Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएक्सप्लेनर्स न्यूज़werner herzog lonely penguin walking to mountains viral video story explained
सब छोड़ अकेले मौत के सफर पर क्यों निकला 'बागी' पेंगुइन? 19 साल पुराने वीडियो की दर्दनाक कहानी

सब छोड़ अकेले मौत के सफर पर क्यों निकला 'बागी' पेंगुइन? 19 साल पुराने वीडियो की दर्दनाक कहानी

संक्षेप:

यह कहानी है 2007 की और इसका नायक वह छोटा सा पक्षी है जिसने 'भीड़' का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। आइए समझते हैं कि यह पुराना क्लिप अचानक 2026 में इतना चर्चित क्यों हो गया।

Jan 24, 2026 10:54 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल सोशल मीडिया पर एक अजीब सी हलचल है। एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर देश, अमेरिका के वाइट हाउस से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक एडिटेड तस्वीर शेयर की जाती है, जिसमें वे एक पेंगुइन के साथ बर्फीले रास्ते पर चलते नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ, इंटरनेट पर एक छोटा सा वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें एक अकेला पेंगुइन अपनी पूरी कॉलोनी को छोड़कर जीवन की ओर नहीं बल्कि मौत की ओर अकेले बढ़ रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

यह मात्र एक मीम या राजनीतिक व्यंग्य नहीं है। इस पेंगुइन के वायरल होने के पीछे एक बेहद गहरी, दार्शनिक और दिल को झकझोर देने वाली कहानी है। यह कहानी है 2007 की और इसका नायक वह छोटा सा पक्षी है जिसने 'भीड़' का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया था। आइए समझते हैं कि यह पुराना क्लिप अचानक 2026 में इतना चर्चित क्यों हो गया।

वह दृश्य जिसने दुनिया को रुला दिया

यह वीडियो क्लिप मशहूर जर्मन फिल्म निर्माता वेर्नर हर्जोग की 2007 की डॉक्यूमेंट्री 'एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड' से लिया गया है। वेर्नर हर्जोग की फिल्में अक्सर इंसानी सीमाओं और पागलपन की खोज करती हैं। उनकी डॉक्यूमेंट्री में वे वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और वहां की जीवनशैली को दिखाते हैं। वे 2005-06 में अंटार्कटिका गए थे। अंटार्कटिका के विशाल, सफेद और जानलेवा सन्नाटे के बीच फिल्म का एक क्रू पेंगुइन्स की एक कॉलोनी को फिल्मा रहा था। लेकिन तभी, कैमरे की नजर एक 'अकेले बागी' पर पड़ी। दरअसल हजारों पेंगुइन एक साथ समुद्र की ओर बढ़ रहे थे- जहां भोजन है, जीवन है और उनका प्राकृतिक आवास है। लेकिन अचानक एक पेंगुइन रुक जाता है।

यह पेंगुइन समुद्र की तरफ नहीं गया। वह रुका, कुछ पल के लिए मानो उसने कुछ सोचा और फिर उसने अपना रास्ता बदल लिया। वह अपनी कॉलोनी से ठीक उलटी दिशा में मुड़ गया- उस ओर जहां मीलों तक सिर्फ सूखे पहाड़ और बर्फ के तूफान थे। उस दिशा में, जहां जीवन की कोई संभावना नहीं थी।

वह अब कभी वापस नहीं आएगा...

डॉक्यूमेंट्री में हर्जोग की भारी और गंभीर आवाज इस दृश्य को और भी मार्मिक बना देती है। वे पेंगुइन विशेषज्ञ डॉ. डेविड एिनली से पूछते हैं कि क्या पेंगुइन पागल हो सकते हैं? क्या वे डिप्रेशन का शिकार हो सकते हैं? डॉ. एिनली बताते हैं कि कभी-कभी ऐसे पेंगुइन मिलते हैं जो 'दिशाभ्रमित' हो जाते हैं। लेकिन यह पेंगुइन दिशा नहीं भूला था।

हर्जोग की आवाज में नैरेशन है। वे कहते हैं:

यह पेंगुइन भोजन के लिए समुद्र की ओर नहीं जाएगा। न ही यह अपनी कॉलोनी में वापस लौटेगा। हमने देखा कि वह सीधे पहाड़ों की ओर बढ़ रहा है, जो यहां से 70 किलोमीटर दूर हैं... डॉ. एिनली ने बताया कि अगर हम इसे पकड़कर जबरदस्ती कॉलोनी में वापस ले भी आएं, तो यह फिर से मुड़ेगा और उसी मौत के रास्ते (पहाड़ों की ओर) चल पड़ेगा। लेकिन क्यों?

