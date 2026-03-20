कतर नहीं तो कौन? गैस में भी भारत की मदद कर सकता है पुराना दोस्त, लेकिन अड़चनें अनेक

ईरान-इजरायल युद्ध के कारण कतर का LNG प्लांट तबाह हो गया है। जानिए भारत पर इस गैस संकट का क्या असर होगा और क्या तेल की तरह रूस गैस में भी भारत की मदद कर सकता है।

ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिला कर रख दिया है। ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ने अब एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजरायल द्वारा ईरान के 'साउथ पार्स' गैस फील्ड पर हमले के बाद, ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर के 'रास लफान' औद्योगिक शहर पर मिसाइलें दागीं। कतर का यह प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) हब है। इस हमले से कतर की 17% LNG निर्यात क्षमता नष्ट हो गई है और कतर एनर्जी (QatarEnergy) के सीईओ साद अल-काबी के अनुसार, इसे पूरी तरह से ठीक होने में 3 से 5 साल का समय लगेगा। इस अभूतपूर्व संकट ने भारत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आइए समझते हैं कि कतर संकट का भारत पर क्या असर होगा, हमारे पास क्या विकल्प हैं और क्या रूस इस बार भी तेल की तरह गैस में हमारा तारणहार बन सकता है।

कतर संकट और भारत पर इसका सीधा असर भारत अपनी जरूरत की लगभग आधी (40-50%) LNG और एक-तिहाई LPG कतर से आयात करता है। भारत की कंपनियां (जैसे पेट्रोनेट LNG, गेल) कतर के साथ लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स से बंधी हैं। कतर द्वारा गैस सप्लाई पर 'फोर्स मेजर' यानी आपात स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द करने और होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते समुद्री खतरे के कारण भारत के सामने दोहरी मार पड़ी है। हालांकि अभी के लिए अच्छी बात ये है कि कतर ने भारत के संबंध में 'फोर्स मेजर' लागू नहीं किया है।

सप्लाई में भारी कमी: भारत के उद्योगों, उर्वरक संयंत्रों और घरों की रसोई (PNG/LPG) के लिए गैस की किल्लत।

कीमतों में उछाल: ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचने से स्पॉट गैस की कीमतों और मालभाड़े (Freight) में बेतहाशा वृद्धि।

कतर नहीं तो कौन? भारत के पास मौजूद विकल्प

देश फायदे चुनौतियां अमेरिका दुनिया का प्रमख LNG गैस निर्यात देश और सुरक्षित सप्लाई। भारत से बहुत लंबी भौगोलिक दूरी, जिससे मालभाड़ा काफी बढ़ जाता है। ऑस्ट्रेलिया विशाल LNG उत्पादन क्षमता है। इस देश की नीतियां भी स्थिर रहती हैं। यहां भी लंबी दूरी बड़ी वजह है। इसके अलावा, मौजूदा समय में स्पॉट मार्केट में कीमत का भी असर। यूएई/ओमान भारत के बेहद करीब यानी मालभाड़े पर कम खर्च। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा। रूस भारत का पुराना दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार। डिस्काउंट पर देने की इच्छा। प्रतिबंधों के कारण LNG इंफ्रास्ट्रक्चर और गैस को ढोने वाले विशेष जहाजों की भारी कमी।

तेल के बाद गैस में भी रूस भारत की मदद कर सकता है? हां, लेकिन पूरी तरह नहीं। दरअसल जब रूस-यूक्रेन युद्ध (2022) के बाद जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, तब रूस ने भारत को सस्ते दाम पर तेल देकर बड़ा सहारा दिया था। आज भारत के कुल कच्चा तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 30% से अधिक है। अब सवाल उठता है कि क्या गैस में भी ऐसा हो सकता है? हालिया रिपोर्ट्स में रूस ने कहा है कि वह एशिया (खासकर भारत और चीन) को सपोर्ट करने के लिए यूरोप से LNG डायवर्ट कर सकता है। GAIL और गजप्रोम के बीच पहले 2.5 मिलियन टन सालाना का 20-वर्षीय कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे रिन्यू करने की बात चल रही है। ईरान युद्ध के बाद रूस ने भारत के लिए क्रूड और LNG दोनों लाइन अप किए हैं।

रूस के पास कितनी गैस है? रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित प्राकृतिक गैस का भंडार है। लगभग 37 से 47 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। यह पूरी दुनिया की कुल गैस का करीब 20-24% है। रूस सालाना 650 से 700 बिलियन क्यूबिक मीटर (bcm) गैस का उत्पादन करता है। यूरोपीय संघ (EU) द्वारा रूसी गैस पर लगाए जा रहे कड़े प्रतिबंध 2027 तक पूरी तरह लागू रह सकते हैं। इसके कारण, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी गैस को यूरोप से एशिया (विशेषकर भारत और चीन) की ओर मोड़ने के लिए बेताब हैं।

रूस से गैस मंगाने में 'अनेक अड़चनें' रूस के पास गैस तो भरपूर है और वह भारत को देना भी चाहता है, लेकिन कच्चे तेल और गैस के व्यापार में एक बुनियादी फर्क है। कच्चे तेल को किसी भी सामान्य टैंकर में भरकर समुद्र के रास्ते लाया जा सकता है, लेकिन गैस को तरल (LNG) बनाने के लिए भारी-भरकम प्लांट और उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए खास जहाजों की जरूरत होती है। रूस के साथ यही सबसे बड़ी अड़चनें हैं:

पाइपलाइन का न होना: रूस से भारत तक कोई सीधी गैस पाइपलाइन नहीं है। चीन के पास 'पावर ऑफ साइबेरिया' पाइपलाइन है, जिससे वह सीधे रूसी गैस ले लेता है, लेकिन भारत को गैस सिर्फ समुद्री रास्ते (LNG के रूप में) ही मिल सकती है।

LNG इंफ्रास्ट्रक्चर और पश्चिमी प्रतिबंध: रूस का अधिकांश गैस व्यापार पाइपलाइनों पर निर्भर रहा है। उसकी LNG क्षमता सीमित है (जैसे यमाल LNG और सखालिन-2)। रूस के नए 'आर्कटिक LNG-2' प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने बेहद कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं।

जहाजों (LNG Carriers) की कमी: पश्चिमी प्रतिबंधों और दक्षिण कोरियाई शिपयार्ड्स द्वारा ऑर्डर रद्द किए जाने के कारण, रूस के पास आर्कटिक सागर की बर्फ काटकर निकलने वाले विशेष 'आइस-क्लास' LNG टैंकरों की भारी कमी है। इसके बिना वह सर्दियों में दूर तक गैस नहीं भेज सकता।

लॉजिस्टिक और भौगोलिक दूरी: रूस के आर्कटिक या सुदूर पूर्व से भारत तक LNG जहाज लाने का रास्ता काफी लंबा है, जिससे डिलीवरी में समय लगता है और शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है।

पेमेंट और करेंसी की समस्या: डॉलर में व्यापार प्रतिबंधित होने के कारण रुपया-रूबल या अन्य मुद्राओं में पेमेंट का सिस्टम तेल के मामले में तो किसी तरह सेट हो गया है, लेकिन नए LNG कॉन्ट्रैक्ट्स में यह एक अतिरिक्त कानूनी और वित्तीय चुनौती पैदा करता है।