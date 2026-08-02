होर्मुज से बाब अल-मंडेब तक अब टोल टैक्स की जंग छिड़ी हुई है। ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से शुल्क वसूलने की घोषणा कर चुका है, जबकि ईरान समर्थित हूतियों ने लाल सागर में टोल लगाने पर विचार कर रहे हैं। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि दुनिया के ये सामरिक समुद्री रास्ते आखिर कैसे चलते हैं?

होर्मुज स्ट्रेट से लेकर लाल सागर के मुहाने बाब अल-मंडेब तक अब 'टोल टैक्स' की एक नई जंग छिड़ी हुई है। ईरान होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से नेविगेशन और सुरक्षा सेवाओं के नाम पर शुल्क वसूलने की घोषणा कर चुका है, जबकि ईरान समर्थित हूती समूह लाल सागर के संकरे रास्ते पर टोल शेड्यूल पर विचार कर रहे हैं। खाड़ी का अधिकांश तेल व्यापार और वैश्विक समुद्री यातायात इन दो जलमार्गों पर निर्भर है। ऐसे में सवाल उठता है कि दुनिया के समुद्री रास्ते आखिर कैसे संचालित होते हैं? किन अंतरराष्ट्रीय नियमों के तहत जहाज इनसे गुजरते हैं? और क्या कोई देश या समूह इन पर मनमाने शुल्क लगा सकता है? इन सभी सवालों का जवाब आज हम आपको बताएंगे।

दरअसल, संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि देश पानी और समुद्री मार्गों को लेकर तब से बहस कर रहे हैं, जबसे जहाज चल रहे हैं, शायद तब से जब मिस्र के लोगों ने पहली बार पपीरस राफ्ट में भूमध्य सागर में यात्रा की थी। 1493 में क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका पहुंचने के एक साल बाद, पोप अलेक्जेंडर VI ने स्पेन और पुर्तगाल (उस समय की बड़ी समुद्री ताकतें) के बीच अटलांटिक में एक रेखा खींचकर विवाद सुलझाने की कोशिश की। 'पोप बुल इंटर कैटेरा' नाम के सार्वजनिक आदेश में उन्होंने स्पेन को उस रेखा के पश्चिम की हर चीज और पुर्तगाल को पूर्व की हर चीज दे दी। उस हिसाब से पैसिफिक और मेक्सिको की खाड़ी स्पेन की हो गई, जबकि दक्षिण अटलांटिक और हिंद महासागर पुर्तगाल के हिस्से में आ गए। 1494 में टॉर्डेसिलस में दोनों ताकतों के बीच एक और संधि हुई, जिससे रेखा और पश्चिम की ओर खिसक गई। उस 'अच्छे समाधान' के बावजूद झगड़े कभी खत्म नहीं हुए, और आज तक जारी हैं।

अमेरिका ईरान युद्ध और होर्मुज आज अमेरिका और इजरायल के साथ अपनी लड़ाई में ईरान ने बार-बार होर्मुज पर अपना दावा जताया है, और अब भी जता रहा है। उसने उन जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं, जिनके बारे में उसका कहना है कि उन्होंने पानी का रास्ता पार करने के लिए उसकी इजाजत नहीं ली थी। तेहरान ने यह भी कहा है कि वह उन जहाजों से 'नेविगेशन, सुरक्षा और पर्यावरण सेवाओं' के लिए पैसे लेना फिर से शुरू करेगा जो होर्मुज से गुजरना चाहते हैं।

यहां आपको बता दें कि खाड़ी का ज्यादातर हिस्सा व्यापार के लिए इसी समुद्री जलमार्ग पर निर्भर है। शायद यही कारण है कि ओमान ( होर्मज का दूसरा सीमा वाला देश है) ने एक और बात कही। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, एक पश्चिमी राजनयिक और एक सूत्र ने बताया कि ओमान ने ईरान को एक प्लान बताया है कि ( जिसे दूसरे पश्चिम एशियाई देशों का समर्थन है) होर्मुज को प्रबंधित किया जा सके और इसके इस्तेमाल के लिए स्वैच्छिक शुल्क वसूला जा सके। इस प्रस्ताव का मकसद व्यापार में रुकावट को खत्म करने का आधार बनाना है।

हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि वाशिंगटन तेहरान को किसी भी तरह से टोल या फीस लगाकर होर्मुज को नियंत्रित करने की इजाजत नहीं देगा। अधिकारी ने जोर दिया कि यह एक अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग है, जिस पर कोई रोक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा, ईरान के समर्थन वाले हूती समूहों ने लाल सागर के मुहाने पर एक और पतले पानी के रास्ते बाब अल-मंडेब से गुजरने वाले जहाजों के लिए टोल शेड्यूल पर विचार करना शुरू कर दिया है।

कैसे बने नियम? बताया जाता है कि समुद्री मार्ग के लिए काम करने लायक अंतरराष्ट्रीय नियम बहुत बाद में बने। 17वीं और 18वीं सदी में समुद्र के किनारे बसे देशों ने अपने किनारों के साथ चलने वाले समुद्र के एक हिस्से पर अपना हक जताना शुरू कर दिया, जिसे शुरू में तस्करों और जंगी जहाजों से बचाने के लिए एक जोन के तौर पर बनाया गया था।18वीं सदी में तथाकथित तोप-गोली का नियम बना। कोई भी देश अपनी संप्रभुता का दावा वहीं तक कर सकता था जहां तक उसके किनारे पर मौजूद तोपें फायर कर सकती थीं। उस दूरी को लगभग एक मरीन लीग, या करीब 5.6 किलोमीटर माना जाता था। कहा जाता है कि यहीं से पारंपरिक तीन नॉटिकल मील के क्षेत्रीय समुद्र की शुरुआत हुई। तीन मील की सीमा 20वीं सदी तक बनी रही, फिर दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह ढीली पड़ने लगी।

1945 में अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन ने महाद्वीपीय शेल्फ के प्राकृतिक संसाधनों पर एकतरफा अमेरिकी अधिकार बढ़ा दिया। 1946 में अर्जेंटीना ने भी ऐसा ही किया। 1947 में चिली और पेरू तथा 1950 में इक्वाडोर ने 200 नॉटिकल मील के जोन पर अपना दावा किया। मिस्र, इथियोपिया, सऊदी अरब, लीबिया, वेनेजुएला और कई पूर्वी यूरोपीय देशों ने 12 नॉटिकल मील (लगभग 22 किलोमीटर) के समुद्री इलाके पर दावा करना शुरू कर दिया। इंडोनेशिया ने 1957 में अपने 17000 से ज्यादा द्वीपों के चारों ओर सीधी बेसलाइन खींची और उनके अंदर के पानी को अंदरूनी घोषित कर दिया।

1960 के दशक के आखिर तक अपतटीय तेल का उत्पादन बढ़ गया था और ड्रिलिंग और गहरी हो गई थी। उसी समय परमाणु पनडुब्बियां गहरे पानी का नक्शा बना रही थीं, समुद्र तल के लिए एंटी-बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम पर काम चल रहा था और भीड़भाड़ वाले समुद्री मार्ग से खाड़ी का कच्चा तेल ले जाने वाले सुपरटैंकर अपने पीछे तेल का रिसाव छोड़ रहे थे। 1 नवंबर 1967 को संयुक्त राष्ट्र में माल्टा के राजदूत अरविद पार्डो ने महासभा को बताया कि समुद्र संकट की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अधिकार क्षेत्र से बाहर समुद्र तल और समुद्र तल पर एक प्रभावी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की मांग की और चेतावनी दी कि इससे कम कुछ भी संघर्ष को और बढ़ाएगा। उनके भाषण से समुद्र के कानून पर तीसरे संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (UNCLOS) की शुरुआत हुई, जो 1973 में न्यूयॉर्क में शुरू हुआ और नौ साल बाद UNCLOS बना।

