Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

EXPLAINER: कतर नहीं तो कौन? गैस में भी भारत की मदद कर सकता है पुराना दोस्त, लेकिन अड़चनें अनेक

Mar 20, 2026 11:47 am ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

ईरान-इजरायल युद्ध के कारण कतर का LNG प्लांट तबाह हो गया है। जानिए भारत पर इस गैस संकट का क्या असर होगा और क्या तेल की तरह रूस गैस में भी भारत की मदद कर सकता है।

कतर नहीं तो कौन? गैस में भी भारत की मदद कर सकता है पुराना दोस्त, लेकिन अड़चनें अनेक

ईरान युद्ध ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को हिला कर रख दिया है। ईरान और इजरायल-अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ने अब एक नया और खतरनाक मोड़ ले लिया है। इजरायल द्वारा ईरान के 'साउथ पार्स' गैस फील्ड पर हमले के बाद, ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए कतर के 'रास लफान' औद्योगिक शहर पर मिसाइलें दागीं। कतर का यह प्लांट दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LNG) हब है। इस हमले से कतर की 17% LNG निर्यात क्षमता नष्ट हो गई है और कतर एनर्जी (QatarEnergy) के सीईओ साद अल-काबी के अनुसार, इसे पूरी तरह से ठीक होने में 3 से 5 साल का समय लगेगा। इस अभूतपूर्व संकट ने भारत के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। आइए समझते हैं कि कतर संकट का भारत पर क्या असर होगा, हमारे पास क्या विकल्प हैं और क्या रूस इस बार भी तेल की तरह गैस में हमारा तारणहार बन सकता है।

कतर संकट और भारत पर इसका सीधा असर

भारत अपनी जरूरत की लगभग आधी (40-50%) LNG और एक-तिहाई LPG कतर से आयात करता है। भारत की कंपनियां (जैसे पेट्रोनेट LNG, गेल) कतर के साथ लंबे समय के कॉन्ट्रैक्ट्स से बंधी हैं। कतर द्वारा गैस सप्लाई पर 'फोर्स मेजर' यानी आपात स्थिति में कॉन्ट्रैक्ट्स रद्द करने और होर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते समुद्री खतरे के कारण भारत के सामने दोहरी मार पड़ी है। हालांकि अभी के लिए अच्छी बात ये है कि कतर ने भारत के संबंध में 'फोर्स मेजर' लागू नहीं किया है।

सप्लाई में भारी कमी: भारत के उद्योगों, उर्वरक संयंत्रों और घरों की रसोई (PNG/LPG) के लिए गैस की किल्लत।

कीमतों में उछाल: ग्लोबल मार्केट में हाहाकार मचने से स्पॉट गैस की कीमतों और मालभाड़े (Freight) में बेतहाशा वृद्धि।

कतर नहीं तो कौन? भारत के पास मौजूद विकल्प

देशफायदेचुनौतियां
अमेरिकादुनिया का प्रमख LNG गैस निर्यात देश और सुरक्षित सप्लाई।भारत से बहुत लंबी भौगोलिक दूरी, जिससे मालभाड़ा काफी बढ़ जाता है।
ऑस्ट्रेलियाविशाल LNG उत्पादन क्षमता है। इस देश की नीतियां भी स्थिर रहती हैं।यहां भी लंबी दूरी बड़ी वजह है। इसके अलावा, मौजूदा समय में स्पॉट मार्केट में कीमत का भी असर।
यूएई/ओमानभारत के बेहद करीब यानी मालभाड़े पर कम खर्च।स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में जहाजों पर ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों का खतरा।
रूसभारत का पुराना दोस्त, दुनिया का सबसे बड़ा गैस भंडार। डिस्काउंट पर देने की इच्छा।प्रतिबंधों के कारण LNG इंफ्रास्ट्रक्चर और गैस को ढोने वाले विशेष जहाजों की भारी कमी।

तेल के बाद गैस में भी रूस भारत की मदद कर सकता है?

हां, लेकिन पूरी तरह नहीं। दरअसल जब रूस-यूक्रेन युद्ध (2022) के बाद जब कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, तब रूस ने भारत को सस्ते दाम पर तेल देकर बड़ा सहारा दिया था। आज भारत के कुल कच्चा तेल आयात में रूस की हिस्सेदारी 30% से अधिक है। अब सवाल उठता है कि क्या गैस में भी ऐसा हो सकता है? हालिया रिपोर्ट्स में रूस ने कहा है कि वह एशिया (खासकर भारत और चीन) को सपोर्ट करने के लिए यूरोप से LNG डायवर्ट कर सकता है। GAIL और गजप्रोम के बीच पहले 2.5 मिलियन टन सालाना का 20-वर्षीय कॉन्ट्रैक्ट है, जिसे रिन्यू करने की बात चल रही है। ईरान युद्ध के बाद रूस ने भारत के लिए क्रूड और LNG दोनों लाइन अप किए हैं।

रूस के पास कितनी गैस है?

रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा प्रमाणित प्राकृतिक गैस का भंडार है। लगभग 37 से 47 ट्रिलियन क्यूबिक मीटर। यह पूरी दुनिया की कुल गैस का करीब 20-24% है। रूस सालाना 650 से 700 बिलियन क्यूबिक मीटर (bcm) गैस का उत्पादन करता है। यूरोपीय संघ (EU) द्वारा रूसी गैस पर लगाए जा रहे कड़े प्रतिबंध 2027 तक पूरी तरह लागू रह सकते हैं। इसके कारण, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपनी गैस को यूरोप से एशिया (विशेषकर भारत और चीन) की ओर मोड़ने के लिए बेताब हैं।

रूस से गैस मंगाने में 'अनेक अड़चनें'

रूस के पास गैस तो भरपूर है और वह भारत को देना भी चाहता है, लेकिन कच्चे तेल और गैस के व्यापार में एक बुनियादी फर्क है। कच्चे तेल को किसी भी सामान्य टैंकर में भरकर समुद्र के रास्ते लाया जा सकता है, लेकिन गैस को तरल (LNG) बनाने के लिए भारी-भरकम प्लांट और उसे ट्रांसपोर्ट करने के लिए खास जहाजों की जरूरत होती है। रूस के साथ यही सबसे बड़ी अड़चनें हैं:

पाइपलाइन का न होना: रूस से भारत तक कोई सीधी गैस पाइपलाइन नहीं है। चीन के पास 'पावर ऑफ साइबेरिया' पाइपलाइन है, जिससे वह सीधे रूसी गैस ले लेता है, लेकिन भारत को गैस सिर्फ समुद्री रास्ते (LNG के रूप में) ही मिल सकती है।

LNG इंफ्रास्ट्रक्चर और पश्चिमी प्रतिबंध: रूस का अधिकांश गैस व्यापार पाइपलाइनों पर निर्भर रहा है। उसकी LNG क्षमता सीमित है (जैसे यमाल LNG और सखालिन-2)। रूस के नए 'आर्कटिक LNG-2' प्रोजेक्ट पर अमेरिका ने बेहद कड़े प्रतिबंध लगा रखे हैं।

जहाजों (LNG Carriers) की कमी: पश्चिमी प्रतिबंधों और दक्षिण कोरियाई शिपयार्ड्स द्वारा ऑर्डर रद्द किए जाने के कारण, रूस के पास आर्कटिक सागर की बर्फ काटकर निकलने वाले विशेष 'आइस-क्लास' LNG टैंकरों की भारी कमी है। इसके बिना वह सर्दियों में दूर तक गैस नहीं भेज सकता।

लॉजिस्टिक और भौगोलिक दूरी: रूस के आर्कटिक या सुदूर पूर्व से भारत तक LNG जहाज लाने का रास्ता काफी लंबा है, जिससे डिलीवरी में समय लगता है और शिपिंग कॉस्ट बढ़ जाती है।

पेमेंट और करेंसी की समस्या: डॉलर में व्यापार प्रतिबंधित होने के कारण रुपया-रूबल या अन्य मुद्राओं में पेमेंट का सिस्टम तेल के मामले में तो किसी तरह सेट हो गया है, लेकिन नए LNG कॉन्ट्रैक्ट्स में यह एक अतिरिक्त कानूनी और वित्तीय चुनौती पैदा करता है।

कतर के गैस ढांचे का तबाह होना भारत के लिए एक 'वेक-अप कॉल' है। रूस भारत का एक रणनीतिक साझेदार है और लंबी अवधि में वह भारत की ऊर्जा सुरक्षा का अहम हिस्सा बन सकता है। लेकिन, मौजूदा तकनीकी और ढांचागत अड़चनों को देखते हुए, रूस रातों-रात कतर की कमी की पूरी भरपाई नहीं कर सकता।

Amit Kumar

लेखक के बारे में

Amit Kumar

डिजिटल पत्रकारिता की बदलती लहरों के बीच समाचारों की तह तक जाने की ललक अमित कुमार को इस क्षेत्र में खींच लाई। समकालीन राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ अमित को जटिल विषयों के गूढ़ विश्लेषण में गहरी रुचि है। उत्तर प्रदेश के बरेली जिले के रहने वाले अमित को मीडिया जगत में एक दशक का अनुभव है। वे पिछले 4 वर्षों से लाइव हिन्दुस्तान में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।


अमित न केवल समाचारों के त्वरित प्रकाशन में माहिर हैं, बल्कि वे खबरों के पीछे छिपे 'क्यों' और 'कैसे' को विस्तार से समझाने वाले एक्सप्लेनर लिखने में भी विशेष रुचि रखते हैं। डिजिटल पत्रकारिता के नए आयामों, जैसे कि कीवर्ड रिसर्च, ट्रेंड एनालिसिस और एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन को वे बखूबी समझते हैं। उनकी पत्रकारिता की नींव 'फैक्ट-चेकिंग' और सत्यापन पर टिकी है। एक मल्टीमीडिया पत्रकार के तौर पर अमित का सफर देश के प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ रहा है। उन्होंने अमर उजाला, वन इंडिया, इंडिया टीवी और जी न्यूज जैसे बड़े मीडिया घरानों के साथ काम किया है।


अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।

और पढ़ें
Iran israel iran war iran america war अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।