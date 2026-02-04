कैसे लीबिया का तानाशाह बना गद्दाफी, पाकिस्तान पर खूब लुटाए पैसे; बेटों का भी हुआ बाप जैसा अंजाम
जानिए कैसे एक चरवाहे का बेटा मुअम्मर गद्दाफी लीबिया का तानाशाह बना। पाकिस्तान को परमाणु मदद और भारी फंडिंग से लेकर गद्दाफी और उसके बेटों के खौफनाक अंत की पूरी ऐतिहासिक कहानी पढ़ें।
मुअम्मर गद्दाफी का नाम इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जहां सत्ता, सनक और साम्राज्य का एक अजीब मिश्रण देखने को मिलता है। गद्दाफी का उदय एक सैन्य तख्तापलट से हुआ और अंत बेहद क्रूर मौत के साथ। अब उनके सबसे प्रमुख बेटे सैफ अल-इस्लाम गद्दाफी की भी हत्या कर दी गई है। इससे पहले भी गद्दाफी के कई बेटे मारे गए। लीबिया पर 42 साल तक एकछत्र राज करने वाले गद्दाफी का अंत जितना खौफनाक था, उनके परिवार का हश्र भी कम नाटकीय नहीं रहा। आइए अरब देश के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले तानाशाह के अंत की पूरी ऐतिहासिक कहानी समझते हैं।
गद्दाफी का उदय: एक मामूली सैनिक से 'ब्रदर लीडर' तक
मुअम्मर गद्दाफी का जन्म एक खानाबदोश चरवाहा परिवार में हुआ था। लेकिन उनके सपने लीबिया के रेगिस्तान से कहीं बड़े थे। मात्र 27 साल की उम्र में एक जूनियर सैन्य अधिकारी रहते हुए गद्दाफी ने बिना एक बूंद खून बहाए 1969 में लीबिया के तत्कालीन राजा इदरीस का तख्तापलट कर दिया।
गद्दाफी ने देश को अपनी 'जनता की जमाहिरिया' प्रणाली के तहत चलाया जिसमें असल सत्ता केवल उनके समूह और चुने हुए अधिकारियों के नियंत्रण में थी। उन्होंने तेल और प्राकृतिक संसाधनों से आय बढ़ाई, मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी सुविधाएं दीं, लेकिन राजनीतिक आजादी और अभिव्यक्ति पर पाबंदी लगा दी। जमाहिरिया- गद्दाफी द्वारा गढ़ी गई एक अरबी राजनीतिक विचारधारा है, जिसका अर्थ है 'जनता का राज्य' या 'जनता का शासन'।
उन्होंने अपनी एक अलग विचारधारा 'तीसरी अंतर्राष्ट्रीय थ्योरी' पेश की जिसे उनकी प्रसिद्ध 'ग्रीन बुक' में संकलित किया गया था। गद्दाफी ने खुद को कभी राष्ट्रपति नहीं कहा, बल्कि 'क्रांति का मार्गदर्शक' कहलाना पसंद किया। गद्दाफी की विदेश नीति बहुत विस्तारवादी और रोमांचक थी। वह खुद को अरब और इस्लामी दुनिया का नेता मानता था, और उसे लगता था कि वह वैकल्पिक नेतृत्व प्रस्तुत कर सकता है। 1970 और 1980 के दशक में लीबिया ने कई विश्वभर की क्रांतिकारी एवं राजनीतिक आंदोलनों का पक्ष लिया।
पाकिस्तान के साथ 'अटूट' रिश्ता और आर्थिक मदद
गद्दाफी के लिए पाकिस्तान महज एक मुस्लिम देश नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक साझेदार था।
जुल्फिकार अली भुट्टो से दोस्ती: 1970 के दशक में गद्दाफी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भुट्टो के बीच गहरी दोस्ती थी। गद्दाफी ने पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को फंड करने में बड़ी भूमिका निभाई थी। गद्दाफी ने पाकिस्तान को खूब पैसे दिए।
गद्दाफी स्टेडियम: लाहौर का मशहूर क्रिकेट स्टेडियम गद्दाफी के नाम पर ही है। 1974 में लाहौर में आयोजित ओआईसी (OIC) शिखर सम्मेलन के दौरान गद्दाफी ने पाकिस्तान के हक में ऐसा ओजस्वी भाषण दिया कि उनके सम्मान में स्टेडियम का नाम ही बदल दिया गया।
संकट में साथ: 1971 के युद्ध के बाद आर्थिक रूप से टूटे पाकिस्तान को गद्दाफी ने करोड़ों डॉलर की बिना शर्त मदद दी थी।
गद्दाफी का पतन: 2011 की अरब क्रांति
2011 में 'अरब स्प्रिंग' की लहर ने गद्दाफी के साम्राज्य को हिला दिया। नाटो के हस्तक्षेप और घरेलू विद्रोह ने उन्हें सत्ता छोड़ने पर मजबूर कर दिया। 20 अक्टूबर 2011 को गद्दाफी अपने गृहनगर सिरते (Sirte) में एक सीवर पाइप में छिपे पाए गए थे, जहां विद्रोहियों ने उनकी बेरहमी से हत्या कर दी थी।
बेटों का अंजाम: सत्ता के वारिसों की त्रासदी
गद्दाफी के आठ बेटे और एक बेटी थी। गद्दाफी की मौत के बाद उनके परिवार का बिखरना तय था।
मुतस्सिम गद्दाफी: वह अपने पिता के साथ ही सिरते में पकड़ा गया और उसी दिन मारा गया।
सैफ अल-अरब: 2011 में नाटो के एक हवाई हमले में मारा गया था।
खमीस गद्दाफी: गद्दाफी की खास ब्रिगेड का कमांडर, जो युद्ध के दौरान मारा गया।
सैफ अल-इस्लाम: गद्दाफी का सबसे चर्चित बेटा
सैफ अल-इस्लाम को कभी गद्दाफी का उत्तराधिकारी माना जाता था। वह सालों तक कैद में रहा और हाल फिलहाल में लीबिया की जटिल राजनीति में वापसी की कोशिश कर रहा था। लेकिन मारा गया। 3 फरवरीकी रात उसे घर पर ही किसी अज्ञात ने गोली मार दी। सैफ अल-इस्लाम 2011 से पहले लीबिया की नीतियां गढ़ने में अहम भूमिका के लिए जाना जाता था और देश के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र में उनकी पहचान व्यापक थी। हालांकि, बीते कुछ वर्षों में उसकी सार्वजनिक सक्रियता काफी कम हो गई थी।
गौरतलब है कि 2015 में लीबिया की एक अदालत ने 2011 की क्रांति के दौरान शांतिपूर्ण प्रदर्शनों को दबाने के आरोप में सैफ अल-इस्लाम को गैरहाजिरी में मौत की सजा सुनाई थी- उसी क्रांति के चलते उसके पिता के शासन का अंत हुआ था। इसके अलावा, उस पर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट (आईसीसी) में मानवता के खिलाफ अपराधों के आरोपों में अस्थायी मुकदमा भी है, जिसे खारिज कराने में उनके वकील असफल रहे थे। साल 2021 में सैफ अल-इस्लाम ने दिसंबर में प्रस्तावित राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवार के तौर पर पंजीकरण कराया था, लेकिन राजनीतिक गतिरोध के चलते वह चुनाव प्रक्रिया अंततः ठप हो गई थी। कुल मिलाकर सत्ता के संघर्ष में गद्दाफी के वंश का लगभग सफाया हो गया है और जो जीवित हैं वे निर्वासन या कानूनी लड़ाइयों का सामना कर रहे हैं।
