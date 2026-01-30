पाक ही नहीं, बांग्लादेश में भी मची खलबली; भारत-EU डील से क्यों परेशान हुए मुस्लिम देश

संक्षेप: बांग्लादेश के लिए यह समझौता सबसे अधिक चिंताजनक है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यानी गारमेंट सेक्टर (वस्त्र उद्योग) पूरी तरह यूरोपीय बाजार पर निर्भर है।

भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच दशकों की बातचीत के बाद हुए "मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील्स" यानी मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने दक्षिण एशिया के आर्थिक समीकरणों को पूरी तरह बदल दिया है। जहां एक ओर भारत के लिए यह वैश्विक व्यापार में एक बड़ी छलांग है, वहीं दूसरी ओर पड़ोसी देश बांग्लादेश और पाकिस्तान अपनी निर्यात अर्थव्यवस्था को लेकर गहरे संकट में नजर आ रहे हैं।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

बांग्लादेश के लिए यह समझौता सबसे अधिक चिंताजनक है क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार यानी गारमेंट सेक्टर (वस्त्र उद्योग) पूरी तरह यूरोपीय बाजार पर निर्भर है। वर्तमान में बांग्लादेश एक अल्प विकसित देश के रूप में यूरोपीय संघ में शून्य शुल्क पहुंच का लाभ उठाता है।

वर्ष 2010 में यूरोपीय संघ के गारमेंट बाजार में चीन की हिस्सेदारी 45% थी, जो 2025 तक गिरकर 28% रह गई। इसका सीधा फायदा उठाकर बांग्लादेश ने अपनी हिस्सेदारी 7% से बढ़ाकर 21% कर ली, जबकि भारत की हिस्सेदारी गिरकर मात्र 5% रह गई थी। इसका कारण यह था कि भारतीय उत्पादों पर 9 से 12 प्रतिशत और जूतों पर 17 प्रतिशत तक का भारी आयात शुल्क लगता था।

बांग्लादेश नवंबर 2026 में एलडीसी श्रेणी से बाहर हो जाएगा, जिससे उसे मिलने वाली छूट समाप्त हो जाएगी। एफटीए के बाद भारत को शून्य-शुल्क पहुंच मिल जाएगी। चूंकि भारत के पास अपना कपास और मजबूत टेक्सटाइल बेस है, इसलिए वह बांग्लादेश के मुकाबले कहीं अधिक प्रतिस्पर्धी हो जाएगा। रैपिड द्वारा किए गए विश्लेषण के अनुसार, यदि बांग्लादेश एलडीसी दर्जे से बाहर होता है और भारत को एफटीए का लाभ मिलता है तो बांग्लादेश के गारमेंट निर्यात में 5.7 अरब डॉलर की भारी गिरावट आ सकती है।

पाकिस्तान के लिए भी झटका पाकिस्तान की स्थिति और भी विकट है। पाकिस्तान को अब तक 'जीएसपी प्लस' दर्जे के कारण यूरोपीय संघ में शुल्क मुक्त का लाभ मिल रहा था, जो भारत के पास नहीं था। इसके बावजूद पाकिस्तान का टेक्सटाइल निर्यात (6.2 अरब डॉलर) भारत (5.6 अरब डॉलर) से थोड़ा ही आगे था। पाकिस्तानी निर्यातकों का कहना है कि भारत ने अब आर्थिक मोर्चे पर युद्ध छेड़ दिया है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर्स ऑफ कॉमर्स (FPCCI) के उपाध्यक्ष साकिब मून के अनुसार, एक बार जब भारत को शून्य-शुल्क पहुंच मिल जाएगी तो पाकिस्तान का बचा-खुचा लाभ भी खत्म हो जाएगा।

पाकिस्तानी विशेषज्ञों का तर्क है कि भारत के पास सस्ती बिजली, कम वित्तपोषण लागत और एकीकृत आपूर्ति श्रृंखला है। इसके अलावा, पाकिस्तान को जीएसपी प्लस बनाए रखने के लिए मानवाधिकारों और श्रम कानूनों से जुड़े 27 अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों का पालन करना पड़ता है, जबकि भारत पर इस एफटीए के तहत ऐसी कोई सख्त बाध्यता नहीं होगी।

भारत की रणनीति भारत ने 2030 तक टेक्सटाइल निर्यात को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। भारत की गहरी 'बैकवर्ड लिंकेज' (कच्चा माल से लेकर तैयार माल तक की क्षमता) उसे वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देशों से आगे खड़ा करती है। साथ ही अमेरिका द्वारा लगाए जा रहे पारस्परिक शुल्कों (Reciprocal Tariffs) के कारण भारतीय निर्यातक अब अपना पूरा ध्यान यूरोपीय बाजार की ओर मोड़ रहे हैं।

बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों देशों के व्यापारिक संगठनों ने अपनी सरकारों को 'एक्सपोर्ट इमरजेंसी' घोषित करने की सलाह दी है। बांग्लादेश को जहां अपनी नीतियों को केवल कागजों से निकालकर धरातल पर लाने की जरूरत है, वहीं पाकिस्तान को बिजली की दरों और टैक्स ढांचे में बड़े बदलाव करने होंगे।