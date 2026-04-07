परमाणु की दुनिया में भारत ने क्या हासिल कर लिया, पूरी दुनिया में हो रहे चर्चे; पीएम मोदी ने दी खुशखबरी

भारत के स्वदेशी फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ने 'क्रिटिकैलिटी' हासिल कर इतिहास रच दिया है। आसान भाषा में जानिए इस 'जादुई' रिएक्टर की खासियत, थोरियम का महत्व और भारत के न्यूक्लियर भविष्य की पूरी कहानी।

हाल ही में भारत ने परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। तमिलनाडु के कल्पक्कम में लगे हमारे एक खास तरह के रिएक्टर ने काम करना शुरू कर दिया है। इसका नाम है प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (PFBR)। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह खुशखबरी देते हुए बताया कि रिएक्टर 'क्रिटिकलिटी' पर पहुंच गया है। मतलब ये अब खुद-ब-खुद न्यूक्लियर चेन रिएक्शन चला रहा है। नहीं समझ आया? ये क्या चीज है? क्यों इतना खास है कि पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है? आइए स्टेप-बाय-स्टेप समझते हैं।

सबसे पहले- न्यूक्लियर पावर असल में क्या होती है? आपने परमाणु (atom) के बारे में पढ़ा होगा? परमाणु बहुत-बहुत छोटे-छोटे ब्लॉक्स होते हैं जो सब कुछ बनाते हैं- तुम्हारा शरीर, पानी, हवा, सब! परमाणु के बीच में एक 'न्यूक्लियस' नाम का गेंद जैसा हिस्सा होता है। जब हम इसे बहुत सावधानी से फोड़ते यानी विखंडन करते हैं तो बहुत-बहुत सारी ऊर्जा निकलती है- जैसे एक छोटा-सा बम, लेकिन कंट्रोल में! ये ऊर्जा गर्मी बनाती है। गर्मी पानी को भाप बनाती है और भाप मशीन (टरबाइन) घुमाती है। मशीन से बिजली बनती है। ये बिजली न्यूक्लियर पावर कहलाती है। ये बहुत साफ-सुथरी है न कोयला जलाना पड़ता है, न धुआं निकलता है।

अब- भारत में असल में हुआ क्या है? प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर नामक भारत के इस खास न्यूक्लियर रिएक्टर ने 'क्रिटिकैलिटी' की स्टेज पार कर ली है। अब आप पूछेंगे कि ये 'क्रिटिकैलिटी' क्या बला है? तो इसे ऐसे समझिए- जैसे जब आप किसी गाड़ी का इंजन चालू करते हैं, तो शुरुआत में आपको चाबी घुमानी या किक मारनी पड़ती है। लेकिन एक बार जब इंजन स्टार्ट हो जाता है, तो वह खुद-ब-खुद लगातार चलता रहता है। ठीक इसी तरह, न्यूक्लियर रिएक्टर में ऊर्जा बनाने के लिए एक 'चेन रिएक्शन' शुरू करनी पड़ती है। जब यह रिएक्शन बिना किसी बाहरी मदद के अपने आप, कंट्रोल में रहते हुए लगातार चलने लगे तो उस स्टेज को वैज्ञानिक भाषा में 'क्रिटिकैलिटी' कहते हैं। यानी इंजन स्टार्ट हो गया है! ये कोई साधारण रिएक्टर नहीं है। ये Fast Breeder Reactor है। Fast मतलब ये तेज न्यूट्रॉन यूज करता है। Breeder मतलब ये अपने आप से ज्यादा ईंधन बना लेता है जितना वो खाता है।

यह मशीन इतनी खास क्यों है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह रिएक्टर जितना ईंधन (Fuel) इस्तेमाल करता है, उससे ज्यादा ईंधन पैदा करता है! एक उदाहरण से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपने अपनी स्कूटी में 1 लीटर पेट्रोल डाला। आप दिन भर उसे चलाकर वापस आए और जब आपने टैंक चेक किया तो उसमें 1.5 लीटर पेट्रोल मिला! यानी आधा लीटर ज्यादा पेट्रोल। यह रिएक्टर बिल्कुल वैसा ही काम करता है। इसीलिए इसके नाम में 'ब्रीडर' (यानी पैदा करने या बढ़ाने वाला) लगा है। यह पूरी तरह भारत के वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन किया गया है।