अमेरिकी नेवल वॉर कॉलेज के लॉ ऑफ नेवल ऑपरेशंस में अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग पर लुईस एम अलेक्जेंडर के चैप्टर के अनुसार, दिसंबर 1982 में जमैका के मोंटेगो बे में इस कन्वेंशन को 130 वोटों के पक्ष में, चार के खिलाफ और 17 वोटों के अनुपस्थिति में अपनाया गया। सीबेड माइनिंग प्रणाली से सावधान अमेरिका ने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए। ईरान ने 1982 में इस पर साइन किया लेकिन इसे कभी पुष्टि नहीं की। आज अमेरिका ज्यादातर नेविगेशनल प्रावधानों को प्रथागत अंतरराष्ट्रीय कानून मानता है। UNCLOS ने क्षेत्रीय समुद्र को 12 नॉटिकल मील (लगभग 22 किलोमीटर) तय किया, जहां आज भी क्षेत्रीय दावा कायम है।

चोक-पॉइंट समझौता क्षेत्रीय समुद्र को 12 नॉटिकल मील पर फिक्स करने से दुनिया की नौसेना ताकतों के लिए एक नई समस्या खड़ी हो गई। इस सीमा के साथ भी दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होने वाले लगभग 100 समुद्री जलमार्ग किसी न किसी देश के क्षेत्रीय जल में आ जाते। जिब्राल्टर (सबसे पतले हिस्से में करीब 13 किलोमीटर चौड़ा), होर्मुज (39 किलोमीटर), बाब अल-मंडेब (26 किलोमीटर) और मलक्का (सिंगापुर के पास फिलिप्स चैनल पर 3 किलोमीटर से कम चौड़ा) जैसे सामरिक रास्ते पूरी तरह बंद होने का खतरा पैदा हो गया है।

अमेरिका और सोवियत संघ ( रूस) ने ऐसे जलमार्गों से आसानी से गुजरने पर जोर दिया और असल में उन्हें उच्च समुद्र की तरह माना। तटीय देश विदेशी युद्धपोतों के अपने तट के पास होने और दूसरी ताकतों के झगड़ों में फंसने से परेशान थे, इसलिए उन्होंने इसके बजाय इनोसेंट पैसेज पर जोर दिया। इस व्यवस्था के तहत पनडुब्बियों को पानी के ऊपर आना होगा और झंडा दिखाना होगा तथा विदेशी विमानों को ऊपर से उड़ने का कोई अधिकार नहीं होगा।

नौ साल की लंबी बातचीत में जो समझौता हुआ, वह ट्रांजिट पैसेज नाम की एक नई श्रेणी थी। कन्वेंशन के अनुच्छेद 37 से 44 में स्पष्ट किया गया है कि यह उन जल मार्गों पर लागू होता है जिनका इस्तेमाल उच्च समुद्र के दो हिस्सों या एक विशेष आर्थिक क्षेत्र के बीच अंतरराष्ट्रीय नेविगेशन के लिए किया जाता है। इसमें कहा गया है कि जहाजों और हवाई जहाजों ( जिसमें पानी के नीचे की पनडुब्बियां और ऊपर के सैन्य हवाई जहाज शामिल हैं ) को लगातार और तेजी से आने-जाने का अधिकार है तथा तटीय देश इसे रोक नहीं सकते।

हालांकि इस दौरान जहाजों को अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (IMO) के अंतरराष्ट्रीय प्रदूषण और सुरक्षा नियमों का पालन करना होगा तथा तटीय देश सिर्फ IMO मानकों के हिसाब से ही समुद्री लेन तय कर सकते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, यह कन्वेंशन तटीय देशों को सिर्फ पारगमन के अधिकार का इस्तेमाल करने के लिए जहाजों से शुल्क लेने की अनुमति नहीं देता। लेकिन यह 'जहाज को दी जाने वाली खास सेवाओं' जैसे पायलट या नेविगेशनल मदद के लिए शुल्क लेने की इजाजत देता है।

कैसे संचालित होते हैं समुद्री जलमार्ग? UNCLOS ने पहले के हर समझौते को पूरी तरह खत्म नहीं किया। कन्वेंशन का अनुच्छेद 35(c) उन समुद्री जलमार्ग को छूट देता है, जहां रास्ता खास तौर पर उन्हें कवर करने वाले लंबे समय से चले आ रहे अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन के तहत आता है। इसी वजह से आज दुनिया के जलमार्ग तीन बड़ी श्रेणियों में बंटे हुए हैं।

