपने देश के बारे में नकारात्मक दृष्टिकोण रखने में 23 प्रतिशत अंकों का बड़ा अंतर था। भारत में यह अंतर न के बराबर है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और उसके सहयोगियों के समर्थकों (1%) और इन दलों से न जुड़ने वालों (4%) के बीच का अंतर बहुत मामूली है।

यह रिपोर्ट मंगलवार रात "व्हाट मेक्स पीपल प्राउड ऑफ देयर कंट्री" शीर्षक से जारी की गई। सर्वे 25 देशों के 33,486 लोगों की जानकारी पर आधारित है, जिसमें चीन शामिल नहीं है। डेटा टेलीफोन, आमने-सामने और ऑनलाइन साक्षात्कार के मिश्रण के माध्यम से एकत्र किया गया था।

भारत की स्थिति क्यों विशेष है?

भारत की स्थिति विशेष इसलिए है क्योंकि सर्वे के परिणाम थोड़े असहज हैं। जब देश पर गर्व की बात आती है तो भारतीयों की प्रतिक्रियाओं में सबसे आम विषय "लोग" (10%) थे। इसके बाद कला और संस्कृति, अर्थव्यवस्था और राजनीतिक प्रणाली (प्रत्येक 8%) का स्थान रहा। सामान्य पहचान और राजनीतिक नेतृत्व को क्रमशः 7% और 6% लोगों ने गर्व का कारण बताया।

डेटा में जो बात हैरान करती है वह यह है कि सेना का उल्लेख बहुत कम (3%) बार किया गया। क्रिकेट और भोजन का उल्लेख बिल्कुल नहीं किया गया। सर्वे में केवल 5% भारतीयों ने धर्म को गर्व का स्रोत बताया, जो देश में वर्तमान विमर्श के विपरीत है।

दूसरे देशों का क्या है हाल?

फ्रांसीसी (26%) और इतालवी अपनी कला और संस्कृति पर सबसे अधिक गर्व करते हैं। यूनानी अपनी इतिहास (37%) पर गर्व करते हैं। जापानी (41%) अपने लोगों पर गर्व करते हैं। अमेरिकी अपने देश पर गर्व न करने (20%) के जितने ही अपने देश की स्वतंत्रता (22%) पर गर्व करते हैं। इंडोनेशिया विविधता और बहुसंस्कृतिवाद (30%) के मामले में सबसे अधिक गौरवान्वित है।

