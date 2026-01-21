Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएक्सप्लेनर्स न्यूज़Who are these four BJP peace envoys in Bengal why were they needed also have a target of securing 5 percent vote
बंगाल में कौन हैं भाजपा के ये 4 ‘शांतिदूत’, क्यों पड़ी इनकी जरूरत; 5% वोट का टारगेट भी

बंगाल में कौन हैं भाजपा के ये 4 ‘शांतिदूत’, क्यों पड़ी इनकी जरूरत; 5% वोट का टारगेट भी

संक्षेप:

भाजपा का आकलन है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे अपने वोट शेयर में कम से कम 5% की बढ़ोतरी करनी होगी। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 37.97% और टीएमसी को 48.02% वोट मिले थे।

Jan 21, 2026 11:35 am ISTHimanshu Jha लाइव हिन्दुस्तान, कोलकाता।
share Share
Follow Us on

पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी संगठनात्मक मशीनरी को धार देना शुरू कर दिया है। बंगाल भाजपा में जारी अंदरूनी कलह को सुलझाने और चुनावी तैयारियों को पुख्ता करने के लिए पार्टी ने अन्य राज्यों के अनुभवी नेताओं को प्रवासी सदस्य के तौर पर मैदान में उतारा है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और उत्तराखंड जैसे राज्यों के कद्दावर नेताओं को बंगाल के अलग-अलग जिलों का प्रभार सौंपा है। इन नेताओं का मुख्य काम बूथ स्तर तक पार्टी को मजबूत करना और स्थानीय नेताओं के बीच के मतभेदों को दूर करना है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जेपीएस राठौर को पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर की 35 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। यूपी के ही एक और मंत्री सुरेश राणा संदेशखाली और उत्तर 24 परगना जैसे संवेदनशील इलाकों सहित 28 सीटों की कमान संभाल रहे हैं। राजस्थान के कैलाश चौधरी उत्तर बंगाल के कूचबिहार और सिलीगुड़ी जैसे क्षेत्रों की निगरानी कर रहे हैं। हरियाणा के संजय भाटिया हुगली और हावड़ा क्षेत्र का प्रभार देख रहे हैं।

Bengal BJP Politics

ये नेता मुख्य रूप से हिंदी भाषी हैं, इसलिए जमीनी कार्यकर्ताओं से संवाद के लिए स्थानीय नेताओं को अनुवादक के तौर पर साथ रखा गया है। हालांकि भाजपा के लिए बड़ी चुनौती तृणमूल कांग्रेस (TMC) का वह बाहरी वाला नैरेटिव है, जिसका पिछले चुनाव में ममता बनर्जी ने बखूबी इस्तेमाल किया था।

अंदरूनी कलह पर स्ट्राइक

दूसरे राज्यों से आए एक नेता के हवाले से ‘इंडियन एक्सप्रेस’ ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है, "चूंकि हम स्थानीय नहीं हैं, इसलिए हमारा किसी गुट के प्रति झुकाव नहीं है। कार्यकर्ता हमसे खुलकर बात कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य पुराने और नए नेतृत्व के बीच की खाई को पाटना है।" हाल ही में अमित शाह ने भी राज्य नेतृत्व को कड़ा संदेश देते हुए सभी मतभेदों को किनारे रखकर एकजुट होने का निर्देश दिया था।

जीत के लिए 5% का मैजिक नंबर

भाजपा का आकलन है कि सत्ता तक पहुंचने के लिए उसे अपने वोट शेयर में कम से कम 5% की बढ़ोतरी करनी होगी। 2021 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को 37.97% और टीएमसी को 48.02% वोट मिले थे। पार्टी उन सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है जहां हार-जीत का अंतर बहुत कम था। जैसे किकूचबिहार की दिनहाटा सीट, जहां भाजपा मात्र 57 वोटों से जीती थी।

भाजपा नेता का कहना है कि, "2021 की तुलना में 2026 में हमारा संगठन अधिक मजबूत है और सत्ता विरोधी लहर भी हमारे पक्ष में है। हम इस बार कोई जोखिम नहीं लेना चाहते।"

Himanshu Jha

लेखक के बारे में

Himanshu Jha
कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रैजुएट हिमांशु शेखर झा करीब 9 वर्षों से बतौर डिजिटल मीडिया पत्रकार अपनी सेवा दे रहे हैं। बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा राष्ट्रीय राजनीति पर अच्छी पकड़ है। दिसंबर 2019 में लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़े। इससे पहले दैनिक भास्कर, न्यूज-18 और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में भी काम कर चुके हैं। हिमांशु बिहार के दरभंगा जिला के निवासी हैं। और पढ़ें
BJP

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।