वीडियो के अंत में वह छोटा सा पेंगुइन लड़खड़ाते कदमों से उस विशाल सफेद रेगिस्तान में अकेला जाता हुआ दिखता है- एक ऐसी यात्रा पर, जिसका अंत निश्चित मृत्यु है। यह दृश्य फिल्म में सिर्फ 30-40 सेकंड का है, लेकिन इतना मार्मिक है कि दर्शक की आंखें नम हो जाती हैं। यह अकेलेपन, अस्तित्व की निरर्थकता और विद्रोह का प्रतीक बन गया।

वैज्ञानिक नजरिए से, एक भटकता हुआ बागी पेंगुइन किसी संकट का संकेत नहीं है। वाइल्डलाइफ रिसर्चर कहते हैं कि कई जानवरों की प्रजातियों में कभी-कभी अजीब व्यवहार होता है। इंटरनेट ट्रेंड ने इस क्लिप को एक प्रतीक बना दिया है, लेकिन वैज्ञानिक इंसानों जैसा व्यवहार मानने के खिलाफ चेतावनी देते हैं। यह वायरल क्लिप एक अलग मामला है, न कि पूरी आबादी के लिए खतरा। लेकिन ऐसे पल फिर भी साइंस को चिंता में डाल देते हैं।

देखें वीडियो-

आज यह वायरल क्यों है?

करीब 19 साल बाद, यह वीडियो अचानक 2026 में फिर से जीवित हो उठा है। इसके वायरल होने के दो मुख्य कारण हैं:

इंसानी भावनाओं का प्रतिबिंब: आज की युवा पीढ़ी, जो अकेलेपन, डिप्रेशन और 'भीड़ से अलग चलने' (चाहे वह रास्ता गलत ही क्यों न हो) की भावना से जूझ रही है, उसे इस पेंगुइन में अपना अक्स दिखता है। इंटरनेट ने इसे 'निहिलिस्ट पेंगुइन' का नाम दिया है- वह, जिसे अब दुनिया की परवाह नहीं है।

राजनीतिक तड़का: हाल ही में वाइट हाउस द्वारा शेयर की गई तस्वीर में ट्रंप को इसी पेंगुइन के साथ ग्रीनलैंड के बर्फीले इलाके की ओर जाते दिखाया गया है। बैकग्राउंड में ग्रीनलैंड का झंडा गड़ा हुआ है। इसने इसे एक अलग ही रंग दे दिया है। यह ट्रंप की 'ग्रीनलैंड खरीदने' की इच्छा पर एक व्यंग्य को दर्शाता है। वैसे बता दें कि ग्रीनलैंड आर्कटिक में है, जहां पेंगुइन नहीं पाए जाते (वे अंटार्कटिका के हैं)। यह जियोग्राफिकल ब्लंडर इतना स्पष्ट था कि लोग हंसने लगे।

एक दुखद नायक का अंत

सोशल मीडिया पर कुछ लोग इसे हंसी-मजाक या 'सिग्मा मेल' एटीट्यूड से जोड़ रहे हैं, लेकिन हकीकत में यह दृश्य प्रकृति की क्रूरता और एक जीव के आंतरिक संघर्ष की दास्तान है। उस पेंगुइन को नहीं पता था कि वह करीब दो दशक बाद सोशल मीडिया स्टार बन जाएगा। उसने शायद किसी बीमारी, न्यूरोलॉजिकल विकार या किसी अनजानी कशिश के कारण वह रास्ता चुना था। लेकिन बर्फीले पहाड़ों की ओर जाते उसके वे छोटे-छोटे कदम हमें एक अजीब सा संदेश दे जाते हैं- कभी-कभी 'अलग' चलने का मतलब सिर्फ साहस नहीं होता, कभी-कभी यह एक मूक चीख होती है जिसे कोई सुन नहीं पाता। आज जब आप उस पेंगुइन को अपनी स्क्रीन पर देखें, तो सिर्फ मीम समझकर मत हंसिएगा। याद रखिएगा, वह अपनी दुनिया छोड़कर, 70 किलोमीटर दूर अपने 'अंत' से मिलने, पूरी शिद्दत से अकेला चल पड़ा था।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar
अमित कुमार एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें मीडिया इंडस्ट्री में नौ वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ जुड़ने से पहले अमित ने कई प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में काम किया है। अमित ने अपने करियर की शुरुआत अमर उजाला (डिजिटल) से की। इसके अलावा उन्होंने वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे मीडिया हाउस में काम किया है, जहां उन्होंने न्यूज रिपोर्टिंग व कंटेंट क्रिएशन में अपनी स्किल्स को निखारा। अमित ने भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी, हिसार से मास कम्युनिकेशन में मास्टर (MA) किया है। अपने पूरे करियर के दौरान, अमित ने डिजिटल मीडिया में विभिन्न बीट्स पर काम किया है। अमित की एक्सपर्टीज पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म, इंटरनेट रिपोर्टिंग और मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग सहित विभिन्न क्षेत्रों में फैली हुई है। अमित नई मीडिया तकनीकों और पत्रकारिता पर उनके प्रभाव को लेकर काफी जुनूनी हैं। और पढ़ें
International News Viral News Viral Video अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।