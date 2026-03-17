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EXPLAINER: अमेरिका के साथ वियतनाम में क्या हुआ था? ईरान ने कसा तंज- वैसा ही अंजाम होगा, हम खत्म करेंगे जंग

Mar 17, 2026 02:41 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, तेहरान
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ईरान-अमेरिका युद्ध: तेहरान में जोरदार धमाकों के बाद ईरान ने अमेरिका को 'दूसरे वियतनाम' की चेतावनी दी है। ईरानी सेना ने ट्रंप को चुनौती देते हुए कहा- शुरुआत आपने की, खत्म हम करेंगे। जानिए मध्य पूर्व संकट की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट।

अमेरिका के साथ वियतनाम में क्या हुआ था? ईरान ने कसा तंज- वैसा ही अंजाम होगा, हम खत्म करेंगे जंग

मध्य पूर्व में चल रहे संकट के बीच ईरान ने अमेरिका के खिलाफ अपने तेवर और भी आक्रामक कर लिए हैं। ईरान और अमेरिका-इजरायल के बीच जारी युद्ध में ईरानी सेना ने अमेरिका को स्पष्ट चेतावनी दी है कि अगर उसने जमीनी हमला किया तो यह उसके लिए 'दूसरा वियतनाम' साबित होगा।

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सोशल मीडिया पर नहीं, युद्ध के मैदान में तय होगा नतीजा

ईरानी सेना के प्रवक्ता इब्राहिम जोलफाघरी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि इस जंग का नतीजा सोशल मीडिया की बयानबाजी से नहीं, बल्कि युद्ध के मैदान में तय किया जाएगा। ईरान के अन्य सैन्य अधिकारियों ने भी इन्ही भावनाओं को दोहराते हुए यह दावा किया है कि इस युद्ध की अवधि और इसका अंत अमेरिका नहीं, बल्कि ईरान तय करेगा। ईरान की तरफ से बार-बार एक ही कड़ा संदेश दिया जा रहा है: शुरुआत आपने की है, लेकिन इसे खत्म हम करेंगे।

अमेरिका को 'दूसरे वियतनाम' की चेतावनी

ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीबजादे ने चेतावनी दी है कि यदि अमेरिका ईरान पर जमीनी आक्रमण करने की कोशिश करता है, तो उसे करारी हार का सामना करना पड़ेगा। सोमवार को 'स्काई न्यूज' पर प्रसारित एक इंटरव्यू में उन्होंने अमेरिकी सेना को चेतावनी देते हुए कहा, 'बस यह पढ़ लीजिए कि वियतनाम में क्या हुआ था।' उनका तर्क था कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान में घुसते हैं, तो उनका हश्र भी वियतनाम युद्ध जैसा ही होगा। उन्होंने आगे कहा, 'उन्हें यह समझना चाहिए कि जो लोग उन्हें इस युद्ध में घसीट लाए हैं, वे उन्हें एक गहरे दलदल में भी धकेल सकते हैं।'

पड़ोसी देशों को संदेश और अमेरिकी ठिकानों पर निशाना

सेना के प्रवक्ता ने ईरान के क्षेत्रीय पड़ोसियों को भी एक ताजा बयान जारी किया है। उन्होंने ईरान के आत्मरक्षा के अधिकार और अमेरिकी कार्रवाइयों के खिलाफ अपनी संप्रभुता की रक्षा करने की आवश्यकता पर जोर दिया। साथ ही, उन्होंने पड़ोसी देशों के क्षेत्रों में मौजूद अमेरिकी सैन्य अड्डों से होने वाले किसी भी हमले के खिलाफ कड़ी चेतावनी दी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन और विदेश मंत्रालय सहित अन्य अधिकारियों ने यह स्पष्ट किया है कि ईरान अपने पड़ोसी देशों को निशाना नहीं बना रहा है। इसके बजाय, उनका पूरा ध्यान उन अमेरिकी सैन्य प्रतिष्ठानों पर है, जिनका कथित तौर पर ईरानी क्षेत्र पर हमले शुरू करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।

वियतनाम में अमेरिका के साथ क्या हुआ था?

वियतनाम युद्ध 20वीं सदी के इतिहास में अमेरिका के लिए सबसे दर्दनाक और विफल सैन्य अभियानों में से एक माना जाता है। जब कोई देश अमेरिका को 'दूसरे वियतनाम' की चेतावनी देता है, तो उसका सीधा मतलब एक ऐसे लंबे, थकाऊ और बिना जीत वाले युद्ध से होता है, जिसमें अमेरिका को भारी जान-माल का नुकसान उठाकर पीछे हटना पड़े।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद वियतनाम दो हिस्सों में बंट गया था। उत्तरी वियतनाम: यह सोवियत संघ और चीन समर्थित कम्युनिस्ट (साम्यवादी) सरकार थी, जिसके नेता 'हो ची मिन्ह' थे। वहीं दक्षिणी वियतनाम- जहां पूंजीवादी सरकार थी, जिसे अमेरिका और पश्चिमी देशों का समर्थन प्राप्त था। उस समय अमेरिका में 'डोमिनो थ्योरी' का डर था। अमेरिका को लगता था कि अगर वियतनाम कम्युनिस्ट देश बन गया, तो ताश के पत्तों की तरह पूरे दक्षिण-पूर्व एशिया (जैसे लाओस, कंबोडिया, थाइलैंड) में कम्युनिज्म फैल जाएगा। इसी डर से अमेरिका ने दक्षिणी वियतनाम का सैन्य और आर्थिक समर्थन करना शुरू किया।