भारत के लिए यह इतनी बड़ी खबर क्यों है? इसके पीछे तीन सबसे बड़े कारण हैं।

थोरियम का खजाना: दुनिया भर में न्यूक्लियर रिएक्टर चलाने के लिए आमतौर पर 'यूरेनियम' की जरूरत होती है, जो भारत के पास बहुत कम है और हमें इसे दूसरे देशों से खरीदना पड़ता है। लेकिन भारत के पास थोरियम नाम के एक दूसरे तत्व का दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है (खासकर समुद्र तट की रेत में)। यह नया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भविष्य में हमें इसी थोरियम का इस्तेमाल करके बिजली बनाने लायक बनाएगा।

बिजली की भारी डिमांड: भारत दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश है। हमें अपने कारखानों, घरों और गैजेट्स के लिए बहुत ज्यादा बिजली चाहिए। अभी भारत करीब 8 गीगावॉट (GW) न्यूक्लियर बिजली बनाता है। सरकार का लक्ष्य है कि 2047 तक इसे बढ़ाकर 100 गीगावॉट कर दिया जाए।

प्रदूषण कम करना: हम अभी भी बिजली बनाने के लिए बहुत सारा कोयला जलाते हैं, जिससे भारी प्रदूषण होता है। भारत ने दुनिया से वादा किया है कि 2070 तक वह 'नेट-जीरो' बन जाएगा। इसका मतलब है कि हम हवा में कोई नया प्रदूषण नहीं फैलाएंगे। इसके लिए न्यूक्लियर एनर्जी जैसी साफ-सुथरी ऊर्जा बहुत जरूरी है।

तो क्या अब इससे हमारे घरों में बिजली आने लगेगी? अभी तुरंत नहीं। 'क्रिटिकैलिटी' हासिल करना इसका पहला बड़ा कदम था। अभी यह बिजली बनाकर हमारे तारों में नहीं भेज रहा है। जब यह रिएक्टर पूरी रफ्तार पर काम करने लगेगा, तब अगले चरणों में इससे बिजली बननी शुरू होगी।

भारत का तीन चरण का प्लान भारत ने बहुत चालाकी से अपना प्लान बनाया था। 1950 के दशक में डॉ. होमी भाभा जी ने परमाणु कार्यक्रम को शुरू किया। क्यों? क्योंकि हमारे पास यूरेनियम कम है लेकिन थोरियम बहुत ज्यादा है।

पहला चरण: सामान्य रिएक्टर (PHWR) जो यूरेनियम से बिजली बनाते हैं और प्लूटोनियम भी बनाते हैं।

दूसरा चरण: यही PFBR है! प्लूटोनियम से और ज्यादा प्लूटोनियम + U-233 (थोरियम से) बनाना।

तीसरा चरण: पूरा थोरियम पर चलना- तब भारत को बाहर से ईंधन खरीदने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।

आजकल दुनिया में कई जगह (जैसे मिडिल ईस्ट में) युद्ध और तनाव का माहौल है। ऐसे में पेट्रोल, गैस या कोयले जैसी चीजों की सप्लाई कभी भी रुक सकती है। इसलिए अपनी खुद की एडवांस न्यूक्लियर तकनीक होना भारत के लिए एक बहुत बड़ी ताकत है। यह कदम भारत को बिजली और ऊर्जा के मामले में 'आत्मनिर्भर' बनाने की दिशा में एक मास्टरस्ट्रोक है।

कौन से देश हैं आत्मनिर्भर? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर (FBR) तकनीक दुनिया की सबसे जटिल और एडवांस न्यूक्लियर तकनीकों में से एक है। अगर हम आज के समय की बात करें, तो दुनिया में मुख्य रूप से केवल 1 देश ही इस तकनीक में सक्रिय रूप से 'महारथी' है और अब भारत भी इस एलीट क्लब में मजबूती से शामिल हो गया है।

1. रूस - इस तकनीक का असली 'महारथी' रूस फास्ट ब्रीडर तकनीक का बेताज बादशाह है। दुनिया में रूस इकलौता ऐसा देश है जो वर्तमान में कमर्शियल (व्यावसायिक) स्तर पर फास्ट ब्रीडर रिएक्टर चला रहा है और उससे पावर ग्रिड में बिजली भेज रहा है। रूस के बेलोयार्स्क न्यूक्लियर पावर प्लांट में BN-600 और BN-800 नाम के दो बड़े और सफल रिएक्टर चल रहे हैं। अब वे इससे भी बड़ा BN-1200 डिज़ाइन कर रहे हैं।