परिवहन के अंतर्गत समुद्री जलमार्ग ज्यादातर सामरिक प्राकृतिक समुद्री जलमार्ग ( जिनमें होर्मुज, बाब अल-मंडेब, जिब्राल्टर और मलक्का शामिल हैं) बिना किसी विशेष संधि के UNCLOS ट्रांजिट पैसेज व्यवस्था के तहत चलते हैं। युद्ध से पहले तक होर्मुज दुनिया के तेल व्यापार का लगभग पांचवां हिस्सा संभालता था और जहाजों को इसे पार करने के लिए कोई शुल्क नहीं देना पड़ता था। बाब अल-मंडेब, जिसके पूर्व में यमन तथा पश्चिम में जिबूती और इरिट्रिया की सीमा है, दुनिया भर के समुद्री व्यापार का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा संभालता था और 2023 के आखिर में हूती हमले शुरू होने तक हर साल 22000 से ज्यादा जहाजों का आना-जाना होता था। दोनों में से कोई भी किसी खास संधि के तहत नहीं आता, इसलिए दोनों डिफॉल्ट ट्रांजिट पैसेज सिस्टम के तहत आते हैं।

मलक्का को इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर मिलकर प्रबंधित करते हैं। यह हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर के बीच 800 किलोमीटर के रास्ते से दुनिया के समुद्री व्यापार का पांचवां हिस्सा ( लगभग 2.4 ट्रिलियन डॉलर का ) संभालता है। वहां जहाजों से ट्रांजिट टोल नहीं लिया जाता है। इसके बजाय तीनों तटीय देश नेविगेशन में मदद के लिए एक स्वैच्छिक फंड चलाते हैं, जैसे बोया, बीकन और लाइटहाउस। इसमें जापान, चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, यूएई, उद्योग निकाय और समुद्री फाउंडेशन ने भी योगदान दिया है। IMO के अनुसार, 2025 की तीसरी तिमाही के आखिर में फंड में लगभग 4.11 मिलियन डॉलर का बैलेंस था और इस साल के लिए 4.8 मिलियन डॉलर का बजट मंजूर किया गया था।

ईरान के होर्मुज को बंद करने के बाद इंडोनेशिया ने मलक्का पर ट्रांजिट चार्ज लगाने का विचार कुछ समय के लिए रखा था, लेकिन देश के वित्त मंत्री पुरबया युधी सादेवा कुछ ही दिनों में पीछे हट गए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, जुलाई की शुरुआत में सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग से मुलाकात के बाद इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो ने फिर से पुष्टि की कि मलक्का UNCLOS के मुताबिक खुला रहेगा।

जिब्राल्टर, जो स्पेन और मोरक्को के बीच में है और सबसे संकरी जगह पर सिर्फ 13 किलोमीटर चौड़ा है, हर साल एक लाख से ज्यादा वाणिज्यिक जहाजों को हैंडल करता है या अंतरराष्ट्रीय समुद्री यातायात का लगभग 10 प्रतिशत हिस्सा है। इसके आने-जाने के लिए कोई फीस नहीं है।

ताइवान स्ट्रेट जिससे हर साल लगभग 2.45 ट्रिलियन डॉलर का व्यापार पारगमन होता है। चीन का कहना है कि यह अंतरराष्ट्रीय पानी का इलाका नहीं है बल्कि उसके अंदरूनी पानी का हिस्सा है। हालांकि यह बात अमेरिका और कई दूसरे देश नहीं मानते। बीजिंग के विरोध के बावजूद नौसेना के जहाज इससे गुजरते रहते हैं। वाणिज्यिक जहाजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

