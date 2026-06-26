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Explainer: आखिर एक संत कैसे बन गया गे समुदाय का सबसे बड़ा आइकॉन? कौन थे सेंट सेबस्टियन

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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सेंट सेबस्टियन को क्वीर कम्युनिटी में दर्द, खूबसूरती और गरिमा के साथ जीने के अधिकार का अमर प्रतीक माना जाता है। सेंट सेबस्टियन की कहानी यूं ही नहीं अमर हो गई।

आखिर एक संत कैसे बन गया गे समुदाय का सबसे बड़ा आइकॉन? कौन थे सेंट सेबस्टियन

तीसरी सदी का एक संत। यह संत कभी रोमन सेना में सैनिक था। लेकिन वहां के राजा को यह बात पता चल गई कि यह सैनिक ईसाई है। फिर क्या था, राजा से उसे क्रूरता से मरवा दिया। लेकिन समय के साथ ये सैनिक अमर हो गया। आगे चलकर वह बन बन गया एक संत और गे समुदाय का सबसे बड़ा आइकॉन। यह बात आपको भी हैरान कर सकती है कि समलैंगिकों के लिए इतिहास में सबसे बड़ा आइकॉन कोई आधुनिक पॉप स्टार नहीं, बल्कि तीसरी सदी का एक ईसाई संत है। यह कहानी है सेंट सेबस्टियन की।

सेंट सेबस्टियन का इतिहास साल 288 ईस्वी का है, जब रोमन राजा डायोक्लेटियन ईसाइयों पर जुल्म ढा रहा था। सेबस्टियन रोमन सेना में एक वफादार सैनिक थे, लेकिन जब राजा को पता चला कि वो ईसाई हैं, तो मौत की सजा सुना दी। राजा के जल्लादों ने सेबस्टियन को एक पेड़ से बांध दिया और उनके नग्न शरीर पर अनगिनत तीर बरसाए। इस हमले में वे किसी तरह बच गए पर बाद में उन्हें डंडों से पीट-पीटकर मार डाला गया। लेकिन तीरों से बिंधे हुए एक सुंदर युवक की यही छवि इतिहास में अमर हो गई। अकेले लंदन की नेशनल गैलरी में इस दृश्य की 14 पेंटिंग्स मौजूद हैं।

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पेंटिंग्स के जरिए गुप्त कोड

14वीं से 17वीं शताब्दी के बीच जब यूरोप में रेनेसां का दौर चल रहा था, तो सैंड्रो बोत्तीचेली और गुइडो रेनी जैसे महान चित्रकारों ने सेंट सेबस्टियन की पेंटिंग्स बनानी शुरू कीं। यहीं से उनके 'गे आइकॉन' बनने की शुरुआत हुई। उस दौर में समलैंगिकता को अपराध माना जाता था और इस पर सख्त पाबंदी थी। ऐसे में समलैंगिक चित्रकारों और दर्शकों के लिए सेंट सेबस्टियन की पेंटिंग्स अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का जरिया बन गईं।

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बीबीसी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि किस तरह इतिहासकारों के मुताबिक, पेंटिंग्स में सेबस्टियन के सुंदर, गठीले और अर्धनग्न शरीर में धंसे हुए तीरों को 'पेनेट्रेटिव सेक्स' और 'क्वीर डिज़ायर' के सीक्रेट प्रतीक के रूप में देखा गया। पेंटिंग्स में उनके चेहरे पर दर्द के बजाय एक अनोखा 'आनंद या कामुक सुख' झलकता था, जिसने इस समुदाय को अपनी तरफ आकर्षित किया।

ऑस्कर वाइल्ड जैसे मशहूर लेखकों की पसंद

19वीं सदी के अंत तक आते-आते सेंट सेबस्टियन का नाम समलैंगिक बुद्धिजीवियों के लिए एक 'सीक्रेट कोड' बन चुका था। महान लेखक ऑस्कर वाइल्ड को 1895 में समलैंगिक संबंधों के आरोप में जेल की सजा हुई थी। जेल से छूटने के बाद जब वे पेरिस में गुमनामी की जिंदगी जी रहे थे, तो उन्होंने अपना नाम बदलकर 'सेबस्टियन मेलमोथ' रख लिया था। वहीं फ्रांस के समलैंगिक लेखक मार्क-आंद्रे राफालोविच जब 1896 में एक कैथोलिक ऑर्डर में शामिल हुए, तो उन्होंने अपने पसंदीदा संत को श्रद्धांजलि देने के लिए अपना धार्मिक नाम 'ब्रदर सेबस्टियन' चुना था। पढ़े-लिखे गे पुरुषों के लिए यह अपनी पहचान को छिपाकर बयां करने का एक माध्यम था।

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इसने बाद 20वीं सदी में जब एलजीबीटीक्यू+ आंदोलन तेज हुआ, तो सेंट सेबस्टियन की प्रासंगिकता और बढ़ गई। खासकर 1980 और 90 के दशक में जब दुनिया भर में एड्स की महामारी फैली। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार, सेंट सेबस्टियन को 'प्लेग' से बचाने वाला संत माना जाता था, क्योंकि वे तीरों के जानलेवा घाव खाने के बाद भी ठीक हो गए थे। कीथ हारिंग जैसे समलैंगिक कलाकारों ने, जिनकी मौत खुद एड्स से हुई थी, सेंट सेबस्टियन को अपनी कला में 'बीमारी, दर्द और विपरीत परिस्थितियों में डटे रहने' के प्रतीक के रूप में पेश किया।

पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स से भी जुड़ा तार

इस संत का क्रेज आज भी खत्म नहीं हुआ है। 2022 में लंदन की एक आर्ट गैलरी में पॉप स्टार ब्रिटनी स्पीयर्स से प्रेरित एक शो का आयोजन किया गया था। वहां कलाकार ग्रे विलेबिंस्की ने ब्रिटनी स्पीयर्स की जिंदगी के संघर्ष और उनके ऊपर मीडिया के हमलों की तुलना सेंट सेबस्टियन के तीरों से की थी। उनका मानना था कि जिस तरह सेबस्टियन को समाज ने प्रताड़ित किया, उसी तरह आधुनिक समय में सेलिब्रिटीज को निशाना बनाया जाता है।

Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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