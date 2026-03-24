लंबी जंग से विजन 2030 को होगा नुकसान, फिर भी ईरान युद्ध क्यों खींचना चाह रहे सलमान? क्या गुप्त लाभ

कुछ रणनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि अगर अमेरिकी-इजरायली जंग लंबी खिंची तो इससे ईरान न सिर्फ तहस-नहस होगा बल्कि एक 'कमजोर ईरान' सऊदी अरब के लिए अवसरों के द्वार खोलेगा।

ईरान युद्ध का आज 25वां दिन है। इस बीच ऐसी खबरें आ रही हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने गुप्त तरीके से इस बात की इजाजत दे दी है कि उसके नेता अपनी शर्तों पर अमेरिका से युद्ध खत्म करने पर बात करें। हालांकि, इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। दूसरी तरफ, अमेरिकी राष्ट्रपति ने भी जंग रोकने की दिशा में कदम उठाते हुए युद्ध को पांच दिनों के लिए टाल दिया है। इस बीच, ताजा रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान का पड़ोसी मुल्क सऊदी अरब ईरान के खिलाफ अमेरिकी-इजरायली हमलों को जारी रखना चाहता है।

अब एक नई रिपोर्ट से पता चला है कि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान (MBS) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान जारी रखने का आग्रह किया है। उन्होंने इस संघर्ष को इस क्षेत्र को नया रूप देने की दिशा में एक अहम पल बताया है। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रम्प के साथ हाल की चर्चाओं में, ईरान पर लगातार दबाव बनाए रखने पर जोर दिया है। उन्होंने तर्क दिया कि अमेरिका-इजरायल का मौजूदा सैन्य अभियान, मध्य पूर्व को फिर से गढ़ने का एक "ऐतिहासिक अवसर" प्रस्तुत करता है।

सऊदी अरब को किस बात का डर? दरअसल, सऊदी अरब को डर है कि अगर अमेरिका अब पीछे हट गया, तो ईरान और अधिक आक्रामक होकर उभरेगा, जिससे भविष्य में खाड़ी देशों के लिए अकेले उससे निपटना मुश्किल होगा। यही वजह है कि एक तरफ सऊदी अरब ट्रंप से ईरान जंग को लंबा खींचने के लिए मनुहार कर रहे हैं तो दूसरी तरफ, लंबे समय तक हिचकिचाने के बाद अब अमेरिकी सेना को ईरान पर हमला करने के लिए किंग फहद एयर बेस (King Fahd Air Base) का उपयोग करने की अनुमति दे दी है।

सऊदी ठिकानों हमले से नाराजगी बता दें कि ईरान द्वारा सऊदी अरब और खाड़ी देशों के तेल एवं ऊर्जा ठिकानों पर लगातार हो रहे हमलों (अब तक 430 से अधिक मिसाइलें और ड्रोन) से सऊदी अरब काफी नाराज है और इस खतरे को जड़ से खत्म करना चाहता है। इसीलिए, सऊदी अरब पाकिस्तान जैसे देशों के साथ अपने डिफेंस पैक्ट को भी सक्रिय कर रहा है ताकि ईरान पर दबाव बनाया जा सके।

युद्ध लंबा खींचने से सऊदी को क्या नुकसान? वैसे तो सऊदी अरब के लिए ईरान के साथ युद्ध को लंबा खींचने में कोई सीधा फायदा नहीं है; बल्कि इसके उलट यह सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरे पैदा करता है। विश्लेषकों का मानना है कि युद्ध लंबा खिंचने से सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस का Vision 2030 पूरी तरह से बाधित हो सकता है और विदेशी निवेशकों को डरा सकता है। इतना ही नहीं सऊदी अरब के पर्यटन उद्योग को भी भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, यदि युद्ध लंबा खिंचता है, तो सऊदी अरब की जीडीपी में 3% की गिरावट हो सकती है।