विशेष संधियों के अंतर्गत जलमार्ग तुर्की के समुद्री जलमार्ग (बोस्फोरस, मरमारा सागर और डार्डानेल्स ) 1936 के मॉन्ट्रो कन्वेंशन के तहत आते हैं। पिछले साल 40000 से ज्यादा जहाज इनसे गुजरे, जो काला सागर और भूमध्य सागर के बीच कच्चा तेल, गैस, अनाज और कंटेनर ले गए। मॉन्ट्रो भी प्राकृतिक जलमार्ग है और ईरान अब जिस तरह की सेवा-आधारित फीस का प्रस्ताव कर रहा है, उसके लिए दुनिया का सबसे साफ उदाहरण। यह तुर्की को लाइटहाउस और साल्वेज सेवा, पायलट तथा बड़े जहाजों के लिए जरूरी टग एस्कॉर्ट के लिए शुल्क वसूलने की इजाजत देता है। फीस गोल्ड फ्रैंक में गणना की जाती है और तुर्की समय-समय पर विनिमय दर को अपडेट करता रहता है। यह कन्वेंशन तुर्की को सुरक्षा के फायदे भी देता है। 2022 में यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद अंकारा ने मॉन्ट्रो का इस्तेमाल करके युद्धपोतों के लिए बंद कर दिया, जिससे संधि के तहत रूसी जहाजों को अपने होम बेस पर लौटने की छूट मिल गई।

डेनिश स्ट्रेट ( लिटिल बेल्ट, ग्रेट बेल्ट और ओरेसंड) कोपेनहेगन में 1857 की एक संधि पर आधारित हैं, जिसने ओरेसंड से गुजरने वाले जहाजों पर डेनमार्क द्वारा लगाए जाने वाले टोल को खत्म कर दिया था। पारगमन आमतौर पर मुफ्त होता है, हालांकि कुछ जहाजों के लिए पायलट जरूरी है और उन मामलों में फीस लगती है। डेनिश नियम, जो हाल ही में 1999 के एक अध्यादेश में तय किए गए हैं, विदेशी युद्धपोतों के लिए पहले से जानकारी देना जरूरी करते हैं और पनडुब्बियों को सतह पर आने की मांग करते हैं।

मैगलन को अर्जेंटीना और चिली के बीच 1881 की ब्यूनस आयर्स संधि से नियंत्रित किया जाता है और 1984 की उनकी शांति और दोस्ती की संधि में इसे फिर से पक्का किया गया था। दोनों देशों ने इसे तटस्थ रखने और सभी झंडों की शिपिंग के लिए खुला रखने का वादा किया है।

अकाबा की खाड़ी के मुहाने पर तिरान जलमार्ग 1979 की मिस्र-इजरायल शांति संधि के तहत आता है, जो इस खाड़ी और जलमार्ग को सभी देशों के लिए बिना किसी रुकावट और बिना रोक-टोक वाले नेविगेशन तथा ओवरफ्लाइट के लिए खुला अंतरराष्ट्रीय जलमार्ग बताती है।

मानव निर्मित नहरें स्वेज और पनामा नहरें UNCLOS के तहत बिल्कुल भी नहीं आतीं। उन्हें संप्रभु अवसंरचना माना जाता है, जिसके ऑपरेटर इस्तेमाल के लिए शुल्क ले सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कोई हवाई अड्डा लैंडिंग फीस लेता है।1869 में खुली 193 किलोमीटर लंबी स्वेज नहर ने 2023 में 26434 जहाजों को हैंडल किया और आम तौर पर दुनिया भर के समुद्री व्यापार का लगभग 15 प्रतिशत हिस्सा इसी नहर से आता-जाता है। इसे मिस्र की सरकारी स्वेज नहर प्राधिकरण चलाती है, जो जहाज के प्रकार और कार्गो के हिसाब से टोल तय करती है। सबसे आम तरह का एक लदा हुआ टैंकर एकतरफा सफर के लिए लगभग 3.80 लाख डॉलर देता है।

80 किलोमीटर लंबी पनामा नहर ( 1914 में खुली थी और 1999 में अमेरिका से पनामा के नियंत्रण में स्थानांतरित हो गई थी) ने वित्तीय वर्ष 2025 में 13404 पारगमन हैंडल किए और वैश्विक समुद्री व्यापार का लगभग 6 प्रतिशत हिस्सा है। ब्लूमबर्ग के अनुसार, एक मध्यम दूरी का टैंकर एक मानक पारगमन के लिए लगभग 3.50 लाख से 4.00 लाख डॉलर का भुगतान करता है। सूखे या भीड़भाड़ के समय नीलामी वाले स्लॉट काफी महंगे हो गए हैं।