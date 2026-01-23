बोर्ड ऑफ पीस नहीं, पाकिस्तान जैसे 'पिछलग्गू' देशों का जमावड़ा, ट्रंप से कई देशों ने बनाई दूरी

संक्षेप: समारोह में उन देशों की मौजूदगी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, जिन्हें लोकतंत्र के मानकों पर अक्सर सवालों के घेरे में रखा जाता है। इसमें बेलारूस के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जिसके राष्ट्रपति को यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा जाता है।

स्विट्जरलैंड के दावोस में जहां कल तक दुनिया के सबसे रसूखदार और संभ्रांत लोग जुटे थे, उसी हॉल में गुरुवार को नजारा कुछ अलग था। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बहुचर्चित 'बोर्ड ऑफ पीस' का औपचारिक शुभारंभ किया। लेकिन इस बार तालियों की गड़गड़ाहट उतनी तेज नहीं थी और न ही दर्शकों में दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के चेहरे नजर आए। इस शांति बोर्ड के उद्घाटन समारोह में ट्रंप के साथ जो चेहरे मंच पर दिखे, उन्हें वैश्विक कूटनीति में 'स्ट्रॉन्गमैन' कहा जाता है। इसमें अर्जेंटीना के दक्षिणपंथी नेता जेवियर माइली, हंगरी के विक्टर ओर्बन और इंडोनेशिया के पूर्व जनरल प्रबोवो सुबिआंतो जैसे नेता शामिल थे।

समारोह में उन देशों की मौजूदगी ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरीं, जिन्हें लोकतंत्र के मानकों पर अक्सर सवालों के घेरे में रखा जाता है। इसमें बेलारूस के प्रतिनिधि भी शामिल थे, जिसके राष्ट्रपति को यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा जाता है। ट्रंप ने अपनी चिरपरिचित शैली में कहा, "यहां मौजूद हर व्यक्ति मेरा दोस्त है। सच कहूं तो मुझे यह पूरा समूह पसंद है।"

मंच पर एक तरफ अजरबैजान के राष्ट्रपति और दूसरी तरफ आर्मेनिया के प्रधानमंत्री बैठे थे। ट्रंप ने इसे अपनी बड़ी उपलब्धि बताते हुए दावा किया कि वह उन आठ युद्धों को रुकवा चुके हैं, जिनमें इन दोनों देशों का संघर्ष भी शामिल है।

प्रमुख देशों की दूरी इस समारोह की सबसे बड़ी चर्चा उन नेताओं की रही, जो यहां नहीं पहुंचे। अधिकांश यूरोपीय देशों और बड़ी अर्थव्यवस्थाओं ने इस आयोजन से किनारा कर लिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने इस आयोजन को सार्वजनिक रूप से ठुकरा दिया, जिससे ट्रंप काफी नाराज दिखे। सबसे चौंकाने वाली बात बेल्जियम की रही। वाइट हाउस ने उन देशों की सूची में बेल्जियम का नाम डाला था जिन्होंने चार्टर पर हस्ताक्षर किए हैं, लेकिन बेल्जियम ने आधिकारिक तौर पर इस दावे को खारिज कर दिया।

कई यूरोपीय नेताओं ने सुरक्षा गारंटी और रूस के इस बोर्ड में संभावित दखल को देखते हुए दूरी बनाई। उन्होंने संसदीय मंजूरी की जरूरत बताकर इस बोर्ड का हिस्सा बनने से फिलहाल मना कर दिया है।

आजीवन अध्यक्ष ट्रंप इस बोर्ड के गठन ने संयुक्त राष्ट्र (UN) के अस्तित्व पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा कि यह बोर्ड UN के साथ मिलकर काम करेगा, लेकिन साथ ही उन्होंने 80 साल पुराने इस संस्थान को बेकार करार दिया। सबसे विवादित हिस्सा बोर्ड के चेयरमैन पद को लेकर है। चार्टर में एक ऐसा प्रावधान है जो डोनाल्ड ट्रंप को उनके राष्ट्रपति पद का कार्यकाल खत्म होने के बाद भी आजीवन अध्यक्ष बने रहने की अनुमति देता है। ट्रंप ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा, "मेरे पास अधिकार है कि मैं जब तक चाहूं अध्यक्ष रहूं। यह सिद्धांत रूप में जीवन भर के लिए है, लेकिन मैं अभी तय नहीं हूं कि मुझे यह चाहिए या नहीं।"

पुतिन की एंट्री ट्रंप ने वाशिंगटन लौटते समय इस बात की भी पुष्टि की कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी जब्त संपत्तियों का इस्तेमाल करके इस बोर्ड में स्थायी सीट सुरक्षित करना चाहते हैं। ट्रंप ने इसे ठीक बताया और कहा कि पुतिन को अपना पैसा इस्तेमाल करने का हक है।