2. भारत - टॉप-3 में दमदार एंट्री कल्पक्कम के PFBR की 'क्रिटिकैलिटी' के साथ भारत अब इस तकनीक के एक्टिव लीडर्स में आ गया है। भारत दुनिया का अकेला ऐसा देश है, जिसका फास्ट ब्रीडर प्रोग्राम भविष्य में थोरियम को ईंधन के रूप में इस्तेमाल करने के स्पष्ट लक्ष्य के साथ बनाया गया है। यह भारत की एक बहुत ही अनोखी और स्वदेशी ताकत है।

2. चीन - तेजी से उभरता हुआ खिलाड़ी चीन इस रेस में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। चीन के पास पहले से एक छोटा 'चाइना एक्सपेरिमेंटल फास्ट रिएक्टर (CEFR)' है। इसके अलावा, वे रूस की मदद से CFR-600 नाम के दो बहुत बड़े कमर्शियल रिएक्टर बना रहे हैं, जो ग्रिड से जुड़ने के बेहद करीब हैं।

वो विकसित देश जो पहले 'महारथी' थे, लेकिन अब पीछे हट गए: यह जानना बहुत दिलचस्प है कि दुनिया के सबसे विकसित देशों ने इस तकनीक को दशकों पहले ही हासिल कर लिया था, लेकिन फिर उन्होंने अपने प्रोजेक्ट बंद कर दिए। दुनिया का सबसे पहला फास्ट ब्रीडर रिएक्टर 1951 में अमेरिका ने ही बनाया था। लेकिन इसे बनाना और चलाना इतना महंगा था, और उस समय यूरेनियम इतना सस्ता मिल रहा था कि अमेरिका ने इस तकनीक को व्यावसायिक स्तर पर आगे न ले जाने का फैसला किया। फ्रांस ने 1970 और 80 के दशक में 'फिनिक्स' और 'सुपरफिनिक्स' नाम के बहुत एडवांस रिएक्टर बनाए थे। लेकिन कुछ तकनीकी दिक्कतों, भारी लागत और पर्यावरणविदों के कड़े विरोध के बाद 1990 के दशक में इन्हें हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। जापान ने 'मोंजू' नाम का एक बड़ा ब्रीडर रिएक्टर बनाया था। लेकिन 1995 में इसमें सोडियम लीक की एक बड़ी दुर्घटना हो गई। दशकों तक उसे ठीक करने की कोशिशों के बाद आखिरकार 2016 में जापान ने भी इस प्रोजेक्ट को बंद कर दिया।

ब्रीडर रिएक्टर को कंट्रोल करना और उसमें इस्तेमाल होने वाले 'लिक्विड सोडियम' को संभालना बेहद खतरनाक और मुश्किल काम है। इसीलिए अमेरिका और जापान जैसे देश पीछे हट गए। आज के समय में केवल रूस ही इस तकनीक का असली बॉस है, चीन तेजी से उसका पीछा कर रहा है, और अब भारत अपनी स्वदेशी तकनीक के दम पर इस ग्लोबल रेस में सीना तानकर खड़ा है।

पूरी दुनिया में हो रहे भारतीय उपलब्धि के चर्चे कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब PFBR में क्रिटिकलिटी हासिल करने की खबर दी, तो सोशल मीडिया पर भारत की इस उपलब्धि की चर्चा छा गई। पूरी दुनिया के लोग इसे गेम-चेंजर, आत्मनिर्भर भारत का नया चैप्टर और थोरियम युग की शुरुआत बता रहे हैं। अमेरिका के परमाणु इंजीनियर निक टूरान ने इसे बड़ी उपलब्धि बताया। उन्होंने पीएम मोदी की पोस्ट को शेयर करते हुए लिखा- 'यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है! यह एक हाई-टेक और शक्तिशाली रिएक्टर है, जो उस 'क्लिंच रिवर ब्रीडर' से भी बड़ा है, जिसे अमेरिका ने 70-80 के दशक में बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वह इसमें सफल नहीं हो पाया। ब्रीडर टेक्नोलॉजी को लंबे समय से न्यूक्लियर फिशन का अंतिम लक्ष्य माना जाता रहा है। इसे कई बार प्रदर्शित तो किया गया है, लेकिन अभी तक इसे आर्थिक रूप से व्यावहारिक नहीं बनाया जा सका है।'