अमेरिका की सीधी एंट्री

शुरुआत में अमेरिका ने सिर्फ अपने सैन्य सलाहकार भेजे थे, लेकिन 1964 में 'गल्फ ऑफ टोंकिन' की एक विवादित घटना हुई, जिसमें दावा किया गया कि उत्तरी वियतनाम ने अमेरिकी युद्धपोत पर हमला किया है। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी. जॉनसन ने वियतनाम में सीधे तौर पर लाखों अमेरिकी सैनिक उतारने का आदेश दे दिया।

अमेरिका के लिए दलदल बन गया वियतनाम (गुरील्ला युद्ध)

अमेरिकी सेना दुनिया की सबसे आधुनिक और ताकतवर सेना थी, लेकिन वियतनाम के जंगलों में उनकी एक न चली। इसके कई कारण थे। जैसे गुरिल्ला युद्ध। उत्तरी वियतनाम के लड़ाकों और दक्षिण में सक्रिय कम्युनिस्ट विद्रोहियों (जिन्हें 'वियतकांग' कहा जाता था) ने सीधे युद्ध लड़ने के बजाय छिपकर हमले किए। वे जंगलों में छिप जाते, अचानक हमला करते और गायब हो जाते। वियतकांग लड़ाकों ने पूरे देश में सैकड़ों किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगें बना रखी थीं। अमेरिकी बमबारी का उन पर कोई खास असर नहीं होता था। दक्षिणी वियतनाम की सरकार भ्रष्ट थी, इसलिए वहां की आम जनता का झुकाव भी वियतकांग लड़ाकों की तरफ था। अमेरिकी सैनिक यह पहचान ही नहीं पाते थे कि कौन आम नागरिक है और कौन दुश्मन।

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'टेट ऑफेंसिव' और अमेरिका में विरोध (1968)

1968 में वियतकांग और उत्तरी वियतनामी सेना ने एक साथ दक्षिण वियतनाम के 100 से अधिक शहरों और अमेरिकी ठिकानों पर अचानक और भीषण हमला कर दिया, जिसे 'टेट ऑफेंसिव' कहा जाता है। हालांकि अमेरिका ने इस हमले को रोक लिया, लेकिन इस घटना ने अमेरिकी जनता को झकझोर कर रख दिया। अमेरिका में युद्ध के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। अमेरिकी जनता और मीडिया पूछने लगी कि इतने पैसे और सैनिकों की जान गंवाने के बाद भी हम यह युद्ध क्यों नहीं जीत पा रहे हैं।

अमेरिकी सेना की वापसी और हार (1973 - 1975)

लगातार बढ़ते घरेलू दबाव, भारी सैन्य नुकसान और युद्ध जीतने की कोई उम्मीद न दिखने के कारण, अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने सेना वापस बुलाने का फैसला किया। 1973 में पेरिस शांति समझौते पर हस्ताक्षर हुए और अमेरिकी सैनिकों की वियतनाम से वापसी शुरू हो गई। अमेरिका के हटते ही दक्षिणी वियतनाम कमजोर पड़ गया और 30 अप्रैल 1975 को उत्तरी वियतनाम की सेना ने दक्षिण की राजधानी 'साइगॉन' पर कब्जा कर लिया। अमेरिकी दूतावास की छत से हेलीकॉप्टरों के जरिए अपने बचे-खुचे लोगों को निकालने की तस्वीरें अमेरिका की एक बड़ी कूटनीतिक और सैन्य हार का प्रतीक बन गईं।

अमेरिका के लिए इसके परिणाम

इस युद्ध में लगभग 58,000 अमेरिकी सैनिक मारे गए और लाखों घायल हुए। वियतनाम के लगभग 20 से 30 लाख सैनिक और आम नागरिक मारे गए। इस युद्ध ने अमेरिका के अजेय होने के घमंड को तोड़ दिया और इसे एक 'गहरे दलदल' के रूप में याद किया जाने लगा। जब ईरानी अधिकारी 'दूसरे वियतनाम' की बात करते हैं, तो वे इसी इतिहास की याद दिला रहे हैं कि अगर अमेरिका ईरान में जमीनी सेना उतारता है, तो उसे भी ऐसे ही भौगोलिक, गुरिल्ला और जन-प्रतिरोध वाले 'दलदल' का सामना करना पड़ेगा, जहां से जीत कर निकलना असंभव होगा।

Amit Kumar

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